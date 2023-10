Warum eine globale Regierung das ultimative Ziel der Milliardäre ist

Die Geschichte auf einen Blick

Die „Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ der Europäischen Union – das Rechtsinstrument, das die Standards für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der EU festlegt – wird für einen massiven Vermögenstransfer genutzt

Bis 2030 muss die EU eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % erreichen

Bis 2050 sollen alle Gebäude – gewerbliche, öffentliche und Wohngebäude – in der EU Null-Emissionsstandards erfüllen. Um dies zu erreichen, werden den Hausbesitzern eine ganze Reihe neuer Anforderungen an die Erneuerung der Energieversorgung auferlegt

So sollen beispielsweise Heizungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, bis 2035 vollständig abgeschafft werden. Die Hausbesitzer müssen neue „grüne“, vermutlich elektrische Heizungssysteme installieren – und diese aus eigener Tasche bezahlen. Die Kosten für diese neuen Energieanforderungen werden auf rund 100.000 Euro für ein Wohnhaus geschätzt

Das Ziel ist es, die Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Wer sich die geforderten Nachrüstungen nicht leisten kann, wird gezwungen sein, sein Haus zu verkaufen

Vermögensverwaltungsgesellschaften werden sie dann kaufen und in Mietwohnungen umwandeln.

Am 20. September 2023 verabschiedete der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) eine Erklärung zur Pandemieprävention, die der WHO die Zuständigkeit für die Pandemiebekämpfung überträgt, ohne Abstimmung der Vollversammlung und gegen die Einwände von 11 Mitgliedstaaten. Die Einwände hätten eine einvernehmliche Verabschiedung der Erklärung verhindern sollen, aber die UNO umgeht die Regeln, indem sie den Präsidenten der Generalversammlung und nicht die Generalversammlung die Erklärung verabschieden lässt

Im obigen Video erklärt Bjorn Andreas Bull-Hansen, ein norwegischer Bestsellerautor, wie die „Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ der Europäischen Union – das Rechtsinstrument, das die Standards für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in der EU vorschreibt – für einen massiven Vermögenstransfer genutzt werden soll.

Im März 2023 stimmte das EU-Parlament für eine Überarbeitung dieser Richtlinie als Teil eines „Fit for 55“-Pakets, mit dem bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % erreicht werden soll.

Bis 2050 will die EU einen „emissionsfreien und vollständig dekarbonisierten Gebäudebestand“erreichen, d. h. bis 2050 sollen alle Gebäude – gewerbliche, öffentliche und Wohngebäude – in der EU emissionsfreie Standards erfüllen. Um dies zu erreichen, werden sie den Hausbesitzern eine Reihe neuer Anforderungen auferlegen.

So sollen zum Beispiel Heizungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, bis 2035 vollständig abgeschafft werden, wenn es nach dem Willen des Europäischen Parlaments geht. Das bedeutet, dass die Hausbesitzer neue „grüne“, vermutlich elektrische Heizungsanlagen installieren müssen – und das aus eigener Tasche bezahlen. Laut Bull-Hansen werden die Kosten für diese neuen Energieanforderungen auf rund 100.000 Euro für ein Wohnhaus geschätzt.

Das Ziel ist wirklich, dass Sie nichts mehr besitzen

Das Ziel, so Bull-Hansen, besteht darin, die Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Wer sich die geforderten Modernisierungen nicht leisten kann, wird gezwungen sein, sein Haus zu verkaufen, und Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock und Vanguard stehen bereit, um diese Immobilien aufzuschnappen.

Und das nur, wenn Sie ein Haus verkaufen dürfen, das nicht den Standards entspricht; die Regierung könnte es einfach als unverkäuflich einstufen und beschlagnahmen, oder Sie müssten eine Art Geldstrafe zahlen.

In den USA haben BlackRock und Vanguard Anfang 2021 damit begonnen, in großem Stil Eigenheime aufzukaufen, die sie dann vermieten, anstatt sie weiterzuverkaufen, und so das Wohneigentum der Mittelschicht untergraben. Außerdem trieben sie die Preise für Eigenheime künstlich in die Höhe, indem sie überhöhte Preise zahlten, so dass Wohneigentum immer unerschwinglicher wurde.

Natürlich sind auch die Mietpreise in die Höhe geschnellt, und die Mieter werden nach diesen energetischen Sanierungen noch mehr zahlen müssen. Für viele junge Menschen ist es also nicht nur unmöglich, Wohneigentum zu erwerben, viele können sich nicht einmal mehr die Miete leisten und sind gezwungen, bei ihren Eltern oder mehreren Mitbewohnern zu wohnen. Es ist zu erwarten, dass auch die Zahl der Obdachlosen in die Höhe schießen wird.

