Vereint gegen Nuklear-Iran: Die schattenhafte, mit dem Geheimdienst verbundene Gruppe, die die USA in Richtung Krieg mit dem Iran treibt

Von Alan Macleod

Der Großteil der Welt hat den israelischen Angriff auf Gaza mit Entsetzen verfolgt. Während Zehntausende getötet und Millionen vertrieben wurden, sind Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen, um ein Ende der Gewalt zu fordern. Doch einige wenige Auserwählte haben sich auf die Seiten unserer einflussreichsten Medien begeben, um eine Eskalation der Gewalt zu fordern und die Vereinigten Staaten aufzufordern, Israel dabei zu unterstützen, nicht nur Palästina, Syrien und den Libanon, sondern auch den Iran anzugreifen.

„Ich hätte vielleicht einmal einen Waffenstillstand mit der Hamas befürwortet, aber nicht jetzt“, schrieb der Diplomat der Bush-Ära, Dennis Ross, in der New York Times und erklärte: „Wenn die Hamas als Sieger wahrgenommen wird, wird dies die Ideologie der Ablehnung der Gruppe bestätigen, dem Iran und seinen Kollaborateuren Druckmittel und Schwung verleihen und [unsere] eigenen Regierungen in die Defensive drängen.“

Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober wurde der erzkonservative Beamte John Bolton zu CNN eingeladen, wo er behauptete, dass das, was wir gesehen haben, in Wirklichkeit ein „iranischer Angriff auf Israel mit der Hamas als Stellvertreter“ sei und dass die USA sofort reagieren müssten. Auf die Frage, ob er angesichts der Tragweite seiner Behauptung Beweise habe, zuckte er mit den Schultern und antwortete: „Dies ist kein Gericht.

Am 28. Dezember bekräftigte Bolton seine kämpferische Haltung und schrieb in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph, dass „der Westen jetzt vielleicht keine andere Wahl hat, als den Iran anzugreifen“ – eine Position, die er seit mindestens zehn Jahren vertritt.

In einem Interview mit dem von Saudi-Arabien finanzierten Sender Iran International brüllte der hochrangige Bush-Beamte Mark Wallace: „Das ist das Werk des Iran. Der Iran wird unter der Vergeltung leiden und die Folgen der Unterstützung dieser Terrorgruppe und ihres schrecklichen Angriffs auf Israel zu spüren bekommen.“ Wallace fuhr fort:

„Kein zivilisiertes Land will einen weiteren Konflikt. Aber die Iraner zwingen die zivilisierte Welt zum Handeln. Und Sie werden schon bald eine dramatische Reaktion sehen, wenn die Vereinigten Staaten, Israel und unsere Verbündeten damit beginnen, ihre Mittel in der ganzen Welt zu positionieren, um sich vorzubereiten.“

Falls es irgendeinen Zweifel daran gab, welche Art von „dramatischer Reaktion“ Wallace sehen wollte, fügte er eine Botschaft an das Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans hinzu: „Ich freue mich darauf, Sie am Ende eines Ihrer eigenen Seile hängen zu sehen.“

Der Iran wurde kürzlich Opfer eines tödlichen Terroranschlags. Während Trauernde der Ermordung von Qassem Soleimani durch die USA gedachten, explodierten zwei Bomben, die 91 Menschen töteten und Hunderte verletzten. In diesem Zusammenhang war es verständlich, dass iranische Beamte mit dem Finger auf die USA und Israel zeigten.

Kriegstreiber, Inc.

Diese Personen haben alle gemeinsam, dass sie Vorstandsmitglieder von United Against Nuclear Iran (UANI) sind, einer schattenhaften, aber einflussreichen Organisation, die den Westen zu einer militärischen Konfrontation mit der Islamischen Republik drängen will.

Die 2008 gegründete Gruppe wird von neokonservativen Falken geleitet und hat enge Verbindungen zum US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst. Die Gruppe gibt nicht preis, woher sie ihre umfangreichen Finanzmittel bezieht. Es ist jedoch bekannt, dass der rechtsgerichtete israelisch-amerikanische Milliardär Sheldon Adelson eine Quelle war. Es gibt starke Indizien dafür, dass auch die Diktaturen der Golfstaaten die Gruppe finanzieren, obwohl UANI dies vehement bestritten hat. Im Jahr 2019 hat der Iran UANI als terroristische Organisation eingestuft.

