Leo Hohmann

Die jüngsten Drohnenangriffe auf das russische Radar-Frühwarnsystem lassen vermuten, dass die Kriegstreiber in Washington, London, Paris und Berlin eine große Überraschung für Putin und das russische Volk geplant haben.

Das russische Frühwarnradarnetz für ballistische Atomraketen ist zu einem der Hauptziele der ukrainischen Langstreckenangriffe geworden: Drei Anlagen wurden bereits von Kiewer Drohnen angegriffen, zwei davon in der vergangenen Woche, berichtet Newsweek.

Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen am 26. und 27. Mai ein ZWEITES Mal ein modernes Radarsystem des russischen nuklearen Frühwarnsystems getroffen und dann versucht, ein drittes Mal zu treffen.

Der Angriff auf ein ZWEITES Überhorizont-Radar innerhalb Russlands ist eine äußerst beunruhigende Entwicklung, da er eindeutig nicht der Verteidigung der Ukraine dient, sondern ein strategischer Schachzug der NATO ist, der darauf abzielt, das Gefechtsführungssystem der strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands zu destabilisieren und zu schwächen.

Der ZWEITE Drohnenangriff traf ein hochmodernes Frühwarnradarsystem in der Region Orsk bei Orenburg, 1.800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Russische Analysten betonen, dass ein weiterer Angriff der Ukraine zu erwarten sei. Das nächste Ziel der NATO sei das Radarsystem in der Region St. Petersburg.

Trifft Kiew dieses Radar, wird die russische Verteidigungsfähigkeit in Richtung Norden erheblich eingeschränkt: Moskau wird nicht mehr in der Lage sein, den Abschuss anfliegender Raketen mit Atomsprengköpfen rechtzeitig zu erkennen und damit schnell zu reagieren.

Kurz: Die NATO versucht, “blinde Flecken” im russischen Frühwarnradar zu schaffen, um Russland für einen nuklearen Erstschlag des Westens verwundbar zu machen. Die Russen werden zur leichten Beute.

Mit Blick auf den NATO-Angriff auf das russische Frühwarnradar hat der österreichische Oberst des Bundesheeres Markus Reisner drei wichtige analytische Anmerkungen gemacht:

Er wird auf dem ukrainischen Gefechtsfeld so gut wie keine Bedeutung haben.

Es handelt sich wahrscheinlich um einen von den USA geführten Angriff, um die nukleare Abschreckung Russlands zu schwächen.

Es handelt sich um eine “Boiling the Frog”-Strategie, um die Erfolgschancen eines Erstschlags gegen Russland zu erhöhen.

Aus rein militärischer Sicht ergibt das Sinn. Der Westen weiß, dass er ohne eine höchst unpopuläre Masseneinberufung von Männern und Frauen keine ausreichend große Armee aufstellen kann, um einen konventionellen Krieg mit Russland-China zu führen. Die einzige Möglichkeit für den Westen, einen Krieg zwischen China und Russland zu gewinnen, ist ein nuklearer Erstschlag, bei dem die russischen Machtzentren und die nukleare Infrastruktur zerstört werden, bevor Russland die Möglichkeit hat, zurückzuschlagen. Aber auch das ist eine höchst riskante Strategie, denn wenn Russland ahnt, dass dies der Plan ist, was wird es davon abhalten, dem Westen zuvorzukommen und einen eigenen enthauptenden Erstschlag zu führen, der Washington, DC, New York City und alle Silos im Westen mit Interkontinentalraketen, die Russland erreichen können, ausschaltet?

Machen Sie sich auf etwas gefasst, liebe Leser. Der Rest dieses Jahres und bis ins Jahr 2025 hinein könnte interessant werden, denn es wird von Tag zu Tag deutlicher, dass unsere sogenannten Führer wirklich einen Dritten Weltkrieg mit Russland wollen.

Ich würde sagen, dass die Kriegstreiber im Westen, bevor es zu einem Erstschlag gegen Russland kommen kann, einen größeren Angriff Russlands auf ein NATO-Land provozieren müssen, damit es so aussieht, als verdiene Russland, was es verdient hat. Putin hat sich bisher als sehr zurückhaltend erwiesen und es vermieden, in die Fallen zu tappen, die der Westen ihm gestellt hat. Doch eines Tages wird er mit ziemlicher Sicherheit auf die ständigen Eskalationen reagieren müssen, von denen die größte und ungeheuerlichste darin besteht, dass die Ukraine mit vom Westen gelieferten Waffen tief im Inneren Russlands zuschlägt und die wichtigsten Verteidigungsanlagen des Landes ausschaltet.

Es ist interessant, wie wenig über den bevorstehenden Krieg zwischen der NATO und Russland berichtet wird und wie die NATO Russlands Raketenabwehrsysteme angreift, die im Ukraine-Krieg keine Rolle spielen.

Was ist, wenn Russland anfängt, das Gleiche mit den Frühwarnradarsystemen der NATO zu tun? Das könnte die Art von Angriff sein, mit dem der Westen Putin zu provozieren hofft.

Nach meinen Online-Recherchen hat die NATO ihre Frühwarnsysteme auf dem Luftwaffenstützpunkt Thule in Grönland, dem Luftwaffenstützpunkt Beale in Kalifornien, der Clear Space Force Station in Alaska, der Cape Cod Space Force Station in Massachusetts und der Royal Air Force Fylingdales im Vereinigten Königreich.