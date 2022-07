US-Daten zeigen, dass 20 % der nach COVID-Impfungen gemeldeten Todesfälle mit Herzproblemen zusammenhängen und weiter steigende Todesfälle durch Covid-Impfung

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.341.608 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 29.460 Todesfälle und 243.466 schwere Verletzungen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Juli 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Juli 2022 insgesamt 1.341.608 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. Das ist ein Anstieg von 12 473 unerwünschten Ereignissen gegenüber der Vorwoche.

VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 29.460 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 187 gegenüber der Vorwoche – und 243.466 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.566 gegenüber der Vorwoche.

Von den 29.460 gemeldeten Todesfällen werden 19.066 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, 7.770 Fälle Moderna und 2.563 Fälle Johnson & Johnson (J&J) zugeschrieben.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 8. Juli 2022 842.576 unerwünschte Ereignisse, darunter 13.604 Todesfälle und 85.731 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 8. Juli gemeldeten 13.604 Todesfällen in den USA traten 15 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 58 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 6. Juli 597 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 353 Millionen Dosen von Pfizer, 225 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. Juli 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

2.105 unerwünschte Ereignisse, darunter 71 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 3 gemeldete Todesfälle.

4 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

13 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

19 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. Juli 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

11.868 unerwünschte Ereignisse, darunter 305 als schwerwiegend eingestufte Ereignisse und 8 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste gemeldete Todesfall (VAERS I.D. #2359520) ereignete sich bei einem 11-jährigen Jungen aus Texas, der zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhalten hatte. Dem Bericht zufolge starb der Junge 54 Tage nach seiner zweiten Dosis an einer COVID-19-Infektion, die zu einer hämorrhagischen Myokarditis und zum Tod führte.

24 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

46 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

100 Berichte über Krampfanfälle.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 8. Juli 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

32.609 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.845 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

62 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 97 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

656 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 644 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

166 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden. VAERS meldete letzte Woche 167 Fälle von Blutgerinnungsstörungen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

20 Fälle von posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen die VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 8. Juli 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 8. Juli meldeten 5 643 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1 765 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.624 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

900 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.291 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.736 Berichte über Myokardinfarkte.

14.200 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.348 Berichte Pfizer, 5.088 Berichte Moderna und 2.717 Berichte J&J zugeschrieben.

4.263 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.612 Fälle Pfizer, 1.448 Fälle Moderna und 187 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

14 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 8 Fälle Pfizer, 5 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

269 Fälle von POTS, von denen 165 auf Pfizer, 86 auf Moderna und 17 auf J&J zurückgeführt werden.

FDA genehmigt Novavax COVID-19-Impfstoff

Die FDA hat am Mittwoch die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Impfstoff Novavax COVID-19 für Erwachsene ab 18 Jahren erteilt.

Die EUA gilt für eine Primärserie von zwei Dosen, die auf das ursprüngliche Wuhan-SARS-CoV-2-Virus abzielt – was die Verwendung des Impfstoffs einschränkt, da etwa zwei Drittel der Amerikaner bereits eine Primärserie entweder mit den Impfstoffen von Pfizer, Moderna oder J&J abgeschlossen haben.

Die CDC muss den Novavax-Impfstoff noch absegnen, bevor Apotheken und andere Gesundheitsdienstleister mit der Verabreichung des Produkts beginnen können.

Die Regierung Biden kündigte am Montag eine Vereinbarung mit Novavax über den Kauf von 3,2 Millionen Dosen des Impfstoffs an, die davon abhängt, dass sowohl die FDA als auch die CDC den neuen Impfstoff genehmigen.

Der Novavax-Impfstoff basiert auf einer seit Jahrzehnten verwendeten proteinbasierten Technologie, was einige Medien dazu veranlasst hat, ihn im Vergleich zu anderen COVID-19-Impfstoffen, die neuere Technologien verwenden, als „traditionellen“ Impfstoff darzustellen – was ihn für ungeimpfte Menschen interessant machen könnte, die allergisch auf Bestandteile der mRNA-Impfstoffe reagieren oder einfach skeptisch gegenüber den neueren Technologien sind.

