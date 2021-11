Ungeschickt versucht YouTube, da weiterzumachen, wo Dr. Goebbels aufgehört hat

strategic-culture.org: Mit welchem Recht maßt sich ein privates Unternehmen an, seinen Nutzern vorzuschreiben, was sie denken oder posten dürfen oder nicht?

Gleichschaltung ist ein deutsches Wort mit einer bekannten Geschichte. Es steht für die erzwungene Angleichung aller Formen öffentlicher Meinungsäußerung an die offizielle Linie. Dieses Konzept erlebt derzeit eine Renaissance, allerdings nicht in den „gefangenen Nationen“ des Ostens.

Jeden Morgen, nachdem er in seinem Büro im Propagandaministerium angekommen war, widmete sich Dr. Goebbels der wichtigen Aufgabe, eine Richtlinie an alle deutschen Medien zu verteilen, in der er darlegte, welche Position sie an diesem Tag zu den wichtigsten Themen einnehmen sollten. Die Medien wurden nicht nur angewiesen, was sie sagen sollten, sondern – was ebenso wichtig war – was sie nicht erwähnen sollten. Das von Goebbels eingerichtete System funktionierte hervorragend. Unter seiner minutiösen Aufsicht herrschte im öffentlichen Diskurs von einem Ende Deutschlands zum anderen eine beeindruckende Meinungsharmonie, die nicht durch widersprüchliche Stimmen gestört wurde.

Man wünscht sich, dass diese mechanisch erzwungene Harmonie, so sehr sie auch von manchen bewundert wurde, 1945 zu Ende gegangen wäre. Aber eine vor einigen Tagen verbreitete YouTube-Meldung erinnert uns daran, dass dies nicht der Fall war.

Die YouTube-Nutzer wurden kurz und bündig über die geltenden „Gemeinschaftsrichtlinien“ zu einem Thema informiert, das derzeit ganz oben auf der Liste der öffentlichen Anliegen steht: Die Covid-19-Krise. Hier sind die wichtigsten Punkte dieser Richtlinien:

„Richtlinie für medizinische Fehlinformationen zu COVID-19

„YouTube lässt keine Inhalte über COVID-19 zu, die ein ernsthaftes Risiko eines großen Schadens darstellen.

„YouTube erlaubt keine Inhalte, die medizinische Fehlinformationen verbreiten, die im Widerspruch zu den medizinischen Informationen der lokalen Gesundheitsbehörden (LHA) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über COVID-19 stehen. Dies beschränkt sich auf Inhalte, die den Richtlinien der WHO [über die völlige Korruption der WHO, siehe hier] oder der lokalen Gesundheitsbehörden widersprechen:

„Behandlung“,

„Vorbeugung

„Diagnose

„Übertragung

„Richtlinien zur sozialen Distanzierung und Selbstisolierung und

„Die Existenz von COVID-19“.

Skeptiker werden aufgefordert, sich direkt an die Quelle zu wenden, wenn sie Zweifel an der Echtheit dieser erschreckenden Verbote haben:

YouTube führt dann weiter aus:

„Was diese Richtlinie für dich bedeutet, wenn du Inhalte postest:

„Stellen Sie keine Inhalte auf YouTube ein, wenn sie einen der folgenden Punkte enthalten:

„Fehlinformationen zur Behandlung:

„Inhalte, die die Verwendung von Hausmitteln, Gebeten oder Ritualen anstelle einer medizinischen Behandlung, wie z. B. das Aufsuchen eines Arztes oder eines Krankenhauses, empfehlen.“

