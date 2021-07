Warnung der US-Gesundheitsbehörde: wir sind kurz davor das die Impfstoffe durch neue Mutationen unwirksam werden

COVID-19 könnte „nur ein paar Mutationen“ davon entfernt sein, sich Impfstoffen zu entziehen, warnte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky am Dienstag.

Walensky sagte, dass die aktuellen Impfstoffe gegen schwere Fälle des Coronavirus wirksam sind, einschließlich derer, die durch die bekannten Varianten verursacht werden, aber die fortschreitende Verbreitung könnte es der Krankheit ermöglichen, über den Schutz der Impfungen hinaus zu mutieren.

„Die größte Sorge, die wir in der öffentlichen Gesundheit und in der Wissenschaft haben, ist, dass das Virus und mögliche Mutationen … [haben] das Potenzial, sich unserem Impfstoff zu entziehen, in Bezug darauf, wie er uns vor schwerer Krankheit und Tod schützt“, sagte Walensky bei einem Pressegespräch.

„Im Moment sind wir glücklicherweise noch nicht so weit. Diese Impfstoffe funktionieren wirklich gut und schützen uns vor schweren Krankheiten und Tod. Potenziell sind wir nur ein paar Mutationen entfernt, die möglicherweise unsere Impfstoffe umgehen könnten.“

Der Chef der Agentur sagte, dass diese Möglichkeit ein weiterer Grund für die Menschen ist, sich impfen zu lassen – sodass das Virus endlich am Pass ausgeschaltet werden kann, bevor es zu etwas mutiert, das einen weiteren Impfstoff erfordert.

Die CDC gab am Dienstag neue Richtlinien für das Tragen von Masken in Innenräumen heraus, die helfen sollen, die Ausbreitung des Virus an Orten zu verlangsamen, an denen es zu einem Anstieg der Fälle kommt.

In Gebieten mit erheblicher Übertragung, empfiehlt die CDC vollständig geimpften Menschen Masken zu tragen die in der Öffentlichkeit, in Innenräumen helfen, die Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern und andere zu schützen, sagte Walensky, unter Bezugnahme auf die hoch ansteckende Belastung, die eine geschätzte 83 Prozent der neuen Fälle bundesweit umfasst.

Gesundheitsbehörden haben betont, dass die steigenden Fallzahlen von Coronaviren in den USA von nicht geimpften Amerikanern verursacht werden.

Derzeit sind Menschen, die nicht geimpft sind, für etwa 99,5 Prozent der COVID-19-Todesfälle und 97 Prozent der Krankenhausaufenthalte verantwortlich, sagten die Beamten.