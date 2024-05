Versteckte Lebensmittelbedrohung: Experten warnen vor den Gefahren von RNAi-Pflanzen

Von Tyler Durden

Verfasst von Sayer Ji über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Stellen Sie sich eine Technologie vor, die Organismen in Echtzeit genetisch umprogrammieren und kritische Gene in ganzen Ökosystemen mit unbekannten Auswirkungen zum Schweigen bringen könnte. Klingt wie Science-Fiction? Ist es aber nicht. Es ist die Realität einer neuen Klasse von Pestiziden, die sich die RNA-Interferenz – oder RNAi – zunutze machen, und sie werden bereits auf unseren Feldern und in der Lebensmittelversorgung mit minimalen Tests oder Kontrollen eingesetzt. Nach Ansicht von Bio-Erzeugern und Befürwortern gentechnisch nicht veränderter Organismen (GVO) könnten die Risiken katastrophal sein.

Umweltorganisation warnt vor Gefahren durch RNAi-Pestizide

Im Jahr 2020 läutete ein bahnbrechender Bericht von Friends of the Earth (FOE) die Alarmglocken über die Gefahren, die von genabschaltenden RNAi-Pestiziden ausgehen. Laut dem Bericht der nichtstaatlichen Umweltorganisation können diese Produkte Organismen in der freien Natur genetisch verändern, was Risiken für unbeabsichtigte Auswirkungen auf Nichtzielarten, die menschliche Gesundheit und die Integrität der ökologischen und gentechnikfreien Landwirtschaft mit sich bringt. Trotz dieser Gefahren werden RNAi-Pestizide in den meisten Ländern kaum oder gar nicht behördlich geprüft, und einige sind bereits für den Einsatz zugelassen.

Im Juni 2017 gab die US-Umweltschutzbehörde grünes Licht für den von Monsanto und Dow entwickelten RNAi-Mais, der jetzt unter dem Handelsnamen SmartStax Pro vermarktet wird.

In einer Pressemitteilung, in der die Zulassung von SmartStax Pro angekündigt wurde, lobten die Regulierungsbehörden das Produkt für seinen Wert für Landwirte und die geringen Auswirkungen auf die Umwelt.

„Die Technologie der Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) in SmartStaxPro funktioniert über einen Prozess der Genkontrolle, der in Pflanzen, Tieren und Menschen gleichermaßen vorkommt. Die Wissenschaftler machten sich diesen Kontrollprozess zunutze, um das Produkt zu entwickeln, das als Pestizid wirkt, indem es die Aktivität eines für das Überleben des Maiswurzelbohrers wichtigen Gens zum Schweigen bringt oder ausschaltet, was zum Tod des Maiswurzelbohrers führt. Dieses Produkt ist so spezifisch, dass es nur auf den Maiswurzelbohrer wirkt”, heißt es in der Pressemitteilung der Environmental Protection Agency (EPA).

RNAi funktioniert durch den Einsatz kleiner RNA-Moleküle, die die Aktivität bestimmter Gene stören und „zum Schweigen bringen“. Das mag zwar präzise klingen, doch der BFE-Bericht betont, dass die RNAi-Technologie anfällig für „Off-Target-Effekte“ ist, d. h. sie kann unbeabsichtigt Gene in Nicht-Zielorganismen zum Schweigen bringen. Da viele Gene über alle Arten hinweg konserviert werden, könnte ein Pestizid, das für ein Insekt entwickelt wurde, am Ende nützliche Bestäuber, Bodenmikroben oder sogar Menschen schädigen. Hinzu kommt, dass die durch RNAi verursachte Veränderung manchmal an künftige Generationen weitergegeben werden kann, was bedeutet, dass eine einzige Anwendung unkontrollierbare Welleneffekte auslösen könnte.

Der Bericht von Friends of the Earth bezeichnet RNAi-Pestizide als „ein riesiges genetisches Experiment unter freiem Himmel“, das ganze Ökosysteme gefährdet. Da sie direkt in die Umwelt gesprüht werden, ist eine Kontrolle der Exposition nahezu unmöglich. Jeder Organismus, der die interferierenden RNAs aufnimmt, könnte in seinem Genom verändert werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die Aufnahme von RNAs über die Nahrung sogar die menschliche Genexpression beeinflussen kann.

