Virologe: Für die COVID-Massenimpfkampagne werden wir einen hohen preis bezahlen! Globale Gesundheitskatastrophe droht!

Children’s Health Defense Team

In einem offenen Brief an die WHO und in einem anschließenden Videointerview sagt Dr. Geert Vanden Bossche, dass wir durch die Impfung aller Menschen mit einem Impfstoff, der die Übertragung nicht verhindert, die Immunsysteme der Menschen zerstören und die Voraussetzungen für eine globale Gesundheitskatastrophe schaffen.

Geert Vanden Bossche, DMV, Ph.D., hat nichts gegen Impfstoffe. Tatsächlich hat der unabhängige Virologe früher für Gavi, The Vaccine Alliance und die Bill & Melinda Gates Foundation gearbeitet.

Bossche sagt, die bisher zugelassenen COVID-Impfstoffe seien von „einfach brillanten“ Leuten entwickelt worden und er habe keine Kritik an ihnen. Aber, so sagt er Dr. Phillip McMillan in einem Interview, „bitte verwenden Sie den richtigen Impfstoff am richtigen Ort. Und verwenden Sie ihn nicht in der Hitze einer Pandemie bei Millionen von Menschen.“

Bossche sagt, dass eine Massenimpfkampagne mitten in einer Pandemie, mit Impfstoffen, die die Übertragung nicht verhindern, auf individueller – und globaler – Ebene katastrophal ist:

„Wir werden einen hohen Preis dafür zahlen. Und ich werde emotional, weil ich an meine Kinder denke, an die jüngere Generation. Ich meine, es ist einfach unmöglich, was wir hier tun. Wir verstehen die Pandemie nicht.“

In einem offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schrieb Bossche: „Wir sind dabei, aus Impflingen asymptomatische Träger zu machen, die infektiöse Varianten ausscheiden.“

Bossche hat noch keine Antwort von der WHO erhalten, was ihn beunruhigt.

„Es geht um die Menschlichkeit … Ich meine, es geht um Ihre Kinder. Es geht um Ihre Familie. Es ist meine Familie. Es geht um jeden. Richtig. Und es ist einfach für mich, ich setze alles aufs Spiel, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das ist einfach eine moralische Verpflichtung. Eine moralische Verpflichtung.“

Übersetzung des Videos:

McMillan: Ich glaube, das erste, was wir klären müssen, ist, dass wir erklären müssen, dass Sie jemand sind, der sozusagen in der Impfstoffentwicklung tätig ist. Wie sieht dieser Hintergrund aus?

Bossche: Nun, ich habe im Wesentlichen einen Hintergrund, was Impfstoffe angeht, sowohl in der Industrie als auch im Non-Profit-Bereich. Ich habe also mit der Bill & Melinda Gates Foundation gearbeitet, mit GAVI [The Vaccine Alliance], wobei ich mich besonders auf Impfstoffe für die globale Gesundheit konzentriert habe.

Und ich habe auch mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet, Impfstofffirmen, die natürlich im Wesentlichen prophylaktische Impfstoffe entwickeln, und mein Hauptinteresse galt eigentlich immer dem Design von Impfstoffen. Also das Konzept, wie können wir das Immunsystem auf eine Art und Weise trainieren, die in gewisser Weise effizienter ist, als wir es jetzt mit unseren konventionellen Impfstoffen tun.

McMillan: Richtig. Und so ein Effekt, das ist das Arbeitsgebiet, in dem Sie tätig sind. Sie entwickeln Impfstoffe, Sie arbeiten auch mit dem Ebola-Impfstoff. Einer der wirklich, wirklich gefährlichen Viren, die wir da draußen in der Welt haben. Wie funktioniert das? Ist es, ist das einfach zu machen?

Bossche: Nun, ich war nicht, lassen Sie mich das ganz klar sagen. Ich war ein Koordinator des Ebola-Programms bei GAVI. Wir hatten also mit verschiedenen Impfstofffirmen zu tun, die Ebola-Impfstoffe entwickelten, weil es für GAVI wichtig war, die richtige Wahl zu treffen, den richtigen Impfstoff, damit dieser Impfstoff in den westafrikanischen Ländern eingeführt werden konnte, die vor einigen Jahren diese schwere Ebola-Krise hatten. Das war also keine, sagen wir mal, operative praktische Arbeit.

Es ging mehr um die Koordination, aber natürlich auch darum, die Auswirkungen des Einsatzes einiger dieser Impfstoffe in größeren Populationen und in einem Gebiet, in dem wirklich eine Epidemie grassiert, zu bewerten, denn das ist eine sehr spezielle und besondere Situation.

McMillan: Ja. In der Tat hatten wir in den letzten hundert Jahren so viel Erfolg mit einigen sehr großen Durchbrüchen bei Impfstoffen, Pocken, Masern, Mumps, Röteln, Polio. Aber wir haben uns mit anderen Impfstoffen schwer getan. Ohne ins Detail zu gehen, weil das sehr schwer zu vermitteln ist, aber gibt es einen Unterschied in der Funktionsweise von Viren, der es einfacher macht, einen Impfstoff zu entwickeln?

Bossche: Im Wesentlichen müssen wir natürlich unterscheiden zwischen dem, was wir akute selbstlimitierende Krankheiten nennen. Das sind Krankheiten, die auf natürliche Weise zu einem Ende kommen, in dem Sinne, dass das Individuum den Erreger letztendlich eliminiert. Natürlich können manche Menschen daran sterben. Natürlich, lassen Sie uns das ganz klar sagen. Diejenigen, die überleben, werden letztendlich den Erreger eliminieren.

