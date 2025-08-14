US-Wissenschaftler entdecken erstmals ungewöhnliches Gift in der Luft

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Wissenschaftler haben erstmals in ländlichen Gebieten Oklahomas mittelkettige chlorierte Paraffine (MCCPs) in der Luft nachgewiesen, was zeigt, dass diese giftigen Chemikalien nicht auf Industriegebiete beschränkt sind.

MCCPs sind chemisch ähnlich wie PFAS-„ewige Chemikalien“, reichern sich im Fettgewebe an, stören den Hormonhaushalt und erhöhen das Risiko chronischer Erkrankungen.

Die MCCP-Konzentrationen in der Luft erreichten ihren Höhepunkt während der heißen Tagesstunden, was zeigt, dass die täglichen Temperaturschwankungen direkt beeinflussen, wie viel Sie einatmen.

Die Studie brachte lokale landwirtschaftliche Flächen und den Einsatz von Biosolid-Düngemitteln mit hohen MCCP-Konzentrationen in Verbindung und weckte Bedenken hinsichtlich konventioneller Produkte und der Exposition im Freien in der Nähe von landwirtschaftlichen Gebieten.

Selbst kleine Änderungen des Lebensstils – wie die Umstellung auf Bio-Lebensmittel, der Verzicht auf PVC-Produkte, die Verwendung eines Luftreinigers in Innenräumen und die Verbesserung der Gesundheit der Mitochondrien – helfen Ihrem Körper, die Ansammlung von Giftstoffen zu reduzieren und ihnen zu widerstehen.

Sie sind von Chemikalien umgeben, von denen Sie noch nie gehört haben – und einige der schädlichsten davon sind völlig unsichtbar. Mittelkettige chlorierte Paraffine, auch MCCPs genannt, gehören dazu. Diese Verbindungen werden in Industrieprodukten wie Schmiermitteln, Dichtungsmassen und Flammschutzmitteln verwendet, aber sie bleiben nicht an Ort und Stelle. Sie gelangen in die Umwelt und schweben in der Luft, wo Sie sie unbemerkt einatmen.

Was MCCPs besonders besorgniserregend macht, ist ihre Langlebigkeit. Sie sind schwer abbaubar, reichern sich im Fettgewebe an und beeinträchtigen Systeme, die Hormone, Stoffwechsel und Gehirngesundheit regulieren. Trotz ihrer weit verbreiteten Verwendung werden sie in der öffentlichen Gesundheitsdebatte weitgehend ignoriert und von den Bundesbehörden nicht reguliert.

Nun haben Forschungsergebnisse gezeigt, dass MCCPs nicht nur persistent, sondern auch mobil sind. Sie bleiben nicht einfach in Produkten oder im Boden – sie bewegen sich mit dem Wetter, steigen mit der Hitze auf und folgen Luftströmungen in ländlichen und städtischen Gebieten gleichermaßen. Wenn Sie atmen, sind Sie wahrscheinlich ihnen ausgesetzt. Deshalb ist das wichtig. Um Ihre Gesundheit zu schützen und Ihr Risiko zu senken, müssen Sie wissen, woher diese Giftstoffe kommen, wie sie sich in der Umwelt verhalten und was Sie tun können, um Ihre Exposition zu begrenzen.

Wissenschaftler verfolgen erstmals gefährliche Chemikalien in der Luft

Eine in ACS Environmental AU veröffentlichte Studie verwendete modernste Technologie, um MCCPs zu überwachen, während sie über Ackerland in Oklahoma durch die Luft schwebten. Diese Chemikalien werden in Industrieprodukten wie Schmiermitteln und Weichmachern verwendet, bleiben aber nicht an einem Ort. Im Gegensatz zu älteren Testmethoden, bei denen die Datenerfassung Wochen oder Monate dauerte, konnten die Forscher mit diesem Tool MCCPs minutengenau verfolgen und so aufzeigen, wie sie je nach Tageszeit aufsteigen, sinken und sich verlagern.

