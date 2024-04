Von Soros Open Society Foundation finanzierte Organisation will jetzt direkt Webseiten aus dem Netz verbannen.

Die gemeinnützige Organisation EU DisinfoLab, die offiziell unabhängig ist, aber regelmäßig politische Empfehlungen an die EU und ihre Mitgliedsstaaten ausspricht, drängt nun darauf, dass eine von der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) geschaffene Sicherheitsstruktur im “Krieg gegen Desinformation” eingesetzt wird.

Das EU DisinfoLab, das Zuschüsse von George Soros’ umstrittenen Open Society Foundations erhält, testet jetzt die “Umwidmung” einer ICANN-Sicherheitsoperation, die ursprünglich zur Bekämpfung von Malware, Spam, Phishing usw. eingerichtet wurde, in ein Instrument gegen “Desinformationsseiten”.

Die direkte Einbindung von ICANN wäre momentan äußerst kontrovers. Angesichts ihrer entscheidenden Rolle bei der Verwaltung von Domainnamen weltweit und der Tatsache, dass die Kontrolle von Inhalten nicht zu ihren Aufgaben gehört (laut DisinfoLab “weigert” sich ICANN, dies zu tun), würde dies eine erhebliche Abweichung von der aktuellen Rolle der Organisation darstellen.

DisinfoLab schlägt jetzt vor, “die von ICANN bereits geschaffene Struktur” gegen legitime Sicherheitsbedrohungen zu nutzen, um das Internet auf Inhalte zu überwachen, die als “Desinformation” angesehen werden. Es würde “ein Mindestmaß an Sorgfalt und Kooperation” von den Registrierungsstellen erfordern, Berichte im Stil der ICANN zu akzeptieren und den Domainnamen einer Website zu widerrufen, heißt es in einem Blogbeitrag.

Begründet wird dies damit, dass angebliche “Desinformations-Doppelgänger” Domainnamen verwenden, die “vertrauenswürdigen Nachrichtenseiten” täuschend ähnlich sehen.

Die Gruppe argumentiert, dass eine DNS-Registrierungsstelle – und die ICANN als oberste Autorität für sie alle – am besten geeignet wäre, um einen Domänennamen zu löschen, von dem angenommen wird, dass er zu einer “Desinformationsseite” gehört.

Während der Pandemie wurde das Domain Name System Threat Information Collection and Reporting (DNSTICR) der ICANN verwendet, um Domainnamen zu identifizieren, die Begriffe im Zusammenhang mit Covid enthielten, aber das Ziel war es, herauszufinden, ob die Websites die Schlüsselwörter missbrauchten, um Phishing oder die Verbreitung von Malware zu verschleiern, und nicht, um Inhalte im Zusammenhang mit Covid zu “moderieren”.

DisinfoLab plant nun, ein DNSTICR-basiertes System zu verwenden, um “wirklich offene (Desinformations-)Fälle” an die Registrare zur Löschung zu melden.

Aber welche Stelle würde entscheiden, was ein “wirklich offener Fall” ist?

Die Idee von DisinfoLab: Register oder Registrierungsstellen könnten “Medienverbänden den Status eines ‘vertrauenswürdigen Anmelders’ verleihen”.

Es ist nicht bekannt, welche Methoden diese “vertrauenswürdigen Registranten” anwenden würden, um ihre Rolle als “Schiedsrichter der Wahrheit” zu erfüllen.