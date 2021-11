Während Bill Gates vor Pocken-Terroranschlägen warnt, werden bei Merck versehentlich tödliche Virusproben sichergestellt

Bill Gates hat die Regierungen gewarnt, sich auf Pocken-Terroranschläge und künftige Pandemien vorzubereiten und Milliarden in Forschung und Entwicklung zu investieren. Bill Gates hat Kritiker alarmiert, indem er vorschlug, Milliarden von Dollar in eine globale Pandemie-Taskforce zu investieren, die „Keimspiele“ durchführt, um sich auf künftige Ausbrüche oder biologische Angriffe vorzubereiten.

In der Zwischenzeit wurde eine der tödlichsten Pockenvirusproben der Welt versehentlich bei Reinigungsarbeiten in einer Merck-Impfstoffanlage gefunden. Das Virus gilt als so tödlich, dass nur zwei Labors in der Welt befugt sind, Proben davon aufzubewahren, eines in Russland und das andere bei der CDC in Atlanta.

Gates äußerte sich in einem Policy Exchange-Interview mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses Jeremy Hunt.

Er sagte, dass Länder wie die USA und das Vereinigte Königreich „zig Milliarden“ ausgeben müssten, um die Forschung zu finanzieren, und fügte hinzu, dass sie zwar teuer sei, aber zur Ausrottung der Grippe und der Erkältung führen könne.

„Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren ein Buch mit dem Titel ‚Wir sind bereit für die nächste Pandemie‘ schreiben kann, aber dafür sind Dutzende von Milliarden für Forschung und Entwicklung nötig – die USA und das Vereinigte Königreich werden daran beteiligt sein“, sagte er.

„Es wird wahrscheinlich etwa eine Milliarde pro Jahr für eine Pandemie-Task-Force auf WHO-Ebene benötigt, die die Überwachung durchführt und tatsächlich das tut, was ich ‚Keimspiele‘ nenne, bei denen man Übungen abgehalten werden“.

Der Microsoft-Gründer schlug vor, dass die „Keimspiele“ die Nationen auf Bioterrorismus wie Pockenangriffe auf Flughäfen vorbereiten könnten. Gates warnte, dass durch Bioterrorismus verursachte Epidemien schlimmer sein könnten als natürlich auftretende Epidemien.

„Das Schöne daran ist, dass viele der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die wir durchführen müssen, um für die nächste Pandemie gerüstet zu sein, Dinge betreffen, wie die Herstellung billiger Impfstoffe, große Fabriken, die Ausrottung der Grippe, die Beseitigung der Erkältung, die Herstellung von Impfstoffen als kleines Pflaster, das man sich auf den Arm klebt – Dinge, die auch in den Jahren, in denen wir keine Pandemien haben, von großem Nutzen sein werden“, sagte er.

Gleichzeitig finanziert Bill Gates auch ein Projekt, das darauf abzielt, ein unsichtbares Quanten-Tattoo in den Coronavirus-Impfstoff einzubringen, um die Impfhistorie zu speichern.

Die Forscher haben gezeigt, dass ihr neuer Farbstoff, der aus Nanokristallen, sogenannten Quantenpunkten, besteht, mindestens fünf Jahre lang unter der Haut verbleiben kann, wo er Infrarotlicht aussendet, das von einem speziell ausgerüsteten Smartphone erkannt werden kann.

Er fügte hinzu, dass er im Rahmen seiner Arbeit als Philanthrop auch weiterhin über die Pandemievorsorge sprechen wird.

Er sagte: „Neben der Klimabotschaft und dem Kampf gegen die Krankheiten der Armen werde ich auch viel über die Pandemievorsorge sprechen.

Und ich denke, das wird auf fruchtbaren Boden fallen, denn wir haben Billionen von Dollar und Millionen von Menschenleben verloren. Und die Bürger erwarten von ihren Regierungen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Berichten zufolge gab es insgesamt 15 fragliche Fläschchen, wie aus der nicht klassifizierten Warnung „For Official Use Only“ hervorgeht, von der Yahoo News eine Kopie erhalten hat. Fünf der Fläschchen waren mit „Pocken“ und 10 mit „Vaccinia“ beschriftet. Die Fläschchen wurden sofort sichergestellt.