• Die Forscher fanden fast täglich MCCPs in der Luft, deren Konzentrationen denen in verschmutzten Städten entsprachen — Die Studie lief etwa einen Monat lang und fand fast täglich MCCPs, selbst in einer ländlichen Gegend weit entfernt von großen Fabriken. Im Durchschnitt lagen die Werte bei 3.100 Pikogramm pro Kubikmeter, ähnlich wie in chinesischen Großstädten. Das bedeutet, dass selbst Orte, die „sauber” erscheinen, gefährliche Chemikalien in der Luft enthalten, ohne dass jemand davon etwas merkt.

• Die Konzentrationen in der Luft stiegen mit der Tageshitze an und sanken über Nacht wieder ab – Diese Chemikalien wurden mit steigenden Temperaturen tagsüber stärker in die Luft abgegeben und setzten sich bei abkühlenden Temperaturen nachts wieder auf dem Boden oder im Staub ab. Wenn Sie sich also tagsüber im Freien aufhalten – arbeiten, Sport treiben oder auch nur spazieren gehen –, ist Ihre Belastung wahrscheinlich viel höher als nachts.

• Die häufigsten MCCPs waren leichtere Typen, die sich leichter in Gas umwandeln lassen – Die sechs Hauptformen, die Wissenschaftler gefunden haben, hatten alle 14 oder 15 Kohlenstoffatome und sechs oder sieben Chloratome. Diese Varianten verdampfen leichter in die Luft, was bedeutet, dass Sie sie am ehesten einatmen. Das Wissen darüber, welche Varianten am häufigsten vorkommen, hilft Gesundheitsexperten, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die das größte Risiko darstellen.

• Nahegelegene Quellen wie Landwirtschaft und Mülldeponien trugen wahrscheinlich zur Verschmutzung bei – Die MCCP-Werte stiegen an heißen Tagen mit Wind aus Südwesten an, was darauf hindeutet, dass sie aus lokalen Quellen stammten, darunter mit Klärschlamm behandelte Felder, Abwasser oder industrielle Abwässer. Wenn der Wind drehte oder die Temperaturen sanken, sanken auch die Werte, was eher auf eine Bewegung über kurze Distanzen als auf weiträumige Verschmutzung hindeutet.

MCCPs sind chemisch ähnlich wie PFAS, auch bekannt als „ewige Chemikalien“, die sich im Laufe der Zeit im Körper anreichern und nur schwer abgebaut werden können. Aufgrund dieser Ähnlichkeit hat der Gesetzgeber in Oklahoma kürzlich die Verwendung von Biosolid-Düngemitteln im gesamten Bundesstaat verboten.

Die Hitze bestimmt, wie viel MCCP Sie täglich einatmen

Die Studie zeigte einen direkten Zusammenhang zwischen der Temperatur und den MCCP-Werten. Mit steigender Lufttemperatur verdampften die Chemikalien schnell von Oberflächen wie Erde und Staub. Dies geschah innerhalb von nur fünf Minuten, sodass man schon durch den Aufenthalt im Freien an einem heißen Nachmittag plötzlich einer hohen Belastung ausgesetzt sein konnte.

• Die Verschmutzung erreichte ihren Höhepunkt zur Mittagszeit und sank am Abend schnell ab – Die MCCP-Werte stiegen am späten Vormittag an und fielen bis zum Sonnenuntergang wieder ab. Dieses Muster wurde nicht durch langsame Wetterverhältnisse oder den Abbau der Chemikalie verursacht, sondern durch die Hitze. Selbst wenn man sich während dieser Spitzenzeit nur eine Stunde im Freien aufhält, erhöht sich die Menge der Giftstoffe, die in die Lunge und den Blutkreislauf gelangen.

• Leichtere MCCPs verdampften schneller als schwerere – Kürzer kettenförmige Versionen der Chemikalie stiegen tagsüber schneller an und fielen nachts schneller ab. Die schwereren Formen blieben jedoch länger im Boden und Staub zurück. Das bedeutet, dass Sie die leichteren leichter einatmen, die schwereren jedoch an Ihrer Kleidung haften bleiben, in Ihre Wohnung gelangen und mit der Zeit in Ihre Lebensmittel gelangen können.

