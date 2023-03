Warnung! Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank – ein Vorspiel für noch viel Schlimmeres? Derivate: „Finanzielle Massenvernichtungswaffen“

Peter Koenig

„Jede Ursache hat ihre Wirkung; jede Wirkung hat ihre Ursache; alles geschieht nach einem Gesetz; der Zufall ist nur ein Name für ein nicht erkanntes Gesetz; es gibt viele Ebenen der Verursachung, aber nichts entgeht dem Gesetz.“ Kybalion

Es ist kein Zufall, dass innerhalb von 48 Stunden zwei kalifornische Geschäftsbanken scheiterten. Die wenig bekannte Silvergate Capital, ein zentraler Kreditgeber für die Kryptoindustrie, erklärte am 8. März 2023, dass sie ihren Betrieb einstellen werde. Am 10. März brach die Silicon Valley Bank (SVB), der wichtigste Kreditgeber für Tech-Startups, zusammen.

Die SVB wurde sofort von den Bundesaufsichtsbehörden übernommen. Es handelt sich um die größte Bankenpleite seit dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008. Die außerhalb des Silicon Valley relativ unbekannte SVB war Ende 2022 mit einer Bilanzsumme von 209 Milliarden US-Dollar die 16. größte US-Geschäftsbank.

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) hat den bei der SVB versicherten Einlegern zugesichert, dass sie innerhalb der von der FDIC festgelegten Obergrenze von 250 000 USD pro Einleger Zugang zu ihrem gesamten Vermögen haben werden.

Der Gesamtfonds der FDIC deckt jedoch nur etwa 2 % der 9,6 Billionen US-Dollar an versicherten Einlagen in den USA ab.

Was passiert, wenn andere Banken zur gleichen Zeit zusammenbrechen und uninformierte Einleger glauben, dass ihre Einlagen bis zu 250.000 US-Dollar sicher sind? Aber dann feststellen, dass sie es nicht sind?

Der Zusammenbruch der SVB ist das Ergebnis mehrerer zusammenwirkender Faktoren. Wie der ehemalige stellvertretende Finanzminister Paul Craig Roberts sagt, ist einer der Hauptgründe die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes durch die Clinton-Regierung im Jahr 1999, d. h. eine weitgehende Deregulierung des Bankwesens, und die Tatsache, dass das Dodd-Frank-Gesetz (2010) es scheiternden Banken erlaubt, die Einlagen der Einleger zu beschlagnahmen, um ein Bail-in anstelle eines Bail-out zu erreichen. Die Gesetzgebung, insbesondere die letztgenannte, veranlasst die Einleger, ihre Einlagen bei jedem Anzeichen von Bankproblemen abzuziehen. Das nennt man einen Ansturm auf die Bank.

Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten der SVB sind die raschen und erheblichen Zinserhöhungen der Fed – die größten und kürzesten in den letzten mindestens 30 Jahren -, die auch den Wert des Anleihenportfolios der SVB verringert haben. Banken und Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich an den Umfang und das Tempo der Zinserhöhungen anzupassen. Siehe dies.

Das Gleiche kann auch für andere Banken gelten, die nicht ausreichend diversifiziert und sicher finanziert sind. Abwarten und beobachten.

Wie programmiert und wie ein Dominoeffekt sah es aus, als am Sonntag, den 12. März, auch die Signature Bank zusammenbrach. SB ist eine in New York ansässige Geschäftsbank mit einem großen Immobilienkreditgeschäft und beträchtlichen Kryptowährungseinlagen. Zum 31. Dezember 2022 verfügte die SB über ein Gesamtvermögen von 110,4 Milliarden US-Dollar und Einlagen von 88,6 Milliarden US-Dollar.

Sie schloss abrupt ihre Pforten, nachdem die Aufsichtsbehörden erklärt hatten, dass die Offenhaltung der Bank die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährden könnte.