Auf die Frage von MintPress, was er von den jüngsten Erklärungen von UANI halte, sagte Eli Clifton, einer der wenigen investigativen Journalisten, die über die Gruppe berichtet haben: „Es ist sehr konsistent mit den Positionen und der Fürsprache, die die Organisation seit ihrer Gründung vertreten hat.“ Er fügte hinzu,

„United Against Nuclear Iran“ lässt keine Gelegenheit aus, um die Vereinigten Staaten einem militärischen Konflikt mit dem Iran näher zu bringen. Und auf der anderen Seite der Gleichung haben sie auch sehr hart daran gearbeitet, sich den Bemühungen um eine Deeskalation der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran zu widersetzen.“

Der Vorstand von UANI ist ein „Who is Who“ von hohen Staats-, Militär- und Geheimdienstvertretern aus der ganzen westlichen Welt. Zu den bemerkenswerten Mitgliedern gehören:

CEO Mark Wallace, ehemaliger US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und stellvertretender Wahlkampfleiter für die Wiederwahl von George W. Bush 2004.

Vorsitzender Joe Lieberman, ehemaliger Senator und Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten bei den Wahlen 2000.

Tamir Pardo, Direktor des Mossad, 2011-2016 .

. Dennis Ross, ehemaliger Direktor für politische Planung im Außenministerium und ehemaliger Nahost-Gesandter unter George H. W. Bush und Bill Clinton.

Feldmarschall Lord Charles Guthrie, ehemaliger Stabschef der britischen Streitkräfte.

Jeb Bush, ehemaliger Gouverneur von Florida.

August Hanning, Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), 1998-2005; Staatssekretär im Bundesinnenministerium, 2005-2009.

Zohar Palti, ehemaliger Leiter des Politisch-Militärischen Büros des israelischen Verteidigungsministeriums; ehemaliger Geheimdienstdirektor des Mossad.

Frances Townsend, Beraterin für Innere Sicherheit von Präsident George W. Bush.

John Bolton, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater der USA und ehemaliger US-Botschafter bei der UNO.

Roger Noriega, ehemaliger stellvertretender Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre und Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten.

Otto Reich, ehemaliger stellvertretender Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre und Architekt des US-Staatsstreichs gegen Venezuela 2002.

Michael Singh, leitender Direktor des Weißen Hauses für Angelegenheiten des Nahen Ostens und Nordafrikas, 2007-2008.

Giulio Terzi di Sant-Agata, ehemaliger italien ischer Außenminister.

ischer Außenminister. Robert Hill, ehemaliger Verteidigungsminister von Australien.

Jack David, stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen, 2004-2006.

Mark Kirk, U.S. Senator für Illinois, 2010-2017.

Generalleutnant Sir Graeme Lamb, ehemaliger Direktor der britischen Spezialeinheiten und Kommandeur der britischen Feldarmee.

Norman Roule, ehemaliger CIA-Abteilungsleiter und National Intelligence Manager für Iran beim Director of National Intelligence.

Irwin Cotler, kanadischer Justizminister und Generalstaatsan walt, 2003-2006.

walt, 2003-2006. Baroness Pauline Neville-Jones, britische Staatsministerin für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, 2010-2011.

Zu den bemerkenswerten ehemaligen Vorstandsmitgliedern gehören außerdem der ehemalige CIA-Direktor R. James Woolsey, der Chef des Mossad zwischen 2002 und 2011, Meir Dagan, und der frühere Chef des britischen Geheimdienstes MI6, Sir Richard Dearlove.

Seit 15 Jahren organisiert UANI Konferenzen, veröffentlicht Berichte und betreibt Lobbyarbeit bei Politikern und Regierungen – alles mit einem Ziel: die Durchsetzung einer neokonservativen Linie gegenüber dem Iran. „UANI ist ein Kraftmultiplikator. Sie bieten zumindest den Anschein einer intellektuellen Infrastruktur für die Iran-Hawk-Bewegung. Sie haben die Iran-Falken nicht erfunden, aber sie haben es verdammt einfach gemacht“, sagte Ben Freeman, Direktor des Democratizing Foreign Policy Program am Quincy Institute, gegenüber MintPress.

Find someone who loves you as much as the Washington Post loves demanding we bomb Iran. 🇮🇷 pic.twitter.com/O2gBOKbvM1 — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) July 7, 2022

Widersprüche und Interessenkonflikte

Für eine so große, gut finanzierte und einflussreiche Organisation, die mit hochrangigen Beamten besetzt ist, hält United Against Nuclear Iran seine Finanzierungsquellen sehr geheim. Im Jahr 2015 gelang es Clifton jedoch, eine UANI-Spenderliste für das Haushaltsjahr 2013 zu erhalten. Die mit Abstand größten Geldgeber waren der in New York ansässige Milliardär Thomas Kaplan und der israelisch-amerikanische Multimilliardär und Casino-Mogul Sheldon Adelson.

