Vertrauliche Dokumente: Moderna arbeitete lange vor der Pandemie an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona

Das amerikanische Gesundheitsinstitut NIH und Moderna arbeiteten lange vor dem Ausbruch der Corona an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona. Der Radiomoderator Glenn Beck machte diese erstaunliche Enthüllung am Mittwoch in der Fernsehsendung von Tucker Carlson.

Die amerikanische Regierung schloss im Stillen ein Abkommen mit Moderna. Die Vereinigten Staaten und das Biotech-Unternehmen forschten gemeinsam an mRNA-Corona-Impfstoffen, so Beck.

Laut einem 158-seitigen vertraulichen Dokument schloss Professor Ralph Baric im Dezember 2019 einen Regierungsvertrag mit Moderna ab. Auf Seite 104 des Dokuments ist die Tatsache versteckt, dass die Parteien eine geheime Vereinbarung getroffen haben.

In dem Dokument heißt es, dass die Coronavirus-Impfstoffkandidaten vom NIAID (Dr. Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anm. d. Red.) und von Moderna entwickelt werden und in deren Besitz sind, wie Beck uns mitteilte.

„Seltsamer Zufall, aber warten Sie, es wird noch schlimmer“, sagte er. NIAID, das unter das NIH fällt, und Fauci finanzierten die Erlangung von Funktionsforschung in einem Labor in Wuhan. Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, „Fledermausfrau“ Dr. Shi und Dr. Baric erforschten dort Coronaviren. Dann kam es zu einem Ausbruch.

Im Januar starteten diese Leute eine Hetzkampagne gegen alle, die sich mit der Labortheorie beschäftigen. Hier scheint es eine Verschwörung zu geben, sagt Beck. Er hat die Papiere an verschiedene Personen im Kongress und im Senat weitergegeben. Fauci wird dafür geradestehen müssen, sagte er.