Nachdem ich gestern über eine Initiative berichtet habe, Assange gegen im Donbass zum Tode verurteilte Briten auszutauschen, gibt es auch aus den USA Meldungen über Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch.

Ich habe heute berichtet, dass eine russische NGO den Chef der Donezker Volksrepublik aufgefordert hat, Assange und einen in den USA gefangen gehaltenen Russen gegen die beiden in Donezk zum Tode verurteilten Briten auszutauschen. Allerdings war ich skeptisch, dass die USA auf den Deal eingehen würden, weil es sich dabei nicht um US-Bürger handelt.

Parallel zu meinem Artikel wurde in den USA gemeldet, dass US-Außenminister Blinken mit seinem Amtskollegen Lawrow sprechen möchte, um über den Austausch von zwei US-Amerikanern gegen den in den USA gefangen gehaltenen Russen zu verhandeln. Bei den Amerikanern, die in russischen Gefängnissen sitzen, handelt es sich um Paul Whelan, der in Russland wegen Spionage verurteilt wurde, und um die US-Basketballerin Brittney Griner, die derzeit oft in den Medien erwähnt wird. Sie hatte bei ihrer Einreise