Kaplan, dessen Spende in Höhe von 843.000 Dollar etwa die Hälfte der Mittel der Gruppe für 2013 ausmachte, ist ein Risikokapitalgeber, der sich auf Metalle, insbesondere Gold, konzentriert. Er ist der Vorsitzende von Tigris Financial und der Electrum Group LLC. Beide Firmen beschäftigen UANI-CEO Mark Wallace als CEO bzw. COO.

In einem Artikel des Wall Street Journal aus dem Jahr 2010 mit dem Titel „Tigris Financial Goes All-in on Gold“ wurde darauf hingewiesen, dass das Unternehmen Milliarden von Dollar auf einen Anstieg des Goldpreises gesetzt hat, mehr als die Reserven der brasilianischen Zentralbank. Wie Clifton feststellte, haben sowohl Kaplan als auch Wallace ihren Kunden Gold als den perfekten Rohstoff für den Fall einer zunehmenden Instabilität im Nahen Osten verkauft. Daher könnten Kaplan und Wallace enorme Summen verdienen, wenn die USA oder Israel den Iran angreifen würden, was ihre UANI-Kriegstreiberei zu einem gigantischen und potenziell profitablen Interessenkonflikt macht.

Adelson stellte den Großteil der restlichen Finanzierung von UANI bereit. Der Tycoon, der zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 2021 an 18. Stelle der reichsten Menschen der Welt stand, verwandelte sein Wirtschaftsimperium in ein politisches und unterstützte ultrakonservative Anliegen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel. Zwischen 2010 und 2020 spendeten er und seine Frau mehr als 500 Millionen Dollar an die Republikanische Partei und wurden so zu Königsmachern der GOP. In seinem Kasino in Las Vegas hat er oft republikanische Präsidentschaftskandidaten geprüft, und es wurde oft gesagt, dass diese „Adelson-Vorwahl“ fast so wichtig sei wie die öffentliche.

Als glühender Zionist finanzierte Adelson zahlreiche pro-israelische Lobbyprojekte wie AIPAC, One Jerusalem und Taglit Birthright. Außerdem ist er Eigentümer von Israel Hayom, der meistgelesenen Zeitung des Landes mit einem Anteil von 31 % am Gesamtmarkt. Der israelische Premierminister, der sich unermüdlich für Netanjahu einsetzt, soll seinen Freund Adelson gebeten haben, eine Zeitung zu gründen, um seine politische Karriere zu fördern.

Adelson und sein Einfluss waren eine der treibenden Kräfte der amerikanischen Feindseligkeit gegenüber dem Iran. Im Jahr 2013 forderte er in einem Gespräch mit Rabbi Shmuley Boteach die Vereinigten Staaten auf, die Verhandlungen zu beenden und eine Atombombe auf den Iran zu werfen, um zu zeigen, dass „wir es ernst meinen“.

Eine mögliche dritte, noch umstrittenere Finanzierungsquelle sind die Golfmonarchien Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Durchgesickerte E-Mails zeigen, wie UANI-Beamte um Unterstützung durch die emiratische Königsfamilie werben. Sowohl Mark Wallace als auch Frances Townsend schickten unter anderem E-Mails an den emiratischen Botschafter in den USA, in denen sie Kostenvoranschläge für bevorstehende Veranstaltungen machten und sich nach Unterstützung durch die VAE erkundigten.

Thomas Kaplan selbst steht dem Land außerordentlich nahe. „Ich würde sagen, dass das Land und die Führung der VAE in mehr Bereichen meines Lebens meine engsten Partner sind als jeder andere außer meiner Frau“, sagte er der emiratischen Zeitung The National News, die auch über seine Freundschaft mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed, berichtete.

