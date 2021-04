USA: Weitere Fälle in der vollständig geimpfte positiv auf Corona getestet worden sind

Pflegeheime in Chicago und Kentucky melden COVID-19-Infektionen bei vollständig Geimpften

Der Boston Globe berichtete:

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in Chicago und Kentucky haben nach Angaben der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten Dutzende von Bewohnern und Mitarbeitern qualifizierter Pflegeeinrichtungen identifiziert, die mehr als zwei Wochen nach der vollständigen Impfung gegen das Virus positiv auf COVID-19 getestet wurden.

Diese Information wurde in zwei CDC Morbidity and Mortality Weekly Reports am Mittwoch veröffentlicht.

Einem Bericht zufolge identifizierte das Chicago Department of Public Health bei einer Routineuntersuchung im Februar einen Bewohner einer Pflegeeinrichtung, der sich mehr als 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis infizierte.

Später kamen dann weitere Fälle ans Licht.