Das ist die große Mehrheit der Impfstoffe, die wir bisher entwickelt haben. Das, wissen Sie, das brauche ich Ihnen bei anderen Viren nicht zu sagen, bei denen wir ganz klar sehen, dass sie sich auf eine ganz andere Weise verbreiten. Sie verbreiten sich zum Beispiel von Zelle zu Zelle, sie neigen dazu, eher intrazellulär zu sein.

Sie neigen dazu, chronische Infektionen zu entwickeln, wo es nicht selbstlimitierend ist, es ist nicht akut selbstlimitierend, es ist chronisch. Es ist viel schwieriger. Und der Grund dafür ist in erster Linie, dass die meisten Impfstoffe, die wir entwickeln, immer noch Impfstoffe auf Antikörperbasis sind.

Wir brauchen also diese Antikörper im Blut, oder wir brauchen diese Antikörper, um sie z. B. auf die Schleimhaut zu übertragen, um den Erreger einzufangen und zu neutralisieren. Also einige der anderen Arbeiten, ich meine, sie haben eine sehr heimtückische Strategie in dem Sinne, dass sie sich in Zellen verstecken, dass sie schon an der Schleimhautbarriere eindringen können, wissen Sie, sofort in Zellen. Und dann können die Zellen wandern, zum Beispiel in die Lymphknoten.

Sie sind also von den Antikörpern abgeschirmt, und das macht es sehr, sehr schwierig, weil wir wissen, dass wir sie bis zu einem gewissen Grad im Blut fangen können, aber was sie die ganze Zeit tun, ist, dass sie eine Mutation einfügen und sie entkommen, sie entkommen völlig unserer Antikörperantwort.

Das macht es also noch viel schwieriger. Das ist auch der Grund, warum wir auch gegen Krebs, et cetera, nicht extrem erfolgreich mit Impfstoffen als, ich würde sagen, Stand-Alone-Therapie waren.

McMillan: Ja, absolut. Ja. Das bringt uns also dahin, wo wir in Bezug auf COVID-19 sind. Ich habe immer gesagt, dass ich zu der Zeit, als die Pandemie begann, als sie von China und Italien nach Europa und Großbritannien kam, dachte, dass die einzige Möglichkeit, wie wir die Pandemie in den Griff bekommen könnten, darin bestünde, sie zu stoppen. Ich dachte, dass die einzige Möglichkeit, wie wir das in den Griff bekommen könnten, darin besteht, die Ausbreitung dieses offensichtlich sehr gefährlichen Virus zu unterbinden. Wir müssen nun zurückblicken und sehen, ob diese Entscheidungen richtig waren oder nicht. Aber wie wir schon sagten, im Nachhinein ist man immer schlauer. Was würden Sie jetzt sagen, wenn wir auf die Entscheidungen zurückblicken, die wir damals getroffen haben: Waren wir auf dem richtigen Weg? Haben wir irgendwelche Fehler gemacht?

Bossche: Nun, offen gesagt, von Anfang an, und ich meine, es gibt viele Leute, die das bezeugen oder bezeugen können. Ich habe immer gesagt, dass es eine schlechte Idee war, Abriegelungen zu machen, die auch die jüngeren Leute betreffen würden.

Dass wir jüngere Leute daran hindern würden, Kontakt zu haben, ausgesetzt zu sein. Denn erinnern Sie sich, der große Unterschied damals war natürlich, dass wir einen Virusstamm hatten, den COVID-Stamm, der im Umlauf war, einen dominanten Stamm, und der nicht so hoch infektiös war wie die, die wir jetzt sehen.

Wenn ein neues Virus in eine Population eindringt, erreicht es natürlich sofort die Leute, die eine schwache Immunität haben, wissen Sie. Und wir wissen, dass diese Leute, das ist natürlich eine große Mehrheit, ältere Menschen sind, Menschen, die Grunderkrankungen haben oder anderweitig immunsupprimiert sind, et cetera.

Und natürlich, ich meine, es war sicherlich das Richtige, diese Menschen zu schützen, und sie auch zu isolieren, aber wir müssen, offen gesagt, und das haben wir nicht getan, zwischen den Menschen unterscheiden, die eine starke angeborene Immunität haben. Ich meine, es ist nicht, man kann es nicht sehen, wenn man eine Person sieht, man weiß es nicht, aber wir wissen, dass junge Menschen eine recht anständige angeborene Immunantwort haben und daher sind sie natürlich geschützt und noch mehr, ich meine, wenn sie mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, wird es ihre natürliche Immunität verstärken.

Deshalb habe ich es von Anfang an abgelehnt, dass Schulen und Universitäten geschlossen werden und dass Jugendliche sogar daran gehindert werden, miteinander Kontakt zu haben. Die Situation ist natürlich eine völlig andere.

Wenn Sie sich die gefährdeten Menschen anschauen, das Virus, das kommt in die Bevölkerung, da gibt es keine, Sie wissen schon, humorale Immunität. Es gibt überhaupt keine Immunität. In der Tat, so dass niemand in Kontakt gewesen ist.

Also die jungen Leute, die können sich auf eine gute angeborene Immunität verlassen. Ältere Menschen, ich meine, die angeborene Immunität lässt nach. Sie wird zunehmend durch antigenspezifische, durch spezifische Immunität ersetzt, wenn die Menschen älter werden.

Diese Menschen mussten also ganz klar geschützt werden, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir verstanden haben, wie genau die Immunantwort und das Virus zusammenspielen.