Thomas Kaplan unterhält sich mit dem Monarchen der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed. K Quelle | Brunswick PR

Den Iran ins Fadenkreuz nehmen

Eine der Hauptaktivitäten von United Against Nuclear Iran ist es, so der iranische politische Kommentator Ali Alizadeh gegenüber MintPress, eine weltweite „Kultur der Angst und Furcht vor Investitionen im Iran“ zu schaffen. Die Gruppe versucht, Unternehmen davon zu überzeugen, sich von der Islamischen Republik zu trennen und ihre Zertifizierungsverpflichtung zu unterzeichnen, die wie folgt lautet:

„Der unterzeichnende [Name], der [Titel] von Unternehmen, bestätigt hiermit im Namen des Unternehmens, dass weder das Unternehmen noch eine Tochtergesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen des Unternehmens, weder direkt noch über einen Agenten, Vertreter oder Vermittler, bis das iranische Regime nachweislich sein Streben nach Atomwaffen, seine Unterstützung des Terrorismus, seine routinemäßigen Menschenrechtsverletzungen, Geiselnahmen und seinen zügellosen Antiamerikanismus als Staatspolitik aufgibt.“

Ein Unternehmen, das UANI ins Visier nahm, war die Industriemaschinenfirma Caterpillar. UANI bedrängte das Unternehmen und errichtete sogar eine Plakatwand am Straßenrand vor seinem Hauptsitz in Peoria, Illinois, mit der Andeutung, dass es den Iran beim Bau einer Atomwaffe unterstütze. Caterpillar ordnete daraufhin die Einstellung seiner Iran-Projekte an. Wallace fühlte sich durch den Sieg seiner Gruppe ermutigt und warnte, dass auch andere Unternehmen ins Visier genommen werden würden.

Ein von United Against Nuclear Iran aufgestelltes Plakat in der Nähe des Hauptsitzes von Caterpillar in Illinois. Foto | United Against Nuclear Iran

Darunter waren auch französische Unternehmen wie Airbus und Peugeot-Citroen, die mit rechtlichen Schritten bedroht wurden. Im Jahr 2019 wurde UANI vom russischen Außenministerium offiziell gerügt, weil sie versucht hatte, russische Unternehmen, die mit Teheran Handel treiben, einzuschüchtern. „Wir halten solche Aktionen für inakzeptabel und zutiefst besorgniserregend“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova. „Versuche, russische Unternehmen unter Druck zu setzen und zu bedrohen … sind eine Fortsetzung der unehrenhaften anti-iranischen Aktion der US-Regierung“, fügte sie hinzu und deutete damit auf geheime Absprachen zwischen der Regierung und der angeblichen Nichtregierungsorganisation hin.

Einige der Kampagnen von UANI waren ausgesprochen kleinlich, wie z. B. der Druck auf Hotels in New York City, Buchungen für iranische Vertreter (einschließlich des damaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad) zu stornieren, die die Stadt im Rahmen von UN-Angelegenheiten besuchten. Andere hingegen hatten verheerende Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft, wie z. B. die Beendigung der Beziehungen zwischen dem internationalen Geldtransferdienst SWIFT und Teheran, wodurch das Land vom globalen Bankensystem abgeschnitten wurde.

Zu den Maßnahmen von UANI gegen Unternehmen sagte Freeman: „Es ist effektiv und (zumindest in einigen Fällen) zum Nachteil der Menschen im Iran, zum Nachteil dieser Unternehmen und zum Nachteil des Friedens in der Region.“

Während die Gruppe sich selbst als Gegner eines nuklearen Irans darstellt, war UANI seltsamerweise gegen den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) – das Abkommen zwischen dem Iran und dem Westen, das die Forschung des Irans im Bereich der Nukleartechnologie im Gegenzug zu Sanktionserleichterungen des Westens einschränkt. Wie MintPress seinerzeit berichtete, gab UANI Millionen für Fernsehwerbung aus, um das Abkommen zu verunglimpfen. Wie Wallace feststellte, „haben wir ein Budget von mehreren Millionen Dollar, und wir sind auf lange Sicht dabei. Es fließt weiterhin Geld hinein.“

Nach der Unterzeichnung des JCPOA veranstaltete UANI ein Gipfeltreffen, an dem hochrangige israelische, emiratische und bahrainische Beamte teilnahmen und das Scheitern des Abkommens anpriesen. Nachdem John Bolton von UANI zum Nationalen Sicherheitsberater von Donald Trump ernannt wurde, überredete er den Präsidenten, sich vollständig aus dem Abkommen zurückzuziehen. Bolton hat enge Verbindungen zu den Mojahedin-e-Khalq (MEK), einer politischen Exilgruppe im Iran, die weithin als terroristische Organisation gilt. Er betrachtet sie schon seit einiger Zeit als eine Regierung, die nach dem Sturz der derzeitigen US-Regierung auf die USA wartet. „Vor 2019 werden wir in Teheran feiern“, sagte er der Gruppe 2018 und prophezeite, dass die Trump-Regierung mit ihm an der Spitze bald den Sturz der iranischen Regierung herbeiführen würde.