• Nicht alle MCCPs reagieren gleich auf Hitze – Einige Formen stiegen bei steigenden Temperaturen stark an, während andere sich kaum veränderten. Dieser Unterschied ist wichtig, da er zeigt, dass einige Formen eher in die Luft gelangen, während andere länger in der Umwelt verbleiben.

• Schwerere Formen bleiben länger im Boden und Staub, was andere Risiken mit sich bringt – Chemikalien mit mehr Kohlenstoff- und Chloratomen schweben nicht so leicht in der Luft, verschwinden aber auch nicht so schnell. Sie sammeln sich an Orten wie Teppichen, Möbeln oder Gartenerde an und stellen ein langfristiges Risiko dar, insbesondere für Kinder und Haustiere, die häufiger mit diesen Oberflächen in Kontakt kommen.

• MCCPs wechseln den ganzen Tag zwischen Luft und Oberflächen – Diese Chemikalien steigen nicht nur einmal auf und fallen wieder ab – sie bewegen sich aufgrund von Wärme, Feuchtigkeit und Luftpartikeln ständig hin und her. Sie könnten während Ihrer Mittagspause im Freien exponiert sein und am Abend nicht mehr, selbst wenn Sie sich an derselben Stelle befinden. Das macht es schwierig, die Exposition zu verfolgen, und noch schwieriger, diese Chemikalien ohne ständige Überwachung zu regulieren.

Sonnenlicht und Luftverschmutzung verwandeln MCCPs in neue, giftigere Formen

Die Studie identifizierte auch MCCPs, die mit Sauerstoff in der Luft reagiert hatten und neue Formen bildeten, die als „oxidierte MCCPs” bezeichnet werden. Diese Veränderungen sind wahrscheinlich auf Sonnenlicht, Ozon oder andere Moleküle in der Atmosphäre zurückzuführen. Einige dieser Nebenprodukte werden als Hydroperoxide bezeichnet, die bekanntermaßen Zellen schädigen, sobald sie in den Körper gelangen.

• Andere MCCPs verbanden sich mit Stickstoff, was auf noch komplexere Risiken hindeutet – Wissenschaftler entdeckten auch MCCPs mit Stickstoff in ihrer Struktur. Diese entstanden wahrscheinlich durch die Reaktion mit stickstoffhaltigen Schadstoffen wie Autoabgasen oder ausgespülten Düngemitteln. Die gesundheitlichen Auswirkungen dieser veränderten Formen sind noch nicht gut untersucht, aber ihre Anwesenheit bedeutet, dass MCCPs nach ihrer Freisetzung nicht unverändert bleiben – sie verändern sich, und diese Veränderungen könnten sie reaktiver oder gefährlicher machen.

• Diese veränderten Formen folgten dem gleichen Tageszyklus wie die ursprünglichen – Wie normale MCCPs erreichten auch die veränderten während der heißen Tagesstunden Spitzenwerte und fielen nachts ab. Unabhängig davon, wie stark Sie tagsüber diesen Stoffen ausgesetzt sind, atmen Sie also nicht nur die ursprünglichen Chemikalien ein, sondern auch die durch Sonnenlicht und Luftverschmutzung entstandenen veränderten Versionen.

So verringern Sie Ihre Belastung durch MCCPs in der Luft und schützen Ihre Gesundheit

Wenn Sie noch nie von MCCPs gehört haben, sind Sie nicht allein. Diese Chemikalien sind nicht auf den Inhaltsstoffetiketten aufgeführt, aber sie sind wahrscheinlich in Ihrer Umgebung vorhanden, insbesondere wenn Sie in der Nähe von Landwirtschaft, Ölbohrungen oder Industriegebieten leben. Sobald sie in der Luft sind, lassen sie sich nur schwer vollständig vermeiden. Sie haben jedoch Einfluss darauf, wie viel davon in Ihren Körper gelangt und wie gut Ihr Körper mit der Belastung umgeht.