Nach Ansicht von Dr. Meryl Nass, einer Internistin mit besonderem Interesse an impfinduzierten Krankheiten, chronischem Müdigkeitssyndrom und Toxikologie, ist die Darstellung von Novavax in den Medien als traditionellerer Impfstoff jedoch nicht zutreffend.

Nass, Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses der CHD, wies darauf hin, dass die Novavax-Impfung ein neuartiges Adjuvans, Matrix-M, enthält, „es handelt sich also nicht wirklich um eine altmodische Impfung“.

Nass äußerte Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Adjuvans, während andere Bedenken äußerten, dass Novavax mit Herzentzündungen und Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wird und dass der Impfstoff gegen den ursprünglichen Wuhan-Stamm von SARS-CoV-2 entwickelt wurde – und nicht gegen die Omikron-Varianten, die heute vorherrschen.

FDA erteilt in aller Stille die volle Zulassung des Impfstoffs von Pfizer gegen Comirnaty für Jugendliche

In einem Schritt, den die CHD-Vorsitzende Mary Holland als kopfschüttelnd“ bezeichnete, erteilte die FDA am 10. Juli die volle Zulassung des Impfstoffs Comirnaty COVID-19 von Pfizer-BioNTech für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren.

In einer Pressemitteilung der FDA heißt es, dass die vollständige Zulassung von Comirnaty nach einer „strengen Analyse und Bewertung der Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten“ erteilt wurde und dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech „seit Mai 2021 für den Notfalleinsatz in dieser Altersgruppe zugelassen ist und dies auch weiterhin sein wird.“

In der Pressemitteilung von Pfizer, in der die Zulassung angekündigt wird, heißt es, dass der Impfstoff Comirnaty seit Mai 2021 im Rahmen der EUA für die Altersgruppe der Jugendlichen verfügbar ist.

Comirnaty ist jedoch in den USA für keine Altersgruppe erhältlich und entspricht nicht der gleichen Formel wie der Impfstoff von Pfizer-BioNTech, der derzeit unter der EUA zugelassen ist und als „vollständig zugelassener“ Impfstoff vertrieben wird.

Jüngstes Datenpaket von Pfizer enthüllt weitere Impfstoffverletzungen und Todesfälle

Die im Juli von der FDA freigegebenen Dokumente über den Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech enthüllen drei weitere Berichte über Todesfälle unter Teilnehmern an Impfstoffversuchen sowie weitere Fälle, in denen Pfizer schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei Teilnehmern herunterspielt und die Verletzungen als nicht mit dem Impfstoff zusammenhängend“ bezeichnet.

Von den ca. 80.000 Seiten, die in diesem Monat freigegeben wurden, enthält ein 3.611 Seiten umfassendes „vertrauliches“ Dokument Informationen über Teilnehmer an klinischen Studien, die starben, während der Studie unerwünschte Ereignisse erlitten oder sich während der Studie mit COVID-19 infizierten.

In allen drei gemeldeten Todesfällen schloss der Prüfer die Möglichkeit aus, dass die Todesfälle im Zusammenhang mit den Impfstoffen von Pfizer standen.

In einem Fall handelte es sich um eine 56-jährige weiße Frau, die innerhalb von zwei Monaten nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis einen Herzstillstand erlitt. Der zweite gemeldete Todesfall betrifft einen 60-jährigen weißen Mann, der eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatte und innerhalb von drei Tagen an einer atherosklerotischen Erkrankung starb. Der Tod des Teilnehmers wurde auf eine „vermutete“ Ursache zurückgeführt, während die Möglichkeit, dass er in irgendeiner Weise mit dem Impfstoff zusammenhing, ausgeschlossen wurde.

Der dritte Todesfall wurde in dem Abschnitt des Dokuments aufgeführt, in dem die Studienteilnehmer ihre Teilnahme an der Studie zurückzogen. Ein 72-jähriger Mann entwickelte nach Verabreichung des Impfstoffs eine vasovagale Synkope, wurde auf die Intensivstation verlegt und dann aus der Studie genommen. Er starb drei Tage nach seinem Ausscheiden aus der Studie.

