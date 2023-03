Von Repräsentantenhaus und Senat verabschiedeter Gesetzesentwurf zur Freigabe von COVID-Ursprungsdokumenten könnte ein Versuch sein, China „hereinzulegen“, warnen Experten

Der Gesetzgeber hat einen Gesetzesentwurf, der die Freigabe von Dokumenten über die Herkunft von COVID-19 vorschreibt, falsch dargestellt, so mehrere Experten, die darauf hinwiesen, dass das Gesetz im Gegensatz zu dem, was der Öffentlichkeit erzählt wurde, die Arten von Dokumenten, die die Regierung freigeben muss, einschränkt – und das wirft Fragen über die tatsächliche Absicht des Gesetzes auf.

Gesetzgeber und Medien haben einen Gesetzentwurf, der die Freigabe von Dokumenten über die Herkunft von COVID-19 vorschreibt, falsch dargestellt. Mehrere Experten warnten, dass das Gesetz im Gegensatz zu dem, was der Öffentlichkeit erzählt wurde, die Arten von Dokumenten, die die Regierung freigeben muss, einschränkt – was Fragen über die tatsächliche Absicht des Gesetzes aufwirft.

Laut den Befürwortern des COVID-19 Origin Act of 2023 – der den US-Senat und das Repräsentantenhaus passiert hat und auf die Unterschrift von Präsident Biden wartet – verlangt das Gesetz von der Regierung die Freigabe aller Dokumente, die COVID-19 betreffen.

Experten, die von The Defender befragt wurden, sagten jedoch, dass der Gesetzentwurf nur die Freigabe von Dokumenten verlangt, die sich auf das Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China, beziehen – das Epizentrum der „Lab Leak Theorie“.

Sie vermuten, dass die Einschränkungen darauf abzielen, die Schuld der USA und privater Akteure an der möglichen Weitergabe oder Entwicklung von COVID-19 zu verringern, indem China und dem Wuhan Institute of Virology die volle Schuld zugeschoben wird.

Gesetzentwurf Befürworter haben „falsche Behauptungen“ aufgestellt

Der unabhängige Journalist Sam Husseini sagte, dass Senator Josh Hawley (R-Mo.), der das COVID-19-Ursprungsgesetz im Senat mitgetragen hat, „Behauptungen über den Gesetzentwurf aufgestellt hat, die falsch sind“.

Hawley twitterte am 1. März :

Tonight the Senate UNANIMOUSLY passed my bill to declassify all the intelligence the government has on #covid origins. Let the people see the truth! — Josh Hawley (@HawleyMO) March 2, 2023

In einem Gespräch mit Fox News am 2. März stellte Hawley ähnliche Behauptungen auf und sagte: „Mein Gesetzentwurf … wird alle Informationen, die der Bundesregierung über die Herkunft der COVID vorliegen, freigeben.“

Später ließ Hawley seinen Aussagen einen Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping folgen, in dem er ihn über die Verabschiedung des Gesetzes informierte. Dies führte laut The Gateway Pundit zu einer Antwort der chinesischen Regierung.

China has been so worked up about this COVID origins bill, Communist officials wrote to my office earlier this week and demanded I drop it. I thought I’d update President Xi on today’s passage 👇 pic.twitter.com/uuzGiIebEl — Josh Hawley (@HawleyMO) March 10, 2023

Ein weiterer Mitbefürworter des Gesetzes im Senat, Senator Mike Braun (R-Ind.), sagte in einer Erklärung:

„Das amerikanische Volk verdient Transparenz, frei von Zensur oder Verschleierung. Es ist an der Zeit, alles, was wir über die Ursprünge von COVID und das Wuhan Institute of Virology wissen, offenzulegen, und zwar jetzt.“

Braun tweetete auch:

The Senate just unanimously passed @HawleyMO’s & my bill to declassify every piece of information about the COVID lab leak.



The House needs to pass this bill to let the American people see the facts!



President Biden can’t ignore this: time to let Americans decide for ourselves. — Senator Mike Braun (@SenatorBraun) March 2, 2023

Der Abgeordnete Mike Turner (R-Ohio), der den Vorsitz im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses innehat, erklärte vor dem Repräsentantenhaus:

„Die amerikanische Öffentlichkeit verdient Antworten auf alle Aspekte der COVID-19-Pandemie, einschließlich der Frage, wie dieses Virus entstanden ist, und insbesondere, ob es sich um ein natürliches Vorkommen oder um das Ergebnis eines Laborereignisses handelt.“

Aussagen wie diese veranlassten Medien, darunter auch The Defender, zu berichten, dass das Testament im Falle seiner Verabschiedung die Freigabe aller Dokumente zur Folge hätte – nicht nur derjenigen, die das Wuhan Institute of Virology betreffen.

