Die US-Goldproduktion war 2023 im sechsten Jahr in Folge rückläufig. Die Performance der Goldaktien ist ein Desaster, auch angesichts wiederholter Goldpreis-Rekorde.

US-Goldproduktion 2023

US-amerikanische Bergbauunternehmen haben im vergangenen Jahr 168 Tonnen Gold produziert. Das geht aus der ersten, in dieser Woche veröffentlichten Schätzung des U.S. Geological Survey (USGS) hervor. Damit war die Goldförderung in den USA ein weiteres Jahr rückläufig.