Es gab also eine Menge Verwirrung. Eine Menge Fehler wurden gemacht. Fehler, ich meine, im Nachhinein. Und das hat auch zu, Sie wissen schon, schlechter Kontrolle von Anfang an geführt. Das würde ich sagen.

McMillan: In Anbetracht dessen und da, wo wir jetzt sind, da sich die Länder weltweit auf die Weihnachtszeit zubewegen, gibt es immer noch einen Anstieg der Fälle. Die Länder mussten versuchen, sich abzuschotten, Maskenmandate und so weiter, aber wir alle hatten die Hoffnung, dass Impfstoffe kommen und den Kreislauf durchbrechen würden. Das ist der Punkt, an dem Sie jetzt offensichtlich aus Ihrer Expertise heraus eine andere Meinung darüber zu haben scheinen, wie wir damals und auch jetzt über Impfstoffe hätten denken sollen, was ist Ihre Perspektive?

Bossche: Nun, meine Perspektive war und ist immer noch, dass, wenn man in den Krieg zieht, man besser sicherstellt, dass man die richtige Waffe hat, und die Waffe an sich kann eine ausgezeichnete Waffe sein. Und das ist es, was ich wirklich über die aktuellen Impfstoffe sagen will.

Ich meine, einfach brillante Leute, die diese Impfstoffe in kürzester Zeit und mit behördlicher Genehmigung und allem hergestellt haben. Die Waffe an sich ist also ausgezeichnet.

Die Frage ist, ist das die richtige Waffe für die Art von Krieg, die im Moment stattfindet? Und da ist meine Antwort definitiv nein, denn dies sind prophylaktische Impfstoffe und prophylaktische Impfstoffe sollten normalerweise nicht an Menschen verabreicht werden, die einem hohen Infektionsdruck ausgesetzt sind.

Vergessen Sie also nicht, dass wir diese Impfstoffe in der Hitze einer Pandemie verabreichen. Mit anderen Worten: Während wir unsere Waffe vorbereiten, werden wir vom Virus voll attackiert. Das Virus ist überall. Das ist also ein ganz anderes Szenario als der Einsatz solcher Impfstoffe in einer Umgebung, in der man dem Virus kaum oder gar nicht ausgesetzt ist.

Und ich sage das, weil es für das Virus bei einem hohen Infektionsdruck so einfach ist, von einer Person zur anderen zu springen.

Wenn Ihre Immunreaktion jedoch gerade erst anläuft, wie wir es im Moment bei der Anzahl der Menschen sehen, die ihre erste Dosis bekommen, sind die Antikörper noch nicht voll ausgereift, die Titer sind vielleicht noch nicht sehr hoch. Ihre Immunreaktion ist also suboptimal, aber sie befinden sich mitten in diesem Krieg, während sie eine Immunreaktion aufbauen, werden sie voll vom Virus angegriffen und das jedes einzelne Mal. Ich meine, das ist Lehrbuchwissen.

Jedes einzelne Mal, wenn Sie eine Immunantwort haben, die in Gegenwart einer Infektion, in Gegenwart eines Virus, suboptimal ist, besteht die Gefahr, dass das Immunsystem entkommt.

Das heißt also, dass das Virus der Immunantwort entkommen kann. Und das ist der Grund, warum ich sage, dass diese Impfstoffe, ich meine, für sich genommen, natürlich hervorragend sind. Aber sie inmitten einer Pandemie einzusetzen und eine Massenimpfung durchzuführen, weil man dann innerhalb kürzester Zeit die Bevölkerung mit hohen Antikörpertitern versieht – so kommt das Virus unter enormen Druck.

Ich meine, das wäre egal, wenn man ein Virus ausrotten kann, wenn man eine Infektion verhindern kann, aber diese Impfstoffe verhindern keine Infektion.

Sie schützen vor Krankheiten, weil wir nur, leider, wir schauen nicht weiter als bis zum Ende unserer Nase in dem Sinne, dass Krankenhausaufenthalte, das ist alles, was zählt, Sie wissen schon, die Leute aus dem Krankenhaus zu holen.

Aber in der Zwischenzeit realisieren wir nicht, dass wir die ganze Zeit während dieser Pandemie, durch unsere Interventionen, die Möglichkeit geben, dem Immunsystem zu entkommen.

Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gefährliche Sache. Vor allem, wenn wir erkennen, dass diese Typen nur 10 Stunden brauchen, um sich zu replizieren.

Wenn Sie also denken, dass wir durch die Herstellung neuer Impfstoffe, eines neuen Impfstoffs gegen die neuen infektiösen Stämme, aufholen werden, ist es unmöglich, das aufzuholen. Ich meine, das Virus wird nicht warten, bis wir diese Impfstoffe fertig haben. Ich meine, diese Sache geht weiter.

Und wie ich schon sagte, die Sache ist, ich meine, wenn man das inmitten einer Pandemie macht, ist das ein enormes Problem.

Diese Impfstoffe sind hervorragend, aber sie sind nicht für die Verabreichung an Millionen von Menschen in der Hitze einer Pandemie gemacht. Das sind also meine Gedanken.

McMillan: Ist das dann gleichbedeutend, denn Sie haben das in Ihrem Papier erwähnt, ist das gleichbedeutend mit der Verwendung einer Teildosis von Antibiotika bei einer antimikrobiellen oder bakteriellen Infektion, bei der Sie dann Superbugs produzieren. Ist das die Art von Beispiel, auf die Sie anspielen?