Gesetzentwurf mit „zweifelhaftem Namen„

In seinem Blog erklärte Husseini, das COVID-19-Ursprungsgesetz trage einen „zweifelhaften Namen“ und weise die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, lediglich an:

„Deklassieren Sie alle Informationen, die sich auf mögliche Verbindungen zwischen dem Wuhan Institute of Virology und dem Ursprung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) beziehen, einschließlich (A) Aktivitäten, die vom Wuhan Institute of Virology mit oder im Namen der Volksbefreiungsarmee [Chinas] durchgeführt wurden“.

„Das bedeutet, dass Informationen, die sich nicht auf das Wuhan Institute of Virology beziehen, nicht angefordert werden und daher mit ziemlicher Sicherheit als geheim eingestuft bleiben“, schrieb Husseini.

Der Gesetzentwurf besagt auch:

„Es gibt Grund zu der Annahme, dass die COVID-19-Pandemie ihren Ursprung im Wuhan Institute of Virology hat … „… der Director of National Intelligence sollte so viele Informationen wie möglich über den Ursprung von COVID-19 freigeben und der Öffentlichkeit zugänglich machen, damit die Vereinigten Staaten und gleichgesinnte Länder – „(A) den Ursprung von COVID-19 so schnell wie möglich identifizieren können, und „(B) diese Informationen nutzen, um alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass eine ähnliche Pandemie erneut auftritt.“

Der Gesetzentwurf verpflichtet Haines, die freigegebenen Beweise „spätestens 90 Tage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes“ auszuhändigen und dem Kongress einen nicht klassifizierten Bericht vorzulegen, der alle im Gesetzentwurf geforderten Dokumente enthält und „nur solche Schwärzungen enthält, die der Direktor zum Schutz von Quellen und Methoden für notwendig hält“.

Husseini merkte an, dass Teile des Gesetzentwurfs ungewöhnlich spezifisch seien und sich „auf einen Stamm angeblicher Beweise“ konzentrierten, indem sie Haines aufforderten, eingestufte Dokumente über „Forscher am Wuhan Institute of Virology, die im Herbst 2019 erkrankt sind“, auszuhändigen.

„Nun, das könnte sehr wichtig sein“, schrieb Husseini. „Aber warum schränkt dieses Gesetz die Offenlegung ein?“

Ein „klassisches Nixon’sches begrenztes Treffen“?

Husseini deutete an, dass sich einige Mitglieder des Kongresses möglicherweise nicht vollständig darüber im Klaren waren, dass der Gesetzesentwurf, für den sie stimmten, in der Tat nicht alle Dokumente im Zusammenhang mit den Ursprüngen von COVID-19 vollständig freizugeben scheint.

„Ich habe keine Ahnung, ob die Mitglieder des Kongresses das Gesetz tatsächlich gelesen haben und wissen, wie begrenzt es ist“, schrieb Husseini, der in einem anderen Beitrag Hawleys öffentliche Rhetorik bezüglich des Gesetzes als „falsch und irreführend“ bezeichnete.

Husseini sagte gegenüber The Defender, dass der Gesetzesentwurf als „begrenzter Aufhänger“ dienen könnte, um einerseits die „Lab-Leck-Theorie“ anzuerkennen, andererseits aber durch eine Gesetzgebung, die „uns dazu bringt, die halbe Wahrheit zu akzeptieren“.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, sagte gegenüber The Defender: „Ich fürchte, dass dies [der Gesetzentwurf] ein klassisches Nixon’sches begrenztes Abhängen sein wird“, das „nicht die Deklassifizierung all jener Quellen fordert, die deklassifiziert und/oder freigegeben werden sollten.“

Boyle sagte, dass jede Information, die freigegeben wird, „hilfreich sein wird“, aber dass die Bestimmung des Gesetzentwurfs, die Schwärzungen zulässt, Anlass zur Sorge gibt.

„Wer weiß, was Avril Haines aus diesem Bericht herausschneiden wird“, sagte er.

Husseini merkte an, dass der Gesetzentwurf auch keine Bestimmungen für die Bereitstellung von Informationen enthält, die mehrere Gruppen, darunter U.S. Right to Know und einige Medienorganisationen, im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) beantragt, aber noch nicht erhalten haben. Husseini sagte, dass diese Informationen „nicht klassifiziert sind, aber zurückgehalten werden“.

