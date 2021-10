USA versuchen, die Energiekooperation zwischen Moskau und Europa zu boykottieren

Von Lucas Leiroz: Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Die derzeitige Energiesituation in Europa ist wirklich beunruhigend. Der exponentielle Anstieg des Gaspreises bedroht unmittelbar das Funktionieren grundlegender Bereiche der europäischen Gesellschaft. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach einer Energieversorgung mit geringen wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen suchen die europäischen Länder nach nachhaltigen Formen der Zusammenarbeit und sehen Russland als den vielversprechendsten Verbündeten an. Der amerikanische Interventionismus bedroht jedoch diese Zusammenarbeit und damit auch alle von der Energiekrise betroffenen Bereiche der europäischen Gesellschaft.

In ganz Europa sind die Energiepreise in den letzten sechs Monaten unkontrolliert gestiegen, haben historische Höchststände erreicht und eine äußerst gefährliche Krise ausgelöst. In Anbetracht der Tatsache, dass mehr als ein Fünftel der auf dem europäischen Kontinent verbrauchten Elektrizität aus Erdgas gewonnen wird, hat sich die Abhängigkeit von diesem Produkt nach dem jüngsten Anstieg der Preise auf dem Weltgasmarkt stark negativ ausgewirkt. Der Preisanstieg ist auf eine Reihe verschiedener Faktoren zurückzuführen, vor allem auf den Anstieg der weltweiten Nachfrage zu einer Zeit, in der die Länder ihre Engpässe beenden und die Volkswirtschaften versuchen, rasch zur Normalität zurückzukehren. Kurz gesagt, die Welt hat im letzten Jahr immer weniger in Energie investiert, weil die Wirtschaft geschrumpft ist, aber jetzt will Europa, das sich in einem fortgeschrittenen Prozess der Impfung befindet, schnell und effizient zu den Zahlen der wirtschaftlichen Entwicklung vor der Pandemie zurückkehren – aber die Strukturen des Energiemarktes reichen nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Seit 2020 ist der Gaspreis um 600% gestiegen und hat damit einen noch nie dagewesenen Stand erreicht.

Etwa 90 % des in Europa verbrauchten Gases stammt aus Importen, was die Situation auf dem Kontinent nicht nur für den wirtschaftlichen Überbau, sondern auch für die gewöhnlichen Verbraucher, die mit der Verteuerung ihrer Tarife zu kämpfen haben, angespannt macht. Die europäischen Staaten haben versucht, Strategien zur Lösung dieses Problems zu formulieren, indem sie Steuersenkungen und andere Maßnahmen beschlossen haben – aber nichts hat ausgereicht, um die schädlichen Auswirkungen der unsicheren Versorgung zu überwinden.

Als größter Gaslieferant der EU lieferte Russland im vergangenen Jahr rund 43,4 % des in den europäischen Staaten verbrauchten Gases, was Moskau zu einem wichtigen strategischen Verbündeten für Europa macht, wenn es darum geht, die Auswirkungen der aktuellen Krise abzumildern. Je mehr Europa russisches Erdgas kauft, desto schneller wird die Energiekrise beendet sein, da die russischen Produktionsstrukturen weniger von der Pandemie betroffen sind als die anderer Länder.

In der Vergangenheit verlief der russisch-europäische bilaterale Dialog im Gassektor absolut pragmatisch und brachte für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse. Doch die Dinge scheinen sich zu ändern, denn in letzter Zeit überlagern Fehlinformationen und ideologische Ausrichtung den Pragmatismus. Kürzlich haben amerikanische Experten damit begonnen, Russland zu beschuldigen, Gas als geopolitische Waffe in seinen internationalen Beziehungen einzusetzen. Das Beeindruckendste daran ist, dass diese Anschuldigungen, obwohl sie unbegründet sind, die Verwirklichung mehrerer Partnerschaften verhindert und den Dialog zwischen Russen und Europäern erschwert haben.

Washington behauptet, dass Russland die Energiekrise in Europa absichtlich herbeiführt und Gas als geopolitische Waffe einsetzt, um sich Vorteile zu verschaffen. Die Argumente, die diese Hypothese stützen sollen, sind jedoch äußerst schwach und stützen diese Schlussfolgerung nicht. Eines der Argumente ist zum Beispiel, dass Moskau die Präsenz seines eigenen Gases auf europäischem Boden boykottieren würde, indem es die Gasrouten in der Ukraine aufgrund von Nord Stream 2 verbietet – was ein großer Trugschluss ist, wenn man bedenkt, dass ein solches Verbot nicht nur nie stattgefunden hat, sondern dass Russland trotz der Fertigstellung der Nord-Stream-Bauarbeiten immer mehr Gas über die Ukraine exportiert hat. Der Zweck der Anschuldigungen gegen Russland scheint letztlich nur darin zu bestehen, ein Anti-Nord-Stream-Narrativ zu entwickeln, indem die Pipeline als angebliche Ursache der Krise angeführt wird und die europäischen Bürger glauben gemacht werden, dass Deutschland seine Energiezusammenarbeit mit Russland beenden muss.

Natürlich hat Moskau bisher alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Präsident Wladimir Putin selbst sagte: „Russland war immer ein zuverlässiger Gaslieferant für Verbraucher in der ganzen Welt, in Europa und in Asien, und hat immer alle seine Verpflichtungen erfüllt. Ich möchte betonen, dass die Situation auf den europäischen Energiemärkten ein leuchtendes Beispiel dafür ist, dass übereilte und politisch motivierte Schritte in jedem Bereich unzulässig sind, insbesondere in Energiefragen, die die Stabilität der Industrie und das Wohlergehen und die Lebensqualität von Millionen von Menschen bestimmen“.

In der Tat war Russland zu Beginn der Krise die erste Alternative für die Europäer, die sich in Moskau nach einer sicheren, sauberen und billigen Gasquelle umsahen. In den ersten Monaten des Jahres 2021 nahm die Zusammenarbeit um etwa 15 % zu, was die Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich zog. Die USA liefern ebenfalls Gas nach Europa, allerdings über eine lange, schwierige und gefährliche Route. Für die amerikanische Regierung geht es unabhängig von der Sicherheit der Route nur darum, den russischen Einfluss zu untergraben und den europäischen Markt mit eigenem Gas zu versorgen.

Im gegenwärtigen Szenario gibt es nur einen Weg für die europäischen Demokratien, die sich entscheiden müssen, ob sie die Anschuldigungen Washingtons passiv hinnehmen oder mit dem einzigen Land, das das Energieproblem lösen kann, zusammenarbeiten wollen.