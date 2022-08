„Virtuell belagert“ – Aktivisten fordern PayPal auf, seine Dienste den Palästinensern anzubieten

Im Juni schloss sich der Schauspieler Mark Ruffalo der Kampagne an, die die Online-Zahlungsplattform PayPal auffordert, ihre Dienste den im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen lebenden Palästinensern anzubieten.

„Paypal [sic] arbeitet in Israels illegalen Siedlungen, weigert sich aber, Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland seine Dienste anzubieten, was einen direkten Verstoß gegen die UN-Richtlinien darstellt“, schrieb der preisgekrönte Schauspieler auf Twitter und teilte einen Link zur Petition der gemeinnützigen Organisation SumOfUs, die sich für den Zugang der Palästinenser zu PayPal einsetzt. Fast 240.000 Menschen haben die Petition bisher unterzeichnet.

Friends: Paypal operates in Israel’s illegal settlements—but is refusing to provide service to Palestinians in Gaza and West Bank, in direct violation of UN guidelines.



Join the international call to Paypal to end its baseless discrimination now.https://t.co/TdWjNWuEMl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 6, 2022

Mit einer prominenten Unterschrift haben Aktivisten, die die Kampagne anführen, ihre Bemühungen erneuert, PayPal wegen seiner wirtschaftlichen Zensur und Diskriminierung von Palästinensern ins Visier zu nehmen.

Am 4. August veranstaltete 7amleh, das Arabische Zentrum für die Förderung sozialer Medien, in Zusammenarbeit mit SumOfUs und der muslimischen Graswurzelbewegung MPower Change ein Webinar, in dem Einblicke und aktuelle Informationen über die #PayPal4Palestine-Kampagne ausgetauscht wurden. Zu den Referenten gehörten Lara Friedman, die Präsidentin der Stiftung für Frieden im Nahen Osten, Mona Shtaya, die Beraterin von 7amleh, und Linda Sarsour, die Mitbegründerin von MPower Change.

Unter virtueller Belagerung

Die 2016 ins Leben gerufene Kampagne #PayPal4Palestine wird von 7amleh zusammen mit einer Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen geleitet. Laut der Website der Kampagne bietet PayPal seine Dienste israelischen Bürgern (einschließlich palästinensischen Bürgern Israels), Siedlern in illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland und palästinensischen Bewohnern des besetzten Ostjerusalem an. Palästinensern mit Bankkonten im Westjordanland und im Gazastreifen wird der Zugang jedoch nicht gewährt.

„PayPal behauptet, dass seine Dienstleistungen für Palästinenser aufgrund seiner Politik der ‚Verbotenen Länder‘, die Palästina und etwa 30 andere Länder als ‚Hochrisikogebiete‘ einstuft, nicht verfügbar sind“, heißt es auf der Website. Die Online-Zahlungsplattform ist jedoch in über 200 Ländern tätig, darunter Staaten mit Menschenrechtsverletzungen und politischer Instabilität wie Jemen, Ägypten, Simbabwe, Jordanien, Somalia und Venezuela.

Während der Podiumsdiskussion am 4. August erklärte Shtaya von 7amleh, dass PayPal den fehlenden Zugang damit begründet, dass Länder mit hohem Risiko bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, um sich für PayPal-Dienste zu qualifizieren, insbesondere die Änderung ihres Bankensystems. In einem Bericht von 7amleh aus dem Jahr 2018 über den palästinensischen Zugang zu PayPal heißt es, dass Palästina mehrere Verfahren zur Genehmigung elektronischer Transaktionen und zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug eingeführt hat, wie etwa die Verabschiedung des Gesetzes über elektronische Transaktionen. Laut der Kommunikation von 7amleh mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Palästinensischen Währungsbehörde wurden die Empfehlungen von PayPal im letzten Jahr erfüllt, aber die Plattform ist für Palästinenser immer noch nicht verfügbar. PayPal reagierte nicht auf Anfragen von MintPress News, warum es Palästinensern, die im Westjordanland und im Gazastreifen leben, den Zugang verweigert. Bereits Anfang des Jahres hatte PayPal MintPress und einer Reihe anderer alternativer Medien die Nutzung seiner Dienste untersagt.