Bossche: Nun, das ist eine sehr gute Parallele. Das ist auch die Parallele, die ich in der Arbeit verwende. Wir posten es einfach auf LinkedIn [schlechte Wahl, LinkedIn hat Wissenschaftler und Ärzte mehr als jede andere Plattform deplattiert und zensiert], die, wissen Sie, so offen für jeden sein sollte [falsch, sie lagern es an schlecht bezahlte „Faktenchecker“ aus, die aggressiv nach den Nachrichtennarrativen der linken Medien zensieren].

Ich meine, es ist reine Wissenschaft, denn wie Sie schon sagten, die Sache ist die Regel, es ist sehr einfach. Ich meine, dasselbe mit Antibiotika. Entweder passen die Antibiotika nicht sehr gut zu dem Erreger. Das ist nicht gut. Deshalb machen wir Antibiogramme, wissen Sie, um zuerst zu identifizieren, welches der Keim ist. Und dann wählen wir die Antibiotika aus. Wir müssen eine sehr gute Übereinstimmung haben. Sonst könnte es zu Resistenzen kommen.

Wenn ich das also mit der aktuellen Situation vergleiche, haben wir eine gute Übereinstimmung mit unseren Antikörpern? Nein, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine gute Übereinstimmung mehr, weil wir diese Art von fast heterologen Varianten haben.

Das heißt, sie unterscheiden sich von dem ursprünglichen Stamm. Die Übereinstimmung ist also nicht mehr sehr gut. Und deshalb sehen wir, dass die Leute noch geschützt sind, aber sie scheiden das Virus bereits aus. Das ist also die eine Sache.

Die andere Sache ist natürlich die Menge. Man sagt den Leuten, wissen Sie, nehmen Sie Ihre Antibiotika nach Vorschrift, bitte nicht, sobald Sie sich gut fühlen, das heißt nicht, dass Sie die Antibiotika absetzen können. Das gilt auch hier.

Und ich habe nur ein Beispiel. Wenn Sie den Leuten nur eine Dosis geben, ich meine, sie sind gerade dabei, ihre Antikörper aufzubauen. Die Antikörper müssen noch voll ausreifen, et cetera. Das ist also eine suboptimale Situation. Wir versetzen sie in eine suboptimale Situation in Bezug auf ihren Immunschutz. Und auf der anderen Seite befinden sie sich mitten im Krieg. Sie werden von allen, Sie wissen schon, von all diesen hochinfektiösen Varianten angegriffen.

Also, ich meine, es ist ganz klar, dass dies die Immunflucht vorantreibt und letztendlich die Resistenz gegen die Impfstoffe vorantreiben wird.

Mein Punkt ist also, ja, Philip, es ist sehr ähnlich. Es gibt nur einen Unterschied. Das Virus braucht lebende Zellen. Ich meine, wenn man die Immunflucht vorantreibt, aber der Typ keine Chance hat, sich auf jemand anderen zu stürzen, wen kümmert’s?

Diese Situation ist jetzt anders, weil wir uns mitten in einem Krieg befinden, es herrscht ein hoher Infektionsdruck. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Immunflucht sofort eine andere lebende Zelle, also einen anderen Wirt findet, ist also sehr, sehr hoch. Das ist per Definition. Es ist fast die Definition einer Pandemie.

McMillan: Das wirft also eine einfache Frage auf, die uns hier jemand gestellt hat, und die lautet: Es ist völlig vernünftig. Was sollen wir tun?

Bossche: Diese Frage ist sehr einfach. Ich meine, wir müssen einen besseren Job machen, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, die sehr dramatisch erscheinen. Zum Beispiel bei einer Epidemie. Unsere Generation hat, wissen Sie, nicht in Zeiten gelebt, in denen es Epidemien oder Pandemien gab.

Und so ergreifen wir sofort Maßnahmen und stürzen uns mit den Mitteln, die wir haben, auf die Bestie, anstatt zu analysieren, was wirklich vor sich geht. Und eine Sache, die ich sehr interessant fand, war, und es ist etwas, das nicht wirklich verstanden wurde. Wir wissen, dass viele Menschen asymptomatisch infiziert sind, d.h. sie sind infiziert, aber sie entwickeln keine schweren Symptome. Natürlich können sie einige leichte Symptome einer Atemwegserkrankung haben, was auch immer.

Die Frage ist also, was genau mit diesen Leuten passiert, dass sie das Virus eliminieren können, sie eliminieren das Virus, sie übertragen es nicht.

Sie werden es für etwa eine Woche oder so ausscheiden. Und dann eliminieren sie das, oder man könnte sagen, ja, natürlich wissen wir, dass Antikörper eliminieren … Oh, Moment mal. Die Antikörper kommen später, Sie haben zuerst die Suche nach, Sie wissen schon, Shedding des Virus.

Und erst danach sieht man, Sie wissen schon, einen mäßigen und kurzzeitigen Anstieg der Antikörper. Also können die Antikörper nicht für die Eliminierung des Virus verantwortlich sein. Was ist also für die Eliminierung des Virus verantwortlich? Glücklicherweise haben wir eine Reihe von brillanten Wissenschaftlern, unabhängigen, brillanten Wissenschaftlern, die jetzt zunehmend zeigen. Und es gibt immer mehr Beweise dafür, dass es tatsächlich so ist, dass die NK-Zellen sich um das Virus kümmern.

Also NK-Zellen, in die das Virus eindringt, in diese Epithelzellen und anfängt, sich zu vermehren, aber NK-Zellen werden aktiviert und sie töten, sie töten die Zelle, Sie wissen schon, in der das Virus versucht, sich zu vermehren.

Ich habe also gesagt, dass das Virus auf eine lebende Zelle angewiesen ist. Also tötet man diese Zelle. Sie ist weg, es ist alles vorbei. Wir haben also die Lösung in der Pathogenese, denn manche Leute eliminieren es.

