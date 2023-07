Vierfach geimpfte Frau behauptet, sie habe ihre zehnte Covid-Infektion und hofft, dass weitere Impfdosen sie retten werden

Via Jordan Schachtel präsentiere ich Ihnen den Fall der vollständig geimpften und damals noch nicht geimpften Marion Carrett von der Gold Coast, die glaubt, seit 2022 zehn dokumentierte Covid-Infektionen gehabt zu haben.

Ja, das ist wahr:

Als Marion Carrett das erste Mal positiv auf COVID getestet wurde, dachte sie sich nicht viel dabei. Es war auf dem Höhepunkt der Omikron-Wellen in Australien, und das Virus schlug überall um sie herum zu. … Erst als sie sich ein fünftes Mal ansteckte, begann sie zu ahnen, dass sie es mit mehr als nur Pech zu tun hatte. … In den folgenden fünf Monaten wurde sie noch fünf weitere Male positiv auf COVID getestet – jedes Mal mit einem negativen Ergebnis.

Hervorhebung von mir, und wir sollten hier so vorsichtig wie möglich sein. Einiges davon könnte auf zu viele Tests und die Überinterpretation negativer Ergebnisse zurückzuführen sein. Schließlich testen infizierte Personen immer wieder negativ, und genesene Personen können negativ und dann wieder positiv getestet werden, wenn sie das Virus ausscheiden. Je weiter man jedoch liest, desto unglaubwürdiger wird die Hypothese, dass Carrett an einer selbst verursachten Testdemie leidet. Sie ist regelmäßig krank; ihr Leben „ist ein Schatten dessen, was es einmal war“, und sie hat „Wochen … im Bett verbracht“. Wir sehen auch, dass „jedes Mal, wenn sie positiv getestet wird, die Erfahrung so ziemlich dieselbe ist“, nämlich drei bis vier Tage mit schwerer Krankheit. Es ist klar, dass sie immer wieder krank wird, aber nehmen wir an, dass zwei der zehn Infektionen reine Test-Artefakte waren. Außerdem behauptet sie, dass sich die Situation seit der Einnahme von Virostatika etwas gebessert hat, sodass sie sehr wahrscheinlich gelegentlich einen Paxlovid-Rebound hatte. Aber auch wenn wir noch zwei weitere abziehen, bekommt sie immer noch alle zwei Monate eine neue Covid-Infektion. Das ist verrückt.

Und dann kommt die wirklich deprimierende, entsetzliche Pointe. Sie geht jetzt nicht mehr ins Büro, sondern „beschließt, drei Monate lang von zu Hause aus zu arbeiten, in dem verzweifelten Versuch, das Virus wenigstens so lange zu überlisten, dass sie“ – und ich gestehe, das habe nicht einmal ich kommen sehen – „eine fünfte Impfdosis bekommt.“

Ich bin versucht, hier vieles zu schreiben, aber im Interesse der Nächstenliebe gegenüber einer armen Frau, die nur tut, was man ihr gesagt hat, frage ich nur dies: Welcher Arzt könnte wohl auf die Idee kommen, dass es in einem Universum eine gute Idee sein könnte, Carrett zusätzlich zu den vier Impfungen und den sechs bis zehn natürlichen Expositionen, die sie bereits hatte, eine fünfte Immunexposition gegenüber dem SARS-2-Spike-Protein zu geben? Was soll der fünfte Impfstoff in diesem Fall konzeptionell und theoretisch überhaupt bewirken?

Der Rest des Artikels besteht aus Expertenspekulationen darüber, welche völlig natürlichen und impfstoffunabhängigen Defekte in Carretts Immunsystem für ihre Misere verantwortlich sein könnten – diese Frau, die sich nie mit Covid angesteckt hat, bis die Impfbefürworter auf sie losgingen und ihrem Immunsystem eine veraltete Konfiguration des Spike-Proteins einprägten, kurz vor dem Aufkommen des Omikron-Stammes und seiner immunschwächenden Eigenschaften, die sie nun nicht mehr loszuwerden scheint.

Was für eine Welt voller undurchdringlicher Geheimnisse, in der wir leben. Wie schwer ist es, die undurchsichtigen Phänomene vor uns zu erklären.