Laut dem Bericht von 7amleh veröffentlichten SumOfUs, die U.S. Campaign for Palestinian Rights und Jewish Voice for Peace 2016 eine Online-Petition, in der sie PayPal aufforderten, Palästinensern Zugang zu ihren Diensten zu gewähren. Im darauffolgenden Jahr übergaben die Aktivisten die Petition an den Hauptsitz von PayPal in San Jose, Kalifornien.

„Unternehmensvertreter, die die Petition entgegennahmen, räumten ein, dass der Vorwurf, PayPal diskriminiere Palästinenser aufgrund ihrer Identität, PayPal in eine sehr unangenehme Situation gebracht habe und dass das Unternehmen nie die Absicht gehabt habe, Palästinenser absichtlich von seinen Diensten auszuschließen. Dennoch weigerten sie sich, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Situation zu bereinigen“, schrieb 7amleh in ihrem Bericht.

Auch andere Gruppen haben PayPal aufgefordert, seine Dienste auf Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten auszudehnen, darunter die eigenen Investoren des Unternehmens, Americans for a Vibrant Palestinian Economy, und das Australia Palestine Advocacy Network. Diese Bemühungen waren jedoch erfolglos, da PayPal die Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten weiterhin von seiner Plattform ausschließt.

Während des Webinars beschrieb Shtaya, wie PayPal den Bewohnern des Gazastreifens den Zugang verwehrt und sie damit einer doppelten Blockade aussetzt.

„Indem man ihnen den Zugang zu PayPal oder zu PayPal-Diensten verwehrt, verhindert man auch, dass sie außerhalb des Gazastreifens Arbeit finden“, sagte Shtaya. „Sie werden nicht nur auf dem Boden belagert, sondern auch virtuell.“

Nirgendwo war dieses Verbot deutlicher zu spüren als während des israelischen Angriffs auf Gaza im Mai 2021. Shtaya erklärte, dass während des israelischen Raketenbeschusses auf Gaza internationale Aktivisten daran gehindert wurden, humanitäre Organisationen in Gaza über Venmo, eine Tochtergesellschaft von PayPal, zu unterstützen. „In der Zeit der Krise haben wir eine enorme Diskriminierung der Palästinenser erlebt, anders als im Fall der Ukraine und Russlands“, sagte Shtaya.

Als der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ausbrach, startete PayPal eine Spendenaktion zur Unterstützung der Ukraine und stellte gleichzeitig seine Dienste in Russland ein.

Und während Palästinenser im Westjordanland kein PayPal-Konto eröffnen können, können es israelische Siedler gleich nebenan. Während der Podiumsdiskussion stellte Friedman fest, dass,

Die Siedlungsbewegung ist darauf ausgerichtet, sich so viel Land wie möglich anzueignen und eine israelische Zivilpräsenz zu errichten, die durch eine Militärpräsenz geschützt wird. Und dann, im Laufe der Jahre, hat sie uns an einen Punkt gebracht, an dem die israelische Politik, die israelische Regierung und das israelische Gesetz diese zivile Präsenz im Westjordanland als absolut ununterscheidbar von Israelis innerhalb des souveränen Staates Israel behandelt.

Sie erklärte, wie Israels Bemühungen um eine Normalisierung der Siedlungen dazu führten, dass multinationale Unternehmen die Siedlungen als Teil Israels behandelten und einen Status quo aufrechterhielten, der oft übersehen wird.