McMillan: Auf jeden Fall. Ich wollte das nur klarstellen, denn als Sie NK-Zellen sagten, wusste jemand vielleicht nicht ganz, was Sie meinen. Sie meinen also Nicht-Killer-Zellen. Also ist es eine spezifische Gruppe von …

Bossche: Natürliche Killerzellen …

McMillan: Entschuldigung. Es sind natürliche Killerzellen, eine spezielle Gruppe von weißen Blutkörperchen, die hingehen und die vireninfizierte Zelle beseitigen. Also, ja, Sie haben Recht. Denn ich habe aus klinischer Sicht sehr alte Patienten gesehen, von denen man erwarten würde, dass sie von dem Virus überwältigt werden, und sie haben ein paar Symptome und dann geht es ihnen gut. Sie, der Körper schafft es also in einigen Fällen, das Virus loszuwerden.

Das wirft den Punkt auf, den ich schon immer gesagt habe: Wir haben nicht genug Zeit damit verbracht, zu verstehen, wie das Virus auf den Körper wirkt und wie sich die Pandemie dann auf die Welt auswirkt. Wir haben unsere ganze Zeit damit verbracht, Lösungen zu finden. War das ein Fehler?

Bossche: Natürlich, das war der, wissen Sie, der wichtigste Fehler, denke ich. Ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute und ich, ich war ein Teil von ihnen. Also in aller Bescheidenheit, ich war ein Teil von ihnen. Ich bin mir nicht sicher, ob viele Menschen verstehen, wie sich eine natürliche Pandemie entwickelt und warum wir diese erste Welle haben. Wir haben die zweite Welle. Und wir haben diese dritte Welle.

Und, ich meine, diese Wellen von Krankheit und Sterblichkeit und Morbidität, sie verschieben sich von einer Bevölkerung zur anderen. Ich sage zum Beispiel, die zweite Welle, das war typischerweise auch der Fall bei der Influenza, im Ersten Weltkrieg, als im Grunde mehr Soldaten, junge Leute in den Schützengräben an der Influenza starben als an Verletzungen oder was auch immer. Also erstens, ältere Menschen, ich meine, schwaches Immunsystem, et cetera. Dann kommt es zu der Morbiditäts- und Mortalitätswelle bei den jüngeren Menschen.

Und dann geht es zurück zu den Menschen, die Antikörper haben. Wir müssen also erst einmal verstehen: Wie kommt es zu dieser Welle? Warum verschiebt sich auf einmal diese Welle der Morbidität und Mortalität, warum sind es zum Beispiel drei Wellen? Wie können wir das erklären? Und auch, wie kommt es, dass manche Menschen natürlich geschützt sind und andere nicht? Was sind diese Mechanismen, was sind diese molekularen Mechanismen?

Denn wenn man Impfstoffe herstellt und all diese Dinge, wird dies letztendlich auf molekularer Ebene interagieren. Und das haben wir bisher nicht verstanden. Ich würde es einfach erklären. Wir verstehen unsere Waffe nicht, weil wir nicht verstehen, dass man prophylaktische Impfstoffe nicht mitten in einer Epidemie einsetzen sollte. Und wir verstehen nicht, was das Virus genau ist. Wir ziehen also in einen Krieg und kennen unseren Feind nicht. Wir verstehen die Strategie unseres Feindes nicht. Und wir wissen nicht, wie unsere Waffe funktioniert. Ich meine, wie soll das gehen? Wir haben ein fundamentales Problem, um damit anzufangen.

McMillan: Ich verstehe das, und ich akzeptiere das vollkommen, aber gleichzeitig denke ich immer noch, dass, wenn die Regierungen nicht in irgendeiner Weise reagieren, weil sie gesehen werden müssen, dass sie etwas tun. Sie scheinen in einer Lose-Lose-Situation zu sein. Wenn sie nichts tun, werden sie kritisiert werden. Und wenn sie etwas tun, werden sie kritisiert. Ist das eine faire Aussage, die Sie machen?

Bossche: Nein, ich glaube nicht. Was war das, der Eid von, wie heißt der Typ? Hippokrates. Kennen Sie die Regel?

McMillan: Die erste. Tue nichts Böses.

Bossche: Okay. Nun, ich meine, es wäre egal, wenn Sie anfangen, Leute zu impfen und selbst wenn es nicht funktioniert. Das Problem ist, dass wir eine lang anhaltende Antikörperreaktion induzieren. Und in der Tat, wir wissen, ich meine, das ist nicht mein Wissen. Es ist alles veröffentlicht.

Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Tatsache ist, dass diese langlebigen Antikörper, die natürlich eine hohe Spezifität für das Virus haben. Sie verdrängen unsere natürlichen Antikörper, weil sie natürliche Antikörper sind, sie haben ein sehr breites Spektrum, aber sie haben eine niedrige Affinität. Richtig?

Selbst wenn also Ihre Antikörper nicht mehr funktionieren, weil es Resistenzen gibt oder die Stämme sich zu sehr vom ursprünglichen Stamm unterscheiden, werden diese Antikörper, die spezifischen Antikörper, weiterhin Ihre natürlichen Antikörper verdrängen. Und das ist ein riesiges Problem, denn ich habe gerade vor ein paar Minuten gesagt, dass diese natürlichen Antikörper einen breiten Schutz bieten.

