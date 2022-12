Ursprung von Covid: Das von Twitter zensiert Video, das jetzt von Elon Mask freigeben wurde, belastet die USA schwer

Kim Dotcom schreibt auf Twitter: Dieses Video über den Ursprung von Covid-19 wurde von Twitter zensiert. Die US-Regierung ist für die Entstehung von Covid-19 verantwortlich. Es infizierte, 658 Millionen Menschen und tötete 6,7 Millionen. Beim Nazi-Holocaust wurden 6 Millionen Juden ermordet. Wir benötigen einen Covid-Prozesse wie in Nürnberg.

This video on the origin of Covid-19 used to be censored by Twitter. The US Govt is responsible for the creation of Covid-19. It infected 658 million and killed 6.7 million. The Nazi holocaust murdered 6 million Jews. We need Nuremberg style Covid trials. pic.twitter.com/lemgiX3mrg