Der beste Schutz beginnt damit, zu verstehen, woher MCCPs stammen und wie Sie die wichtigsten Wege blockieren können, über die sie in Ihren Körper gelangen – hauptsächlich über die Lunge, die Haut und die Nahrung. Wenn Sie bereits mit Hormonproblemen, chronischer Müdigkeit oder Entzündungen zu kämpfen haben, ist es umso wichtiger, Ihre chemische Belastung zu reduzieren. So können Sie Ihre Belastung verringern und Ihre Gesundheit schützen:

1. Vermeiden Sie mit Biosoliden kontaminierte Lebensmittel und Böden – MCCPs sind chemisch ähnlich wie PFAS oder „ewige Chemikalien“, die sich in Ihrem Körper anreichern und nicht abgebaut werden können. Sie werden häufig in PVC-Kunststoffen, Flammschutzmitteln und Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet – und gelangen oft in das Abwasser. Dieses Abwasser wird zu Biosolid-Dünger verarbeitet und auf konventionellen Bauernhöfen versprüht.

Sobald sie in den Boden gelangen, steigen MCCPs bei heißem Wetter in die Luft auf oder gelangen in Ihre Lebensmittel. Durch die Wahl von zertifizierten Bio-Produkten können Sie diese Belastung vermeiden, da Bio-Standards Klärschlamm verbieten. Wenn Sie gärtnern, in der Nähe von Feldern wohnen oder auf lokalen Märkten einkaufen, fragen Sie nach der Bodenbehandlung und halten Sie sich tagsüber, wenn die Konzentrationen in der Luft besonders hoch sind, von besprühten Flächen fern.

2. Verwenden Sie einen hochwertigen Raumluftfilter, der gasförmige Schadstoffe filtert – Die meisten Luftreiniger filtern nur Partikel, nicht aber Gase. MCCPs gelangen jedoch tagsüber in gasförmiger Form in die Luft. Sie benötigen ein System mit Aktivkohle oder einer anderen Gasfilterung, insbesondere wenn Sie Ihre Fenster offen haben oder in Windrichtung von landwirtschaftlichen Flächen oder Fabriken wohnen.

3. Duschen Sie sofort nach dem Aufenthalt im Freien, um die Hautaufnahme zu reduzieren – MCCPs sind lipophil, das heißt, sie lieben Fett. Das macht Ihre Haut, Kopfhaut und Hautfette zu einem bevorzugten Ziel. Wenn Sie im Freien arbeiten, in landwirtschaftlichen Gebieten spazieren gehen oder während der Hitze des Tages pendeln, duschen Sie, sobald Sie nach Hause kommen. Verwenden Sie warmes – nicht heißes – Wasser und ein natürliches Reinigungsmittel. Verzichten Sie auf alles, was „Duftstoffe” enthält, da diese oft die gleiche Klasse von hormonstörenden Chemikalien enthalten.

4. Reduzieren Sie die Belastung durch Kunststoffe, Möbel und flammhemmende Materialien in Innenräumen – MCCPs stammen nicht nur aus der Landwirtschaft, sondern sind auch in Haushaltsgegenständen wie Vinylböden, Kabeln, älteren Matratzen und synthetischen Polstern enthalten, die mit Flammschutzmitteln behandelt wurden.

Diese Materialien geben MCCPs langsam an die Raumluft und den Staub ab. Wenn Sie renovieren oder Möbel ersetzen, vermeiden Sie Artikel aus PVC und synthetischem Schaumstoff. Wählen Sie Massivholz, Bio-Baumwolle oder Wolle. Saugen Sie wöchentlich mit einem HEPA-Filter, um MCCP-haltigen Staub zu reduzieren, der sich auf Böden und Oberflächen absetzt.

