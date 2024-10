Warum die jungen Russen nicht gegen Putin rebellieren – und was das für die Zukunft bedeutet

Rainer Rupp

In „Foreign Affairs“ hat der Exil-Russe Andrei Kolesnikov einen festen Platz für Veröffentlichungen. Unter dem Titel: „Putins Kinder“ behauptet er, dass der russische Präsident eine Jugend geformt habe, die durch gezielte politische und kulturelle Einflussnahme in gewisser Weise immun gegen Destabilisierungsversuche ist.

In der aktuellen Ausgabe von Foreign Affairs, der Hauspostille des „Atlantic Council“, vom 15. Okt. geht Kolesnikov der im Untertitel seines Artikels angekündigten Frage nach: „Warum die jungen Russen nicht rebellieren – und was das für die Zukunft bedeutet“. Die Gründe dafür, die der Autor herausgearbeitet hat, gehören allerdings eher in die Rubrik Realsatire als in einen angeblich „politikwissenschaftlichen“ Beitrag

Ein zentraler Punkt, den Kolesnikov anspricht, ist der angebliche Einfluss der staatlich gelenkten Propaganda auf junge Russen. Seit Jahren werde das Bildungssystem von der Regierung genutzt, um ein bestimmtes Narrativ zu fördern, das den Staat und seine Führer in einem positiven Licht darstellt. Junge Menschen in Russland wüchsen in einem Umfeld auf, in dem sie hauptsächlich staatlich kontrollierte Informationen konsumieren, und alternative Meinungen schwer zugänglich sind.