Warum es an der Zeit ist, sich von der Regierung zu verabschieden

Viele beginnen nun zu erkennen, dass wir mit einer Vielzahl von Katastrophen konfrontiert sind, die sich gewissermaßen übereinander stapeln

Die Gaspreise schießen in die Höhe, der Kryptomarkt ist kürzlich zusammengebrochen, der Aktienmarkt bricht ein und die Inflation steigt rapide an.

Einigen Finanzanalysten zufolge haben wir jetzt nur noch die Wahl zwischen einer anhaltenden Inflation oder einem globalen Wirtschaftszusammenbruch

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) mehrere „Vorhersagen“ für die Zukunft, die nun beginnen, Gestalt anzunehmen. Dies deutet darauf hin, dass das WEF für eine Agenda verantwortlich ist und diese umsetzt, um seine eigenen Vorhersagen oder Wünsche zu erfüllen

Wir haben die Energieklippe überschritten und nähern uns rasch einer Situation, in der es keine überschüssige Energie mehr gibt, von der die Gesellschaft leben könnte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich alle Pläne der Globalisten auf das Jahr 2030 konzentrieren.

In dem vorgestellten Video erklärt Chris Martenson, Ph.D., warum er „die Vorstellung aufgibt, dass unsere verantwortlichen Politiker eine Ahnung bekommen und uns vielleicht zu einem besseren … Ergebnis navigieren werden“.

Viele beginnen nun zu erkennen, dass wir mit einer Vielzahl von Katastrophen konfrontiert sind, die sich quasi übereinander stapeln. Die Gaspreise schießen in die Höhe, dank der Entscheidung von Präsident Biden, die US-Ölproduktion zu drosseln, doch wenn er mit den Preissteigerungen konfrontiert wird, schiebt er sie auf Russlands Einmarsch in der Ukraine – eine seltsame Entscheidung, wenn man bedenkt, dass Russland nur 3 % der US-Rohölimporte ausmacht.

Der Kryptomarkt stürzte kürzlich ab. Bitcoin verlor etwa ein Viertel seines Wertes und Luna, ein algorithmischer Stablecoin, verlor fast seinen gesamten Wert von 40 Milliarden Dollar. Es ist wahrscheinlich, dass dies von Blackrock und Vanguard herbeigeführt wurde, da Kryptowährungen eine existenzielle Bedrohung für die Finanzmärkte darstellen. Der gesamte Kryptomarkt hat seit November 2021 mehr als die Hälfte seines Wertes verloren, und in den Reddit-Foren wird angeblich über Selbstmord diskutiert.

Der Aktienmarkt beginnt ebenfalls einzubrechen und die Inflation gerät außer Kontrolle, dank der US-Regierung, die Billionen von Dollar von der Federal Reserve leiht (sprich: druckt), die übrigens kein Bundesunternehmen ist, sondern ein privates Unternehmen. Der Grund, warum wir Bundessteuern zahlen, ist, dass wir Zinsen für das Geld zahlen müssen, das sich die Bundesregierung von diesem privaten Kreditgeber leiht.

Die Abschaffung dieser Zentralbank, d.h. der Federal Reserve, und der Druck unserer eigenen US-Währung würde die Inflation in Schach halten, da das Zentralbanksystem nur eine Lebensdauer von etwa einem halben Jahrhundert hat. Dann bricht es unter der Last der aufgelaufenen Schulden zusammen. Die Zinsen sind einfach zu hoch, um jemals zurückgezahlt zu werden.

Es ist also wichtig zu erkennen, dass die Zusammenbrüche der Energie- und Finanzwirtschaft, die wir erleben werden, nicht zufällig sind. Ein Teil davon ist gewollt und fabriziert, ein anderer Teil ist unvermeidlich, weil wir unsere nationale Währungsschöpfung an eine Zentralbank abgegeben haben.

