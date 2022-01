USA: Albtraum der Planung des Nachlasses: Sterbegeld kann verweigert werden, wenn man an COVID stirbt, ohne geimpft zu sein

Hinterbliebene von Patienten, die an COVID sterben, ohne eine experimentelle mRNA-Injektion erhalten zu haben, müssen möglicherweise mit einer niederschmetternden Entdeckung rechnen, wenn ihnen die Leistungen der Lebensversicherung verweigert werden. Wenn Sie also mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden, kann die Impfung Sie zwar umbringen, aber sie könnte Ihre Angehörigen vor finanzieller Verarmung bewahren.

Das ist verdreht und auf allen Ebenen so falsch. Die Technokraten scheren sich einen Dreck um die Menschenwürde und sogar um das Leben an sich, sondern sind nur daran interessiert, ihre eigene Agenda der wissenschaftlichen Diktatur durchzusetzen.

Ein Versicherungsunternehmen kann die Leistungsausschlüsse nicht mehr ändern, nachdem der ursprüngliche Versicherungsvertrag unterzeichnet und ausgeführt wurde. Folgerichtig sollten die Hinterbliebenen die Versicherungsgesellschaft auf Rückzahlung aller seit Beginn des strittigen Vertrags gezahlten Prämien verklagen. ⁃ TN-Redakteur

Heutzutage müssen Arbeitnehmer, die sich weigern, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, mit finanziellen Folgen rechnen, die von höheren Krankenversicherungsbeiträgen bis zum Verlust ihres Arbeitsplatzes reichen. Jetzt könnten die finanziellen Folgen den Arbeitnehmern über das Grab hinaus folgen. Wenn sie an Covid sterben und nicht geimpft wurden, erhalten ihre Familien möglicherweise kein Sterbegeld, das sie sonst erhalten hätten.

Die New Yorker Verkehrsbehörde Metropolitan Transportation Authority zahlt den Familien von U-Bahn-, Bus- und S-Bahn-Beschäftigten, die an Covid sterben, kein Sterbegeld in Höhe von 500.000 Dollar mehr, wenn die Beschäftigten zum Zeitpunkt ihres Todes nicht geimpft waren.

„Ich halte das für unnötig grausam“, sagte Mark DeBofsky, ein Anwalt bei DeBofsky Sherman Casciari Reynolds in Chicago, der Arbeitnehmer bei Streitigkeiten um Leistungen vertritt.

Andere Arbeitgeber haben ähnliche Bedenken, Arbeitnehmern, die sich weigern, sich impfen zu lassen, Sterbegeld oder andere Leistungen zu gewähren.

In Massachusetts wollte der Stadtrat von New Bedford die Leistungen bei Unfalltod auf städtische Angestellte ausdehnen, die an Covid starben, aber der Bürgermeister unterzeichnete das Gesetz nicht, weil es unter anderem die Zahlung nicht untersagte, wenn der Arbeitnehmer nicht geimpft war.

Präsident Joe Biden hat die Unternehmen nachdrücklich aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter geimpft sind. Im September kündigte die Regierung an, dass alle Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten verpflichtet seien, entweder dafür zu sorgen, dass sie geimpft sind, oder ihre Mitarbeiter jede Woche auf Covid zu testen.

Unter den Arbeitgebern herrscht ein gewisses Maß an Frustration, insbesondere zu diesem Zeitpunkt, da diese Impfstoffe vollständig zugelassen sind“, sagte Carol Harnett, Präsidentin des Council for Disability Awareness, einer Industriegruppe. „Sie versuchen, sich und ihre Mitarbeiter zu schützen, sowohl vor sich selbst als auch vor der Öffentlichkeit.

Die New Yorker Verkehrsbehörde ist der bekannteste Arbeitgeber, der diese Maßnahme ergriffen hat. Seit Beginn der Pandemiekrise im Jahr 2020 haben sich 173 MTA-Mitarbeiter mit Covid infiziert und sind daran gestorben. Fünf dieser Todesfälle ereigneten sich nach dem 1. Juni dieses Jahres, als die Richtlinien geändert wurden, so die MTA.

„Uns ist nicht bekannt, dass sie geimpft worden sind“, sagte ein MTA-Sprecher über die fünf Mitarbeiter, die seit Inkrafttreten der Richtlinie gestorben sind.

Die Politik der Verkehrsbehörde weicht von einem früheren Pakt mit den Beschäftigten ab. Im April 2020, als Covid in New York wütete, einigten sich die Beamten der Verkehrsbetriebe und die Gewerkschaften, die die Beschäftigten vertraten, darauf, dass Beschäftigte, die an Covid starben, Anspruch auf eine Todesfallpauschale in Höhe von 500.000 Dollar haben, genau wie die Familien von MTA-Beschäftigten, die bei anderen arbeitsbedingten Todesfällen Anspruch auf Zahlungen haben. Das Programm läuft noch bis zum Ende dieses Jahres.

Da jedoch Covid-Impfstoffe inzwischen weithin verfügbar und von der Food and Drug Administration vollständig zugelassen sind, hat der MTA-Verwaltungsrat beschlossen, dass ab dem 1. Juni an Covid verstorbene Arbeitnehmer geimpft worden sein müssen, damit ihre Familien Anspruch auf die Zahlung haben.

Die Änderung kommt zustande, da die MTA darum kämpft, die Impfraten ihrer rund 67 000 Beschäftigten zu verbessern. Nach Angaben der MTA sind schätzungsweise mehr als 70 % der Beschäftigten im Nahverkehr geimpft.