„Es gibt diese zweigleisige Anstrengung, sowohl die Palästinenser zu isolieren als auch die Siedler zu normalisieren und sie in die internationalen Gemeinschaften, die Gemeinschaft der Nationen, einzubinden. Und das Problem ist, dass Organisationen oder Unternehmen wie PayPal, so würde ich argumentieren, unwissentlich daran beteiligt sind“, sagte sie. Sie wies darauf hin, dass die Kampagne #PayPal4Palestine Teil einer größeren, globalen Anstrengung ist, internationale Unternehmen für die Legitimierung von Siedlungsaktivitäten verantwortlich zu machen, wie die jüngsten Aktionen gegen Airbnb und Ben & Jerry’s.

Begrenzte Möglichkeiten für Palästinenser

Ohne PayPal haben die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen nur wenige Alternativen. PalPay, eine lokale Version von PayPal, wurde 2010 von der Bank of Palestine, der First National Bank und PCNC IT Solutions gegründet. Jawwal, der größte Mobilfunkanbieter im Westjordanland und im Gazastreifen, ging 2019 eine Partnerschaft mit der National Electronic Payment Company ein, um Jawwal Pay zu schaffen, eine elektronische Geldbörse, mit der Einzelpersonen Geld überweisen, Rechnungen bezahlen und online einkaufen können.

Dennoch betont 7amleh in ihrem Bericht über den elektronischen Handel in Palästina 2020, dass diese lokalen elektronischen Zahlungsalternativen begrenzt bleiben. „Damit diese Lösungen im Westjordanland und im Gazastreifen stärker angenommen werden, müssen sie sich leicht in die weit verbreiteten internationalen E-Commerce-Plattformen integrieren lassen“, schreibt 7amleh.

Sarsour fügte hinzu, dass palästinensische Geschäftsleute auch Western Union oder MoneyGram nutzen, insbesondere für internationale Transaktionen. Diese Überweisungen kosten die Unternehmer jedoch oft hohe Gebühren und werden vom US-Finanzministerium verfolgt. Wie sie erklärte,

Wenn ein Geschäftsinhaber in den Vereinigten Staaten mit einem Geschäftsinhaber im besetzten Palästina zusammenarbeitet, werden diese Überweisungen sehr genau überwacht. Und manchmal werden die Konten gesperrt. Manchmal werden die Zahlungen verzögert, weil es irgendeine Art von Untersuchung zu diesen Mehrfachüberweisungen gibt.

Nach den Recherchen von 7amleh würde der Zugang zu PayPal nicht nur den Palästinensern, sondern auch dem Unternehmen selbst zugute kommen.

7amleh ermittelte drei Szenarien, in denen palästinensische Haushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen, die über einen Internetzugang verfügen, jährlich zwischen 644 und 1.550 Dollar ausgeben würden, was etwa 90 Millionen bis 5 Milliarden Dollar an Zahlungen über PayPal generieren würde.

„Für mich ist das eine Frage der wirtschaftlichen Gerechtigkeit, und um ehrlich zu sein, was verliert PayPal?“ sagte Sarsour und wies darauf hin, dass PayPal für Aktivisten im Ausland eine greifbare Möglichkeit ist, Palästinensern zu helfen. „Es wäre ein Traum für [palästinensische Geschäftsinhaber], an PayPal teilnehmen zu können, damit sie von Ausländern auf sichere Weise bezahlt werden können.

Letztendlich wollen die Palästinenser aber einfach nur die Möglichkeit, PayPal zu nutzen.

„In Europa und in den USA spricht man darüber, wie Unternehmen mit ihren Daten Gewinne machen, während wir Palästinenser nicht das Privileg haben, darüber nachzudenken, wie sie unsere Daten nutzen“, sagte Shtaya. „Wir kämpfen immer noch darum, Zugang zu PayPal zu bekommen. Das bedeutet also, dass Israel systematisch daran arbeitet, den palästinensischen Zugang zu digitalen Diensten zu verzögern oder zu verweigern und unseren Aktivismus, unser digitales Engagement einzuschränken.“