Den Unterlagen zufolge machten die Prüfer den Impfstoff in vier Fällen für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verantwortlich, doch Pfizer widersprach den Schlussfolgerungen der Prüfer in drei der vier Fälle.

Die FDA hat mit Moderna zusammengearbeitet, um die COVID-Impfstoffsicherheitsstandards zu umgehen

Laut Alexandra Latypova, einer ehemaligen Führungskraft in der Pharmaindustrie, deuten Dokumente des US-Gesundheitsministeriums zum COVID-19-Impfstoff von Moderna darauf hin, dass die FDA und Moderna Absprachen getroffen haben, um regulatorische und wissenschaftliche Standards zu umgehen, die die Sicherheit von Produkten gewährleisten sollen.

Nach der Analyse von 699 Seiten Studien und Testergebnissen, die angeblich von der FDA verwendet wurden, um Modernas auf der mRNA-Plattform basierende mRNA-1273 oder Spikevax freizugeben“, erklärte Latypova gegenüber The Defender, dass sie glaubt, dass die US-Gesundheitsbehörden die Öffentlichkeit im Namen von Impfstoffherstellern anlügen und die regulatorischen und wissenschaftlichen Standards der Arzneimittelsicherheitstests unterlaufen.

„Sie akzeptierten betrügerische Testdesigns, den Austausch von Testartikeln, eklatante Auslassungen und die Beschönigung ernsthafter Anzeichen von Gesundheitsschäden durch das Produkt und belogen dann die Öffentlichkeit im Namen der Hersteller“, sagte sie.

Latypova legte sechs Ergebnisse ihrer Bewertung der Moderna-Dokumente offen, die ernsthafte Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens aufwerfen, sowie Interessenkonflikte, die es Moderna ihrer Meinung nach ermöglichten, die Standards der Arzneimittelentwicklung zu umgehen.

Tennis-Champion Djokovic hat keine Pläne“, sich kurz vor den US Open impfen zu lassen

Tennis-Champion Novak Djokovic, der am vergangenen Wochenende in Wimbledon seinen vierten Titel in Folge gewann, sagte, er habe nicht vor, sich impfen zu lassen, um die Einreisebeschränkungen für die US Open im August zu umgehen.

Djokovic sagte, er glaube nicht, dass eine Befreiung „realistisch möglich“ sei. Es komme nur darauf an, ob die USA die Auflage rechtzeitig aufheben, damit er am Turnier teilnehmen könne, sagte er.

Die US-amerikanischen COVID-19-Impfvorschriften für Ausländer verbieten Djokovic die Einreise in das Land, in dem er normalerweise bei den US Open antreten würde.

Der 35-jährige Serbe Djokovic hat das Turnier in Wimbledon in den letzten Jahren dominiert, wie Tennis World USA berichtet. Er wird von einigen als der beste Tennisspieler aller Zeiten angesehen.

Phillies-Fänger verpasst zwei Spiele in Kanada, weil er sich nicht impfen lassen will

Der Catcher der Phillies, J.T. Realmuto, weigert sich, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, auch wenn das bedeutet, dass Philadelphia diese Woche zwei Spiele gegen die Toronto Blue Jays verpasst.

Spieler, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, dürfen aufgrund der Beschränkungen des Landes nicht nach Kanada einreisen. Darüber hinaus werden die Spieler im Rahmen des neuen Tarifvertrags der Major League Baseball nicht für die verpassten Spiele bezahlt.

Realmuto wird etwa 262.000 Dollar verlieren, weil er die Serie verpasst, was er als „ein bisschen Geld“ bezeichnete, wie der Philadelphia Inquirer berichtete. Realmuto unterzeichnete im Januar 2021 einen Fünfjahresvertrag über 115,5 Millionen Dollar mit den Phillies.

Realmuto sagte, er sei ein 31-jähriger Profisportler, der mehrmals COVID-19 mit leichten Symptomen hatte. Nachdem er mit Ärzten gesprochen hatte, war er der Meinung, dass er die Impfung nicht benötige, und er wollte sich nicht impfen lassen, nur weil man es ihm gesagt hatte.