Ein Sprecher der MTA betonte, dass das Programm weiterhin in Kraft bleibt und über seine ursprüngliche Laufzeit von einem Jahr hinaus verlängert wurde. Die einzige Änderung betrifft die Impfpflicht.

„Das Programm wird nicht widerrufen“, sagte der MTA-Sprecher in einer E-Mail. „Tatsächlich hat die MTA es zweimal verlängert.“

Die Ortsgruppe 100 der Transportarbeitergewerkschaft, die rund 38.000 MTA-Beschäftigte vertritt, hat sich für die Aushandlung dieser Leistung stark gemacht. „Keine andere Belegschaft in der Stadt, wahrscheinlich sogar im ganzen Land, hat das erreicht, was die TWU erreicht hat: eine Zahlung von 500.000 Dollar durch den Arbeitgeber an die Familien von Arbeitnehmern, die nach einem Unfall gestorben sind“, sagte Pete Donohue, ein Sprecher der Gewerkschaft. „Wir sehen es so, dass wir in einer schrecklichen Zeit [die Leistung] für die Menschen erhalten haben.“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Arbeitgeber von Arbeitnehmern in risikoreichen Berufen – wie Polizisten, Feuerwehrleuten, Mitarbeitern von Versorgungsunternehmen und Verkehrsbetrieben, die einem Arbeitsunfall zum Opfer fallen oder auf den Gleisen von einem Zug erfasst werden könnten – einen zusätzlichen Versicherungsschutz anbieten, der zahlt, wenn sie bei der Arbeit sterben. Der Versicherungsschutz wird häufig zusätzlich zu einer normalen Lebensversicherung angeboten.

Diese so genannten „Line-of-Duty“- oder „Accidental Death and Dismemberment“-Policen zahlen in der Regel nicht, wenn jemand an einer Krankheit stirbt. Wie kann nachgewiesen werden, dass sich jemand eine tödliche Infektion am Arbeitsplatz und nicht im Supermarkt zugezogen hat?

Bei Covid jedoch haben einige Beschäftigte an vorderster Front Anspruch auf Leistungen bei Unfalltod, weil davon ausgegangen wird, dass sie sich bei der Arbeit angesteckt haben, so DeBofsky.

Den Arbeitnehmern kann jedoch die Todesfallleistung verweigert werden, wenn sie sich nicht an die festgelegten Sicherheitsprotokolle gehalten haben, so John Ehrlich, der leitende nationale Berater für Gruppenlebensversicherungen bei Willis Towers Watson. Das Nichttragen einer kugelsicheren Weste, eines Helms oder anderer Sicherheitsausrüstungen könnte beispielsweise dazu führen, dass ihre Familien keinen Anspruch auf eine Auszahlung aus der Police haben.

Jetzt, da Impfstoffe weithin verfügbar sind, haben einige Arbeitgeber in Erwägung gezogen, andere Leistungen für ungeimpfte Arbeitnehmer einzuschränken, einschließlich der Kürzung kurzfristiger Invaliditätszahlungen, sagte Rich Fuerstenberg, ein Seniorpartner bei dem Beratungsunternehmen Mercer. Fuerstenberg sagte jedoch, er habe nicht von anderen Arbeitgebern gehört, die Sterbegeld für ungeimpfte Arbeitnehmer gestrichen hätten.

Im Fall von New Bedford verabschiedete der Stadtrat im August einstimmig eine Petition, die besagt, dass der Tod eines geimpften Stadtangestellten als Dienstunfall angesehen wird, so dass Familienangehörige Leistungen bei Unfalltod erhalten können.

Bürgermeister Jon Mitchell erhob jedoch aus mehreren Gründen Einwände – unter anderem wegen der Frage der Impfung.

„Ich bin mir sicher, dass der Rat zustimmt, dass es unangemessen wäre, Leistungen bei Unfalltod zu gewähren, wenn sich der Arbeitnehmer weigert, sich impfen zu lassen, obwohl die Wirksamkeit der Impfung zu fast 100 % nachgewiesen ist“, so Mitchell in einem Schreiben an den Rat. Nach Angaben eines Sprechers des Bürgermeisters wurde der Vorschlag zur weiteren Verhandlung zurückgestellt.

Joseph Fletcher arbeitete mehr als 17 Jahre lang für die MTA in Brooklyn, wo er Karosseriearbeiten und andere Wartungsarbeiten an Bussen durchführte.

Als er am 11. April 2020 im Alter von 60 Jahren an Covid starb, hinterließ er seine Frau Veronica, eine ehemalige Highschool-Lehrerin, die nach einem Autounfall behindert war, und drei Kinder, die heute 9, 13 und 16 Jahre alt sind.

Es war schon schwer genug, mit seinem Tod zurechtzukommen, aber der Blick in die Zukunft sei überwältigend gewesen, sagte Veronica.

„Wie soll ich mich finanziell über Wasser halten?“, fragte sie sich. „Alles an dieser Reise ist erschreckend.

Das Sterbegeld in Höhe von 500.000 Dollar half der Familie, die laufenden Rechnungen zu bezahlen und die Hypothek für ihr Haus in Brooklyn zu begleichen. Aber sie ist sich bewusst, dass es nur bis zu einem gewissen Punkt reicht, und ihre drei Kinder müssen aufs College gehen.

Wäre die MTA-Impfpflicht schon in Kraft gewesen, als ihr Mann starb, wäre das kein Problem gewesen, sagt Fletcher.

„Ich wünschte, mein Mann hätte geimpft werden können“, sagte sie. „Wie ich meinen verstorbenen Mann kannte, hätte er die Gelegenheit genutzt, sich und seine Familie zu schützen.