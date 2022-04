Veranstaltung aus dem 2015 zeigt, die Nahrungsmittelknappheit prognostiziert 400%igen Anstieg der Nahrungsmittelpreise bis 2030

Simulation der Nahrungsmittelknappheit prognostiziert 400%igen Anstieg der Nahrungsmittelpreise bis 2030

Vor kurzem habe ich einen Artikel über die drohende Nahrungsmittelkrise in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt geschrieben. Auch wenn es einigen Lesern wie Paranoia vorkommen mag, sind die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sehr real. Tatsächlich bin ich nicht der Einzige, der darüber nachgedacht hat.

Im Jahr 2015 kamen 65 Personen zum Hauptsitz des World Wildlife Fund in Washington D.C. Diese Personen waren internationale politische Entscheidungsträger, Geschäftsleute, Akademiker und „führende Köpfe“. Ihr Ziel? Die Simulation einer Welternährungskrise, die im Jahr 2020 beginnen und bis 2030 andauern würde.

Die Pressemitteilung zu der Veranstaltung wurde auf der Website des großen Agrarunternehmens Cargill veröffentlicht und enthüllte, dass die Simulation der Nahrungsmittelknappheit im Jahrzehnt zwischen 2020 und 2030 zwei große Nahrungsmittelkrisen erleben würde. In dieser Zeit würden die Preise um 400 % des langfristigen Durchschnitts steigen, es gäbe eine Reihe von klimabedingten Wetterereignissen, die Regierungen in der Ukraine und in Pakistan würden gestürzt, und die Hungersnot würde Flüchtlinge aus Myanmar, dem Tschad, dem Sudan und Bangladesch zwingen.

Kommt Ihnen das alles bekannt vor?

In der Simulation war eine Lösung der Regierung eine Steuer auf Fleisch. Eine andere? Eine globale Kohlenstoffsteuer.

Eine Fleischsteuer. Eine Kohlenstoffsteuer.

Ganz im Ernst. Das muss Ihnen doch mittlerweile bekannt vorkommen.

In der Pressemitteilung heißt es:

Am Montag und Dienstag versammelten sich 65 internationale Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer und Vordenker in der Zentrale des World Wildlife Fund in Washington DC, um durchzuspielen, wie die Welt auf eine künftige Nahrungsmittelkrise reagieren würde. Das Spiel führte die Spieler vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2030. Wie prognostiziert, kam es in diesem Jahrzehnt zu zwei großen Lebensmittelkrisen mit Preisen, die 400 Prozent des langfristigen Durchschnitts erreichten, zu einer Reihe klimabedingter extremer Wetterereignisse, zum Sturz von Regierungen in Pakistan und der Ukraine sowie zu Hungersnöten und Flüchtlingskrisen in Bangladesch, Myanmar, dem Tschad und dem Sudan.

Klima, Hunger, zivile Unruhen und steigende Lebensmittelpreise trafen diese Woche beim Food Chain Reaction Game in Washington DC aufeinander. Meistens setzte sich die Zusammenarbeit durch. Neben dem WWF, dem Center for American Progress und dem Center for Naval Analyses war Cargill einer der Organisatoren von Food Chain Reaction. Das Unternehmen wurde bei dem Spiel von Corporate Vice President Joe Stone vertreten.

Natürlich erwies sich die „globale“ Arbeit als die vorteilhafteste.

Die Zusammenarbeit setzte sich meist gegen den kurzfristigen individuellen Vorteil durch. Die Teams verpflichteten sich, gemeinsam internationale Informationsnetze und Frühwarnsysteme für Hunger und Ernten aufzubauen, gemeinsam in intelligente Agrartechnologie zu investieren und globale Nahrungsmittelvorräte als Puffer gegen Klimaschocks anzulegen. Angesichts eines steilen Preisanstiegs und einer sich abzeichnenden weltweiten Nahrungsmittelknappheit im Jahr 2022 setzte die EU zeitweise ihre Umweltvorschriften für die Landwirtschaft aus und führte eine Steuer auf Fleisch ein. Beide Maßnahmen wurden 2025 schnell wieder rückgängig gemacht, als sich die Ernten wieder normalisierten und die Spannungen im hypothetischen Universum abnahmen.

Kohlenstoff- und Fleischsteuern sind „eine Möglichkeit“.

Das auffälligste Ergebnis war jedoch eine Vereinbarung zwischen den USA, der EU, Indien und China, die stellvertretend für die 20 größten Treibhausgasemittenten stehen, zur Einführung einer globalen Kohlenstoffsteuer und zur Begrenzung der CO2-Emissionen im Jahr 2030. Wir haben gelernt, dass eine Kohlenstoffsteuer in den kommenden Jahren eine Möglichkeit ist, räumte Stone ein. „Aber bevor wir eine solche Maßnahme in Betracht ziehen können, müssen wir sie untersuchen und viel besser verstehen. Wir müssen plötzliche Marktverzerrungen und unvorhergesehene Folgen vermeiden“.

Stone sagte, er sei beeindruckt von der Komplexität des Spiels und den Folgen zweiter und dritter Ordnung einiger der getroffenen Entscheidungen. Nehmen Sie die Fleischsteuer, die Europa einführen wollte, und denken Sie darüber nach. Welches Fleisch wollen Sie besteuern – Geflügel und Rindfleisch oder auch die Aquakultur? Wo erhebt man die Steuer, wohin fließt das Geld, was sind die unbeabsichtigten Folgen? Das Spiel wurde in monatelanger Arbeit entwickelt, wobei ein Höchstmaß an Realismus angestrebt wurde. Das Szenario wurde aus Ereignissen extrapoliert, die in der realen Welt tatsächlich stattgefunden haben, wie die Lebensmittelkrise 2008-2009 oder die jüngste Reihe von Jahren und Monaten mit der höchsten Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen.

Tim Bodin, Wirtschaftsexperte bei Cargill, der an der Entwicklung des Spiels beteiligt war und in der Jury saß, die die Spielzüge der Teams bewertete, sagte, er sei von dem Ausmaß der Zusammenarbeit überrascht gewesen. „Die meisten Leute begannen mit einer kurzfristigen Perspektive, gingen aber ziemlich schnell zu langfristigen Maßnahmen über – sie begannen, an der Stärkung der Widerstandsfähigkeit zu arbeiten, anstatt nur Brände zu löschen“.

Bedenken Sie, dass diese Pressemitteilung und die Übung im Jahr 2015 stattfanden, doch es ist fast so, als ob sie das Drehbuch für 2020 lesen würden.

Es gibt eine klare Agenda.

Tatsache ist, dass wir wissen, dass es für all diese Dinge eine Agenda gibt – Nahrungsmittelknappheit, Fleischsteuer, globale Kohlenstoffsteuer – und wenn COVID etwas war, dann war es der hilfreichste kleine Virus, den es je gab. Das heißt, solange man ein Mitglied der globalen Feudalherren ist. Wenn Sie in letzter Zeit meine Artikel gelesen haben, möchte ich Sie ermutigen, auf das zu achten, was dort gesagt wird. Eigenständigkeit wird bald sehr viel wichtiger werden.