Wie Bull-Hansen feststellte, ist die Abschaffung des Privateigentums Teil der Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) für den Großen Neustart, der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dies sind nur verschiedene Namen für denselben übergreifenden Plan.

Das WEF-Video „8 Predictions for the World in 2030“ (8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030), in dem fröhlich erklärt wird, dass man bis 2030 „nichts mehr besitzen wird“, beschreibt viele Aspekte dieses globalen Plans, einschließlich des Ziels, persönliche Eigentumsrechte abzuschaffen. „Alle Produkte werden zu Dienstleistungen werden“, erklärt das WEF auf seiner Website. Das ist es, worauf sich „Sie werden nichts mehr besitzen“ bezieht.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man etwas einmal kauft und es dann unbegrenzt nutzen kann, weil man es besitzt. Stattdessen müssen Sie in dem neuen System, in das man uns drängen will, alles mieten – Ihre Wohnung, Ihre Verkehrsmittel, Ihre Möbel, Ihre Töpfe und Pfannen und alles andere. Sie haben diese Entwicklung wahrscheinlich schon bemerkt.

Früher konnte man zum Beispiel eine Software kaufen, die auf einem Datenträger geliefert wurde. Sie konnten dieses Programm auf jedem beliebigen Computer installieren und wieder installieren, weil Sie die CD hatten.

Heute sind die meisten Softwareprogramme Cloud-basierte Abonnements, für die man eine monatliche oder jährliche Gebühr zahlen muss, solange man sie nutzt. Auch wenn die Gebühr niedrig sein mag, summiert sie sich über die gesamte Nutzungsdauer, und am Ende zahlen Sie ein Vielfaches von dem, was Sie bezahlt haben, als Sie das Programm noch direkt kaufen konnten.

Wohneigentum war schon immer eine Strategie zur Vermögensbildung

Wie Bull-Hansen feststellt, definiert Wohneigentum die Mittelschicht. Noch wichtiger ist, dass es seit jeher eine Möglichkeit ist, Wohlstand für Generationen aufzubauen und zu sichern. Wenn man den Menschen die Möglichkeit nimmt, ihr eigenes Haus zu kaufen, wird die Mittelschicht abgeschafft und es bleiben nur noch die sehr Reichen und die sehr Armen übrig.

„Es spielt keine Rolle, ob Sie glauben, dass dies gut für die Umwelt ist oder nicht“, sagt Bull-Hansen. „Hier geht es darum, Sie zu kontrollieren. Es geht darum, Sie zu besitzen … Wir haben es hier mit einem Vermögenstransfer zu tun, und das können wir nicht akzeptieren. Eigentum ist wichtig. Es ist ein sehr, sehr wesentliches Konzept … Wenn man das Eigentum wegnimmt, bleibt nur der Feudalismus. Irgendjemand wird die Dinge besitzen, die man braucht, und das werden die so genannten ‚Eliten‘ sein … Wir müssen also ein Machtwort sprechen und uns weigern, das zu akzeptieren.“

Ungehorsam ist unser einziger Ausweg

OK, was können wir also tun? Ich schließe mich Bull-Hansens Aufruf zu friedlichem Ungehorsam an. „Wir MÜSSEN jetzt ungehorsam sein“, sagt er. Die Alternative ist, die Leibeigenschaft zu akzeptieren.

Und noch einmal: Bei dem kommenden Sklavensystem geht es nicht nur darum, die Menschenrechte abzuschaffen und die Freiheiten zu beseitigen, die wir unser ganzes Leben lang genossen haben – selbst so einfache Dinge wie die Freiheit zu reisen, wohin man will und wann man will -, sondern es geht auch darum, uns unseres Wohlstands zu berauben und die Möglichkeit zu beseitigen, in Zukunft Wohlstand aufzubauen.

Sie versuchen nicht nur, uns die Möglichkeit zu nehmen, ein Haus zu besitzen und auf diese Weise ein Vermögen für Generationen aufzubauen. Mit einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) werden Sie keine Zinsen auf Ihr Geld erhalten, und die Steuern werden automatisch abgezogen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, zu diktieren, wo und wofür Sie Ihr Geld ausgeben können, und Ihre Gelder mit Verfallsdaten zu versehen, so dass Sie niemals für einen regnerischen Tag sparen können.

Die globalistische Kabale, die hinter dieser ganzen Agenda steht, will eine permanente Sklavenklasse schaffen, die keine Rechte, keine Freiheiten und keinen Ausweg hat.