5. Unterstützen Sie Ihre Mitochondrien, damit sie besser mit chemischem Stress umgehen können – Luftschadstoffe wie MCCPs erhöhen den oxidativen Stress, der Ihre Mitochondrien belastet, die winzigen Kraftwerke in Ihren Zellen, die Energie produzieren und die Entgiftung regulieren. Je stärker und widerstandsfähiger Ihre Mitochondrien sind, desto besser kann Ihr Körper diese Belastungen neutralisieren und verarbeiten.

Sie können die Gesundheit Ihrer Mitochondrien unterstützen, indem Sie sich täglich der Sonne aussetzen (vermeiden Sie dabei die Spitzenzeiten zwischen 10 und 16 Uhr, bis Sie pflanzliche Öle für mindestens sechs Monate aus Ihrer Ernährung gestrichen haben), sich regelmäßig bewegen und darauf achten, dass Sie genügend gesunde Kohlenhydrate zu sich nehmen, um die Energieproduktion anzukurbeln.

Jede kleine Veränderung zählt. Selbst wenn MCCPs in der Luft um Sie herum vorhanden sind, können Sie konkrete Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit ergreifen, insbesondere wenn Sie sich darauf konzentrieren, die Fähigkeit Ihres Körpers zu unterstützen, die Belastung zu bewältigen und die Exposition dort zu reduzieren, wo es am wichtigsten ist.

Häufig gestellte Fragen zu MCCPs

F: Was sind MCCPs und warum sind sie gefährlich?

A: MCCPs sind künstlich hergestellte Industriechemikalien, die in Produkten wie Schmiermitteln, Kunststoffen und Flammschutzmitteln verwendet werden. Sie sind giftig, langlebig und reichern sich mit der Zeit im Fettgewebe an. Sobald sie in den Körper gelangen, stören sie den Hormonhaushalt, verstärken Entzündungen und beeinträchtigen den Stoffwechsel und die Gesundheit des Gehirns.

F: Wie gelangen MCCPs in die Luft?

A: MCCPs sind häufig in biologischen Düngemitteln aus geklärtem Abwasser enthalten. Wenn dieser Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wird, gelangen die Chemikalien in die Luft, insbesondere an heißen Tagen. Sie entweichen auch aus Produkten wie PVC-Bodenbelägen, behandelten Textilien und Industrieabfällen. In ländlichen Gebieten von Oklahoma fanden Wissenschaftler während einer einmonatigen Studie fast täglich MCCPs in der Luft.

F: Was macht MCCPs ähnlich wie PFAS oder „ewige Chemikalien“?

A: Wie PFAS sind MCCPs in der Umwelt schwer abbaubar und reichern sich im Körper an. Sie stehen im Verdacht, den Hormonhaushalt zu stören und chronische Krankheiten zu verursachen. Ihre Persistenz und die Bedenken hinsichtlich PFAS haben die Gesetzgeber in Oklahoma dazu veranlasst, Düngemittel aus Klärschlamm zu verbieten. Diese Entscheidung wurde durch die jüngste Feststellung hoher MCCP-Konzentrationen in der Luft in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen bestätigt, die wahrscheinlich aus diesen Klärschlämmen stammen.

F: Wann bin ich tagsüber am stärksten MCCPs ausgesetzt?

A: Die Exposition erreicht ihren Höhepunkt am späten Vormittag und frühen Nachmittag, wenn die Hitze MCCPs aus dem Boden und von Oberflächen in die Luft drückt. Nachts, wenn die Temperaturen sinken, setzen sie sich wieder ab. Wenn Sie sich in der Hitze im Freien aufhalten, insbesondere in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen oder Fabriken, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie sie einatmen.

F: Wie kann ich meine Exposition verringern?

A: Essen Sie biologisch, um Lebensmittel aus Klärschlamm zu vermeiden, verwenden Sie einen Luftreiniger, der Gase entfernt, duschen Sie nach dem Aufenthalt im Freien, vermeiden Sie Produkte mit Flammschutzmitteln und PVC und unterstützen Sie die Entgiftung Ihres Körpers mit Sonne, Bewegung und nährstoffreicher Ernährung. Schon kleine Veränderungen helfen Ihrem Körper, die toxische Belastung besser zu bewältigen.