Bolton ist seit Langem ein Hardliner im Hinblick auf Regimewechsel. „Um die iranische Bombe zu stoppen, muss man den Iran bombardieren“, lautete der Titel seines Beitrags in der New York Times von 2015. Dennoch scheint dies die vorherrschende Position bei UANI zu sein. Im März veröffentlichte Ross in The Atlantic einen Artikel mit der Überschrift „Iran muss Amerikas Drohung glauben“, in dem er die USA aufforderte, „energische Maßnahmen zu ergreifen, um Teherans Fortschritte auf dem Weg zur Atombombe zu stoppen“. Andernfalls, so Ross, würde Israel provoziert, dies selbst zu tun – ein „viel gefährlicheres Szenario“, wie er meint. Nur zwei Jahre zuvor forderte Ross die USA auf, „Israel eine große Bombe zu geben“, um „den Iran abzuschrecken“, und stellte fest, dass der „beste Weg“, das iranische Atomprogramm zu stoppen, darin bestehe, Israel mit eigenen Atomwaffen zu versorgen, wobei er davon ausging, dass der Iran tatsächlich selbst nach Atomwaffen strebe (eine höchst fragwürdige Behauptung zu dieser Zeit) und Israels bereits vorhandenen Bestand von mehr als 200 Atomraketen ignorierte.

„Es sieht nicht so aus, als ob UANI die Möglichkeit eines diplomatischen Mittels, um den Iran davon abzuhalten, seine Anreicherungsraten weiter zu erhöhen und sich auf eine Atomwaffe zuzubewegen, jemals wirklich ernst genommen hätte“, so Clifton gegenüber MintPress. „In der Tat haben sie den JCPOA generell mit Händen und Füßen bekämpft. Sie sind begierig darauf, die Vereinigten Staaten auf eine Konfrontation mit dem Iran zu drängen, indem sie die Möglichkeit iranischer Atomwaffen als Grund anführen“, fügte er hinzu.

Geheimdienst-Verbindungen

Die Tatsache, dass UANI von so vielen Staats-, Militär- und Geheimdienstführern geleitet wird, wirft die Frage auf, inwieweit es sich wirklich um eine Nichtregierungsorganisation handelt. „Das ist eines der schmutzigen Geheimnisse von Denkfabriken: Sie sind regelmäßig Sammelbecken für Regierungsbeamte“, sagte Freeman und fügte hinzu:

„Die Trump-Leute mussten alle ihr Amt aufgeben, als Biden gewann, also landeten viele von ihnen für eine Weile, sagen wir vier Jahre, in Think Tanks. Und wenn Trump wieder gewinnt, werden sie in die Regierung zurückkehren. Und das Gleiche gilt auch für demokratische Regierungen.“

Die US-Regierung verfolgt außerdem seit Langem die Politik, einen Großteil ihrer Arbeit an „private“ Gruppen auszulagern, um weitere Untersuchungen zu vermeiden. Viele der umstrittensten Aktivitäten der CIA wurden beispielsweise an die National Endowment for Democracy (NED) ausgelagert, eine technisch gesehen nicht staatliche Organisation, die vollständig von Washington finanziert und mit ehemaligen Staatsbeamten besetzt wird. In den vergangenen Jahren hat die NED Millionen von Dollar an Protestführer in Hongkong gezahlt, eine versuchte farbige Revolution in Kuba organisiert, regierungskritische Rockkonzerte in Venezuela veranstaltet und Dutzende Medienorganisationen in der Ukraine unterstützt.

Bei dieser Art von Einrichtungen verschwimmt die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Aber ein Rechtsfall aus dem Jahr 2014 wirft noch mehr Fragen über die Verbindungen von UANI zur US-Regierung auf. Nachdem UANI den griechischen Schifffahrtsmagnaten Victor Restis der Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung beschuldigt hatte, verklagte er sie wegen Verleumdung. In einem für ein privates, kommerzielles Verfahren noch nie dagewesenen Schritt schaltete sich Justizminister Eric Holder in den Prozess ein und wies den Richter an, den Fall mit der Begründung einzustellen, dass bei einer Fortführung des Verfahrens wichtige nationale Sicherheitsgeheimnisse der USA preisgegeben würden. Der Fall wurde sofort und ohne Erklärung eingestellt.

