Video geht viral: Kamala Harris will Präsidentschaftskandidatin werden und in „Bevölkerungsreduktion“ investieren

Vizepräsidentin Kamala Harris hat gute Chancen, die Nachfolge von Joe Biden als Präsidentschaftskandidatin anzutreten.

Harris leistete sich im vergangenen Jahr bei einer Rede in Baltimore über den Kampf gegen den Klimawandel und den Einsatz für eine „saubere“ Wirtschaft einen „freudianischen Ausrutscher“. Die Bilder davon werden nun massenhaft in den sozialen Medien geteilt.

Harris sagte einmal: „Wenn wir in saubere Energie und Elektrofahrzeuge investieren und die Bevölkerung reduzieren, werden mehr von unserer Kinder saubere Luft atmen und sauberes Wasser trinken können“.

Did you hear that? Listen again pic.twitter.com/Uh2gyL9mIZ