Verborgene Verbindungen von Covid-Experimenten: WHO-Spitzenwissenschaftler unter Verdacht

Spitzenwissenschaftler war „Hauptmitarbeiter“ von Peter Daszak – dem Forscher, der wegen Coronavirus-Experimenten in Wuhan unter Beobachtung des HHS steht

Die offensichtliche Verbindung zwischen Jeremy Farrar von der WHO und Peter Daszak – dem möglicherweise der Ausschluss von US-Steuergeldern droht – könnte einen bisher unbekannten Interessenkonflikt in der Frage des Ursprungs der Pandemie auf höchster Ebene der WHO darstellen.

Jeremy Farrar – wissenschaftlicher Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und eine zentrale Figur bei den Bemühungen, Spekulationen über einen möglichen Laborursprung von COVID-19 zu unterdrücken – arbeitete laut Förderunterlagen an einem Projekt zur Entdeckung des Virus in Südostasien mit Peter Daszak, einem Wissenschaftler, der im Mittelpunkt dieser Spekulationen steht.

In einem Zuschussantrag der National Institutes of Health (NIH) aus dem Jahr 2010 wird Farrar als „primärer Mitarbeiter“ einer umstrittenen Organisation in Vietnam beschrieben, die wegen ihrer Arbeit an neuartigen Coronaviren mit dem Wuhan Institute of Virology in die Kritik geraten ist.

Die Organisation hieß damals Wildlife Trust, wurde aber bald in EcoHealth Alliance umbenannt.

Zum Zeitpunkt des Zuschussantrags im Jahr 2010 war Daszak Präsident des Wildlife Trust, während Farrar die klinische Forschungseinheit der Universität Oxford in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, leitete, wo er seit 1996 als Kliniker tätig war.

Das Team in Oxford sollte seine Proben an ein Labor der Columbia University schicken, nicht nach Wuhan.

Dennoch könnte die offensichtliche Verbindung zwischen Farrar und Daszak – dem möglicherweise der Ausschluss von US-Steuergeldern droht – einen bisher unbekannten Interessenkonflikt in der Frage des Ursprungs der Pandemie auf höchster Ebene der WHO darstellen.

Sowohl gegen Daszak als auch gegen EcoHealth läuft ein Ausschlussverfahren des US-Gesundheitsministeriums wegen unzureichender Aufsicht über die hochriskante Coronavirusforschung in Wuhan.

Die Enthüllung fällt in eine Zeit der Ungewissheit über die Zukunft der Beziehungen der USA zur WHO. Die Financial Times berichtete, dass die neue Trump-Regierung bereits am ersten Tag einen Rückzug aus der Organisation ankündigen könnte. Farrar wurde im Mai 2023 Chefwissenschaftler bei der WHO.

Eine zweite WHO-Untersuchung zu den Ursprüngen der COVID-19-Pandemie – die eingeleitet wurde, nachdem Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus öffentlich erklärt hatte, dass die Ergebnisse der ersten Untersuchung, einschließlich der Feststellung, dass ein Ursprung im Labor „äußerst unwahrscheinlich“ sei, unzureichend gewesen seien – hat sich seit Jahren verzögert.

Der WHO-Sprecher Tarik Jasarevic antwortete nicht auf Fragen zu der offensichtlichen Farrar-Daszak-Partnerschaft.

Zur Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und der WHO verwies Jasarevic auf Äußerungen von Tedros Anfang Dezember 2024, in denen er sagte: „Ich denke, es wäre gut, ihnen etwas Raum für den Übergang zu geben, und ich hoffe und glaube, dass sie das Richtige tun werden“.

Zur zweiten Untersuchungsphase sagte Jasarevic, dass die mit dem Bericht beauftragte Gruppe globaler Wissenschaftler, die Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, „derzeit an einer unabhängigen Bewertung der Ursprünge von SARS-CoV-2 arbeitet … Wir wissen nicht, wann sie abgeschlossen sein wird.“

Farrar und Daszak haben auf Fragen per E-Mail nicht geantwortet.

Andere Verbindungen

Zuschussdokumente der US-Behörde für internationale Entwicklung, die das PREDICT-Programm beschreiben, eine von der EcoHealth Alliance geleitete Zusammenarbeit zur Entdeckung neuer Viren, belegen ebenfalls die Verbindung zwischen den von Farrar und Daszak geleiteten Organisationen.

Sie führen „Welcome [sic] Trust Mahosot Hospital – Oxford University“ als einen der 29 Partner in China und Südostasien auf.

Das Mahosot-Krankenhaus liegt in Laos. Die Dokumente legen jedoch nahe, dass sie auch mit Oxford-Kliniken in Vietnam und Indonesien zusammenarbeiten wollten. Die Dokumente sind auf den 29. September 2009 datiert. Farrar leitete zu dieser Zeit die Oxford Clinical Research Unit in Vietnam.

In einem weiteren Zuschussdokument (Seite 286) berichten die PREDICT-Forscher von Fortschritten bei der Vereinbarung mit der Oxford Clinical Research Unit in Vietnam.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die PREDICT-Forscher an einer Zusammenarbeit bei der Virenjagd mit dem Namen VIZIONS, der Abkürzung für Vietnam Initiative on Zoonotic Infections, beteiligt waren.

Die Dokumente sind nicht genau datiert, lassen aber vermuten, dass die Verhandlungen im dritten Jahr des PREDICT-Projekts stattfanden, also etwa 2013. Das VIZIONS-Projekt wurde im März 2012 formell gestartet. Farrars Weggang von der Oxford Clinical Research Unit, um Direktor des Wellcome Trust zu werden, wurde im April 2013 öffentlich bekannt gegeben.

