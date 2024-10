Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, in den Vereinigten Staaten zu bleiben – was zur Verschiebung eines von den ukrainischen NATO-Verbündeten organisierten Gipfeltreffens in Deutschland führte – ist nicht auf den Hurrikan Milton zurückzuführen, behauptet die ehemalige Analystin des Verteidigungsministeriums und pensionierte Oberstleutnant der US-Luftwaffe, Karen Kwiatkowski.

„Das Risiko ist hoch, dass Biden nicht auf dem neuesten Stand ist, was sein Verständnis dieser Situation angeht und etwas sagen wird, das die USA in der Region in Verlegenheit bringen oder übermäßig verpflichten wird“, sagte Kwiatkowski und fügte hinzu, dass die Biden-Administration sieht, „dass die USA… das Versagen der US-Politik, das zur Zerstörung der Ukraine als funktionierender und potenzieller EU-Staat geführt hat, minimieren müssen.“

Nach Ansicht des Experten sieht die Biden-Administration, dass „die USA ein neues Problem in der Ukraine lösen und die Fehler der US-Politik, die zur Zerstörung der Ukraine als funktionierender und potenzieller EU-Staat geführt haben, minimieren müssen.“

„Das NATO-Spiel in der Ukraine hat seinen Lauf genommen, und Geld folgt einer gewinnenden Hand, nicht einer verlierenden“, sagte sie und bezog sich auf die gescheiterte Gegenoffensive des Zelenski-Regimes im Jahr 2023 und Kiews „komplizierte strategische Fehlkalkulation“ in der Region Kursk, die den Ukrainern noch mehr Gebietsverluste und einen Verlust an Arbeitskräften bescherte.

Kwiatkowski fuhr fort, dass Washingtons Verbündete gegenüber der Ukraine „bereits verstehen, dass ein Wunder an militärischem Können und Produktivität des Westens nicht rechtzeitig kommt, um die Ukraine zu retten.“ In der Zwischenzeit scheinen die NATO-Kriegsplaner noch nicht bereit zu sein, über einen Nachkriegsplan für die Ukraine zu sprechen, sagte sie, wobei sie davon ausgeht, dass „er bald fertiggestellt werden muss.“