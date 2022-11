Vier Mythen über die Pandemie-Vorsorge

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Weltbank, die G20 und ihre Freunde versichern uns, dass Pandemien eine existenzielle Bedrohung für unser Überleben und Wohlergehen darstellen. Pandemien treten immer häufiger auf, und wenn wir nicht schnell handeln, sind wir selbst schuld am Massensterben der „nächsten Pandemie“.

Der Beweis dafür ist der katastrophale Schaden, der der Welt durch COVID-19 zugefügt wurde und dessen Wiederholung nur dadurch verhindert werden kann, dass den öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und ihren Unternehmenspartnern Mittel und Entscheidungsbefugnisse in nie dagewesenem Umfang übertragen werden. Sie verfügen über die Ressourcen, die Erfahrung, das Wissen und das technische Know-how, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.

Das alles ist eine Selbstverständlichkeit, und nur ein Narr, der sich ein Massensterben wünscht, würde sich dem widersetzen. Aber es gibt immer noch Leute, die behaupten, dass die Verbindung zwischen dem öffentlichen Gesundheitswesen und großen Unternehmen der einzige Teil dieser Geschichte zu sein scheint, der einer Überprüfung standhält.

Sollte dies zutreffen, würde dies bedeuten, dass wir von unseren Führern, dem Gesundheitsapparat und den meisten unserer Medien systematisch getäuscht werden; eine lächerliche Behauptung in einer freien und demokratischen Gesellschaft. Nur ein faschistisches oder anderweitig totalitäres Regime könnte eine so weitreichende und umfassende Täuschung betreiben, und nur Menschen mit wirklich bösen Absichten könnten sie nähren.

Hoffen wir also, dass dieser „Schein“ trügt. Zu glauben, dass die Prämisse, die hinter der Pandemievorbereitungs- und -reaktionsagenda unserer Politiker steht, wissentlich auf einer Reihe kompletter Erfindungen beruht, wäre eine Verschwörungstheorie zu viel. Es wäre zu unangenehm zu akzeptieren, dass wir von den Menschen, die wir gewählt haben, und dem Gesundheitsapparat, dem wir vertrauen, absichtlich in die Irre geführt werden; dass die Zusicherungen von Inklusivität, Gleichheit und Toleranz nur eine Fassade sind, hinter der sich Faschisten verbergen. Wir sollten die wichtigsten Behauptungen, die die Pandemie-Agenda unterstützen, sorgfältig prüfen und hoffen, dass sie glaubwürdig sind.

Mythos Nr. 1: Pandemien werden immer häufiger

In ihren Leitlinien für die Influenzapandemie 2019 listet die WHO drei Pandemien in dem Jahrhundert zwischen der Spanischen Grippe 1918-20 und COVID-19 auf. Die Spanische Grippe forderte vorwiegend durch bakterielle Sekundärinfektionen Todesopfer, als es noch keine modernen Antibiotika gab. Heute würde man erwarten, dass die meisten dieser Menschen, von denen viele relativ jung und fit sind, überleben.

Die WHO verzeichnete in der Folgezeit pandemische Grippeausbrüche in den Jahren 1957-58 („asiatische Grippe“) und 1968-69 („Hongkong-Grippe“). Der Ausbruch der Schweinegrippe im Jahr 2009 wurde von der WHO als „Pandemie“ eingestuft, verursachte aber nur 125 000 bis 250 000 Todesfälle. Das ist weit weniger als in einem normalen Grippejahr und verdient daher kaum die Bezeichnung Pandemie. Dann hatten wir COVID-19. Das war’s für ein ganzes Jahrhundert; ein Ausbruch, den die WHO als Pandemie pro Generation einstuft. Seltene, oder zumindest sehr ungewöhnliche Ereignisse.

Mythos Nr. 2: Pandemien sind eine der Haupttodesursachen

Der Schwarze Tod, die Beulenpest, die in den 1300er-Jahren über Europa hereinbrach, tötete vielleicht ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Wiederholte Ausbrüche in den folgenden Jahrhunderten richteten ähnliche Schäden an, ebenso wie die aus der griechischen und römischen Zeit bekannten Seuchen. Selbst die Spanische Grippe war mit diesen Seuchen nicht vergleichbar. Vor der Einführung von Antibiotika änderte sich das Leben – einschließlich der Ernährung, der Unterbringung, der Belüftung und der sanitären Einrichtungen – und diese Massensterben gingen zurück.