Wenn Sie diesen „grünen“ Vorschlägen zustimmen – die sie benutzen, um dieses spezielle Wohlstandstransferprogramm zu rechtfertigen -, dann entscheiden Sie sich aktiv für Armut und Sklaverei für sich selbst, Ihre Kinder und alle Nachkommen danach, weil es unvorstellbar schwierig sein wird, dieses globale Kontrollsystem zu demontieren, wenn es erst einmal etabliert ist.

Wie wollen Sie rebellieren, wenn die Regierung Ihre Bankkonten nach Belieben beschlagnahmen, Sie aus Lebensmittelläden aussperren, Sie zum „Schutz der öffentlichen Gesundheit“ in ein Internierungslager für Infektionskrankheiten schicken kann, obwohl Sie nicht krank sind, Ihr Elektrofahrzeug so programmieren kann, dass es nur in einem bestimmten Gebiet fährt, und jeden, den Sie kennen, auf dieselbe Weise bestrafen kann, einfach weil er Sie kennt?

All das und noch viel mehr wird möglich sein, sobald das KI-gesteuerte digitale Überwachungs- und Kontrollnetz vollständig implementiert und mit Ihrer digitalen Identität, einem programmierbaren CBDC und dem Unified Ledger System verknüpft ist.

Wie Bull-Hansen anmerkt, wird Ungehorsam und die Weigerung, die globalistische „grüne“ Agenda mitzutragen, Konsequenzen haben, aber wenn wir jetzt bereit sind, den Preis zu zahlen und uns massenhaft weigern, wird diese globalistische Machtübernahme absolut scheitern. Ohne Massengehorsam werden sie es nicht schaffen.

Wer will die Welt regieren?

Wenn dieses Thema für Sie neu ist, fragen Sie sich vielleicht, wer diese „Globalisten“ sind, die versuchen, diesen globalen Coup durchzuführen. Ich werde hier keine Namen nennen, obwohl es von Tag zu Tag einfacher wird, die Personen zu identifizieren, die zu diesem Club gehören, indem man ihre öffentlichen Äußerungen und Haltungen, ihre geschäftlichen Unternehmungen und Verbindungen untersucht.

Der Grund dafür ist, dass die meisten nicht einmal mehr versuchen, ihre Beteiligung zu verbergen, und dass die Organisationen, die errichtet wurden, um die Agenda voranzutreiben, immer offener über ihre Ziele sprechen.

So haben die Vereinten Nationen am 5. Juni 2023 ein Dokument veröffentlicht, in dem sie sich dazu verpflichten, die Weltgesundheitsorganisation zum zentralen globalen Steuerungsorgan zu machen.

Der folgende Auszug stammt von Seite 9 des Null-Entwurfs der „Politischen Erklärung der hochrangigen Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“, die im Vorfeld der Tagung der Generalversammlung am 20. September 2023 verfasst wurde.

Der endgültige Text dieses Dokuments wurde am 1. September 2023 veröffentlicht, und in dieser Version wurden alle Überschriften entfernt, aber die allgemeine Absicht, die WHO zu einem de facto-Regierungsorgan für die Welt zu machen, bleibt unverändert.

Das Dokument konzentriert sich zwar auf die Befugnis der WHO, die weltweite Pandemieprävention und -bekämpfung zu diktieren, aber wie ich in mehreren früheren Artikeln ausführlich dargelegt habe, wird die WHO nicht nur für Pandemien zuständig sein. Das ist nur die Rechtfertigung, mit der sie einen Fuß in die Tür bekommt.

Als nächstes wird die WHO in die allgemeine Gesundheitsversorgung einsteigen, indem sie die Akzeptanz eines universellen Gesundheitssystems vorantreibt. Dies wird unter dem Banner der Verbesserung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion gefördert, wie auf Seite 11 unter OP33 im Null-Entwurf und unter Artikel 22 im endgültigen Text beschrieben.

Durch das globale One-Health-Programm, das den Begriff „öffentliche Gesundheit“ auf alle Bereiche von der Landwirtschaft über Umweltverschmutzung bis hin zu Reisen und Klimawandel ausweitet, wird die WHO – oder ein Ableger davon – alle Regierungsfunktionen übernehmen.

Der endgültige Text der „Politischen Erklärung“ der UNO erklärt sogar, dass Gesundheit ein Indikator für „nachhaltige Entwicklung“ ist, wodurch die Pandemiebefugnis der WHO direkt mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030 der UNO verknüpft wird.

Gesetzlosigkeit regiert

Noch schlimmer für die Menschen auf der Welt ist die Tatsache, dass Regierungen und globale Organisationen, die an dieser Machtübernahme beteiligt sind, zunehmend Regeln, Richtlinien, Gesetze und Verträge missachten, die bisher zumindest einen gewissen Anschein von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet haben.