Dieser Schutz ist, ja, er ist variant-unspezifisch. Es spielt keine Rolle, welche Variante Sie bekommen. Es spielt nicht einmal eine Rolle, welcher Typ von Coronavirus hereinkommt. Sie werden geschützt. Es sei denn, Sie unterdrücken diese Ebene der angeborenen Immunität, oder sie wird zum Beispiel durch langlebige spezifische Antikörper verdrängt. Es ist also nicht so, dass Sie sagen: „Okay, Sie haben es verpasst. Okay, versuchen wir es noch einmal. Nein, Sie haben einen Schaden angerichtet. Ich meine, das ist anders als bei Medikamenten.

Jemanden zu immunisieren ist wie eine neue Software auf Ihrem Computer zu installieren. Vergessen Sie das nicht. Ich meine, diese Antikörper, sie werden jedes Mal abgerufen, wenn du einem Coronavirus begegnest, richtig? Ich meine, Sie können das nicht einfach löschen. Das ist also sehr ernst. Das ist sehr ernst.

McMillan: Das ist ein wichtiger Punkt, denn als ich mir einige der Forschungen über die Herausforderungen ansah, denen man sich bei der ersten SARS-Epidemie gegenübersah, und man versuchte, Impfstoffe zu entwickeln. Eines der Dinge, die sie herausfanden, jedenfalls als sie es an den Frettchen testeten, war, dass sie, wenn sie sie wieder einem Coronavirus aussetzten, eine sehr schwere Reaktion darauf bekamen. Ist es das, was Sie sagen wollen? Dass wir uns selbst in eine Position bringen, in der wir dann viel schwerere Krankheiten haben können, sogar auf Viren, die normalerweise ziemlich harmlos sein sollten?

Bossche: Nun, wissen Sie, Sie sehen meine ganze Leidenschaft und meine Überzeugung, aber ich meine, ich bin der letzte gewesen, der die Impfstoffe kritisiert hat in Bezug auf, würden sie, in gewisser Hinsicht, könnten sie, in gewisser Hinsicht, unsicher sein, weil, wissen Sie, man würde sogar diese Verschlimmerung der Krankheit haben aufgrund von Antikörpern, die nicht sehr gut zu dem Coronavirus passen, dem sie ausgesetzt sind et cetera.

Ich weiß, dass es Berichte darüber gibt, und es gibt eine Menge ernsthafter Gedanken darüber. Aber ich denke, worüber wir gerade sprechen, ist das Problem der Epidemie oder der Pandemie, eine Bevölkerung zu haben, die zu keinem Zeitpunkt der Pandemie und zu einem großen Teil aufgrund unserer Intervention keine starke Immunreaktion hat. Ich meine, das ist schon ernst genug. Das ist besorgniserregender als die eine oder andere Nebenwirkung, die vielleicht ausgelöst werden könnte, ich will das nicht herunterspielen, aber die vielleicht ausgelöst werden könnte, weil die Menschen Antikörper haben, die nicht mehr so gut mit dem Stamm übereinstimmen, mit dem sie infiziert waren oder mit dem Stamm, dem sie ausgesetzt sind.

Und deshalb, wissen Sie, bauen sie einen Komplex auf, sie neutralisieren das Virus nicht, sie bauen einen Komplex auf, und dieser Komplex könnte vielleicht sogar das Eindringen des Virus in empfängliche Zellen verstärken und damit zu einer Verschlimmerung der Krankheit führen.

Ich meine, das mag möglich sein, aber das Problem, von dem ich spreche, ist ein globales Problem. Es geht nicht darum, dass ein Individuum ein unerwünschtes Ereignis bekommt. Es ist ein globales Problem, das darin besteht, dass dieses Virus immer infektiöser wird, weil wir die ganze Zeit damit leben, eine Chance und Gelegenheit haben, einem Immunsystem zu entkommen und das voranzutreiben.

Um das also aufzuwecken, wissen Sie, bis zu einem Level, wo das Virus so infektiös ist, dass wir es gar nicht mehr kontrollieren können, weil ich meine, diese hochinfektiösen Stämme, einige Leute denken, Oh, das Virus wird sich beruhigen und es wird eine Reihe von Mutationen einfügen, wissen Sie, nur um sanft und freundlich mit uns zu sein. Das wird nicht passieren. Ich meine, dieser hochinfektiöse Bereich bleibt bestehen.

Es wird nicht zu spontanen Mutationen kommen, die dieses Virus plötzlich wieder harmlos machen würden, denn ein solches Virus hätte einen Wettbewerbsnachteil, könnte nicht mehr dominant sein, also wird das nicht passieren. Wir reden hier also über ein sehr, sehr, sehr ernstes Problem.

McMillan: Also ich habe die Frage schon oft gehört und ehrlich gesagt, ich bekomme sie auch gestellt. Wir kommen an einen Punkt, an dem die Leute diese Impfstoffe nehmen müssen. Es sieht so aus, als ob das die Realität ist. Entweder im Zusammenhang mit der Arbeit oder im Zusammenhang mit dem Reisen. Basierend auf dem, was Sie sagen, sind sie in einer Lose-Lose-Situation. Was bedeutet das für Sie?

Bossche: Nun, was bedeutet das? Das ist ganz klar. Es ist sehr klar, was das bedeuten wird.

Also lassen Sie uns die Konsequenzen davon sowohl auf Bevölkerungsebene als auch auf individueller Ebene betrachten, denn ich würde gut verstehen, wenn es für die Bevölkerung vielleicht nicht das Beste ist, aber wissen Sie, auf individueller Ebene ist es immer noch in Ordnung. Ja. Dann ist das keine einfache, das ist keine einfache Frage.

