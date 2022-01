Vorhersagen für 2022

Von William Stroock: Er ist Beobachter, Autor von Militärromanen.

Es wird keinen Krieg in Europa oder im Pazifik geben. China wird stärker werden. Die NATO wird eine Vereinbarung mit Wladimir Putin über die Ukraine treffen. Die Internationalisten werden darüber nicht erfreut sein.

In Großbritannien wird die Tory-Regierung von Premierminister Boris Johnson vor sich hin dümpeln und nichts zustande bringen.

Die populistische Rechte, angeführt von Marie Le Pen und dem Emporkömmling Eric Zemmour, wird bei den französischen Präsidentschaftswahlen zulegen. Doch Amtsinhaber Emmanuel Macron wird gewinnen. Die Behörden werden sich nicht auf einen Plan zum Wiederaufbau der vom Feuer verwüsteten Kathedrale Notre Dame einigen können.

Es wird keinen Krieg im Nahen Osten geben. Der Mossad wird weiterhin das iranische Atomprogramm sabotieren, und die IDF werden Dutzende von Abwehreinsätzen in Syrien und im Libanon fliegen. Die wackelige Koalition des israelischen Premierministers Naftali Bennett wird wackelig bleiben, aber zusammenhalten, um Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu drängen.

In den Vereinigten Staaten werden Inflation und Lieferkettenprobleme die amerikanische Wirtschaft weiterhin belasten. Die US-Notenbank wird die Zinssätze anheben und damit die wirtschaftlichen Probleme der USA noch verschärfen. Die Preise für alles werden steigen und die Löhne werden nicht mithalten können.

Amerikas kulturelle Kluft wird sich vergrößern. Die blauen Staaten werden „weiche“ Abriegelungen einführen, während sich die Omikron Covid Variante ausbreitet. Die roten Staaten werden offen bleiben. Aus Kalifornien, New York und Illinois werden Hunderttausende von Menschen in den Süden und Westen fliehen. Hauptziele werden Texas und Florida bleiben.

Im Bildungswesen wird es zu weiteren Zusammenstößen kommen, da Eltern gegen die Kritische Rassentheorie und Schulschließungen kämpfen. In den meisten amerikanischen Großstädten werden Schulen virtuell geschlossen werden.

Der Oberste Gerichtshof wird das Urteil Roe vs. Wade nicht aufheben.

Präsident Bidens Zustimmungsrate (die in der Real Clear Politics-Umfrage bei 42,3 Prozent liegt) wird sich erholen, aber bei 45 Prozent oder so ihren Höhepunkt erreichen. Biden wird in den Umfragen keinen Boden finden, und viele Umfragen werden (und tun es bereits) seine Zustimmung in der Mitte der 30er Jahre zeigen. Bidens Betreuer werden absolut keine Ahnung haben, wie sie seine Umfragewerte verbessern können.

Die Demokraten werden eine Version ihres 1,75-Billionen-Dollar-Gesetzes „Build Back Better“ verabschieden. Die Biden-Regierung wird einen großen Sieg für sich beanspruchen, aber die Abgeordnete Alexandria Ocasio Cortez und der Rest der Riege werden unglücklich sein. Die Linke wird fordern, dass AOC den New Yorker Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, in den Vorwahlen der Demokraten im Senat herausfordern soll. AOC wird klugerweise ablehnen. Senatorin Elizabeth Warren (D-Massachusetts) wird das BBB-Gesetz angreifen, um sich als Spitzenkandidatin der Progressiven im Jahr 2024 zu positionieren. Senator Joe Manchin (D, West Virginia) wird sich für unabhängig erklären, aber weiterhin mit den Demokraten koalieren.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsome wird ankündigen, dass er 2022 nicht zur Wiederwahl antreten wird. Einige (darunter der begeisterte Verkehrsminister Pete Buttigieg) werden vorschlagen, dass Vizepräsidentin Kamala Harris nach Kalifornien zurückkehrt, um als Gouverneurin zu kandidieren.

Eine rote Welle der GOP wird ihnen das Repräsentantenhaus, den Senat und mehrere Gouverneursposten bescheren. Die Welle wird etwas schwächer ausfallen als die, die die GOP 1994 und 2010 an die Macht brachte, was auf Wahlmanipulationen, die Abwanderung von Republikanern aus blauen Staaten und den Mangel an guten Kandidaten in einigen Senatswahlen zurückzuführen ist. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wird mehrere anhängige Ermittlungen gegen die Biden-Regierung ankündigen. Dutzende von republikanischen Abgeordneten werden 2023 ein Amtsenthebungsverfahren fordern.

Der republikanische Bürgerkrieg wird weitergehen, wobei die Trump’sche Rechte das Establishment besiegt. Die Anti-Trump-Abgeordneten Liz Cheney (R, Wyoming) und Adam Kinzinger (R, Michigan) werden Jobs bei CNN oder MSNBC finden. Innerhalb der populistischen Rechten wird es eine wachsende Bewegung geben, die Donald Trump zugunsten eines anderen Kandidaten ins Abseits stellt. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wird seine Wiederwahl leicht gewinnen. Die Demokratin Stacey Abrams, die 2018 die Gouverneurswahlen in Georgia mit rund 55.000 Stimmen verloren hat, wird vom Chaos der GOP in Georgia profitieren und ein knappes Rennen gewinnen. Hillary Clintons Kumpane werden Gerüchte über Hillary 2024 verbreiten.

Die Demokratische Partei wird aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und des Unmuts über die „Woke“-Politik, die durch die Einführung des Unworts „Latinx“ durch weiße Liberale repräsentiert wird, hispanische Wähler verlieren.

In seinem ersten Jahr wird der New Yorker Bürgermeister Eric Adams die Kriminalitätsrate der Stadt drastisch senken. Kritiker werden ihn mit dem ehemaligen Bürgermeister Rudi Giuliani vergleichen und die New Yorker werden ihn dafür lieben.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (die sich entschieden hat, 2022 nicht als Gouverneurin zu kandidieren) wird Donald Trump für irgendetwas anklagen. Die Kommission von Sprecherin Nancy Pelosi vom 6. Januar wird sich unter anderem mit dem ehemaligen Stabschef von Trump, Mark Meadows, und dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon einen Rechtsstreit liefern. Der Rechtsstreit wird Bannon nur noch stärker machen. Dutzende von Demonstranten, die am 6. Januar protestiert haben, werden sich auf Strafmilderung einlassen oder verurteilt werden, und zwar nicht wegen Aufruhrs oder Aufruhrs.

Politische Unruhen werden die Olympischen Spiele in Peking stören, und viele Athleten werden wegen positiver Covid-Tests nicht an den Start gehen können. Bob Costas von NBC Sport wird in Schwierigkeiten geraten, weil er schwierige Fragen stellt und kontroverse Dinge über die Spiele und China sagt. Die Kansas City Chiefs werden zum dritten Mal in Folge in den Super Bowl einziehen und die Dallas Cowboys besiegen. Wachmachende Super-Bowl-Werbung wird sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirken.