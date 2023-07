US-Behörde CDC änderte Sterbeurkunden aus Minnesota, die eine Covid-Impfung als Todesursache aufführen

Jemand (der anonym bleiben muss) war in der Lage, die Sterbeurkunden aus Minnesota für alle Todesfälle von 2015 bis heute zu erhalten, was die Gelegenheit bot, zu sehen, ob die CDC völlig ehrlich über die US-Todesdaten ist. Es überrascht nicht, dass die CDC das nicht tut.

Wie wir dokumentieren werden, verheimlicht die CDC Hinweise auf einen Covis-Impfstoff in den Todesbescheinigungen von Minnesota (die aufgrund der weitverbreiteten Leugnung der Nebenwirkungen von Impfstoffen durch das medizinische Establishment ohnehin einmalig sind). Bei fast jeder Sterbeurkunde, die einen Covid-Impfstoff als Todesursache angibt, hat die CDC Datenbetrug begangen, indem sie den ICD-10-Code für Impfstoffnebenwirkungen nicht den auf der Sterbeurkunde aufgeführten Todesursachen zuordnete.

Hintergrund

Wenn jemand stirbt, wird für offizielle/juristische Zwecke ein Totenschein ausgefüllt. Sterbeurkunden enthalten eine Vielzahl von Informationen (in einigen Staaten mehr als in anderen), darunter auch die Todesursachen (CoD).

Die Todesursachen beziehen sich auf die medizinischen Bedingungen, die letztendlich eine Rolle beim Ableben des Verstorbenen gespielt haben. Um als Todesursache zu gelten, muss eine Krankheit nur in einer Weise zum medizinischen Verfall des Verstorbenen beitragen, aber nicht direkt für den Tod der Person verantwortlich sein. Wenn jemand an Bluthochdruck litt und anschließend einen Herzinfarkt erlitt, der zu einem Herzstillstand führte, an dem die Person starb, gelten alle drei Erkrankungen als CoD. Andererseits ist der eingewachsene Zehennagel dieses Unglücklichen keine Todesursache, da er in keiner Weise zu seinem Ableben beitrug.

Dies geht aus der CDC-Anleitung hervor, in der erklärt wird, wie man die Todesursachen auf einem Totenschein richtig ausfüllt (für diesen Artikel brauchen Sie den Unterschied zwischen Ursache A, B usw. nicht zu verstehen):

Entscheidend ist, dass die Person, die den Totenschein ausfüllt, eine Textbeschreibung der CoDs schreibt, aber nicht die ICD-10-Codes für die CoDs zuweist.

Das ist die Aufgabe der CDC.

ICD 10-Kodierungssystem für CoD’s

Es gibt ein ausgeklügeltes Kodierungssystem, das zur Klassifizierung der vielen Tausend medizinischen Erkrankungen, die beim Tod eine Rolle spielen können, verwendet wird, die Internationale Klassifikation der Krankheiten. Alle paar Jahre wird es aktualisiert/überarbeitet, um mit neuen medizinischen (oder bürokratischen) Entwicklungen Schritt zu halten, da neue Krankheiten entdeckt und alte Krankheiten neu organisiert oder neu klassifiziert werden.

Die aktuelle Version der ICD, die für die von uns untersuchten Todesfälle verwendet wurde, ist die ICD 10 (das ist die 10. Version). Es handelt sich im Wesentlichen um ein hierarchisches Klassifizierungssystem:

Es gibt Codes für praktisch alle möglichen seltsamen Dinge, die man sich vorstellen kann:

Dies sind die Kategorien selbst – ein Code kann bis zu 7 Zeichen lang sein:

ICD 10-Codes für Covid-Impfstoff-Nebenwirkungen

Es gibt zwei ICD-10-Codes für Impfstoffnebenwirkungen, die im Großen und Ganzen für die Covid-Impfstoffe verwendet werden können – T88.1 und Y59.0:

T88.1 – Sonstige Komplikationen nach einer Impfung, nicht anderweitig klassifiziert.

Y59.0 – Impfstoffe gegen Viren

(Es gibt noch weitere ICD-10-Codes für verschiedene spezifische Komplikationen oder Nebenwirkungen von Impfstoffen, aber es bleibt festzuhalten, dass ein ICD-10-Code für Impfstoffnebenwirkungen existiert).

CDC – Zentren für Datenverschleierung

Das CDC erhält die Sterbeurkunden aus den verschiedenen Bundesstaaten und wendet ICD-10-Codes an. Dies geschieht in erster Linie mit einem geheimen Algorithmus, wobei ein winziger Prozentsatz der Fälle von CDC-Mitarbeitern entschieden wird, wenn der Algorithmus nicht in der Lage ist, der Textbeschreibung auf der Sterbeurkunde zuverlässig einen ICD-Code zuzuordnen (z. B. aufgrund von Rechtschreibfehlern oder einer Textbeschreibung, die nicht viel Sinn ergibt). Ich bestätigte dies mit einem Biostatistiker, der für ein Gesundheitsamt in einem US-Bundesstaat arbeitet (ich lasse den Bundesstaat aus, weil ich meinen Persona-Grata-Status wahren möchte). Die Person, die die Sterbeurkunden aus MN beschafft hat, bestätigte ebenfalls mit Beamten des Bundesstaates, dass die ICD-Codes in ihren Daten von der CDC zugewiesen wurden.

