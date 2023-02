Video: Weißrussischer Tennisstar schimpft über Sportreporter, die Spieler in den Ukraine-Konflikt hineinziehen

Die weißrussische Tennisstar Victoria Azarenka hat Sportreporter beschimpft, die den Spielern ständig Fragen zum Russland/Ukraine-Konflikt stellen.

Azarenka sprach während einer Pressekonferenz nach einem Match bei den Australian Open, als sie die Geduld mit den Journalisten verlor, die eine Frage nach der anderen über die Pro-Russland-Proteste einiger Teilnehmer der Veranstaltung stellten, und warf den Reportern vor, die Spieler ständig in politische Themen hineinzuziehen.

„Ich weiß nicht, was ihr wollt, dass wir darüber reden“, sagte Azarenka und fügte hinzu: „Darüber reden? Ich weiß nicht, was das Ziel hier ist, dass es ständig angesprochen wird.

Die ehemalige Weltranglistenerste fuhr fort: „Diese Vorfälle, die meiner Meinung nach nichts mit den Spielern zu tun haben, aber irgendwie zieht man die Spieler immer wieder mit hinein. Was ist also das Ziel hier?“

„Ich denke, diese Frage sollten Sie sich selbst stellen, und nicht mir“, fügte sie streng hinzu.

Azarenka erklärte auch, dass alles, was sie sagt, von den Reportern so verdreht wird, dass es in ihr eigenes Narrativ passt, warum sollte sie sich also die Mühe machen.

„Was auch immer die Antwort ist, die ich Ihnen jetzt gebe, sie wird so gedreht werden, wie Sie es wollen“, drängte der Tennisstar und fügte hinzu: „Stört es mich also? Was mich stört, ist, dass es echte Dinge gibt, die in der Welt vor sich gehen. Und ich weiß es nicht. Sind Sie ein Politiker? Sind Sie einer? Berichten Sie über Politik?“, fragte sie den Sportreporter rhetorisch.

„Ich bin eine Sportlerin“, erklärte Azarenka weiter und fügte hinzu: „Und Sie fragen mich nach Dingen, von denen vielleicht jemand sagt, dass sie in meiner Kontrolle liegen, aber das glaube ich nicht. Ich weiß also nicht, was Sie von mir hören wollen. Und wenn es eine provokante Frage ist, dann können Sie die Geschichte drehen und wenden, wie Sie wollen.

„Offensichtlich ist es ein Thema, das Sie immer und immer wieder aufgreifen wollen“, warf Azarenka den Reportern vor und sagte: „Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen.“

Azarenka hat Recht: Reporter, auch solche, die nicht aus der Politik kommen, versuchen ständig, Persönlichkeiten aus dem Sport in Geschichten zu verwickeln, die sich um das „aktuelle Thema“ drehen, das sie zwanghaft nutzen, um Zeitungen zu verkaufen und Klicks zu erhalten.

Novak Djokovic wurde wiederholt auf diese Weise behandelt, und auch Tennisfunktionäre haben sich schuldig gemacht, die Politik in den Sport zu ziehen.