Handelt es sich hier um einen anhaltenden und sich möglicherweise rasch ausbreitenden Dominoeffekt?

Nichts geschieht zufällig. Alles ist mit allem verbunden. Wir müssen lernen, uns über die Darstellung der Mainstream-Medien hinwegzusetzen, die immer auf einzelne Ereignisse verweisen, um zu verwirren und eine Gehirnwäsche durchzuführen. Wenn wir lernen, die Punkte zwischen Vorkommnissen und Ereignissen zu verbinden, werden wir erkennen, dass alles mit allem verbunden ist. Siehe auch Michel Chossudovskys „Neunundneunzig miteinander verbundene Konzepte„.

Wechsel des Narrativs

Bisher hat kaum jemand die Verbindung zwischen diesen Bankenzusammenbrüchen – und möglicherweise weiteren, die noch kommen werden – und dem vom Weltwirtschaftsforum (WEF) prophezeiten Great Reset hergestellt.

Ein WEF-Insider wurde dabei ertappt, wie er sich damit brüstete, dass der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ein inszeniertes Komplott war, das perfekt nach Plan verlief – und dass der Zusammenbruch einen Dominoeffekt auf den Bankensektor haben und zu einer globalen Finanzkrise führen wird.

Inwieweit sich ein solches Szenario bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten.

Weitere Informationen zum Thema „Zusammenbruch und Kontrolle“ finden Sie hier, und sehen Sie sich insbesondere das 11:11-minütige Video (unten) an, das in diesen newspunch-Clip eingefügt wurde. Darin kommt auch der Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Augustin Carsten, zu Wort, der bereits im Jahr 2020 über die Notwendigkeit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) sprach, um die totale Kontrolle darüber zu haben, wer sein Geld wofür ausgibt, und insbesondere um grenzüberschreitende Transaktionen zu kontrollieren. Er vermeidet absichtlich die Erwähnung der „persönlichen Kontrolle“.

Nebenbei zeigt das Video auch einen Ausschnitt aus Tucker Carlsons Fox News-Interview mit der Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem (Rep.), in dem sie erklärt, warum sie ein Veto gegen CBDC einlegt und dass sich ihr bisher mindestens 20 weitere US-Bundesstaaten angeschlossen haben. Sie bestätigt, was viele Ökonomen sagen, seit das Konzept der CBDCs in den letzten zehn Jahren in der westlichen Hemisphäre propagiert wurde.

CBDCs wären ein absoluter Kontrollmechanismus für jeden Bürger auf diesem Planeten. Niemand will kontrolliert werden, und – à la Great Reset – nichts besitzen und glücklich sein. Die Menschen mögen ihre Autonomie. Das vollständige Interview (4 Minuten) finden Sie hier (Video ist unten).

Der massive geplante Bankenkollaps – bereits als Weltuntergangsszenario nach der Bankenkrise 2008 / 2010 und bei mehreren weiteren Gelegenheiten angekündigt – hat möglicherweise bereits begonnen. „Sie“, die „Weltuntergangs-Leute„, die auch das WEF befehligen, sind dem Zeitplan, der Umsetzung der Agenda 2030, voraus, denn die Menschen wachen allmählich aber zunehmend auf und erkennen die vom WEF geplante Weltkatastrophe.

Natürlich ist das WEF mit seinem mehr als willigen Gründer (1971) und CEO, Klaus Schwab, der aus einem soliden Nazi-Hintergrund und aus einer Familie stammt, die tief im Dritten Reich verwurzelt ist, mehr als willig, dem nachzukommen.

Heute wird das WEF von der Big-Finance unterstützt, die im Schatten steht, und BlackRock ist der Hauptfinanzier des WEF. BlackRock, Vanguard und StateStreet sowie eine Reihe kleinerer Banken, Citi, Chase, Morgan, Bank of America – und weiter unten auf der Leiter die Deutsche Bank und die Credit Suisse – sie alle kontrollieren schätzungsweise 25 bis 30 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten rund um den Globus.