Unkontrollierter Crash scheint unvermeidlich

Uns bleiben jetzt nur noch schmerzhafte Optionen. Wie der spanische Wirtschaftswissenschaftler und Investmentmanager Daniel Lacalle berichtet:

Nach mehr als einem Jahrzehnt verketteter Konjunkturpakete und extrem niedriger Zinssätze, mit Billionen von Dollar an geldpolitischen Anreizen, die die Bewertungen von Vermögenswerten in die Höhe getrieben und Anreize für eine enorme fremdfinanzierte Wette auf Risiken geschaffen haben, ist die Vorstellung einer kontrollierten Explosion oder einer „sanften Landung“ unmöglich. Das erste Problem einer sanften Landung ist der Beweis für die schwachen Wirtschaftsdaten … sowohl die Erwerbsbeteiligung als auch die Beschäftigungsquote … stagnieren seit fast einem Jahr … Die Reallöhne sind rückläufig, da die Inflation den Nominallohnanstieg vollständig auffrisst.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics sanken die realen durchschnittlichen Stundenlöhne zwischen April 2021 und April 2022 saisonbereinigt um 2,6 %. Die Veränderung des realen durchschnittlichen Stundenverdienstes in Verbindung mit einem Rückgang der durchschnittlichen Arbeitswoche um 0,9 % führte zu einem Rückgang des realen durchschnittlichen Wochenverdienstes um 3,4 % in diesem Zeitraum … Das zweite Problem beim Glauben an eine sanfte Landung ist die Unterschätzung der Kettenreaktion, die selbst vermeintlich kleine Korrekturen an den Märkten auslösen können. Angesichts einer weltweiten Verschuldung auf Rekordniveau und einer Margenverschuldung von 773 Milliarden Dollar allein in den USA sind die Erwartungen einer kontrollierten Explosion, bei der die Märkte und die verschuldeten Sektoren die Zinserhöhungen ohne nennenswerte Schäden für die Wirtschaft verkraften, einfach zu optimistisch …

Das größte Problem ist jedoch, dass die Federal Reserve die Inflation eindämmen will, während die Bundesregierung nicht bereit ist, ihre Ausgaben zu kürzen. Letztendlich wird die Inflation durch eine Verringerung der Geldmenge in der Wirtschaft reduziert, und wenn die Staatsausgaben gleich bleiben, werden die Bemühungen zur Verringerung der Inflation nur durch die Auslöschung des Privatsektors durch höhere Schuldenkosten und einen Einbruch des Konsums erreicht …

Es gibt keine einfache Lösung. Es gibt keinen möglichen schmerzlosen Normalisierungspfad … Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Die Inflation wirklich zu bekämpfen und eine Finanzkrise zu riskieren, die durch den Vakuumeffekt des US-Dollars ausgelöst wird, oder die Inflation zu vergessen, die Bürger ärmer zu machen und die sogenannte Blase von allem aufrechtzuerhalten … [Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome] Powell wird sich zwischen dem Risiko einer globalen Finanzkrise oder einer anhaltenden Inflation entscheiden müssen.

Das Weltwirtschaftsforum hat uns seinen Plan verraten

Im Jahr 2016 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) mehrere „Vorhersagen“ für die Zukunft, eine Art zusammenfassende Agenda, um die Menschen über die Richtung der Pläne der Globalisten zu informieren. Dies geschah in zwei Formaten. Das eine war ein Video (siehe oben), das auch auf der WEF-Website ausführlicher besprochen wurde, das andere war ein Artikel eines ungenannten WEF-Mitarbeiters, der in der Zeitschrift Forbes veröffentlicht wurde.

An der Spitze der WEF-Liste der „Vorhersagen“ für 2030 stand: Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Wie Martenson feststellte, bedeutet das, wenn Sie nichts besitzen, dass Sie alles, was Sie brauchen, mieten werden.

Und wenn Sie mieten, bedeutet das, dass Sie es VON jemandem mieten (und beachten Sie, dass sie nicht gesagt haben, dass „wir“ nichts besitzen werden). Das WEF hat zwar nicht genau gesagt, wer der Eigentümer von allem sein wird, aber es ist klar, dass sie eine Zukunft vorhersehen, in der der Besitz von allem auf einige wenige „Elite“-Personen beschränkt ist – die Reichsten der Reichen und die Mächtigsten der Mächtigen.