Wenn sich das Justizministerium in der Vergangenheit auf Staatsgeheimnisse berufen hat, hat ein hochrangiger Staatsbeamter eine öffentliche Erklärung abgegeben, warum. Doch dieses Mal wurde nichts angeboten. Reporter spekulierten damals, dass ein Großteil des Materials, das Restis veröffentlichen wollte, möglicherweise von der CIA oder dem Mossad an UANI weitergegeben wurde, was ein Netzwerk von Absprachen zwischen staatlichen Geheimdiensten und einer angeblich unabhängigen, privaten gemeinnützigen Organisation offenbart hätte. Angesichts der vielen ehemaligen Mossad- und CIA-Chefs bei UANI ist diese Spekulation vielleicht gar nicht so abwegig, wie sie scheinen mag.

Die Geldgeber von UANI haben sicherlich auch weitreichende Verbindungen zu Israel. Kaplan ist der Schwiegersohn des israelischen Milliardärs Leon Recanati und soll den Premierministern Naftali Bennet und Yair Lapid nahe stehen. Er hat auch eine Reihe von israelischen Beamten in seinen Unternehmen beschäftigt. Ein Beispiel dafür ist Olivia Blechner, die 2007 ihre Position als Direktorin für akademische Angelegenheiten im israelischen Generalkonsulat in New York aufgab, um Executive Vice-President für Investor Relations und Forschung bei Kaplans Electrum Group zu werden – ein ziemlich verwirrender Karriereschritt.

In der Zwischenzeit wurde Adelson in Israel ein offizielles Staatsbegräbnis zuteil, an dem sogar Premierminister Netanjahu teilnahm. Er wurde auf dem Ölberg in Jerusalem beigesetzt – einer der heiligsten Stätten des Judentums und eine Ehre, die nur sehr wenigen Persönlichkeiten zuteil wird.

Ein Netzwerk von Regimewechsel-Gruppen

United Against Nuclear Iran ist zwar schon eine bemerkenswerte Organisation, aber eigentlich ist sie nur Teil einer großen Gruppe von schattenhaften Nichtregierungsgruppen, die darauf hinarbeiten, Unruhe zu stiften und letztlich einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Diese Gruppen haben alle überlappende Ziele, Geldgeber und Schlüsselpersonen.

Ein Beispiel dafür ist das Counter Extremism Project (CEP), eine gemeinnützige Organisation, die vorgibt, „die wachsende Bedrohung durch extremistische Ideologien zu bekämpfen“. Die Gruppe konzentriert sich jedoch weitgehend auf den islamistischen Extremismus – und nur auf jene Gruppen, die Feinde der USA, Israels und der Golfmonarchien sind (über deren Extremismus und Gewalt das CEP nichts zu sagen hat). Zehn Mitglieder des CEP-Führungsrates sind auch im Vorstand von UANI, darunter Wallace, der Geschäftsführer beider Organisationen ist.

Eine weitere Gruppe, die von Wallace geleitet wird, ist das Jewish Committee to Support Women Life Freedom in Iran. Diese Organisation behauptet, sich für die Verbesserung der Rechte der Frauen im Iran einzusetzen. Sie gibt jedoch rasch zu erkennen, dass es sich um ein Mittel zum Regimewechsel handelt. Auf ihrer Homepage schreibt sie zum Beispiel:

„Diese Freiheitskämpfer lassen in ihren Forderungen nach einem Regimewechsel nicht nach. Die Rufe nach „Freiheit für das Leben der Frau“ und der Absetzung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hallen von den Dächern, in den Gängen der Straßen, auf den Fluren der Universitäten und auf den Plakatwänden der Regierung wider. Diese mutigen Iraner haben ihren Hass auf die herrschenden Kleriker nicht nur in ihren Worten, sondern auch in ihren Taten zum Ausdruck gebracht.“

Sieben Mitglieder der Lenkungsgruppe des Jüdischen Komitees zur Unterstützung der Freiheit von Frauenleben im Iran – darunter Wallace und Kaplan – leiten auch UANI.

Mike Wallace, zweiter von rechts, posiert mit prominenten Iran-Gegnern bei einer Lobby-Veranstaltung in Italien, Februar 2023. Foto | Twitter

Kaplan ist als Naturschützer bekannt. Seine Gruppe Panthera, die sich für die Erhaltung der 40 bekannten Großkatzenarten der Welt einsetzt, wurde jedoch auch beschuldigt, eine geheime Operation zum Regimewechsel zu sein. Panthera hat eine Reihe von UANI-Funktionären im Vorstand oder im Naturschutzrat, darunter Wallace und Lamb (der ehemalige Direktor der britischen Spezialeinheiten und Kommandeur der britischen Armee). Außerdem gehören Itzhak Dar, ehemaliger Direktor des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, und General David Petraeus, ehemaliger CIA-Direktor und Befehlshaber der US-Invasion in Afghanistan, dem Rat an.