Darüber hinaus sind sie alle sehr stark auf dem Derivatemarkt engagiert. Obwohl niemand genau weiß, wie hoch die Gesamtsumme dieses Casino-Geldes ist, reichen die Schätzungen von 500 Billionen US-Dollar bis zu über einer Billion Dollar. Vergleichen Sie dies mit dem geschätzten weltweiten BIP von 112,6 Billionen US-Dollar (Schätzung für 2023).

Nach Angaben der Economic Times ist ein Derivat ein Vertrag zwischen zwei Parteien (meist Banken und anderen Finanzinstituten), dessen Wert/Preis sich von einem Basiswert ableitet. Die gängigsten Arten von Derivaten sind Futures, Optionen, Termingeschäfte und Swaps. Mit anderen Worten, sie können kurzfristige Spekulationen beinhalten, die durch KI unterstützt werden, z. B. auf Wechselkursschwankungen, oft in Bruchteilen von Sekunden.

Derivate sind kein echtes Geld, aber unter bestimmten Umständen dürfen sie Teil der Vermögensbasis einer Bank sein, wodurch die Gefahr besteht, dass das Gesamtvolumen der Vermögenswerte überproportional ansteigt.

Derivate sind die offene Karte in einem Kartenhaus. Wenn man sie zieht, stürzt das Haus ein. Zieht man eine Karte in zwei oder drei Häusern, kann der Dominoeffekt das gesamte Kartenhaus auslöschen – das gesamte Bankensystem kann den Bach runtergehen. Da Derivate weltweit miteinander vernetzt sind, kann das gesamte internationale Bankenkartell in Mitleidenschaft gezogen werden.

Wenn eine oder zwei stark derivateexponierte Banken ihre Derivatbestände von ihrer Partnerbank oder ihren Partnerbanken einfordern, kommt es zu einem „Derivate-Run“ auf die Banken, und das System kann zusammenbrechen – möglicherweise weltweit, zumindest aber im westlichen, auf dem Dollar basierenden Bankensystem.

Derivatspekulationen sollten längst entweder verboten oder zumindest reguliert sein. Dank der massiven Lobbyarbeit des Big Finance sind sie es nicht. Und dank der fast vollständigen Deregulierung des Bankwesens durch die Clinton-Regierung im Jahr 1999, d. h. der Aufhebung des Glass-Stegall-Gesetzes, der Aufhebung der Trennung zwischen Investment- und Geschäftsbanken sowie der im Grunde unbegrenzten Kreditvergabe ohne vorgeschriebene Aktiv-Passiv-Relationen. Dies erleichtert das Risiko und das Laissez-faire-Banking.

Zurück zu den Derivaten, die eine Schlüsselrolle in der drohenden Bankenkrise spielen. Warren Buffet nennt Derivate „finanzielle Massenvernichtungswaffen„. Er hat Recht.

Schauen wir uns das Derivate-Engagement der großen Banken an, die auch als „systemrelevante Finanzinstitute“ (SIFI) bezeichnet werden. Besser bekannt sind sie als „Too Big To Fail Banks„, die früher für staatliche „Rettungsaktionen“ mit Steuergeldern in Frage kamen.

In einem ausführlichen Papier von Ellen Brown, Vorsitzende des Ausschusses für öffentliches Bankwesen, beschreibt sie das Rätsel der Derivate. Im dritten Quartal 2022 hielten insgesamt 1.211 versicherte nationale und bundesstaatliche US-Geschäftsbanken und Sparkassen Derivate, aber 88,6 % davon konzentrierten sich auf nur vier große Banken: J.P. Morgan Chase (54,3 Billionen Dollar), Goldman Sachs (51 Billionen Dollar), Citibank (46 Billionen Dollar), Bank of America (21,6 Billionen Dollar), gefolgt von Wells Fargo (12,2 Billionen Dollar). Anders als in den Jahren 2008-09, als die großen Derivat-Probleme hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Credit Default Swaps waren, sind heute die größte und riskanteste Kategorie Zinsprodukte.