Seit der Spanischen Grippe haben wir eine Reihe von Antibiotika entwickelt, die nach wie vor äußerst wirksam gegen die in der Gemeinschaft erworbene Lungenentzündung sind. Zwar sterben immer noch fitte junge Menschen an der Grippe durch eine bakterielle Sekundärinfektion, doch ist dies selten.

Nach Angaben der WHO starben 1,1 Millionen Menschen an der „asiatischen Grippe“ von 1957 bis 58 und eine Million an der Hongkong-Grippe von 1968 bis 69. Im Vergleich dazu sterben an der saisonalen Grippe jedes Jahr zwischen 250.000 und 650.000 Menschen. Da die Weltbevölkerung zum Zeitpunkt dieser beiden Pandemien zwischen 3 und 3,5 Milliarden Menschen betrug, sind sie als schlechte Grippejahre einzustufen, die etwa 1 von 700 meist älteren Menschen töteten und nur einen geringen Einfluss auf die Gesamttodesfälle hatten. Sie wurden als solche behandelt, und das Woodstock-Festival verlief ohne Super-Panik (zumindest was das Virus betrifft…).

COVID-19 weist eine höhere assoziierte Mortalität auf, allerdings bei einem Durchschnittsalter, das dem der Gesamtmortalität entspricht, und ist fast immer mit Komorbiditäten verbunden. Ein großer Teil der Sterblichkeitsrate trat auch auf, wenn die übliche unterstützende Pflege, wie engmaschige Krankenpflege und Physiotherapie, eingestellt wurde, und die Intubationspraxis könnte dabei eine Rolle gespielt haben.

Von den 6,5 Millionen Menschen, die laut WHO an COVID-19 gestorben sind, wissen wir nicht, wie viele von ihnen ohnehin an Krebs, Herzkrankheiten oder den Komplikationen von Diabetes mellitus gestorben wären und nur zufällig ein positives SARS-CoV-2 PCR-Ergebnis hatten. Wir wissen es nicht, weil die meisten Behörden beschlossen, dies nicht zu überprüfen, sondern diese Todesfälle als durch COVID-19 verursacht zu erfassen. Die WHO verzeichnet etwa 15 Millionen überzählige Todesfälle während der gesamten COVID-19-Pandemie, aber dies schließt auch die Todesfälle ein, die durch Unterernährung, zunehmende Infektionskrankheiten, Tod von Neugeborenen usw. verursacht wurden.

Wenn wir die Zahl von 6,5 Millionen als wahrscheinlich ansehen, können wir den Zusammenhang verstehen, indem wir sie mit der Tuberkulose vergleichen, einer weltweit endemischen Atemwegserkrankung, über die sich nur wenige im täglichen Leben Gedanken machen. An Tuberkulose sterben jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Menschen, das ist fast die Hälfte der jährlichen COVID-19-Maut in den Jahren 2020 und 2021. Tuberkulose tötet im Durchschnitt viel jünger als COVID, sodass mit jedem Todesfall mehr potenzielle Lebensjahre verloren gehen.

Ausgehend von den üblichen Maßstäben für die Krankheitslast könnten wir also sagen, dass die beiden Krankheiten in etwa gleichwertig sind – COVID-19 hat sich auf die Lebenserwartung insgesamt ziemlich ähnlich ausgewirkt wie Tuberkulose – schlimmer in älteren Bevölkerungsgruppen in westlichen Ländern, weit weniger in Ländern mit niedrigem Einkommen. Selbst in den USA wurde COVID-19 mit weniger (und älteren) Todesfällen in den Jahren 2020-21 in Verbindung gebracht, als normalerweise durch Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten.

COVID-19 stellt daher für viele Menschen keine existenzielle Bedrohung dar. Die Sterblichkeitsrate bei Infektionen liegt weltweit wahrscheinlich bei etwa 0,15 %, wobei sie bei älteren Menschen höher und bei gesunden jungen Erwachsenen und Kindern viel niedriger ist. Es ist nicht abwegig zu glauben, dass die Sterblichkeitsrate sogar noch niedriger gewesen wäre, wenn die üblichen medizinischen Erkenntnisse befolgt worden wären, wie z. B. Physiotherapie und Mobilität für gebrechliche ältere Menschen und Mikronährstoffergänzung für Risikopersonen.