Im Jahr 2018 verhafteten die iranischen Behörden acht Personen, die mit Panthera im Land zusammenarbeiten. Alle acht wurden der Spionage im Auftrag der USA und Israels überführt. Während viele im Westen die Prozesse als politisch motiviert ablehnten, muss jede Organisation, die von diesen Personen angeführt wird, Verdacht erregen.

Dies gilt umso mehr, als Wallace auch einer der Gründer von PaykanArtCar ist, einer Organisation, die versucht, mit Hilfe der Kunst für die Wiederherstellung der Menschenrechte und der Würde aller Menschen im Iran einzutreten“. Alle drei Teammitglieder von PaykanArtCar arbeiten auch bei UANI.

Die letzte Gruppe in diesem Netzwerk zum Regimewechsel im Iran ist die International Convention for the Future of Iran. Die von Wallace selbst gegründete Organisation erklärt auf ihrer Website, dass sie existiert, um „die Unterdrückung durch das Regime zu beenden und dem Iran einen echten Wandel zu bringen“. Weitere Ziele sind, „die iranische Opposition im Exil [d.h. die MEK] mit politischen Entscheidungsträgern in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene in Verbindung zu bringen“ und „Programmzuschüsse und technische Unterstützung“ für Gruppen anzubieten, die am Sturz der Regierung arbeiten. Angesichts der fehlenden Aktualisierungen und der Tatsache, dass das Twitter-Profil der Gruppe nur 31 Follower hat, hat es jedoch den Anschein, dass sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele nicht viel Erfolg hatte.

Kurzum, es gibt ein Netzwerk amerikanischer Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dem Iran zu helfen, den Iran zu bekämpfen, den Iran zu schützen und den Iran zu bombardieren, und deren Mitarbeiter größtenteils dieselben ehemaligen US-Regierungsbeamten sind.

Der Iran ist jedoch nicht das einzige Ziel in Wallaces Visier. Es scheint, dass er auch versucht, der Türkei eine ähnliche Behandlung zukommen zu lassen. Wallace ist Geschäftsführer des Turkish Democracy Project, einer gemeinnützigen Organisation, die gegründet wurde, um gegen die Herrschaft von Präsident Recep Tayyip Erdoğan vorzugehen, der, wie es heißt, „die Stellung der Türkei in der internationalen Gemeinschaft und ihren Status als freie und liberale Demokratie dramatisch verändert hat“. Das Turkish Democracy Project prangert an, was es Erdoğans „destabilisierende Aktionen in der Region und darüber hinaus, seine systemische Korruption, seine Unterstützung für Extremismus und seine Missachtung von Demokratie und Menschenrechten“ nennt. In der Führungsriege des Turkish Democracy Project gibt es keine Türken. Aber es gibt sieben UANI-Vorstandsmitglieder an der Spitze, die das Sagen haben.

Eine Lektion aus der Geschichte

Die Geschichte des Irans ist spätestens seit 1953, als Washington einen erfolgreichen Staatsstreich gegen Premierminister Mohammad Mosaddegh inszenierte, eng mit den Vereinigten Staaten verflochten. Mosaddegh hatte sich den Forderungen der USA widersetzt, die kommunistischen Einflüsse in seinem Land auszumerzen, und hatte das Öl des Landes verstaatlicht. Die USA setzten Schah Mohammad Reza Pahlavi als Marionettenherrscher ein. Der unpopuläre und autoritäre Herrscher wurde in der Revolution von 1979 gestürzt. Seitdem ist das Land zum Ziel eines Regimewechsels geworden, und sein Atomprogramm ist im Westen so etwas wie eine Besessenheit.

Oftmals von UANI-Beamten während ihrer Regierungszeit inszeniert, haben die USA einen anhaltenden Wirtschaftskrieg gegen Teheran geführt und versucht, dessen Wirtschaft zum Erliegen zu bringen. Die amerikanischen Sanktionen haben die Fähigkeit des Irans, Waren auf dem freien Markt zu kaufen und zu verkaufen, stark beeinträchtigt und den Wert des iranischen Rial geschädigt. Mit dem raschen Anstieg der Preise und der Inflation verloren die einfachen Menschen ihre Ersparnisse.

