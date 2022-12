US-Sanktionen bringen Syrer um und sind eine Menschenrechtsverletzung

Etwa 12 Millionen Syrer stehen vor einem tödlichen Winter ohne Heizöl, ohne Benzin für den Verkehr und ohne elektrischen Strom für dunkle Häuser am Abend.

Damaskus ist jetzt bitterkalt und wird bald mit Schnee bedeckt sein. Etwa 12 Millionen Syrer stehen vor einem tödlichen Winter ohne Heizöl, Benzin für Verkehrsmittel und mit dunklen Häusern, die jeden Abend ohne Strom sind. Auch in Aleppo, Homs und Hama ist es den ganzen Winter über extrem kalt.

Stellen Sie sich vor, Sie sind krank und müssen zu Fuß zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Die Krankenwagen in Syrien nehmen nur noch die lebensbedrohlichsten Notfälle an, weil sie mit dem Benzin sparsam umgehen müssen, sonst geht es ihnen ganz aus. Auf dem Schwarzmarkt kostet ein 20-Liter-Tank Benzin umgerechnet 50 US-Dollar für Syrer.

Die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, die Schweiz, die Arabische Liga und andere Länder haben seit 2011 Sanktionen gegen Syrien verhängt. Die Sanktionen zielten darauf ab, die syrische Regierung zu stürzen, indem sie ihr ihre Ressourcen entzogen. Der von den USA betriebene „Regimewechsel“ ist gescheitert, aber die Sanktionen wurden nie aufgehoben.

Seit 12 Jahren verhängen die USA und die EU Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die die syrische Bevölkerung ihrer Würde und ihrer Menschenrechte beraubt haben.

Neuer UN-Bericht fordert die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien

Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte, Alena Douhan, forderte die Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und warnte, dass diese das Leiden des syrischen Volkes seit 2011 noch verschlimmert haben.

„Ich bin erstaunt über die weitreichenden menschenrechtlichen und humanitären Auswirkungen der gegen Syrien verhängten einseitigen Zwangsmaßnahmen und die völlige wirtschaftliche und finanzielle Isolierung eines Landes, dessen Bevölkerung nach dem jahrzehntelangen Krieg um den Wiederaufbau eines Lebens in Würde kämpft“, sagte Douhan.

Nach einem 12-tägigen Besuch in Syrien sagte Douhan, dass die Mehrheit der syrischen Bevölkerung derzeit unterhalb der Armutsgrenze lebe und es an Lebensmitteln, Wasser, Strom, Unterkünften, Koch- und Heizstoffen, Transportmitteln und medizinischer Versorgung mangele. Sie sprach von der anhaltenden Abwanderung gebildeter und qualifizierter Syrer als Reaktion auf die wirtschaftliche Not im eigenen Land.

Douhan berichtete, dass der Großteil der Infrastruktur zerstört oder beschädigt wurde und dass die Sanktionen gegen Öl, Gas, Strom, Handel, Bauwesen und Ingenieurwesen zu einer Verringerung des Nationaleinkommens geführt haben, was eine wirtschaftliche Erholung und den Wiederaufbau verhindert hat.

Die Sanktionen verhindern den Erhalt von Zahlungen von Banken und Lieferungen von ausländischen Herstellern. In Krankenhäusern und Kliniken herrscht ein gravierender Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung. Das Fehlen eines Wasseraufbereitungssystems in Aleppo führte im Spätsommer zu einem schweren Choleraausbruch, und das System kann aufgrund der derzeitigen US-Sanktionen gegen Syrien weder gekauft noch installiert oder gewartet werden.

Douhan sagte: „Ich fordere die sofortige Aufhebung aller einseitigen Sanktionen, die den Menschenrechten schweren Schaden zufügen und jegliche Bemühungen um eine baldige Erholung, den Wiederaufbau und die Rekonstruktion verhindern.“

U.S.-Sanktionen sind nicht wirksam

1998 schrieb Richard Haass, „Wirtschaftssanktionen: Too Much of a Bad Thing“. Er warnte die US-amerikanischen Außenpolitiker, dass Sanktionen allein unwirksam sind, wenn die Ziele groß sind oder die Zeit knapp ist. Der Sturz der syrischen Regierung ist ein großes Ziel, und die Sanktionen haben dieses Ziel nicht erreicht.

Haass sagte voraus, dass Sanktionen zu wirtschaftlicher Not und Migration führen könnten. Im Sommer 2015 zogen etwa eine halbe Million Syrer als Wirtschaftsflüchtlinge durch Europa und wurden vor allem von Deutschland aufgenommen.

