Universität in der Schweiz diffamiert Covid-Skeptiker im Namen der Wissenschaft

Unter dem Deckmantel der Wissenschaft diffamiert die Uni Zürich Corona-Skeptiker. Der Steuerzahler finanziert den totalitären Humbug.

Haben Sie schon bezweifelt, dass die Pharma-Giganten immer nur das Beste für Sie wollen? Dass Pfizer und Co. die Milliardengewinne mit der Corona-Impfung rein zufällig in den Schoss fielen? Dass Politiker, Beamte, Wissenschaftler und Meinungsmacher unfehlbar sind und niemals lügen? Dass es das Phänomen einer Massen-Hysterie nicht gibt? Oder dass der ominös-nebulöse «wissenschaftliche Konsens» die einzig denkbare und in Stein gemeisselte Wahrheit ist?

Vorsicht. Wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantworten, ist das gemäss einer