So sollte eine Sterbeurkunde aussehen, in der ein Covid-Impfstoff als CoD identifiziert wird

In der MN-Tranche gibt es drei Totenscheine, die entweder T88.1 oder Y59.0 enthalten. In einem Fall handelt es sich um eine Reaktion auf eine Grippeimpfung, in den beiden anderen – überraschenderweise – um eine Kuhimpfung.

Hinweis – wenn unten verwendet:

UCoD (Underlying Cause of Death) bezieht sich auf „die Krankheit oder Verletzung, die die Abfolge von Ereignissen auslöste, die direkt zum Tod führten, oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die zu der tödlichen Verletzung führten.“

MCoD (Multiple Causes of Death) bezieht sich auf „die unmittelbare Todesursache und alle anderen auf der Sterbeurkunde aufgeführten Zwischen- und Mitursachen“. (alles andere)

Die erste Sterbeurkunde enthält eine ICD für den Covid-Impfstoff (siehe unten), und es sieht so aus, als wäre die CDC in eine Falle getappt und hätte es nicht vermeiden können, sie anzubringen, ohne die Sterbeurkunde grundlegend umzuschreiben, da die Impfstoffkomplikation eindeutig als UCoD aufgeführt ist (auf dieser Sterbeurkunde heißt es, dass die Person innerhalb von Minuten nach der Injektion an einem durch den Covid-Impfstoff verursachten Herzinfarkt gestorben ist):

Die zweite Sterbeurkunde, der die CDC einen Impfstoff-ICD zugewiesen hat (und zwar nicht nur einen, sondern * BEIDE* Impfstoff-ICD-Codes(!!)), wirkt so, als hätte vielleicht ein abtrünniger CDC-Mitarbeiter an diesem Tag gearbeitet und sie eingeschmuggelt:

Auf jeden Fall sind, wie wir deutlich sehen können, sowohl T88.1 als auch Y59.0 tatsächlich geeignet, wenn ein Covidimpfstoff als CoD aufgeführt ist. Die CDC kann sich also nicht darauf berufen, dass es keinen offiziellen ICD-10-Code gab, der zur Bezeichnung von Kuhimpfstoffen verwendet werden konnte (oder eine andere Ausrede).

Der BETRUG:

Nachstehend finden Sie sieben Sterbeurkunden aus Minnesota, in denen ein Covid-Impfstoff als Todesursache angegeben ist und in denen die CDC bei der Zuordnung der ICD-Codes zu den Sterbeurkunden den entsprechenden ICD-10-Code, der eine Nebenwirkung des Impfstoffs angibt, weggelassen hat.

Die erste betrügerisch ausgefüllte Sterbeurkunde enthält ein entscheidendes Detail, das nicht nur den Betrug, sondern auch die nackte Doppelmoral bei der Zuweisung von Todesursachen aufzeigt.

Auf dieser Sterbeurkunde werden sowohl ein Covid-Impfstoff als auch das Covid selbst als mitverursachende Krankheitskrankheiten aufgeführt (in der letzten Zeile gelb hervorgehoben, der Impfstoff grün unterstrichen, das Covid blau):

„Zweite Dosis Covid-Impfstoff 10 Stunden vor dem Tod“

„Anamnese einer Covid-Infektion im Mai 2020“ (etwa 7-8 Monate vor dem Tod)

Jeder halbwegs objektive Mensch würde davon ausgehen, dass, wenn ein Zustand, der sieben Monate vor dem Tod aufgetreten ist, ohne dass ein eindeutiger Zusammenhang mit dem tatsächlichen Tod besteht, dennoch den Standard für die Einstufung als CoD erfüllt, dann verdient sicherlich auch ein Zustand oder ein Ereignis, das nur zehn Stunden vor dem Tod aufgetreten ist und von dem Arzt, der den Totenschein ausfüllt, festgestellt wurde, die Einstufung als CoD.

Dennoch wies die CDC U70.1 – „COVID-19, Virus identifiziert“ – für Covid zu, versäumte es aber, T88.1 oder Y59.0 für den Covid-Impfstoff zu vergeben.

Ein zweiter Punkt, der hervorgehoben werden sollte, ist, dass alles, was als CoD erwähnt wird, selbst im Kontext von „Vorgeschichte von“, die (vermutlich) längst geklärt ist, eine legitime CoD ist, was die Zuweisung eines ICD-10-Codes und epidemiologische Daten betrifft.

Diese Verstorbene erlitt einen Herzstillstand, der schließlich * EINEN TAG* nach der Impfung zum Tod führte.

(Übrigens stört mich der Satz „obwohl es nicht klar ist, wie der Impfstoff zu dem Herzstillstand geführt haben könnte“ nicht. Dieser Todesfall ereignete sich am 24. Februar 2021 – lange bevor die Öffentlichkeit über die zahlreichen plausiblen Mechanismen, durch die der Impfstoff Herzschäden verursachen könnte, informiert wurde. Für mich war derjenige, der den Totenschein ausgefüllt hat, ein mutiger Mann, der bereit war, einen Covid-Impfstoff auf einem Totenschein anzugeben, auf dem sein Name stand).

Gefälschte Sterbeurkunde #3

In dieser Sterbeurkunde wird nicht nur ein Covid-Impfstoff angegeben, sondern auch erklärt, dass sich der Verstorbene „nach der Impfung krank fühlte“ und 4 Tage später an einem Herzinfarkt starb. Jedoch kein T88.1 oder Y59.0.

Aus dieser Sterbeurkunde geht hervor, dass die Erblasserin 18 Tage vor ihrem Tod ihre zweite Dosis Pfizer erhalten hat.

Hier haben wir einen 65-jährigen Mann, der 12 Tage nach der Impfung an einem Herzinfarkt starb.

Dieser Fall ist besonders erwähnenswert. Jemand, der mit diesem Todesfall zu tun hatte, teilte mir mit, dass die Familie den Gerichtsmediziner unter Druck setzen musste, damit die jüngste Covid-Auffrischung auf dem Totenschein vermerkt wurde. Ein Familienmitglied hat auch selbst einen VAERS-Bericht eingereicht, nachdem die Ärzte des Patienten dies abgelehnt hatten.

Außerdem hat die CDC W34 als UCoD angewendet. Was bedeutet W34?

versehentliche Entladung und Fehlfunktion von anderen, nicht näher bezeichneten Feuerwaffen und Pistolen.

Auf der Sterbeurkunde wird kein Missgeschick mit Schusswaffen erwähnt.

Man muss sich fragen, wie ein solcher fehlerhafter Code zustande gekommen ist, insbesondere auf einer Sterbeurkunde, die andere ICD-10-Fehler enthält. Es ist unwahrscheinlich, dass „Y590“ oder „T881“ „falsch geschrieben“ oder algorithmisch mit „W34“ verwechselt wurde.

Wenn es keine anderen Fälle von betrügerischer Auslassung von Impfstoff-ICD-Codes auf anderen Totenscheinen gäbe und die CDC nicht die Angewohnheit hätte, routinemäßig U07.1 für eine vor einem Jahr abgeklungene Covid-Infektion zu vergeben, könnte das Fehlen von T88.1 oder Y59.0 hier vielleicht entschuldigt werden.

Zumindest sollte diese Sterbeurkunde T88.0 – „Infektion nach Impfung“ – enthalten, um die Durchbruchsinfektion zu dokumentieren (was ein Thema für einen separaten Artikel ist, da dies ziemlich verbreitet zu sein scheint).

Zusätzliche Beobachtungen

Die folgende Tabelle zeigt das Sterbedatum und das Alter für alle 9 oben gezeigten Totenscheine, die eine Covidimpfung als CoD ausweisen:

Auffallend ist, dass 7/9 vor Mai 2021 gestorben sind. Das ist merkwürdig – wenn überhaupt, dann sollten die Todesfälle später auftreten, nicht früher. Unerwünschte Nebenwirkungen von Impfstoffen wurden viele Monate lang mit größter Voreingenommenheit geleugnet, bevor der medizinische Mainstream schließlich (zähneknirschend) zuzugeben begann, dass die Covid-Impfstoffe potenziell tödliche Krankheiten auslösen können (allerdings nur in ungewöhnlichen Fällen).

Die Häufung von Todesbescheinigungen, in denen ein Covid-Impfstoff zu Beginn der Einführung erwähnt wird, deutet darauf hin, dass „administrative“ Eingriffe wahrscheinlich eine Rolle dabei spielten, die Gerichtsmediziner davon abzuhalten, einen Covid-Impfstoff auf den Todesbescheinigungen zu erwähnen.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist das Alter der Verstorbenen: Jeder einzelne ist ein Senior, und das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 80 Jahren. Dies ist wichtig, denn während junge Menschen „plötzlich sterben“, wird dem verheerenden Tribut, den der Covid-Impfstoff bei alten und gebrechlichen Menschen fordert, viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt, und Todesfälle – selbst solche, die in unmittelbarer Nähe der Impfung auftreten – werden leicht auf vorherige Gesundheitszustände zurückgeführt.

Schließlich stellen die Aktionen der CDC infrage, ob die CDC überhaupt qualifiziert oder vertrauenswürdig genug ist, um die epidemiologischen Daten der Nation zu verwalten. Die CDC verwaltet viele der Datensätze, die ganze Studienbereiche untermauern. Wenn die CDC bereit ist, Daten in betrügerischer Absicht zu verändern (oder wenn die CDC einfach zu inkompetent ist, um die Verfälschung von Daten zu vermeiden), sind alle Daten unter der Ägide der CDC potenziell verdächtig, insbesondere wenn sie sich auf ein kontroverses politisches oder soziales Thema beziehen. Die Implikationen sind, gelinde gesagt, beunruhigend.

Aaron Hertzberg schreibt über alle Aspekte der Pandemiebekämpfung. Sein Substack trägt den Titel Resisting the Intellectual Illiteratti.