Wie auch immer man zu den Definitionen und dem Umgang mit COVID-19-Todesfällen stehen mag, es ist unvermeidlich, dass der Tod bei gesunden jüngeren Menschen selten ist. Im letzten Jahrhundert war die Zahl der Todesfälle bei Pandemien sehr gering. Mit durchschnittlich weniger als 100 000 Todesfällen pro Jahr, einschließlich COVID-19, sind sie nur ein kleiner Bruchteil der durch die saisonale Grippe verursachten Todesfälle.

Mythos Nr. 3: Die Umleitung von Ressourcen für die Pandemievorsorge ist für die öffentliche Gesundheit sinnvoll

Die G20 hat sich gerade mit der Weltbank darauf geeinigt, jährlich 10,5 Milliarden Dollar für ihren Fonds für Finanzintermediäre (FIF) zur Pandemieprävention und -bekämpfung bereitzustellen. Insgesamt werden ihrer Ansicht nach etwa 50 Milliarden Dollar pro Jahr benötigt. Dies ist das jährliche Budget für die Pandemievorbeugung. Als Beispiel für die von ihnen bevorzugte Reaktion im Falle eines Ausbruchs schätzen die Modellierer der Universität Yale, dass die Impfung von Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen mit nur zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 etwa 35 Milliarden Dollar kosten würde. Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung würde insgesamt 61 Milliarden Dollar kosten. Für COVAX, die Covid-Impfstoff-Finanzierungsfazilität der WHO, wurden bisher mehr als 7 Mrd. $ bereitgestellt, womit die meisten Menschen geimpft werden, die bereits immun gegen das Virus sind.

Zum Vergleich: Der Jahreshaushalt der WHO beträgt normalerweise weniger als 4 Milliarden Dollar. Die ganze Welt gibt jährlich etwa 3 Milliarden Dollar für Malaria aus – eine Krankheit, an der jedes Jahr weit über eine halbe Million Kleinkinder sterben. Die größte Finanzierungseinrichtung für Tuberkulose, HIV/AIDS und Malaria, der Globale Fonds, gibt weniger als 4 Milliarden Dollar pro Jahr für diese drei Krankheiten zusammen aus. Anderen und größeren vermeidbaren Todesursachen bei Kindern, wie Lungenentzündung und Durchfall, wird noch weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Malaria, HIV, Tuberkulose und Unterernährungserkrankungen nehmen zu, während die Wirtschaft weltweit – die wichtigste langfristige Determinante der Lebenserwartung in Ländern mit niedrigem Einkommen – zurückgeht. Die Steuerzahler werden von Institutionen, die selbst davon profitieren, aufgefordert, enorme Mittel für dieses Problem aufzuwenden, anstatt für Krankheiten, an denen mehr und jüngere Menschen sterben. Diejenigen, die diese Agenda vorantreiben, scheinen sich nicht für die Senkung der jährlichen Sterblichkeitsrate oder die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit einzusetzen. Oder sie können entweder nicht mit Daten umgehen oder haben einen Blick in die Zukunft, den sie für sich behalten.

Mythos Nr. 4: COVID-19 verursacht massive Schäden für die Gesundheit und die Weltwirtschaft

Die Altersverschiebung der COVID-Mortalität ist seit Anfang 2020 unverkennbar, als Daten aus China zeigten, dass es bei gesunden jungen bis mittelalten Erwachsenen und Kindern fast keine Sterblichkeit gibt. Dies hat sich nicht geändert. Diejenigen, die zur Wirtschaftstätigkeit beitragen, die in Fabriken, landwirtschaftlichen Betrieben und im Verkehrswesen arbeiten, waren nie einem großen Risiko ausgesetzt.

Der wirtschaftliche und persönliche Schaden, der durch die Einschränkungen für diese Menschen, die Arbeitslosigkeit, die Zerstörung von Kleinbetrieben und die Unterbrechung der Versorgungswege entstand, war eine Entscheidung, die gegen die orthodoxe Politik der WHO und der öffentlichen Gesundheit im Allgemeinen getroffen wurde. Die verlängerten Schulschließungen, die sowohl auf subnationaler als auch auf internationaler Ebene die Armut und Ungleichheit von Generationen festschreiben, waren eine Entscheidung, um vielleicht Monate für ältere Menschen zu gewinnen.

In den Pandemie-Leitlinien der WHO für 2019 wird von Schulschließungen abgeraten, da sie unweigerlich die Armut verschärfen würden, die wiederum Krankheiten fördert und die Lebenserwartung verringert. Die WHO stellte fest, dass dies ärmere Menschen unverhältnismäßig stark trifft. Das ist nicht kompliziert – selbst die Verfechter der Sperrung und der künftigen digitalen Identität wie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erkennen diese Realität an. Wenn das Ziel der armutsfördernden Maßnahmen darin bestand, die Sterblichkeit älterer Menschen zu verringern, sind die Beweise für den Erfolg dürftig.