Husseini zitierte Gary Ruskin, den geschäftsführenden Direktor und Mitbegründer von U.S. Right to Know, der sagte:

„Ein Großteil der Informationen der Bundesregierung in Bezug auf die Herkunft von Covid-19 ist nicht oder wahrscheinlich nicht als geheim eingestuft. Wir waren nur noch nicht in der Lage, über FOIA/FOIA-Prozesse Zugang zu vielen dieser Informationen zu erhalten. „Das Verhalten der NIH [National Institutes of Health] bei der Blockade von FOIAs ist besonders empörend. Es ist an der Zeit, dass die Biden-Administration die NIH auffordert, sich an den FOIA zu halten.“

Auf einer Pressekonferenz des US-Außenministeriums am 9. März schien Ned Price, der Sprecher der Behörde, Husseini abzublocken, als dieser fragte, warum die Regierung nicht auf die FOIA-Anfragen von U.S. Right to Know bezüglich der staatlichen Finanzierung der Forschung zur Entdeckung von Biowaffenwirkstoffen, einschließlich der Finanzierung solcher Forschung in China, geantwortet hat.

„Wir können auf eine so spezifische Frage schriftlich antworten“, antwortete Price. Auf weitere Nachfragen von Husseini sagte Price: „Ich möchte Sie bitten, Ihre Kollegen zu respektieren.

Ein Versuch, das Virus ausschließlich China in die Schuhe zu schieben?

In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Berichten aus verschiedenen Bereichen der US-Regierung, die darauf hindeuten, dass die „Laborleck-Theorie“ auf breiter Front akzeptiert wird.

Das US-Energieministerium erklärte, es glaube nun, dass COVID-19 höchstwahrscheinlich aus dem Labor in Wuhan stamme – eine Position, die später auch von FBI-Direktor Christopher Wray öffentlich vertreten wurde.

Am 8. März hörte das House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic die Aussagen von Experten, die ebenfalls die „Lab-Leck-Theorie“ akzeptierten.

„All dies – die jüngsten Anhörungen, die Hawley-Gesetzgebung, der WSJ-Artikel – scheint Teil einer koordinierten Anstrengung der ‚Geheimdienstgemeinschaft‘ zu sein, sich die Pandemie-Story anzueignen und sie für ihre Zwecke zu nutzen“, schrieb Husseini.

Boyle teilte ähnliche Bedenken mit The Defender:

„Ich bin besorgt, dass dieser [Gesetzentwurf] nur einen Teil der Wahrheit ans Licht bringen wird. Sicherlich nicht die volle Wahrheit darüber, was hier mit COVID-19 wirklich passiert ist, was wir herausfinden müssen. „Meine Sorge ist, dass alles, was aus diesem Bericht hervorgeht, … das Wuhan BSL4 [Biosicherheitsstufe 4-Labor] in COVID-19 verwickeln wird. Nun, das ist für mich in Ordnung. Aber was ist mit der amerikanischen Beteiligung hier? „Und dies wurde von Tony Fauci und Francis Collins am NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Diseases] und NIH finanziert. Die sollten auch in dieser Gesetzgebung vorkommen, wenn wir wirklich herausfinden wollen, was hier passiert ist.“

Boyle und Husseini erklärten gegenüber The Defender, es gebe zahlreiche staatliche und private Einrichtungen, deren geheime Dokumente freigegeben werden sollten.

Dazu gehören laut Boyle die Universität von North Carolina, das National Center for Toxicological Research, die U.S. Food and Drug Administration, das Dana-Farber Cancer Institute an der Harvard Medical School, die U.S. Agency for International Development, EcoHealth Alliance und die Integrated Research Facility in Fort Detrick.

Husseini wies darauf hin, dass auch die Regierungen der Bundesstaaten und private Einrichtungen wahrscheinlich über wichtige Informationen verfügen, die vom COVID-19-Ursprungsgesetz nicht erfasst werden. Dazu gehören Scripps Research, die Tulane University und der Wellcome Trust“.

Der Wellcome Trust wird von Jeremy Farrar geleitet, der jetzt Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation ist. „Farrar spielte eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der Propagandalinie, dass COVID Anfang 2020 nicht aus dem Labor stammen könne“, sagte Husseini.

U.S. Right to Know verklagte die Universität von North Carolina, die sich in öffentlichem Besitz befindet, nachdem sie die FOIA-Anfragen der Überwachungsgruppe nicht beantwortet hatte.