Eines der jüngsten Beispiele dafür ist, dass der Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) die Erklärung zur Pandemieprävention (das oben erwähnte Dokument) ohne Abstimmung der Vollversammlung und gegen den Widerstand von elf Mitgliedstaaten (Belarus, Bolivien, Kuba, die Demokratische Volksrepublik Korea, Eritrea, die Islamische Republik Iran, Nicaragua, die Russische Föderation, die Arabische Republik Syrien, Venezuela und Simbabwe) angenommen hat.

Laut Francis Boyle, J.D., Ph.D., einem Biowaffenexperten und Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, der den Anti-Terrorismus-Gesetzes gegen biologische Waffen von 1989 entworfen hat, sollten die Einwände von 11 Nationen „verhindern, dass diese Erklärung im Konsens angenommen wird und damit wohl Teil des internationalen Gewohnheitsrechts wird, was die Absicht der Urheber der Erklärung ist“.

„Sie konnten sie nicht als Konsensresolution durch die UN-Generalversammlung bringen, weil 11 Staaten Einspruch erhoben haben“, so Boyle gegenüber The Defender. „Sie versuchen, sie zu verdrehen und falsch darzustellen, indem sie den Präsidenten der UN-Generalversammlung – und nicht die UN-Generalversammlung – die Erklärung genehmigen lassen“.

UN-Erklärung ruft zu allgemeinen Impfungen und mehr auf

Die Tatsache, dass der Präsident der UN-Vollversammlung Schlupflöcher schafft, wo es keine gibt, ist besonders beunruhigend angesichts der Tatsache, dass die Erklärung die COVID-19-Machtübernahme dauerhaft macht und zu allgemeinen Impfungen, verstärkter Überwachung, Impfpässen, Zensur der sozialen Medien und einem „integrierten One-Health-Ansatz“ aufruft, was, wie ich gerade erklärt habe, die primäre Methode ist, mit der die WHO am Ende alle Aspekte des menschlichen Lebens regieren wird.

Wir können also sehen, dass selbst wenn Länder nicht einverstanden sind und sich wehren, die Führung der UNO die Regeln einfach umgeht und dem Plan des Tiefen Staates trotzdem folgt, und das ist genau die Art von Verhalten, die wir von einer „Eine-Welt-Regierung“ erwarten können. Sie werden Regeln für sich selbst haben, die sie bequemerweise ignorieren, wenn es ihnen passt, und feste Regeln mit harten Strafen für den Rest des Pöbels. Wie von The Defender am 20. September 2023 berichtet:

„Kritiker nannten die Erklärung, mit der eine globale Pandemiebehörde geschaffen werden soll, die befugt ist, Abriegelungen, allgemeine Impfungen und die Zensur von „Fehlinformationen“ durchzusetzen, „heuchlerisch“ und „aus den Fugen geraten“. Die Genehmigung erfolgte im Rahmen eines hochrangigen Treffens zum Thema PPPR [Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion] … In einer Erklärung sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus: „Wenn uns COVID-19 nichts anderes gelehrt hat, dann, dass, wenn die Gesundheit in Gefahr ist, alles in Gefahr ist“. Er verknüpfte das PPPR mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und sagte, die Staats- und Regierungschefs der Welt sollten „zeigen, dass sie die schmerzhaften Lehren aus der Pandemie gezogen haben“ … Dr. David Bell, Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, Biotech-Berater und ehemaliger Direktor für globale Gesundheitstechnologien beim Intellectual Ventures Global Good Fund, schrieb für das Brownstone Institute, dass das Hauptziel“ der Erklärung darin bestehe, den Pandemievertrag“ und die IHR-Änderungen, die derzeit von den WHO-Mitgliedsstaaten verhandelt werden, zu unterstützen“. Bell sagte, es gebe ein „Schweigeverfahren“, was bedeute, dass Staaten, die nicht reagierten, als Unterstützer des Textes angesehen würden. Er sagte, der Text sei „eindeutig widersprüchlich, manchmal irreführend und oft ziemlich sinnlos“ und ziele darauf ab, die Macht der WHO zu zentralisieren. Bell sagte gegenüber The Defender: „Die Erklärung wurde nicht mit ernsthafter Absicht geschrieben, sondern ist im Wesentlichen leere Rhetorik, die eine fortgesetzte Zentralisierung der Kontrolle fördert, die die UNO und die WHO offen anstreben, auf Kosten von Demokratie, Menschenrechten und Gleichheit. Francis Boyle … stimmte dem zu … ‚Dies ist ein Versuch, die gesamte Organisation der Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen und die ihr angeschlossenen Organisationen dazu zu bringen, den von der WHO vorgeschlagenen globalistischen, weltweiten totalitären medizinischen und wissenschaftlichen Polizeistaat zu unterstützen‘, sagte er.“

Warum enthüllt der Tiefe Staat seine Pläne?