Es besteht auch das Risiko, dass RNAi-Spritzmittel die genetische Zusammensetzung der Pflanzen, die sie schützen sollen, verändern und so den Nährstoffgehalt oder die Toxizität auf unvorhersehbare Weise verändern könnten.

Könnten RNAi-Pestizide menschliche Gene beeinflussen?

Besonders besorgniserregend ist, dass die Off-Target-Effekte von RNAi-Pestiziden über den landwirtschaftlichen Betrieb hinaus bis in den Körper der Verbraucher reichen könnten. Eine von Monsanto finanzierte Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass zahlreiche kleine RNAs aus Mais, Sojabohnen und Reis eine perfekte Sequenzkomplementarität zu menschlichen Genen aufweisen. Während Monsanto diesen Befund als Beweis für die Sicherheit anführte, ist die Realität viel komplexer und beunruhigender.

Wie die Studie zeigte, gibt es zahlreiche pflanzliche RNAs, deren Sequenzen mit menschlichen Genen identisch sind. Wenn diese RNAs in der Nahrung tatsächlich in der Lage sind, die menschliche Genexpression zu beeinflussen, wofür es immer mehr Beweise gibt, dann könnte die genetische Neuverdrahtung unserer Nahrungspflanzen mit neuartigen RNAi-Molekülen weitreichende und völlig unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben.

In einer 2012 in Cell Research veröffentlichten Studie wurde nachgewiesen, dass eine bestimmte pflanzliche microRNA aus verzehrtem Reis in menschlichem Blut und Gewebe nachgewiesen werden konnte. Als dieselbe pflanzliche mikroRNA an Mäuse verfüttert wurde, schien sie die Expression eines Rezeptors zu modulieren, der am Abbau von LDL-Cholesterin beteiligt ist. Wenn eine natürliche pflanzliche RNA eine so bedeutende biologische Wirkung haben kann, welche Folgen könnten dann künstlich hergestellte RNAi-Moleküle haben?

Viele Gene werden nicht gleichmäßig exprimiert, und ihre Aktivität kann je nach Umweltbedingungen variieren. Dadurch wird die Bewertung der Risiken von RNAi-Pflanzen noch komplexer und unvorhersehbarer.

Außerdem beherbergt der menschliche Darm eine vielfältige Gemeinschaft von Mikroben, die eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit und Immunfunktion spielen. Vorläufige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass einige dieser Bakterien möglicherweise in der Lage sind, RNAs aus der Nahrung aufzunehmen und sie so zu integrieren, dass sie ihre Genregulation beeinflussen. Die Auswirkungen von RNAi-Pflanzen auf das menschliche Mikrobiom sind noch nicht bekannt, könnten aber angesichts der Bedeutung der Darmflora für alle Bereiche von der Nährstoffaufnahme bis zur psychischen Gesundheit von großer Bedeutung sein.

Lose Vorschriften ausnutzen

In den Vereinigten Staaten wurde der Regelungsrahmen der EPA für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen 1986 festgelegt und in den letzten 30 Jahren nur einmal aktualisiert.

Dieser alte Standard wird nun zur Bewertung einer ganz neuen Art von Pestiziden herangezogen. SmartStaxPro, der von Monsanto und Dow entwickelte RNAi-Mais, produziert eine doppelsträngige RNA, die ein kritisches Gen in einem wichtigen landwirtschaftlichen Schädling, dem Westlichen Maiswurzelbohrer, unterbricht und so dessen Tod verursacht. Im Jahr 2023 registrierte die EPA ein RNAi-Pestizid, das gegen den Kartoffelkäfer gerichtet ist.

Dem FOE-Bericht zufolge melden die Unternehmen, die RNAi-Pestizide herstellen, auch umfassende Patente an, die ihnen Eigentumsrechte an jedem Organismus einräumen würden, der ihren Produkten ausgesetzt ist. Das könnte bedeuten, dass das Unternehmen Anspruch auf die Ernte erhebt, wenn die Ernten eines Landwirts unbeabsichtigt durch abdriftende RNAi-Spritzmittel kontaminiert werden.

