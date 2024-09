Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat hat skizziert, wie Friedensgespräche mit Russland aussehen könnten

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen konkreten Vorschlag zur Beendigung des Russland-Ukraine-Konflikts, wie sein Vizepräsidentschaftskandidat, der Senator von Ohio, J.D. Vance, behauptet hat.

Trump hat wiederholt gesagt, dass er die Kämpfe “innerhalb von 24 Stunden” beenden würde, wenn er gewählt würde, zuletzt am Dienstag bei der Debatte mit Vizepräsidentin Kamala Harris, der Kandidatin der Demokraten für die Nachfolge von Präsident Joe Biden.

Um den Krieg zu beenden, “braucht man jemanden, vor dem die Menschen zuallererst Angst haben”, sagte Vance in einem Podcast-Interview mit dem ehemaligen US Navy SEAL und CIA-Mitarbeiter Shawn Ryan. “Man muss sich Sorgen machen, dass wenn Donald Trump – oder Gott bewahre, Kamala Harris – etwas sagt, dass sie es auch wirklich meinen. Aber bei Donald Trump glaubt man das, bei Kamala Harris nicht. Das ist Abschreckung.”

Auf die Frage, wie ein Friedensvorschlag von Trump aussehen würde, skizzierte Vance ein Szenario, das er für wahrscheinlich hält. Die derzeitige Kontaktlinie würde zu einer entmilitarisierten Zone werden, “stark befestigt, damit Russland nicht wieder einmarschiert”, sagte er zu Ryan.

Die Ukraine würde ihre Unabhängigkeit und Souveränität behalten, aber “Russland erhält von der Ukraine eine Neutralitätsgarantie – sie tritt nicht der NATO oder anderen ähnlichen Institutionen bei”, so Vance. In der Zwischenzeit müsste der Wiederaufbau der Ukraine in erster Linie von Deutschland und den EU-Ländern finanziert werden, denen Vance vorwarf, die Kriegsanstrengungen Kiews zu finanzieren.

“Ich denke, das ist es, wonach es letztlich aussieht”, sagte er, denn “in Russland haben sie Angst vor ihm [Trump]. Sie haben Angst vor ihm in Europa, weil er tatsächlich meint, was er sagt”.

Laut Vance wollen Moskau, Kiew und die EU alle ein Ende des Konflikts, aber die Kämpfe gehen weiter, weil Biden “am Steuer schläft” und Harris “nicht weiß, was zum Teufel sie tut”.

Ihre Politik besteht darin, das Problem mit Geld zuzuschütten und zu hoffen, dass die Ukrainer einen militärischen Sieg erringen, den selbst die Ukrainer für unmöglich halten”, während Trump sowohl stark als auch klug sein und ein Ende aushandeln will“, so Vance.

Später in der Sendung sagte Vance, er habe es satt, “amerikanische Leben als Weltpolizist zu vergeuden” und bezeichnete die derzeitige US-Politik gegenüber Russland als “dumm”.

Vance hat sich wiederholt gegen eine weitere Finanzierung der ukrainischen Kriegsanstrengungen durch die USA ausgesprochen und dem Weißen Haus vorgeworfen, “keinen tragfähigen Plan” für einen Sieg Kiews zu haben. In einem Meinungsartikel in der New York Times im April argumentierte er, dass ein Sieg mehr Truppen erfordern würde, als die Ukraine aufstellen könnte, und mehr Waffen, als die USA produzieren können.

Russland hat die Neutralität der Ukraine zu einem seiner Hauptziele erklärt. In der Zwischenzeit hat Kiew jegliche Gespräche ausgeschlossen, die nicht auf der “Friedensformel” von Wladimir Zelenski basieren, einer Liste maximalistischer Forderungen, die Moskau als realitätsfern verhöhnt hat.