Vom Nixon-Schock zur Biden-Flation

Ron Paul

In diesem Monat ist es fünfzig Jahre her, dass Präsident Richard Nixon das „Goldfenster“ schloss, das ausländischen Regierungen den Umtausch von US-Dollars in Gold ermöglicht hatte. Mit dieser Maßnahme kappte Nixon die letzte Verbindung zwischen dem Dollar und dem Gold und verwandelte den Dollar in eine reine Fiat-Währung.

Seit dem „Nixon-Schock“ von 1971 ist der Wert des Dollars – und der Lebensstandard des Durchschnittsamerikaners – kontinuierlich gesunken, während die Einkommensungleichheit und die Größe, der Umfang und die Kosten der Regierung gestiegen sind.

Seit Anfang dieses Jahres hat die Preisinflation stark zugenommen, und sie könnte die Preisspitzen der 1970er Jahre noch übertreffen. Verständlicherweise versuchen die Republikaner, Präsident Joe Biden die Schuld für den Preisanstieg zu geben. Eine der Hauptursachen für die derzeitige Preisinflation ist jedoch die beispiellose Geldschöpfung