Es besteht kaum ein begründeter Zweifel daran, dass die zunehmende Unterernährung und langfristige Armut, die Zunahme endemischer Infektionskrankheiten und die Auswirkungen von Bildungsverlust, vermehrter Kinderheirat und zunehmender Ungleichheit jede mögliche Verringerung der Sterblichkeit bei weitem aufwiegen werden. Die Schätzung von UNICEF, wonach im Jahr 2020 eine Viertelmillion Kinder in Südasien an den Folgen der Abriegelung sterben werden, gibt einen Einblick in das Ausmaß des Schadens, den die Abriegelung angerichtet hat. Es war die neuartige Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens, die den massiven Schaden im Zusammenhang mit dieser historisch gesehen milden Pandemie verursachte, nicht das Virus.

Der Wahrheit ins Auge sehen

Es scheint unvermeidlich, dass die Befürworter der aktuellen Pandemie- und Bereitschaftsagenda die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre führen, um ihre Ziele zu erreichen. Dies erklärt, warum in den Hintergrunddokumenten der WHO, der Weltbank, der G20 und anderer detaillierte Kosten-Nutzen-Analysen vermieden werden. Das gleiche Fehlen dieser grundlegenden Anforderung kennzeichnete auch die Einführung der Covid-Sperren.

Kosten-Nutzen-Analysen sind für jede groß angelegte Intervention unerlässlich, und ihr Fehlen zeugt entweder von Inkompetenz oder Fehlverhalten. Vor 2019 wäre die geplante Umleitung von Ressourcen für die Pandemievorsorge ohne eine solche Analyse nicht denkbar gewesen. Wir können daher davon ausgehen, dass ihr Fehlen auf der Angst oder der Gewissheit beruht, dass ihre Ergebnisse das Programm zum Scheitern bringen würden.

Viele Menschen, die es besser wissen müssten, machen bei diesem Betrug mit. Ihre Motive können an anderer Stelle vermutet werden. Viele sind vielleicht der Meinung, dass sie ein gutes Gehalt brauchen, und die daraus resultierenden Toten und Verarmten werden weit genug entfernt sein, um als abstrakt zu gelten. Die Medien, die denselben Investmenthäusern gehören wie die Pharma- und Softwareunternehmen, die die öffentliche Gesundheit sponsern, schweigen meist. Es ist wohl kaum eine Verschwörung, wenn man glaubt, dass Investmenthäuser wie BlackRock und Vanguard daran arbeiten, die Rendite für ihre Anleger zu maximieren, und dazu ihre verschiedenen Vermögenswerte einsetzen.

Ein paar Jahrzehnte, in denen unsere gewählten Staats- und Regierungschefs zu Klausurtagungen nach Davos gereist sind, und eine stetige Konzentration des Reichtums bei den Personen, mit denen sie sich getroffen haben, hätten uns nicht wirklich weiterbringen können.

Das wussten wir schon vor 20 Jahren, als die Medien noch vor dem Schaden warnten, den die zunehmende Ungleichheit mit sich bringen würde. Wenn Einzelpersonen und Unternehmen, die reicher sind als mittelgroße Länder, große internationale Gesundheitsorganisationen wie Gavi und CEPI kontrollieren, stellt sich die Frage, warum so viele Menschen nicht wahrhaben wollen, dass Interessenkonflikte die internationale Gesundheitspolitik bestimmen.

Die Unterwanderung des Gesundheitswesens zu Gunsten des Profits läuft dem gesamten Ethos der antifaschistischen und antikolonialistischen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg zuwider. Wenn die Menschen quer durch die Politik diese Realität anerkennen, können sie die falschen Spaltungen, die diese Korruption gesät hat, beiseite schieben.

Wir werden aus einem bestimmten Grund getäuscht. Was auch immer der Grund sein mag, es ist eine schlechte Entscheidung, sich der Täuschung anzuschließen. Die Verleugnung der Wahrheit führt nie an einen guten Ort. Wenn die öffentliche Gesundheitspolitik auf einem nachweislich falschen Narrativ beruht, ist es die Aufgabe der Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitswesen und der Öffentlichkeit, dagegen anzugehen.