Aber in der Tat ist es genau das Gegenteil. Nun, es ist nicht das Gegenteil. Es ist schädlich, sowohl auf Bevölkerungsebene, als auch auf individueller Ebene. Und ich sage Ihnen, warum. Ich denke, auf der Bevölkerungsebene, die ich Ihnen erklärt habe, haben wir es zunehmend mit hochinfektiösen Stämmen zu tun, die wir schon jetzt nicht kontrollieren können, weil wir im Grunde genommen – wenn wir jemanden impfen, machen wir diese Person zu einem potenziellen asymptomatischen Träger, der das Virus ausscheidet.

Aber auf individueller Ebene habe ich Ihnen gerade gesagt, dass, wenn Sie diese Antikörper haben, Sie irgendwann, und ich bin sicher, dass man mir das streitig machen kann, aber die Realität wird es beweisen.

Bossche: Ich denke, wir sind im Moment sehr nahe an einer Impfstoffresistenz. Und nicht umsonst fangen die Leute schon an, neue Impfstoffe gegen die Stämme zu entwickeln, usw.

Aber was ich sagen wollte, ist, dass, okay, wenn man den Dreh verpasst, könnte man sagen, es ist nichts passiert. Nein. Sie verlieren gleichzeitig den wertvollsten Teil Ihres Immunsystems, den Sie sich überhaupt vorstellen können.

Und das ist Ihr angeborenes Immunsystem, denn die angeborenen Antikörper, die natürlichen Antikörper, die sekretorischen IGMs werden von diesen antigenspezifischen Antikörpern um die Bindung an das Virus konkurriert werden. Und das wird lange anhalten. Das ist eine lang anhaltende Unterdrückung.

Und Sie verlieren jeden Schutz gegen jede Virusvariante oder Coronavirus-Variante, et cetera. Das bedeutet also, dass Sie keine einzige Immunreaktion mehr haben, Ihre Immunität ist gleich Null.

Es ist alles weg. Die Antikörper funktionieren nicht mehr. Und Ihre angeborene Immunität ist komplett umgangen worden, und das, während hochinfektiöse Stämme im Umlauf sind.

Also, ich meine, wenn das nicht klar genug ist, verstehe ich es wirklich nicht. Und die Leute lesen bitte meine, Sie wissen schon, was ich gepostet habe, denn es ist Wissenschaft, es ist reine Wissenschaft, reine Wissenschaft. Und wie jeder weiß, bin ich ein sehr leidenschaftlicher Impfstoff-Typ, richtig?

Und ich habe keine Kritik an den Impfstoffen, aber bitte verwenden Sie den richtigen Impfstoff am richtigen Ort. Und verwenden Sie ihn nicht in der Hitze einer Pandemie bei Millionen von Menschen.

Wir werden einen hohen Preis dafür bezahlen. Und ich werde emotional, weil ich an meine Kinder denke, an die jüngere Generation. Ich meine, es ist einfach unmöglich, was wir hier tun. Wir verstehen die Pandemie nicht.

Wir haben sie zu einer künstlichen Pandemie gemacht.

Wer kann erklären, woher auf einmal all diese hochinfektiösen Stämme kommen? Niemand kann das erklären.

Ich kann es erklären. Aber wir haben das bei früheren Pandemien, bei natürlichen Pandemien, nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen. Denn jedes Mal war die Immunität niedrig genug, so dass das Virus nicht entkommen musste. Also war am Ende der Pandemie, als sich die Dinge beruhigten und es eine Herdenimmunität gab, immer noch das gleiche Virus im Umlauf.

Was wir jetzt tun, ist, dass wir dieses Virus wirklich jagen und es wird alles, wissen Sie, zunehmend infektiös. Und ich meine, das ist einfach eine Situation, die völlig, völlig außer Kontrolle geraten ist.

Es gibt also auch viele asymptomatische Ausscheider. Menschen, die das Virus ausscheiden, weil sie, wenn sie geimpft sind oder sogar Antikörper von früheren Erkrankungen haben, diese hochinfektiösen Varianten nicht mehr kontrollieren können.

Wie kommt das also? Versteht noch jemand die Kurven? Ich sehe all diese Spitzenwissenschaftler, die auf diese Kurve schauen, auf ihre Wellen. So wie jemand anderes an der Börse auf die Währungskurse blickt.

Alles, was sie sagen können, ist: Oh, es geht hoch, es stabilisiert sich. Es kann nach unten gehen, es kann nach oben gehen, et cetera. Ich meine, das ist keine Wissenschaft. Sie haben keinen blassen Schimmer.

Sie wissen nicht einmal, ob die Kurve exponentiell nach oben geht oder ob sie nach unten geht oder was auch immer. Sie sind völlig verloren. Und das ist extrem beängstigend. Das war der Punkt, an dem ich sagte: Okay, Leute, ihr müsst analysieren. Das musst du, aber weißt du, diese Leute hören nicht zu. Das ist das Problem.

McMillan: Sie setzen also tatsächlich Ihren Ruf aufs Spiel, weil Sie so leidenschaftlich darüber denken, denn ich garantiere Ihnen, dass keine Regierung, kein Gesundheitssystem hören will, was Sie sagen. Sie gießen quasi Öl ins Feuer für die Impfgegner, die den Impfstoff nicht wollen.

Bossche: Nein, nein, also, nein. Denn ich habe ganz klar auch einige Mails von Impfgegnern angesprochen. Ich meine, ich bin nicht interessiert, aber ich sage ihnen ganz klar, dass es an diesem Punkt so irrelevant ist, wissen Sie, ob man ein Pro-Impfer oder ein Impfgegner ist, et cetera, es geht um die Wissenschaft. Es geht um die Menschlichkeit, richtig?