Auf internationaler Ebene ist die RNAi kaum auf dem regulatorischen Radar. Technisch gesehen fallen RNAi-Produkte unter die Kategorie „lebende veränderte Organismen“, die im Cartagena-Protokoll über biologische Sicherheit definiert ist. Laut einer in der Zeitschrift Annual Review of Plant Biology veröffentlichten Bewertung ist der europäische Rechtsrahmen für GVO unzureichend und muss aktualisiert werden“.

Für die Befürworter des ökologischen Landbaus und der Gentechnikfreiheit ist dieses Regelungsvakuum ein Rezept für eine Katastrophe. Ohne robuste Sicherheitstests und Kennzeichnungsvorschriften könnten RNAi-Pflanzen bald weltweit in die Lebensmittelversorgung eindringen und die Verbraucher zu unwissenden Versuchspersonen in einem massiven unkontrollierten Experiment machen. Biobauern könnten feststellen, dass ihre Ernten und lokalen Ökosysteme durch abdriftende RNAi-Moleküle irreversibel verseucht werden.

Können wir eine Agrarkatastrophe verhindern?

Trotz dieser Bedenken essen viele Verbraucher möglicherweise bereits diesen gentechnisch veränderten Mais. Diese fortschrittlichen Maismerkmale werden in großem Umfang eingesetzt, insbesondere in Regionen, in denen der Maiswurzelbohrer weit verbreitet ist. Nach jüngsten Angaben von Bayer werden die Traits SmartStax und SmartStax PRO auf etwa 15 Millionen Hektar in den Vereinigten Staaten eingesetzt – das sind fast 17 Prozent der 90 Millionen Hektar Maisanbaufläche in den USA.

Bayer Crop Sciences wurde per E-Mail um eine Stellungnahme zu dem FOE-Bericht und zu den drohenden Auswirkungen der RNAi-Pestizide gebeten. Es kam keine Antwort zurück.

Obwohl die Befürworter von RNAi-Pestiziden diese als präzises Mittel zur Bekämpfung eines einzelnen Schädlings anpreisen, ist klar, dass die Technologie nicht nur eine Verbesserung bestehender landwirtschaftlicher Praktiken ist – sie stellt einen Wendepunkt in der Industrialisierung unserer Lebensmittelversorgung dar.

In einem Bericht des Bioscience Resource Project über die transgene RNAi-Pflanzentechnologie wird auf mehrere Off-Target-Effekte hingewiesen, die die Technologie gezeigt hat. Der Bericht legt nahe, dass diese Technologie zu „deutlichen toxikologischen und ökologischen Gefahren“ führen könnte.

„… während RNAi für landwirtschaftliche Anwendungen vielversprechend ist, rechtfertigt das Potenzial für OTEs innerhalb der Pflanze, in Nicht-Zielorganismen und in Säugetieren, die das Pflanzenmaterial verzehren, eine sorgfältige Bewertung und Risikominderungsstrategien“, so die Autoren Jonathan R. Latham und Allison K. Wilson.

Um diese Risiken zu mindern, schlagen die Forscher mehrere Voraussetzungen für die Zulassung von RNAi-Transgenen vor, z. B. die Vermeidung perfekt duplexierter Sequenzen, die Minimierung der Komplementarität mit bekannten Human- und Wirtssequenzen, die Sicherstellung minimaler Transgenexpressionsniveaus und die Verwendung kurzer RNAi-auslösender Sequenzen und natürlich vorkommender miRNA (microRNA)-Promotoren.

Solange diese Off-Target-Effekte nicht identifiziert und beseitigt werden können, fordert der Bericht einen „vorsorglichen Ansatz“ für die Weiterentwicklung der Technologie und bittet die Regulierungsbehörden, die möglichen Gefahren zu berücksichtigen, die die Entwicklung von gentechnisch veränderten Pflanzen auf RNAi-Basis mit sich bringen kann.

Mit den derzeitigen Vorschriften haben Biotech-Unternehmen die Möglichkeit, die Genexpression ganzer Arten und Ökosysteme gezielt zu manipulieren. Obwohl die Technologie als Hightech-Lösung zur Abkehr von giftigen Pestiziden angepriesen wird, führt sie zu einer Vielzahl potenzieller unerwünschter Nebenwirkungen.