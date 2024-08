Wahlen & politische Ungewissheit – entscheidende Faktoren für Goldnachfrage & Goldpreis

Dieses Jahr entwickelt sich zu einem perfekten Sturm für politische Risiken und Unsicherheiten, denn neben den anstehenden Präsidentschafts- und Kongresswahlen in den USA haben sich bereits in zwei anderen G7-Ländern, nämlich in Frankreich und im Vereinigten Königreich, größere Veränderungen in der politischen Landschaft ergeben.

Wahlen und Regierungswechsel in großen Volkswirtschaften wie den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich werden zwar oft unterschätzt, führen aber zu politischer Unsicherheit, die sich erheblich auf die Stabilität der Finanzmärkte, die Stimmung der Anleger und auf makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, die Stärke des US-Dollar und geopolitische Risiken auswirken kann – allesamt wichtige Einflussfaktoren für den Goldpreis.