Es ist ein moralischer Imperativ, Sanktionen nicht mehr als außenpolitisches Instrument einzusetzen, weil unschuldige Menschen betroffen sind, während die Sanktionen versagt haben.

Die USA stehlen syrisches Öl und lassen keine Ölimporte zu

Nach Angaben der US-Regierung verbieten die Sanktionen gegen Syrien „neue Investitionen in Syrien durch US-Personen, verbieten den Export oder den Verkauf von Dienstleistungen nach Syrien durch US-Personen, verbieten die Einfuhr von Erdöl oder Erdölerzeugnissen syrischen Ursprungs und verbieten US-Personen die Beteiligung an Geschäften mit syrischem Erdöl oder Erdölerzeugnissen.“

Es gibt eine Ausnahmegenehmigung, die beim Handelsministerium beantragt werden kann, um die Sanktionen zu umgehen; sie gilt jedoch nur für den Versand von Waren in das von Terroristen besetzte Gebiet Idlib. Hayat Tahrir al-Sham war der Al-Qaida-Ableger in Syrien und ist die einzige Terrorgruppe, die derzeit Gebiete in Syrien besetzt hält.

Am 22. Oktober berichtete das Medium Energy World, dass die US-Besatzungstruppen 92 Tankwagen und Lastwagen mit syrischem Öl und Weizen, die aus dem Nordosten Syriens gestohlen wurden, zu US-Basen im Irak geschmuggelt haben. Der Diebstahl dauert an und wird fortgesetzt.

Die USA haben sich mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) zusammengetan, einer kurdischen Miliz, die einen politischen Flügel hat, der der kommunistischen Ideologie folgt, die von Abdullah Öcalan von der PKK begründet wurde. Präsident Trump befahl dem US-Militär, den Nordosten Syriens zu besetzen, und er wies die US-Soldaten an, das syrische Öl zu stehlen, um zu verhindern, dass die syrische Bevölkerung im Rest des Landes von dem aus den Bohrlöchern gewonnenen Benzin und Strom profitiert.

Das syrische Ölministerium erklärte im August, dass die US-Streitkräfte 80 Prozent der syrischen Ölproduktion stehlen und der syrischen Öl- und Gasindustrie direkte und indirekte Verluste in Höhe von rund 107,1 Milliarden Euro zufügen.

Da die Regierung in Damaskus nicht mehr über das Öl verfügt, das ihre Quellen fördern, ist sie gezwungen, auf teure Ölimporte, meist aus dem Iran, zurückzugreifen. Die USA beschlagnahmen regelmäßig iranische Tanker, wie kürzlich, als die US-Marine einen Tanker vor der griechischen Küste auf dem Weg nach Syrien als Geisel nahm, der aber schließlich von Griechenland freigelassen wurde.

Treibstoffknappheit

Die Regierung hat ein dreitägiges Wochenende für Schulen und Ämter eingeführt und Sportveranstaltungen ausgesetzt, um Benzin zu sparen.

Maurice Haddad, Direktor der Allgemeinen Gesellschaft für internen Transport in Damaskus, erklärte gegenüber der Zeitung al-Watan, dass die Regierung strengere Dieselkontingente festgelegt habe, was zu weniger täglichen Busverbindungen führe.

Die Nachrichten-Website Athar-Press berichtete, dass mehrere Bäckereien in Damaskus wegen des Treibstoffmangels schließen mussten.

Brennstoff wird benötigt, um in Syrien Strom zu erzeugen, und der Mangel an einheimischem oder importiertem Brennstoff bedeutet, dass die meisten Haushalte in Syrien in mehreren Intervallen pro Tag etwa eine Stunde Strom haben, und diese Menge nimmt täglich ab.

Sanktionsausnahmen nur für Idlib und die Kurden

Die einzigen beiden Gebiete in Syrien, die nicht unter der Verwaltung von Damaskus stehen, sind Idlib im Nordwesten und die von den USA unterstützte kurdische Region im Nordosten. Nur in diese beiden Gebiete sind die US-Sanktionen von der Lieferung von Gütern ausgenommen. Allerdings handelt es sich bei diesen beiden Orten nur um eine kleine Anzahl von Syrern im Vergleich zur Zivilbevölkerung im ganzen Land und den wichtigsten Städten Damaskus, Aleppo, Homs, Hama und Latakia. Die USA sorgen dafür, dass die Menschen, die gegen die syrische Regierung sind, weiterhin mit Nachschub und Wiederaufbau belohnt werden, während die Millionen friedlicher Zivilisten in einem ständigen Zustand des Leidens und der Entbehrung gehalten werden.