Bemerkenswert ist, dass weder eine Definition von „ungeheuerlichem Schaden“ oder „Hausmitteln“ gegeben wird, noch eine Begründung für das Verbot solcher Mittel, die von Personen empfohlen werden, die nach deren Anwendung positive Erfahrungen gemacht haben. Auch wird Millionen religiöser Menschen in aller Welt nicht erklärt, warum Gebete und Verfahren, die herablassend als „Rituale“ bezeichnet werden, ebenfalls auf der Verbotsliste stehen. Sollen Angehörige der christlich-wissenschaftlichen Glaubensgemeinschaft, die schon lange vor dem Auftauchen des Covid zu therapeutischen Zwecken ausschließlich auf das Gebet setzen und medizinische Heilverfahren meiden, nun ihre Überzeugungen ändern müssen? Nicht einmal in der Sowjetunion wurden die Gläubigen jemals vor eine so schwere Entscheidung gestellt. Selbst dem unbedarftesten Laien sollte jetzt klar sein, dass die Leitlinien von YouTube nicht darauf abzielen, die Gesundheit zu fördern, sondern die Patienten auf die extrem teuren Lösungen zu lenken, die es der Pharmaindustrie ermöglicht haben, mit Covid-19 ein Vermögen zu machen.

Dieser Eindruck wird durch die ekelerregend wiederholten Verbote, die folgen, noch verstärkt:

„Inhalte, die die Verwendung von Ivermectin oder Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 empfehlen

„Behauptungen, dass Hydroxychloroquin eine wirksame Behandlung für COVID-19 ist

„Kategorische Behauptungen, dass Ivermectin eine wirksame Behandlung für COVID-19 ist

„Behauptungen, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin sicher in der Behandlung von COVID-19 sind

“ Inhalte, die die Verwendung von Ivermectin oder Hydroxychloroquin zur Vorbeugung von COVID-19 empfehlen

„Behauptungen, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin bei der Behandlung von COVID-19 sicher sind.“

Welche Beweise gibt es, dass sie unsicher sind? Es werden keine Hinweise gegeben. Die Regierungen Indiens, Japans und die Stadtverwaltung von Mexiko-Stadt sind mit den Ergebnissen der Anwendung dieser Behandlungen sehr zufrieden. Das gilt auch für ihre geheilten Bürger, denen YouTube nun allerdings verbietet, anderen von ihrer erfolgreichen Genesung zu erzählen.

Wenn YouTube nur eine Medienplattform wäre, welches Interesse könnte es daran haben, billige und wirksame Alternativen zu unverschämt teuren, ungetesteten und schädlichen pharmazeutischen Präparaten mit unbekannter Zusammensetzung zu verunglimpfen, für deren schädliche Wirkungen die Herstellerfirmen jegliche Haftung ablehnen?

Die YouTube-Richtlinie verbietet weiterhin die Infragestellung von Masken oder ihrer Wirksamkeit sowie „Behauptungen, dass ein zugelassener COVID-19-Impfstoff zu Tod, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Autismus oder anderen Infektionskrankheiten führt“, obwohl hinreichend belegt ist, dass er all dies bewirkt. Verboten sind auch Behauptungen, dass „ein zugelassener COVID-19-Impfstoff Substanzen enthalten wird, die nicht auf der Liste der Impfstoffbestandteile stehen, wie biologisches Material von Föten (z. B. fötales Gewebe, fötale Zelllinien) oder tierische Produkte“. Mehrere Hersteller haben bereits zugegeben, dass dies der Fall ist, wenn auch unter Verwendung des schwammigen Begriffs „fötale Zelllinien“, um die moralisch verwerfliche Verwendung von Material von abgetriebenen Babys zu verschleiern, und so weiter und so fort, in trostlosen Details, die selbst Dr. Goebbels zu peinlich gewesen wären, um sie in eine seiner Direktiven zu schreiben.

Die Leser werden erneut aufgefordert, den oben angegebenen Link aufzurufen, um sich selbst davon zu überzeugen, wie weit ein privates, praktisch monopolistisches Medienunternehmen wie YouTube (zusammen mit anderen ähnlichen Konzernen wie Twitter und Facebook) bereit ist, den Bürgern vorzuschreiben, welche Meinungen sie nicht äußern dürfen.

Und nun kommen wir zum Kern der Sache: Was passiert, wenn eingestellte Inhalte gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen?

„Wenn Ihr Inhalt gegen diese Richtlinie verstößt, werden wir den Inhalt entfernen und Ihnen eine E-Mail schicken, um Sie darüber zu informieren… Wenn Sie innerhalb von 90 Tagen drei Verstöße erhalten, wird Ihr Kanal geschlossen.

