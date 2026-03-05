Visualisierung der enormen Größe Irans – und warum jede Bodeninvasion in einem jahrelangen Sumpf enden würde

Tyler Durden

Die meisten Amerikaner haben kaum ein Verständnis oder eine Vorstellung von der Größe Irans in Bezug auf Geografie oder Bevölkerung. Auch die ethnisch-religiöse Zusammensetzung der weitläufigen Nation im Nahen Osten bzw. in Westasien ist von großer Bedeutung, zumal die USA bereits darüber sprechen, eine Art kurdisch geführte Bodenoperation gegen Teheran zu bewaffnen und zu unterstützen.

Es genügt zu sagen, dass die Bevölkerung Irans mehr als doppelt so groß ist (über 90 Millionen Menschen) wie die des Nachbarlandes Irak. Iran ist außerdem fast halb so groß wie der europäische Kontinent. All dies ist entscheidend, um sich vorzustellen, was eine amerikanische militärische Eskalation dort bedeuten könnte, zumal das Weiße Haus unter Trump amerikanische Bodentruppen im Zuge der sich entwickelnden „Operation Epic Fury“ nicht ausgeschlossen hat. Man bedenke: Die USA verbrachten zwei blutige Jahrzehnte damit, den Irak zu besetzen (der wiederum deutlich kleiner ist als die Islamische Republik). Russland hat mehr als vier Jahre für seine Militäroperation in der Ukraine benötigt, und Iran übertrifft die Ukraine in seiner Größe deutlich.

Und hier ist die Größe Irans im Vergleich zum europäischen Kontinent.

Als Nächstes: Die Größe Irans im Vergleich zu Alaska (mit den kontinentalen USA als Maßstab). Man stelle sich einen Krieg vor, der sich über fast ein Drittel der kontinentalen Vereinigten Staaten erstreckt – und stelle sich gleichzeitig eine äußere Macht vor, die versucht, eine Bevölkerung von 90 Millionen Menschen in dieser riesigen geografischen Fläche zu befrieden.

Iran und Alaska sind hinsichtlich ihrer gewaltigen Landfläche ähnlich:

Alaska: 1,723 Millionen km² ≈ 665.000 Quadratmeilen (etwa 17,4 % der USA)

Iran: 1,648 Millionen km² ≈ 636.300 Quadratmeilen (etwa 16,7 % der USA)

USA: 9,867 Millionen km² ≈ 3.810.000 Quadratmeilen

Ein weiterer Vergleich: Iran ist deutlich größer als Texas.

Er ist auch erheblich größer als Irak.

Wichtig ist außerdem, dass der tödlichste Krieg im modernen Nahen Osten der Iran-Irak-Krieg war. Von 1980 bis 1988 führten diese beiden Nachbarstaaten einen Boden- und Artilleriekrieg, der in einem Patt endete. Es war ein katastrophaler Abnutzungskrieg, und damals unterstützten die Vereinigten Staaten tatsächlich verdeckt den Irak unter Saddam Hussein, um Iran zu schwächen.

Doch Iran überstand selbst diesen Krieg, was eine Vorstellung davon vermittelt, was das Land möglicherweise ertragen könnte, wenn es einen Krieg um sein eigenes Überleben und seine Existenz gegen die USA und Israel führen müsste.

Die Zahl der Opfer im Iran-Irak-Krieg liegt zwischen 1.000.000 und doppelt so vielen. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten lag möglicherweise bei etwa 500.000, wobei Iran die größten Verluste erlitt. Es wird geschätzt, dass zwischen 50.000 und 100.000 Kurden von irakischen Streitkräften während der Kampagnen im Jahr 1988 getötet wurden. —Britannica

Die Stadtgröße von TEHERAN: Vergleichbar mit New York City.

Jede Bodeninvasion würde zermürbende, langwierige urbane Kriegsführung erfordern, einschließlich der systematischen Räumung von Räumen und Gebäuden durch Infanterietruppen.

Viele amerikanische Veteranen des Irakkriegs berichten von extrem anstrengenden Gebäuderäumungen in Städten wie Bagdad oder Falludscha, bei denen es fünf bis acht Stunden dauern konnte, ein einziges großes Stadtgebäude sorgfältig und systematisch zu durchsuchen. Veteranen der Marineinfanterie würden sagen, dass das Räumen großer Gebäude und Räume zu den körperlich anstrengendsten und extrem riskanten Aufgaben eines Infanteristen gehört.

Die iranische Hauptstadt Teheran hat eine Bevölkerung von nahezu 10 Millionen Menschen, während die größere Metropolregion etwa 16 Millionen Einwohner umfasst.

Die Bevölkerung Teherans wird auf 9,5 Millionen geschätzt (16,8 Millionen einschließlich der Metropolregion). Seine Größe und Bevölkerungsdichte sind mit New York City vergleichbar; regional ist es mit Kairo und Istanbul vergleichbar. – Middle East Eye

Teheran: Eine riesige, moderne kosmopolitische Stadt, voller Zivilisten, die nun unter Bombardements im Stil von „Shock and Awe“ durch die USA und Israel steht.

Wie US-israelische Militärplaner sehr wohl wissen, versank der Irak kurz nach der US-Invasion im Jahr 2003 im sektiererischen Chaos, und ein ähnliches ethno-sektiererisches Szenario könnte sich auch im Iran entwickeln – obwohl das persische Volk tendenziell eine größere nationale Einheit besitzt als das benachbarte Irak.

Berichten zufolge prüfen CIA und Mossad bereits Möglichkeiten, eine der großen ethnischen Minderheiten Irans – etwa die Kurden – vom Staat abzuspalten.

Quelle: CIA World Factbook (2016)

Es kommt hinzu, dass der kurdisch dominierte äußerste Nordwesten von gebirgigem, felsigem Gelände geprägt ist.

Das bedeutet, dass jeder Versuch, einen Bürgerkrieg oder Aufstand am Boden gegen den iranischen Staat durch kurdische Stellvertreter auszulösen, mit Sicherheit schwierig, langsam und zermürbend wäre – und das Gelände könnte dabei den Kräften Teherans in die Hände spielen.

Wir beenden diesen kurzen visuellen Überblick mit einem Zitat, das häufig einem bekannten amerikanischen Autor zugeschrieben wird, der das treffend betitelte Buch The Innocents Abroad schrieb.

„Gott schuf den Krieg, damit Amerikaner Geografie lernen.“

— Mark Twain