Ich meine, verlieren wir jetzt nicht unsere Zeit damit, Leute zu kritisieren oder, ich meine, Impfgegnern, okay. Wenn du kein Impfgegner bist, könntest du ein Stalker sein.

Du könntest, weißt du, wir mögen es zu stigmatisieren, denn wenn man Leute stigmatisiert, braucht man sich nicht mehr um sie zu kümmern.

Oh, dieser Typ ist ein Impfgegner. Okay. Ich meine, er ist aus dem Rahmen gefallen. Oh, er ist ein Stalker. Er ist ein Stalker. Er ist außerhalb des Geltungsbereichs. Ich meine, das ist eine Diskussion, die an diesem Punkt völlig irrelevant ist.

Es geht um Menschlichkeit. Und natürlich bin ich leidenschaftlich. Natürlich, ich meine, es geht um Ihre Kinder. Es geht um Ihre Familie. Es geht um meine Familie. Es geht um jeden. Genau. Und es ist einfach für mich, ich setze alles aufs Spiel, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Und das ist einfach eine moralische Verpflichtung. Eine moralische Verpflichtung.

McMillan: Wow. Wow. Ich meine, es gibt sehr wenig, was man sagen kann, wie ich schon sagte, wenn man positioniert, dass man im Geschäft ist, Impfstoffe zu entwickeln und Gesellschaften zu helfen, sich durch den Einsatz von Impfstoffen vor Infektionen zu schützen, und unter diesen Umständen sagt man, halt, wir machen hier das Falsche. Es ist sehr schwierig, das nicht zu hören. Das ist die Wahrheit.

Bossche: Nun, die Antwort ist sehr einfach. Ich meine, das ist menschliches Verhalten. Wenn man, Sie wissen schon, Panik hat, tun wir etwas und versuchen uns einzureden, dass es das Richtige ist, bis es ein komplettes Chaos gibt und eine komplette Katastrophe eintritt.

Und dann sagen die Leute, na ja, wissen Sie, ich meine, die Politiker werden wahrscheinlich sagen, wissen Sie, wir sind von den Wissenschaftlern beraten worden und die Wissenschaftler, wissen Sie, werden vielleicht auf jemand anderen zeigen, aber das ist jetzt eine Situation.

Ich bitte jeden einzelnen Wissenschaftler, zu hinterfragen, zu schauen, was ich schreibe, die Wissenschaft zu machen und genau die, ich nenne sie die Immunpathogenese der Krankheit zu studieren. Und weil ich möchte, dass die Leute ihre Hausaufgaben machen.

Und wenn die Wissenschaft falsch ist, wissen Sie, wenn ich nachweislich falsch liege, werde ich es zugeben, aber ich kann Ihnen sagen, ich setze nicht meine Karriere, meinen Ruf aufs Spiel.

Ich würde das nicht tun, wenn ich nicht zu 200% überzeugt wäre. Und es geht nicht um mich, überhaupt nicht um mich. Es geht um die Menschheit. Die Menschen verstehen nicht, was derzeit vor sich geht. Und wir haben die Pflicht, das zu erklären.

Und ich habe mein Paper auf LinkedIn gepostet und ich lade alle unabhängigen Wissenschaftler ein, es sich bitte anzuschauen, denn das kann leicht von Mikrobiologen, Immunologen, Genetikern, Sie wissen schon, vielen Biochemikern, etc. etc. verstanden werden, all die Biologen, all diese Leute, die elementare Kenntnisse haben, es ist keine Raketenwissenschaft, elementare Kenntnisse der Biologie sollten das verstehen können.

Und ich meine, ich kann nur an diese Leute appellieren, wissen Sie, als unabhängige Wissenschaftler aufzustehen und ihre Meinung zu sagen.

McMillan: Ja, ja, ja. Ich meine, das war ein langer Punkt, den jemand über die angeborene Immunantwort, die falsche Überreaktion der angeborenen Immunantwort, die zu schädlichen Effekten bei anderen Coronaviren führt, vorgebracht hat. Ich denke also, Sie haben das sehr gut ausgedrückt, Geert. Ich denke, wenn ich nur Ihre Erklärung höre, die Leidenschaft, den Fokus auf die Wissenschaft, denke ich, dass das alles ist, was Sie tun können. Ich denke, dass ich gar nicht mehr sagen möchte, weil ich diese Leidenschaft, die Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben, nicht verlieren möchte.

Wie viel Sie tun, um zu sehen, ob Sie einen Unterschied machen können in Bezug auf die Auswirkungen, die wir in dieser Pandemie haben. Wissen Sie, wir wissen das wirklich, wirklich zu schätzen, Geert. Wir wissen das wirklich, wirklich zu schätzen. Ich hoffe, dass genug Leute dies teilen und es sich anhören, sicherlich weil ich mit vielen Wissenschaftlern in Verbindung stehe. Bitte verbinden Sie sich mit Geert, werfen Sie einen Blick auf sein Papier und sehen Sie, was Sie denken. Und wie Sie sagten, lassen Sie uns Entscheidungen auf der Grundlage der Wissenschaft treffen. Das ist das Beste, was wir zu diesem Zeitpunkt tun können.

Wunderbar. Bleiben Sie am Apparat. Wir werden jetzt schließen, Geert. Nochmals vielen, vielen Dank, Geert. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in naher Zukunft wieder miteinander sprechen können, um das, was Sie gesagt haben, noch ein wenig zu vertiefen.

Bossche: Danke, Philip, dass ich dabei sein durfte.