In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten drei Jahren, hat die globale Mafia des Tiefen Staates ihre Pläne immer offener dargelegt. Doch schon vor Jahrzehnten war der Plan für eine „Neue Weltordnung“, eine „Eine-Welt-Regierung“, für jeden sichtbar. Sie diskutierten ihn in veröffentlichten Weißbüchern und Berichten, sie deuteten ihn in Filmen und Unterhaltungsprogrammen an, sie enthüllten ihn in Tischübungen.

Warum müssen sie ihren Plan immer offenlegen? Wäre es nicht sinnvoller, ihn geheim zu halten, damit die Menschen nicht wissen, was auf sie zukommt und sich deshalb nicht wehren?

Wie sich herausstellt, hat der scheinbare Wahnsinn Methode, und das obige Video, „Revealing the Method: Esoterische Symbolik als Bewusstseinskontrolle“, erklärt sie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Agenda für ein globales Regierungssystem Massen-Gedankenkontrolle einsetzt, um die Menschen auf den Verlust ihrer persönlichen Macht zu konditionieren, indem sie drei Arten von Verlusten fördert und uns daran gewöhnt:

Verlust des Gedächtnisses (Amnesie) Verlust des Willens oder der Initiative (Abulie) Verlust des Interesses an dem, was für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden wichtig ist (Apathie)

Diese drei psychologischen Bedingungen sind für die globale Kabale erforderlich, um erfolgreich eine globale Regierung zu errichten. Zu den Methoden der Bewusstseinskontrolle, die von den Kabalen zur Förderung dieser Bedingungen eingesetzt werden, gehört die Untergrabung der heiligen Symbolik und der Archetypen.

Durch die Verwendung okkulter und esoterischer Symbole appellieren sie an die niederen Instinkte der Menschheit, an tierische Begierden, zwanghafte Triebe und „unharmonische Antriebe, die mit der höheren bewussten Natur des Einzelnen in Konflikt stehen“. Ihr Ziel ist es, die spirituelle Entwicklung des Einzelnen aufzuhalten und die geistige Entwicklung der Gesellschaft zu unterdrücken.

Die Tatsache, dass sie allem, was sie tun, ihren Stempel aufdrücken, kann auch eine vom Ego getriebene Facette des Größenwahns der Kabalen sein. Sie verkünden damit ihre Dominanz untereinander und unbewusst auch gegenüber den Massen, während sie gleichzeitig diejenigen verhöhnen, die sie als minderwertig ansehen.

Ein besonders interessanter Aspekt der Verwendung von Symbolen durch die Kabale ist, dass das Symbol in der Regel genau das Gegenteil von dem bedeutet, was der Mainstream-Konsens über seine Bedeutung denkt. Das Hammer- und Sichelsymbol auf der Flagge der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel steht nach allgemeiner Auffassung für die Werkzeuge der Arbeiterklasse – Industrie und Landwirtschaft. Die Idee ist die einer „Utopie der Arbeiterklasse“.

Die okkulte Bedeutung jedoch, die der Sowjetunion vorausging, ist die des Saturn, eines Dämonen, der eine Sichel benutzte, um die Einheit von Erde und Himmel zu trennen. Nachdem er die Erde vom Göttlichen getrennt hatte, wurde Saturn der Architekt der materiellen Welt. In Anlehnung an Saturn befasst sich die Kabale auch mit der materiellen Welt: Sie besitzt sie, formt sie und kontrolliert sie.

Der Hammer steht für die Auslöschung der Materie – „der letzte Akt der chaotischen Zerstörung, um ihre neue Ordnung einzuleiten“. Er ist das Instrument, das die letzten Reste des göttlichen Willens in der Menschheit zerschlägt, „in einem Prozess, in dem der Mensch immer weiter in eine post-menschliche Welt hinabsteigt“.

Hammer und Sichel stehen also aus okkulter Sicht für die tyrannische Herrschaft einer Elite, die darauf aus ist, die Menschheit vom Göttlichen zu trennen und schließlich zu zerstören. Seine okkulte Bedeutung ist die einer geteilten Dystopie – das Gegenteil einer vereinten Utopie.

Ich empfehle, sich das Video anzusehen, das viel ausführlicher ist als diese kurze Zusammenfassung. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.