Zwar gab es keine formelle Vereinbarung, aber in einem separaten Austausch beschrieb sich Daszak als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von VIZIONS seit 2010, als Farrar noch die Oxford Clinical Research Unit in Vietnam leitete.

Veröffentlichte Papiere, die das von Wellcome unterstützte VIZIONS-Projekt beschreiben, zeigen, dass virale Probenahmen in Süd- und Zentralvietnam mit Schwerpunkt im Mekong-Delta stattfanden.

‚Proximaler Ursprung‘

Farrar ist wegen seiner Rolle bei zwei Veröffentlichungen unter Beschuss geraten, die die Diskussion über eine mögliche Verbindung zwischen der aufkommenden COVID-19-Pandemie und dem Wuhan Institute of Virology eindämmten.

Farrar trug dazu bei, dass sowohl in Nature Medicine als auch in The Lancet aufsehenerregende Veröffentlichungen erschienen, die dazu beitrugen, die Diskussion über die sogenannte „Lab-Leck-Theorie“ im März 2020 und Februar 2020 als sinophob oder als Verschwörungstheorie zu stigmatisieren.

Der Auswahlunterausschuss des US-Repräsentantenhauses für die Coronavirus-Pandemie untersuchte, wie der Nature Medicine-Artikel mit dem Titel „Der proximale Ursprung von SARS-CoV-2“ in den Jahren 2023 und 2024 zustande kam.

Vor allem die Demokraten im Ausschuss machten Farrar zum Drahtzieher der Episode und versuchten, das Rampenlicht von der Beteiligung des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci und des NIH-Direktors Francis Collins abzulenken.

„Meine republikanischen Kollegen haben behauptet, dass Dr. Fauci und Collins das Papier ‚Proximal Origin‘ inszeniert haben, um die Theorie des Laborlecks zu unterdrücken, trotz aller gegenteiligen Beweise“, sagte das ranghöchste Mitglied Raul Ruiz, D-Kalifornien, im April 2024.

„Dokumente und Zeugenaussagen, die diesem Ausschuss zur Verfügung gestellt wurden, haben wiederholt gezeigt, dass der britische Wissenschaftler Dr. Jeremy Farrar die führende Rolle bei der Organisation und Durchsetzung des Papiers bis zur Veröffentlichung spielte.“

Ungewisse Zukunft für die WHO

In den Jahren 2020 und 2021 versuchte die Trump-Administration, der Organisation die amerikanischen Dollars zu entziehen, weil sie eine unzulässige chinesische Einflussnahme auf ihre Aussagen über COVID-19 befürchtete.

„Chinesische Beamte haben ihre Berichtspflichten gegenüber der Weltgesundheitsorganisation ignoriert und die Weltgesundheitsorganisation unter Druck gesetzt, die Welt in die Irre zu führen, als das Virus zum ersten Mal von chinesischen Behörden entdeckt wurde“, sagte Trump im Mai 2020.

„China hat die totale Kontrolle über die Weltgesundheitsorganisation, obwohl es nur 40 Millionen Dollar pro Jahr zahlt, verglichen mit dem, was die Vereinigten Staaten gezahlt haben, nämlich etwa 450 Millionen Dollar pro Jahr.“

„Da sie es versäumt haben, die geforderten und dringend benötigten Reformen durchzuführen, werden wir heute unsere Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation beenden“, sagte er weiter.

Der ehemalige Präsident Joe Biden stellte die Beteiligung der USA an der WHO an seinem ersten Tag im Amt wieder her.

Die Berichterstattung der letzten Jahre hat den Einfluss Chinas weiter verdeutlicht.

So berichtete U.S. Right to Know im Jahr 2022, dass die erste Mission der WHO nach Wuhan, die von Bruce Alyward, einem leitenden Berater der WHO, und Wannian Liang, einem Epidemiologen als Vertreter Chinas, geleitet wurde, offenbar den Forderungen der chinesischen Regierung nach einer „starken Bewertung der chinesischen Reaktion“ nachkam.

„In einer ausgezeichneten und ermutigenden Diskussion mit Liang im Zug kamen wir überein, dass der beste Weg, um sicherzustellen, dass wir Chinas Bedürfnis nach einer aussagekräftigen Bewertung seiner Reaktion und seiner Pläne für das weitere Vorgehen erfüllen, darin bestünde, [REDAKTIERT] hinzuzufügen“, schrieb Aylward.

Der Bericht lobte überschwänglich die Maßnahmen der Regierung.

„Angesichts eines bisher unbekannten Virus hat China die vielleicht ehrgeizigsten, agilsten und aggressivsten Anstrengungen zur Eindämmung der Krankheit in der Geschichte unternommen“, heißt es in der ersten Schlussfolgerung des Berichts.

Ein Kabel des US-Außenministeriums – das U.S. Right to Know ebenfalls durch das Gesetz über die Informationsfreiheit (FOIA) erhalten hat – zeigt, dass der WHO-Bericht ein Geschenk der Öffentlichkeitsarbeit für China war.

CCTV und andere chinesische Medien wiederholten das Lob der WHO über Chinas „pragmatische und flexible Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung“, heißt es in dem Kabel.

„Guanming Daily kommentierte, dass … die Effektivität von Chinas Präventions- und Kontrollarbeit einmal mehr die bedeutenden Vorteile der Führung [der Kommunistischen Partei Chinas] und des sozialistischen Systems mit chinesischen Merkmalen demonstriert hat.“

Tedros forderte weiterhin eine umfassende Untersuchung aller möglichen Pandemieursprünge, ob zoonotisch oder vom Menschen verursacht.

Die in dieser Geschichte verwendeten Dokumente wurden durch FOIA-Anfragen und Rechtsstreitigkeiten mit den NIH, der US-Behörde für internationale Entwicklung und dem US-Außenministerium erlangt. Alle Dokumente können hier eingesehen werden.