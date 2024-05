Völlig »geimpfter« CNN-Politkommentator stirbt plötzlich

Die CNN-Politkommentatorin Alice Stewart ist überraschend verstorben. Sie war 58 Jahre alt. Ihre Leiche wurde am Samstagmorgen im Freien gefunden. Sie lag bäuchlings in einem Graben, ihre Hände waren violett verfärbt.

Die Polizei geht von keiner vorsätzlichen Tat aus. Zur Todesursache wurden keine weiteren Angaben gemacht.