Während der COVID-19-Pandemie drehten die USA noch einmal an der Schraube und schüchterten sowohl Unternehmen als auch Staaten ein, indem sie sich weigerten, Teheran lebenswichtige medizinische Güter zu verkaufen. Schließlich schaltete sich die Weltgesundheitsorganisation ein und versorgte Teheran direkt mit Hilfsgütern – ein Faktor für die Entscheidung der Trump-Regierung, sich aus der Organisation zurückzuziehen.

Während das Vorgehen der USA der iranischen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt hat, könnte ein künftiger Lichtblick die BRICS sein, der Wirtschaftsblock, dem der Iran – zusammen mit Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien und den VAE – am 1. Januar beigetreten ist. Die wirtschaftliche Macht der USA auf der Weltbühne scheint zu schwinden. Diese neue Realität könnte die politischen Entscheidungsträger in Washington jedoch dazu veranlassen, eine militärische Option in Betracht zu ziehen, wie es UANI verzweifelt wünscht.

Die Sorge, dass der Iran – oder ein anderes Land – Atombomben entwickeln könnte, ist durchaus berechtigt. Atomwaffen stellen eine existenzielle Bedrohung für die menschliche Zivilisation dar, und je mehr Akteure Zugang zu ihnen haben, desto wahrscheinlicher wird eine verheerende Konfrontation. In der Region verfügen bereits Indien, Pakistan, Israel und Russland über solche Waffen. Aber nur die Vereinigten Staaten haben sie jemals im Zorn eingesetzt, indem sie zwei Raketen auf Japan abgeworfen haben und kurz davor standen, dies in China, Korea und Vietnam zu tun. Und angesichts der Tatsache, dass die USA in letzter Zeit Länder angegriffen haben, die keine Massenvernichtungswaffen besitzen (z. B. Irak, Libyen, Afghanistan), und diejenigen, die welche besitzen (wie Nordkorea), nicht angegriffen haben, ist es verständlich, dass der Iran eine solche Waffe haben möchte. Wie Freeman sagte:

„Ich möchte sicherlich nicht, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt. Aber gleichzeitig kann man auch glauben, dass es katastrophal wäre, wenn sich die USA auf einen Krieg mit dem Iran einlassen würden… Und die Sorge von Gruppen wie UANI ist, dass sie das [die Sorge, dass der Iran eine Atomwaffe bekommt] aufgreifen und dieses Argument so weit treiben, dass es zu einem aktiven Konflikt führen könnte.“

Das Gemetzel im Gazastreifen ist entsetzlich genug. Mehr als 22.000 Menschen wurden bei der israelischen Invasion getötet, weitere 1,9 Millionen wurden vertrieben. Gleichzeitig bombardiert Israel auch das Westjordanland, Syrien und den Libanon. Die USA unterstützen dies, indem sie Waffen im Wert von Milliarden von Dollar liefern, Israel eiserne politische Unterstützung zusagen, Kritiker seiner Aktionen zum Schweigen bringen und Veto gegen Resolutionen der Vereinten Nationen einlegen.

United Against Nuclear Iran ist jedoch bestrebt, die Situation auf eine weitaus höhere Ebene zu eskalieren, indem es Washington dazu drängt, ein gut bewaffnetes Land mit fast 90 Millionen Einwohnern anzugreifen, und fälschlicherweise behauptet, der Iran stecke hinter jeder Aktion der Hamas oder der Hisbollah. „Dies ist keine Organisation, die sich für die Nichtverbreitung von Atomwaffen einsetzt“, sagte Clifton und wies darauf hin, dass es viele echte, bereits existierende Friedens- und Umweltgruppen gibt, die sich über Atomwaffen Sorgen machen und die den JCPOA entweder unterstützen oder sagen, dass er nicht weit genug geht. „Sie konzentrieren sich eher auf einen Regimewechsel im Iran, als dass sie Bemühungen unterstützen, die iranische Atomwaffen verhindern könnten“, fügte er hinzu.

Wenn die UANI ihren Willen durchsetzt, könnte ein Konflikt mit dem Iran einen Dritten Weltkrieg auslösen. Und dennoch erhalten sie nahezu keinen Widerstand gegen ihre ultra-hawkischen Äußerungen, was größtenteils daran liegt, dass sie im Verborgenen agieren und so gut wie keine öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Daher ist es für alle, denen der Frieden wichtig ist, unerlässlich, dies schnell zu ändern und die Organisation als das zu entlarven, was sie ist.