„Wir können Ihren Kanal oder Ihr Konto bei wiederholten Verstößen gegen die Community-Richtlinien oder die Nutzungsbedingungen kündigen. Wir können Ihren Kanal oder Ihr Konto auch nach einem einzelnen Fall von schwerem Missbrauch schließen, oder wenn der Kanal einem Richtlinienverstoß gewidmet ist.“

Es wird weder offengelegt, wer diese Entscheidungen trifft, noch gibt es einen Hinweis auf ein ordnungsgemäßes Verfahren oder ein Berufungsverfahren.

Der aufmerksame Leser muss sich nun die logische Frage stellen: Mit welchem Recht maßt sich ein privates Unternehmen, das seine Dienste allen Mitgliedern der Öffentlichkeit auf nichtdiskriminierender Basis zur Verfügung stellt, an, seinen Nutzern vorzuschreiben, was sie denken oder veröffentlichen dürfen oder nicht? Die gleiche Frage kann natürlich auch anderen privaten Unternehmen gestellt werden, die ebenfalls ihre privilegierte Stellung missbrauchen, um eine ideologische Tyrannei durchzusetzen. Ich denke da an Twitter und Facebook.

Und wo sind die staatlichen Behörden, die diese privaten Tyrannen in die Schranken weisen? Der Staat scheint in der Tat zu verkümmern, genau wie Marx es vorausgesagt hat, oder er hat sich einfach mit privaten Unternehmen zusammengetan, um die Grundlagen des Faschismus zu schaffen, wie Mussolini gesagt haben soll. Die unappetitliche Rolle des Staates bei diesem Angriff auf die Meinungsfreiheit ist besonders besorgniserregend. Während er die schmutzige Arbeit passiv an private Unternehmen vergibt, kann er auf perfide Weise behaupten, dass keine formale Beschneidung der persönlichen Freiheiten stattfindet. Der erste Verfassungszusatz bleibt technisch intakt, da es nicht die Regierung ist, die ihn aushöhlt.

Das Covid-19-Experiment zur sozialen Kontrolle läuft nun schon seit fast zwei Jahren. Es kann nicht geleugnet werden, dass es einige seiner Ziele erreicht hat, aber in wichtigen Aspekten war es auch ein kompletter Fehlschlag. Die beleidigende Liste von YouTube, die nach zwei Jahren intensiver globaler Indoktrination veröffentlicht wurde, ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür. Trotz der unerschütterlichen Unterstützung durch Politik, Medien, Finanzwelt und korrupte „Wissenschaft“ ist das Covid-Narrativ unter den unerbittlichen Schlägen kompetenter und informierter Verfechter von Wahrheit und Freiheit zusammengebrochen.

Dr. Goebbels‘ ungeschickte Jünger haben das Konzept der guten Propaganda übersehen, paradoxerweise eines der Schlüsselpostulate der Technik des Doktors. Es bedeutet, dass Propaganda, um glaubwürdig, erfolgreich und letztlich überzeugend zu sein, stark mit Elementen der Wahrheit durchsetzt sein muss. In ihrer Hybris und ihrem unablässigen Vertrauen auf rohe Gewalt haben sie es versäumt, ihre Hausaufgaben zu machen. „Gute Propaganda“, schrieb Goebbels, „braucht nicht zu lügen, sie darf sogar nicht lügen. Eine Propaganda, die sich der Lüge bedient, … kann auf die Dauer keinen Erfolg haben … aber ein richtiger Gedanke muss auch in geeigneter Weise dargelegt werden.“

Offensichtlich ist es ihnen nicht gelungen, Covid-19 für die zögernden und ungläubigen Massen angemessen zu verpacken. Daher besteht ihre unelegante Lösung darin, zu versuchen, es allen aufzudrängen, was ein riskanter Ansatz ist und wahrscheinlich nach hinten losgehen wird. Schade … der Doktor murmelt wahrscheinlich in seinem geschmolzenen See in der Hölle.