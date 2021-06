Ursprung von Covid-19 aus dem Labor in Whuan!? Warum jetzt? Warum ist es plötzlich Mainstream?

Hallo Martin,

Vielen Dank für alles, was Sie tun.

Wir wissen, dass, wenn Gates und Schwab das Narrativ aufrechterhalten wollten, dass dieses Virus natürlichen Ursprungs ist es auch so weiter publiziert worden wäre.

Die Schleusen öffneten sich nun aber, als Fauci zugab (ihm wurde gesagt, was er sagen sollte), dass dieses Virus in einem Labor hergestellt worden sein könnte. Seitdem sind Artikel und diese unterdrückten Virologen in der Mainstream-Presse zu Wort gekommen.

Meine Frage ist, warum jetzt? Geht es hier um Krieg und darum, das Virus China in die Schuhe zu schieben, das den Westen zerstören will? Oder schieben sie es auf russische Agenten?

War das nur ein Fehler von Fauci, oder steckt ein anderer Grund dahinter.

Sie müssen zugeben, es erscheint jetzt im Mainstream weil man es so wollte.

Warum jetzt?

Ich danke Ihnen,

Danny

ANTWORT von Armstrong:

Es gibt ein Gerücht, dass sie wegen der Scheidung von Bill Gates und all der schlechten Publicity die sich abzeichnet, sowie der wachsenden Unzufriedenheit über den COVID-Betrug, den Gang gewechselt haben und beschlossen haben, China für das Leck verantwortlich zu machen und jede Untersuchung wird dann den Heiligen Fauci auf dem Wasser laufen lassen. Er ist nicht zu dumm, um ihn in das Team zu nehmen. Meiner Meinung nach ist er gekauft, sonst würde er nicht in den Videos das Weltwirtschaftsforum erscheinen. Es gibt KEINEN GRUND für Fauci in einem WEF-Video zu erscheinen und „Gleichheit“, die Marxismus ist zu fördern. Video hier.

Das ist alles gegen das, wovor die Menschen aus Europa nach Amerika geflohen sind. In Großbritannien hatten sie eine LANGE LEASE, die 100 Jahre wie Hongkong war. Wenn das zu Ende war, musste man das Haus wieder neu bezahlen. Es gab keine Möglichkeit für die Armen, Reichtum zu erwerben und ihn an ihre Nachkommen weiterzugeben – das nannte man in Amerika FREEHOLD. Wo ein Individuum Reichtum erwerben konnte. Das ist es, was die Marxisten jetzt wieder angreifen wollen. Sie hassen es sogar, Ihren Kindern etwas zu hinterlassen. Es gehört alles ihnen – so wie sie es sehen.

Unterm Strich ist das nur ein weiterer absichtlicher Schachzug in diesem Spiel des Great Reset. Sie werden China die Schuld geben und denken, dass sie sie einschüchtern können, ihren Great Reset zu akzeptieren. Sie sind betrunken von ihrer eigenen Macht und haben es mit ihren verrückten Ideen noch nie so weit gebracht. Fauci ist ihr Spielball. Sie sind nicht bereit, ihn zu opfern.

Vergessen Sie nicht. Schwab hat auch noch John Kerry in seiner Kabale (Video hier), der die Dinge im Weißen Haus leitet. Sie reden nur darüber, wie sie Millionen neuer grüner Arbeitsplätze schaffen werden, ohne jemals zu erwähnen, wie viele Millionen Arbeitsplätze sie zerstören werden. Es ist nicht anders, schauen Sie sich nur Black Lives Matter an. Sobald das Geld fließt, kommt die Korruption zum Vorschein. Das WEF ist nicht anders. Ich habe überlegt, einen Stand bei diesen DAVOS-Veranstaltungen zu machen, um Sokrates zu präsentieren. Aber bei genauer Betrachtung dessen, was sich hinter dem Vorhang abzeichnete, lehnte ich ab.