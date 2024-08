Warum versuchen die USA einen Krieg mit Russland zu provozieren? „Die Ukraine ist der tiefe Staat. Die Ukraine ist kein Land mehr. Sie wurde vom Westen gekauft und verkauft, und eine westliche Marionette wurde installiert, um ihren westlichen Herren zu dienen“, sagte der Journalist Pearson Sharp von One America News.

Präsident Selenskyj sei nicht der Führer der Ukraine, sondern ein Schauspieler, der angeheuert worden sei, um eine Rolle zu spielen, sagte Sharp und fügte hinzu, dass Washington das Land für Geldwäsche und die Herstellung biologischer Waffen missbrauche.

Die Biolabors, über die die Medien nicht berichten wollen, gibt es wirklich, betont Sharp. Die streng geheimen Labors, in denen die gefährlichsten Atom- und Chemiewaffen der Welt aufbewahrt werden, wurden in den 2000er-Jahren von den USA übernommen. In den folgenden Jahren wurde in diesen Labors streng geheim geforscht. Eine wichtige Rolle spielten dabei Präsident Joe Biden und sein Sohn Hunter.

😳 Schokkende claims over het Oekraïne-conflict! Terwijl Joe Biden doorgaat met het uitlokken van oorlog met Rusland, stapelt bewijs zich op dat het conflict is ontworpen om Amerikaanse militaire laboratoria te beschermen. 🧪💥



De Vermeende Waarheid: Oekraïne zou dienen als een… pic.twitter.com/uOs8b46KRH — Kim Rebel (@KimKimetje) August 3, 2024

Russland habe wegen dieser Labors und der dort im Auftrag der kriminellen Familie Biden hergestellten biologischen und chemischen Waffen Alarm geschlagen, sagte Sharp.

Die Russen hatten recht. Dokumente zeigen, dass das US-Verteidigungsministerium im November 2019 fast vierhunderttausend Euro in die Erforschung von Covid-19 in ukrainischen Biolaboren investierte. Von Covid-19 war damals nicht die Rede.

Unsere Steuergelder fließen nicht in die Ukraine, um für deren Freiheit zu kämpfen, sondern um die Biowaffen des Tiefen Staates zu finanzieren, betont Sharp. „Wir finanzieren unseren eigenen Untergang und werden als Verräter bezeichnet, wenn wir Widerstand leisten“.

„Big Pharma, die Mainstream-Medien, der Deep State in Washington, Selenskyj und die WHO arbeiten alle zusammen, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Nicht Russland ist der Böse, sondern unsere eigene Regierung“.