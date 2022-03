US plant, Taiwan zu zerstören, um es zu „retten

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China erstrecken sich über ein breites Spektrum von Bereichen, von der Wirtschaft bis zur Geopolitik. Einer der vielen Brennpunkte, die diese wachsende Konfrontation bestimmen, ist die „Taiwan-Frage“.

Offiziell bekennen sich die Vereinigten Staaten zur sogenannten „Ein-China-Politik“. Auf der Webseite des US-Außenministeriums zu den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan heißt es ausdrücklich:

Die Vereinigten Staaten und Taiwan unterhalten eine solide inoffizielle Beziehung. Im gemeinsamen Kommuniqué von 1979 zwischen den USA und der VR China wurde die diplomatische Anerkennung von Taipeh auf Peking übertragen. In dem gemeinsamen Kommuniqué erkannten die Vereinigten Staaten die Regierung der Volksrepublik China als die alleinige rechtmäßige Regierung Chinas an und bestätigten damit die chinesische Position, dass es nur ein China gibt und Taiwan ein Teil Chinas ist.

Das US-Außenministerium erklärt außerdem, dass „die Vereinigten Staaten die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen“.

Und doch unterhalten die USA inoffiziell das American Institute of Taiwan (AIT), das als Defacto-Botschaft für ein Gebiet dient, zu dem die USA keine „offiziellen“ Beziehungen unterhalten. Außerdem verkaufen die USA Waffen im Wert von Millionen von Dollar an die taiwanesischen Verwaltungsbehörden und schaffen damit eine militärische Bedrohung, die sich fast ausschließlich gegen das chinesische Festland richtet.

Ein Artikel von Voice of America aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „US Nearly Doubled Military Personnel Stationed in Taiwan This Year“ gibt dies zu:

Nach Angaben des Defense Manpower Data Center des Pentagon sind jetzt 29 Marines sowie zwei Angehörige der Army, drei der Navy und fünf der Air Force im aktiven Dienst.

Die Stationierung von US-Militärpersonal auf der Insel Taiwan – einem Gebiet, das die USA offiziell als „Teil Chinas“ anerkennen, oder zumindest als Gebiet, das China nach US-Angaben für sich beansprucht – ist eine offensichtliche Provokation. Die diplomatischen, politischen, wirtschaftlichen und nun auch militärischen Aktivitäten der USA auf und um Taiwan finden Tausende von Kilometern von Amerikas eigenen Küsten entfernt statt und verdeutlichen, dass Washington inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China eindeutig der Hauptverursacher ist.

Und wie schon bei Stellvertreterkonflikten rund um den Globus und sogar gegenüber China selbst haben die USA eine Strategie entwickelt, um Taiwan gegen das chinesische Festland einzusetzen. Wenn Taiwan Peking schließlich zum Handeln provoziert, sorgt dieselbe Strategie dafür, dass von Taiwan nach der Wiedervereinigung nichts mehr übrig bleibt.

Das United State Army War College Press veröffentlichte Ende 2021 ein Papier mit dem Titel „Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan“. Darin werden verschiedene Möglichkeiten erörtert, um eine chinesische Invasion Taiwans „abzuschrecken“, ohne leichtfertig mit einem Großmachtkrieg zu drohen.

Die Idee ist, Taiwan so lange wie möglich als Streitpunkt zu nutzen und es dann ganz zu opfern, um es China und allen Bestrebungen nach einer Wiedervereinigung vorzuenthalten.

An einer Stelle des Papiers heißt es:

Zunächst sollten die Vereinigten Staaten und Taiwan Pläne für eine gezielte Strategie der verbrannten Erde ausarbeiten, die Taiwan nicht nur unattraktiv machen würde, falls es jemals gewaltsam erobert werden sollte, sondern auch sehr kostspielig im Unterhalt wäre. Dies könnte am effektivsten durch die Drohung geschehen, die Anlagen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zu zerstören, dem wichtigsten Chiphersteller der Welt und Chinas wichtigstem Lieferanten.

Für Washington würde eine solche Option die geopolitischen Ziele der USA leicht erfüllen. Für Taiwan wäre sie eine Katastrophe und würde einen seiner wichtigsten Industriezweige auslöschen. Zur gleichen Zeit, in der die USA planen, Taiwans Chipindustrie zu „verbrennen“, versuchen sie, zumindest einen Teil der taiwanesischen Chipherstellungskapazitäten auf das US-amerikanische Festland zu verlagern.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) wurde „ermutigt“, eine 12-Milliarden-Dollar-Fabrik in Arizona zu bauen. Während Artikel amerikanischer Zeitungen wie der Washington Post versuchen, den Umzug in ein positives Licht zu rücken, kann nicht geleugnet werden, dass TSMC mit arbeitsrechtlichen, regulatorischen, steuerlichen und kostentechnischen Herausforderungen konfrontiert ist, von denen einige erst in einigen Jahren überwunden werden können, andere wiederum völlig unüberwindbar sind und sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch verschlimmern werden. Die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ist für TSMC offensichtlich von Nachteil und verdeutlicht den anhaltenden und ständig steigenden Preis, den Taiwan für Amerikas „Freundschaft“ zahlt.

Umgekehrt stellt das chinesische Festland Taiwans größte Handelsquelle dar, sowohl was die Importe als auch die Exporte betrifft. Bevor die die Unabhängigkeit kippende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) nach den von den USA unterstützten „Sunflower“-Protesten im Jahr 2014 die Macht übernahm, zählte Taiwan das Festland als wichtigen Investor und als Quelle des Tourismus und war bestrebt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen.

Dies wurde von den USA und ihren DPP-Verbündeten bei ihrem Amtsantritt künstlich unterbunden, was Taiwan und seine Wirtschaft teuer zu stehen kam. So musste die Tourismusbranche laut der South China Morning Post „einen Rückgang von 59 Prozent bei den Reisegruppen und 73 Prozent bei den Individualreisenden“ hinnehmen.

Wie ein Blick auf andere US-Verbündete rund um den Globus in den letzten Jahren zeigt, ist Taiwans Schicksal mit ziemlicher Sicherheit eine Tragödie. Sogar in Bezug auf China selbst und insbesondere auf die politische Opposition in Hongkong gibt es viele Beispiele, die Taiwan zur Kenntnis nehmen sollte. Hongkongs Oppositionsparteien, Medienplattformen und Straßenbewegungen wurden von den Vereinigten Staaten dazu benutzt, Frieden, Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand in der Sonderverwaltungsregion zu untergraben. Als die Regierung von Hongkong schließlich die Ordnung wiederherstellte, wurden viele Mitglieder der Bewegung entweder verhaftet und ins Gefängnis gesteckt oder beschlossen, ins Ausland zu fliehen, wo sie seither unter weniger erfreulichen Bedingungen leben.

Die Hongkonger Opposition existiert heute praktisch nicht mehr. Viele bereuen ihre Teilnahme an der Bewegung, und vielleicht am meisten bereuen sie, dass sie der Regierung der Vereinigten Staaten und ihren „Zusicherungen“, die Bewegung weiterhin zu unterstützen, vertraut haben.

Die USA haben über ihre Medien und politischen Kreise dafür gesorgt, dass Taiwan das gleiche Schicksal erwartet. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Bevölkerung und die Regierung Taiwans in der Lage sind, aus diesen anderen, immer zahlreicher werdenden Beispielen von US-Freundschaft“ in Aktion zu lernen, und ob sie Taiwan zurück zum Status quo mit dem Festland führen, der einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung viel ähnlicher ist als die Zukunft mit verbrannter Erde“, die Washington für die Insel und ihre Bevölkerung bereithält.