Husseini sagte, das COVID-19-Ursprungsgesetz weise den DNI [Director of National Intelligence] nicht einmal an, zu deklassifizieren, was er über andere chinesische Regierungsinstitutionen wie das chinesische CDC [Centers for Disease Control and Prevention] weiß.

Husseini sagte dem Defender:

„Seit [Fauci] in den Ruhestand getreten ist, hat das System scheinbar geschickt versucht, die gestörte Haltung der letzten drei Jahre in den Rückspiegel zu stellen, in der Hoffnung, dass die Menschen die massive Propaganda vergessen werden.“

Boyle sagte gegenüber The Defender, dass „diese Gesetzgebung den Anschein erweckt, dass sie versuchen, alles China in die Schuhe zu schieben“.

Husseini merkte an, dass „China sehr wohl eine große Schuld haben kann“, sagte aber, dass dies nicht dasselbe sei wie eine volle oder ausschließliche Schuld, was die US-Regierung jetzt möglicherweise zu etablieren versuche.

Husseini schrieb, dass „eine allgemeine Anti-China-Agenda die Oberhand gewonnen hat und Teil einer Dynamik ist, die die US-Institutionen und die „US-Biowaffe“ letztlich vom Haken lässt“.

Er sagte dem Defender:

„Es gibt hier zwei Säulen des US-Establishments – die eine will auf einer gewissen Ebene mit China polarisieren und die andere will sicherstellen, dass die US-Regierung ihre Entdeckung von Biowaffen-Agenten fortsetzt. „Damit das Establishment aufrechterhalten werden kann, müssen diese beiden Stämme aufrechterhalten werden.“

Husseini zufolge könnte dies erklären, warum das Gesetz beide Häuser mit scheinbar wenig Debatte passierte. Der Senat verabschiedete das Gesetz mit „einstimmiger Zustimmung“, und auch das Repräsentantenhaus stimmte einstimmig dafür.

Husseini wies darauf hin, dass der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.), Mitglied des Geschäftsordnungsausschusses des Repräsentantenhauses, sogar eine Regel aufstellte, „um die Verabschiedung von Hawleys Gesetzentwurf sicherzustellen“.

Husseini sagte, dass Biden, der sich noch nicht dazu geäußert hat, ob er den Gesetzentwurf unterzeichnen wird, einige Optionen in Erwägung zieht, wie er dem Defender sagte:

„Ich sehe keine Anzeichen für eine tatsächliche Opposition seitens der Biden-Administration und vermute, dass dies alles in Abstimmung mit dem Direktor des Nationalen Geheimdienstes geschieht, wie es auch in den Berichten des Wall Street Journals der Fall war, die zu dieser Geschichte geführt haben. „Es ist möglich, dass Biden in dieser Sache zurückhaltend erscheinen will, und ich nehme an, dass Biden ein Veto einlegen und sich überstimmen lassen könnte, so dass er sich als versöhnlich gegenüber den Chinesen oder ähnlichem darstellen könnte.“

Husseini sagte, dass „mit dem Zusammenbruch der völlig fiktiven Daszak-Erzählung im späten Frühjahr und Sommer 2021 … eine Ersatzerzählung vorgebracht wurde, insbesondere durch das Wall Street Journal“, dessen Bericht über das Energieministerium, das sich auf die „Laborleck-Theorie“ konzentrierte, von Michael Gordon mitverfasst wurde, „der zusammen mit Judy Miller den Betrug mit den irakischen Massenvernichtungswaffen an der amerikanischen Öffentlichkeit begangen hat“.

Er beschuldigte auch weite Teile der unabhängigen Medien, insbesondere linke Medien, sich den Bemühungen des Establishments anzuschließen, die Theorie zu diskreditieren, dass COVID-19 aus dem Wuhan Institute of Virology stammt.

Ein Großteil der „Linken“ hat im Grunde alles getan, um die Herkunft aus dem Labor zu vernichten – und hat es effektiv zu einem Thema der Rechten gemacht“, sagte Husseini.

Husseini zufolge drängen diejenigen, die lange Zeit die chinesische Antwort auf COVID-19 gefördert haben und die nun den Vorstoß unterstützen, China in ein Schema zu pressen, auf eine Welt, „die die schlimmsten Aspekte der USA – korrupter Unternehmenskapitalismus – mit den schlimmsten Aspekten der chinesischen Gesellschaft – expliziter Autoritarismus – verbindet.“

„Die Pandemie, das ist kaum zu übersehen, hat dazu beigetragen, die Menschen voneinander zu isolieren, die Grenzen einzuschränken und war ein Vorwand für massive Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten – alles Dinge, die der ‚Great Reset‘-Agenda des Weltwirtschaftsforums nützlich sind“, so Husseini. „Dies ist ein weiterer Grund, warum die absichtliche Freigabe ernsthaft geprüft werden sollte.“

Laborleck oder Laborursprung?

