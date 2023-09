Warum du Fast Food-Ketten um jeden Preis vermeiden solltest

Warum du Fast Food-Ketten meiden solltest

Fast Food hat sich zu einer bequemen Option in unserer Gesellschaft entwickelt. Die blitzschnelle Verfügbarkeit von Burgern, Pommes und mehr mag verlockend sein, doch der Besuch bei der Fast-Food-Kette hat erhebliche Nachteile. Während das ungesunde Essen ein Hauptargument gegen Fast Food-Ketten ist, sprechen noch weitere Aspekte dagegen. Diese betreffen die Gesundheit, aber auch Umwelt und soziale Verantwortung.

1. Fast Food schadet der Gesundheit

Fast Food ist aus mehreren Gründen extrem ungesund. Erstens sind Fast-Food-Produkte oft reich an Kalorien, Fett und Zucker, was zu Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Der hohe Gehalt an Transfetten und gesättigten Fettsäuren erhöht das Risiko von Cholesterinproblemen.

Zweitens fehlen in Fast Food wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Stattdessen sind sie oft mit künstlichen Aromen, Konservierungsmitteln und Zusatzstoffen beladen.

Drittens fördern Fast-Food-Restaurants oft übergroße Portionen, die zu schlechten Ernährungsgewohnheiten führen können. Der häufige Konsum von Fast Food kann zu einem Teufelskreis führen, bei dem der Körper süchtig nach Zucker und Fett wird.

2. Skandale