Darum geht es bei The Great Reset, „Building Back Better“ und dem Green New Deal. Es geht um den Transfer von Reichtum, von Ihnen zu ihnen. Es geht darum, den Menschen ihre Eigentumsrechte zu entziehen. Es geht darum, die Massen zu kontrollieren und möglicherweise einige wenige auf dem Weg zu eliminieren, um sicherzustellen, dass die „nutzlosen Esser“ nicht „ihre“ Ressourcen verschlingen.

Während der erste Punkt auf der WEF-Wunschliste beunruhigend ist, ist Martenson noch mehr beunruhigt über Nr. 8 auf der Liste, der besagt, dass bis 2030 „westliche Werte bis zur Belastungsgrenze getestet sein werden“.

Was genau sind „westliche Werte“? Martenson nennt als Eckpfeiler Dinge wie Individualismus, Freiheit, Demokratie, Wissenschaft und Fortschritt, die Bindung zwischen Eltern und Kindern, Familienwerte und die Vorstellung, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die auf einem gemeinsamen Verständnis von Fakten beruht.

Sicherlich wurde die Idee der objektiven Wahrheit in den letzten zwei Jahren bis zum Äußersten strapaziert. Martenson stellt fest, dass er mit einigen Kollegen nicht einmal mehr Gespräche führen kann, weil sie sich nicht mehr auf eine gemeinsame Interpretation von gemeinsamen Daten einigen können. „Wir haben keine gemeinsame objektive Realität mehr“, sagt er.

Verbrechen?

Nun, wenn der WEF behauptet, etwas zu tun, und es dann passiert, ist es dann nicht vernünftig zu vermuten, dass der WEF seine Hand im Spiel hatte? Martenson glaubt dies sicherlich. Die Tatsache, dass wir jetzt die Zerstörung der westlichen Werte an allen Fronten erleben, deutet darauf hin, dass das WEF und seine globalen Verbündeten tatsächlich ihren Plan ausführen.

Hier ist ein weiteres Beispiel: Auf der „Wunschliste“ des WEF für 2030 steht auch die Erklärung: „Sie werden weniger Fleisch essen.“ Auch dies wird nun in die Tat umgesetzt. Übrigens ist die Fleischknappheit, die sich in den nächsten Monaten und Jahren noch verschärfen wird, größtenteils das Ergebnis vorsätzlicher Maßnahmen der nationalen und internationalen Führung.

Martenson weist darauf hin, dass wir jetzt viele Beweise für „feindliche Handlungen“ sehen, was bedeutet, dass das, was wir erleben, nicht das Ergebnis von bloßer Inkompetenz ist, sondern von vorsätzlicher Böswilligkeit.

Es gibt Leute da draußen, die die ABSICHT haben, das Land zu zerstören“, sagt er. „Und wie Maya Angelou, die Dichterin, sagte: ‚Wenn die Leute dir sagen, wer sie sind, dann glaube ihnen beim ersten Mal‘. Das ist ein wirklich guter Lebenstipp.

Die Hybris des Reichtums

Martenson merkt weiter an, dass ihm an den WEF-Leuten“ unter anderem auffällt, dass ihr Überlegenheitskomplex in ihrem Reichtum begründet zu sein scheint. Weil sie wohlhabend sind, glauben sie, dass sie klüger sind als der Rest von uns und des Lebens würdiger als wir.

Ihr Reichtum hat sie jedoch auch von den Realitäten abgeschirmt, mit denen der Rest von uns konfrontiert ist, so dass viele von ihnen tatsächlich nur ein sehr geringes Verständnis davon haben, wie die Dinge funktionieren. „Sie mussten noch nie eine Mahlzeit kochen, einen Nagel einschlagen oder einen Produktionsprozess leiten“, sagt Martenson. Und doch sind es genau diese Leute, die jetzt das Leben aller Menschen auf diesem Planeten im Kleinen regeln wollen.