Husseini sagte, er ziehe den Begriff „Labor-Ursprung-Theorie“ der „Labor-Leck-Theorie“ vor.

„Ich sehe keinen guten Grund, Annahmen zu machen“, sagte Husseini. „‚Leck‘ setzt einen Fehler voraus. Es könnte ein Fehler gewesen sein, aber warum sollte man ihn annehmen?“

Boyle vertrat eine ähnliche Ansicht, obwohl er darauf hinwies, dass der Wortlaut des COVID-19-Ursprungsgesetzes beide Begriffe nicht erwähnt.

„Es bezieht sich nicht auf ein Laborleck“, sagte er. „Er sagt überhaupt nicht ‚Leck‘. Es heißt ‚aus dem Wuhan Institute of Virology‘. Natürlich kann es verschiedene Interpretationen geben, warum es dort entstanden ist. Ich glaube immer noch, dass es ein Leck war, aber es bleibt offen, warum es dort entstanden sein könnte.“

Boyle bekräftigte seine seit langem bestehende Überzeugung, dass COVID-19 eine offensive biologische Kriegswaffe mit Gain-of-Function-Eigenschaften ist, und forderte die Einstellung der Gain-of-Function-Forschung.

Laut Boyle, der den „Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989“ entworfen hat, spiegelt die Zurückhaltung des Kongresses bei der Freigabe von Dokumenten, die US-Regierungsstellen in die Entstehung von COVID-19 verwickeln könnten, die enormen Summen an Bundesgeldern wider, die für die Forschung an biologischen Waffen ausgegeben werden.

„Sie tun das nicht, weil die US-Regierungsstellen und Wissenschaftler, die an der Entwicklung von COVID-19 beteiligt waren, riesige Geldsummen erhalten haben“, sagte Boyle. „Wir haben uns seit dem 11. September 2001 der Entwicklung von Programmen zur offensiven biologischen Kriegsführung gewidmet … Ich spreche schon seit Jahren öffentlich darüber.

Husseini sagte dem Defender:

„Biowaffen sind nicht zu leugnende Waffen, weshalb die Offenlegung von Dokumenten von entscheidender Bedeutung ist. Ein weiterer Grund, warum der Gesetzentwurf von Hawley, der die Offenlegung einschränkt, ein Zeichen für eine massive Vertuschung sein könnte.“

In zwei Tweets am Sonntag erklärte der britische Parlamentsabgeordnete Andrew Bridgen, er habe Informationen von US-Regierungsquellen erhalten, wonach das US-Verteidigungsministerium und die Forschungseinrichtung in Fort Detrick „sowohl für das Virus als auch für die Impfstoffe verantwortlich“ seien und dass „Strafverfahren“ folgen könnten.

Er tweetete:

I can confirm that during my visit to Washington DC last Christmas/ New Year I was informed that the US DoD were responsible for both the virus and the vaccines. Fort Detrick was named. Also a facility in Canada. (1/2) — Andrew Bridgen (@ABridgen) March 12, 2023

Bei der Anhörung des Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic am 8. März sagte der ehemalige Direktor der Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield, dass COVID-19 „manipuliert“ wurde und machte die gain-of-function-Forschung für „die größte Pandemie, die unsere Welt je gesehen hat“ verantwortlich.

Redfield sprach sich jedoch nicht ausdrücklich für ein vollständiges Verbot solcher Aktivitäten aus, sondern forderte stattdessen ein Moratorium.

Boyle sagte gegenüber The Defender: „All diese so genannte ‚Forschung‘ muss sofort durch eine Gesetzgebung des Kongresses beendet werden … Die einzige Möglichkeit, uns zu schützen, ist, sie sofort zu beenden. Kein Moratorium.“

„Es gab ein Moratorium“ während der Präsidentschaft von Barack Obama, sagte Boyle, „und Fauci hat das Moratorium untergraben, indem er die Arbeit über die EcoHealth Alliance an das BSL4-Labor in Wuhan ausgelagert hat. Ein Moratorium ist also wertlos. Wir müssen die gesamte Gain-of-Function-Forschung überall beenden. Sie muss verboten und unter Strafe gestellt werden.“

The Defender hat die Büros von Hawley und Braun, Turner und Bridgen um eine Stellungnahme gebeten, aber bis Redaktionsschluss noch keine Antwort erhalten.