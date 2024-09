Vorwürfe über US-amerikanische Umsturz-Operationen in Pakistan und Bangladesch

Jeffrey D. Sachs,* USA

(30. August 2024) Die eindeutigen Beweise für die Rolle der USA beim Sturz der Regierung von Imran Khan in Pakistan vergrössern die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Ähnliches in Bangladesch geschehen sein könnte. Zwei ehemalige Staats- und Regierungschefs grosser südasiatischer Länder haben Berichten zufolge die USA beschuldigt, verdeckte Operationen zum Regimewechsel durchgeführt zu haben, um ihre Regierungen zu stürzen.

Einer der Staats- und Regierungschefs, der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan, schmachtet im Gefängnis, aufgrund einer absurden Verurteilung, die Khans Behauptung bestätigt. Die andere Staats- und Regierungschefin, die ehemalige bangladeschische Premierministerin Sheik Hasina, floh nach einem gewaltsamen Staatsstreich in ihrem Land nach Indien. Die UNO sollte die in den Weltmedien berichteten schweren Anschuldigungen gegen die USA untersuchen, da die Handlungen der USA, sollten sie wahr sein, eine grundlegende Bedrohung für den Weltfrieden und die regionale Stabilität in Südasien darstellen würden.

Die beiden Fälle scheinen sehr ähnlich zu sein. Die sehr starken Beweise für die Rolle der USA beim Sturz der Regierung von Imran Khan lassen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass in Bangladesch etwas Ähnliches passiert sein könnte.

Pakistan

Im Fall von Pakistan traf sich Donald Lu, Staatssekretär für Süd- und Zentralasien, am 7. März 2022 mit Asad Majeed Khan, dem pakistanischen Bo