VERTRAUEN SIE SICH SELBST: Die Vorkehrungen, die Sie jetzt treffen, werden Sie vor dem bevorstehenden schrecklichen Zusammenbruch bewahren.

Wer gut vorbereitet ist, wird die Schrecken überleben, die auf die Menschheit losgelassen werden. Selbst wenn die vergesslichen, unvorbereiteten Massen zu Milliarden vernichtet werden, wird es auch Milliarden geben, die das Gemetzel überleben, und diese Menschen werden zu den widerstandsfähigsten und am besten vorbereiteten gehören – Menschen, die vorausgesehen haben, was kommt, vorausgeplant und Maßnahmen ergriffen haben, um das Chaos zu bewältigen.

Wenn Sie diese Website und diesen Podcast schon sehr lange verfolgen, zählen Sie zu den am besten informierten Menschen auf dem Planeten Erde. Sie gehören wahrscheinlich auch zu den am besten Vorbereiteten, denn Sie haben das Wissen, die Weisheit und den Mut, das Kommende zu erkennen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern.

Vertrauen Sie sich selbst.

Haben Sie Vertrauen in Ihr Wissen und Ihren Glauben an Gott. Sie sind in diesem Moment der Menschheitsgeschichte aus einem sehr wichtigen Grund hier. Gott möchte, dass Sie dies sehen und an der großen kosmischen Niederlage des Bösen teilhaben. Ihre Rolle ist äußerst wichtig, sowohl bei der Vorbereitung anderer auf das, was sich jetzt abzeichnet, als auch beim Wiederaufbau Amerikas nach dem kommenden Zusammenbruch des Imperiums.

Erkennen Sie, wie gut es Ihnen in Bezug auf Wissen und Vorsorgemaßnahmen geht

Während die uninformierten, schlecht informierten Massen sich mit experimentellen Impfstoffen impfen ließen, die Millionen von Menschen töten werden, lernten Sie, wie man Lebensmittel anbaut, und begannen, zusätzliche Vorräte anzulegen, um die künstlich herbeigeführte Massenverhungerung zu vermeiden.

Während die Massen ihre „Ersparnisse“ in Fiat-Währung in Banken, Anleihen und überteuerten Aktien hielten, suchten Sie nach alternativen Systemen der Vermögenserhaltung wie dem Besitz von Sachwerten wie Gold, Silber, Land, Fahrzeugen, Munition und Immobilien.

Während die vergesslichen Massen ihre Gedanken an die desinformierenden Propagandamedien wie CNN, NPR, WashPost und NYT hielten, suchten Sie bewusst nach wahrheitsgemäßen, ehrlichen, unabhängigen Informationen aus den Indy-Medien. Das Ergebnis ist, dass Sie gut informiert und gut vorbereitet sind, um zu verstehen, was wirklich in der Welt passiert, und sich zurechtzufinden.

Während die Massen verwirrt sind und in Panik geraten, weil sich Knappheit und Inflation verschlimmern, haben Sie das erwartet, also geraten Sie nicht in Panik. Stattdessen rufen Sie einfach die Vorbereitungsmaßnahmen auf, die Sie schon lange vor den aktuellen Ereignissen getroffen haben.

Das ist der Grund, warum Menschen wie Sie und ich überleben werden, was kommen wird, während die unvorbereiteten, uninformierten, unwissenden Massen in der globalen Entvölkerungswelle von 2022 – 2030 weitgehend ausgerottet sein werden.

Im heutigen Podcast gebe ich Ihnen eine „Preparedness Self-Audit“-Checkliste an die Hand, mit der Sie Ihre Bereitschaft und Weisheit bei der Vorsorgeplanung überprüfen können. Diese Checkliste wird Ihnen Selbstvertrauen geben und Ihnen wahrscheinlich helfen, sich selbst zu vertrauen, wenn es darum geht, zu wissen, was als Nächstes zu tun ist, denn Sie sind bei all dem der Zeit weit voraus. Sie gehören zu den 1% der am besten informierten und vorbereiteten Menschen, und Ihr Überleben ist so gut wie sicher, solange Sie sich an Ihren eigenen Plan halten und nicht nachlässig werden.

Im heutigen Situations-Update-Podcast gebe ich Ihnen alle Details dazu und noch viel mehr, einschließlich der Meldung, dass Hämatologen bereit sind, Amerikaner mit Strahlenvergiftungen nach einem Atomkrieg in 74 Zentren in ganz Amerika zu behandeln. Außerdem verrate ich den Namen des Malerpigmentpulvers, das von der FDA als Mittel zur Entfernung radioaktiver Cäsium-137-Isotope aus dem menschlichen Körper anerkannt ist.