Das im Juli 2010 verabschiedete Dodd-Frank-Gesetz schreibt vor, dass insolvente SIFIs das Geld ihrer Gläubiger aufnehmen müssen, um sich zu rekapitalisieren. Dieses Bankengesetz ist ein schwerwiegender Fehler, da es Einleger dazu veranlasst, auf ihre Bank zu rennen und ihr Geld abzuheben, sobald Gerüchte über die Instabilität einer Bank aufkommen. Wie wir wissen, kann eine solche Verbraucherpanik eine Bank und möglicherweise das gesamte Bankensystem oder Teile davon durch einen Dominoeffekt zu Fall bringen.

Ellen: „Technisch gesehen liegt die Grenze für SIFIs bei 250 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Der Grund, warum sie als systemrelevant bezeichnet werden, ist jedoch nicht die Größe ihrer Aktiva, sondern die Tatsache, dass ihr Ausfall das gesamte Finanzsystem zum Einsturz bringen könnte.“

„Das globale Casino ist so stark miteinander verbunden, dass es ein „Kartenhaus“ ist. Zieht man eine Karte heraus, bricht das ganze Haus zusammen. Die SVB hielt 27,7 Mrd. USD an Derivaten, keine geringe Summe, aber das sind nur 0,05 % der 55.387 Mrd. USD (55,387 Billionen USD), die von JPMorgan, der größten US-Derivatbank, gehalten werden.“

Ellens umfassender Artikel The Looming Quadrillion Dollar Derivatives Tsunami ist hier zu finden.

Der Aufbau eines Derivat-Kasinos von bis zu einer Quadrillion Dollar oder mehr geschieht nicht über Nacht. Und er geschieht auch nicht willkürlich. Könnte es möglicherweise von langer Hand geplant worden sein – und so vorbereitet worden sein, dass es zum Great Reset des WEF und zur Agenda 2030 passt?

Das massive Wachstum des Derivatemarktes begann mit der Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes (Banken-Deregulierung) im Jahr 1999. Ende 1999 belief sich der Gesamtbetrag der ausstehenden Derivate auf 88,2 Billionen US-Dollar. Heute, 23 Jahre später, wird er auf vielleicht eine Billion US-Dollar oder mehr geschätzt. War dieses explosive und exponentielle Wachstum geplant?

War die Deregulierung des Bankwesens durch die Clinton-Regierung im Jahr 1999 bzw. die Aufhebung von Glass-Steagall ein bewusster Vorläufer für das, was als Teil der Großen Wende des WEF geplant war, die darauf abzielt, die Weltwirtschaft neu zu ordnen, zu zerstören und sie entsprechend der vom WEF aus dem Schatten heraus gelenkten Eine-Welt-Ordnung wieder aufzubauen, die durch die Deregulierung zu einer monströsen und alles beherrschenden Macht geworden ist?

Der Derivatemarkt ist international stark verflochten. Der Zusammenbruch einer Casino-Bank in den USA kann Bankenzusammenbrüche in Indonesien auslösen. Es ist wie ein finanzieller „Schmetterlingseffekt“.

All das dient der globalen Dominanz, um eine gut kontrollierte und regulierte Eine-Welt-Ordnung zu schaffen, die auf einer digitalen Zentralbankwährung – CBDC – basiert, wobei jede Parallelwährung, ob Kryptowährung oder nicht, streng verboten ist.

Es ist die internationale Pharmaindustrie, die mit dem internationalen Bankwesen verheiratet ist. Erstere wird von der WHO kontrolliert, letztere von der BIZ – Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Beide haben ihren Sitz in der Schweiz. Wie wir wissen, gibt es keine Zufälle.

Bis jetzt ist es nur ein Plan – ein teuflischer Plan, den wir, das Volk, stoppen können und müssen.