Die drohende Energiekrise

Aber was hat es mit dem Jahr 2030 auf sich? Warum konzentrieren sich alle Pläne der Globalisten auf das Jahr 2030? Woher kommt die Dringlichkeit, die tickende Uhr, die sie dazu bringt, bestimmte Ziele bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen? „Gehen Sie mit mir in die große Welt der Ressourcen, und ich denke, Sie werden sehen, was die große tickende Uhr ist“, sagt Martenson.

Im Grunde genommen geht es darum, dass die Ressourcen der Welt unter der Führung dieser Globalisten grob falsch verwaltet wurden und wir uns einer sehr realen Verknappung nähern. Bis etwa 1930 war die Landwirtschaft ein positives Geschäft. Heute ist es ein negativer Prozess. Wir verbrauchen mehr Energie für die Produktion von Lebensmitteln, als wir aus ihnen gewinnen.

Zum Hintergrund: Martenson ist der Gründer einer Website namens Peak Prosperity und Autor eines Buches und eines entsprechenden Kurses mit dem Titel „The Crash Course“. Darin wird eine systemische Sichtweise dargelegt, die Wirtschaft, Energie und Umwelt zu einem ganzheitlichen Ganzen verbindet. Es ist nicht möglich, einen dieser Bereiche zu vernachlässigen, ohne dass dies Auswirkungen auf einen oder beide anderen Bereiche hat, und wir sehen jetzt sehr deutliche Beispiele dafür.

Doch anstatt ihre Fehler und die ihrer Vorväter einzugestehen, versuchen die Mitglieder der globalistischen Kabale nun, die Welt in ein Regierungssystem zu manipulieren, das es ihnen ermöglicht, ihre Macht und ihre Privilegien aufrechtzuerhalten, während der Rest von uns aufgefordert wird, „kalt zu duschen und Käfer zu essen“, sagt Martenson.

Das NOPEC-Gesetz

Sie haben wahrscheinlich schon von der OPEC gehört, der Organisation erdölexportierender Länder, einer 1960 gegründeten zwischenstaatlichen Organisation von 13 Ländern. Der Justizausschuss des US-Senats hat vor kurzem das NOPEC-Gesetz verabschiedet, das den Weg für Klagen gegen OPEC-Mitglieder wegen Marktmanipulation ebnet – eine Maßnahme, vor der die OPEC-Energieminister warnen und die den Ölpreis auf 300 Dollar pro Barrel treiben könnte.

Das wäre im Grunde der Todesstoß für die US-Wirtschaft. Viele Unternehmen wären dann einfach nicht mehr im Geschäft. Bei allem Gerede über grüne Energie muss man sich darüber im Klaren sein, dass Öl der Motor für die Wirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion ist.

Die führenden Politiker der USA sind dabei, die USA vom Öl abzuschneiden, obwohl sie keine vernünftige Alternative haben, während Saudi-Arabien Bündnisse mit Russland und China eingeht. Martenson glaubt, dass sich das Machtgefüge der Welt in den nächsten zehn Jahren dramatisch verändern wird, und dass derjenige, der das Öl hat, das Sagen haben wird.

Es ist keine unbeabsichtigte Folge, wenn man die Zukunft auf der Grundlage bestimmter Daten vorhersagen kann, und Martenson sagt voraus, dass das NOPEC-Gesetz der OPEC die Tür öffnen wird, um Vergeltung zu üben und neue Handelspartner zu finden, die nicht so erpicht darauf sind, sie zu verklagen. Wenn dies geschieht und die US-Wirtschaft infolgedessen einbricht, ist das kaum eine unbeabsichtigte Folge, sondern ein vorhersehbares negatives Ergebnis, das auf den vorsätzlichen Handlungen unserer Führung beruht.

Energie ist die Wirtschaft

Martenson geht auf eine Reihe weiterer Details ein, die erklären, warum und wie wir auf eine globale Energieknappheit zusteuern, aber das ist das endgültige Urteil: Die Länder der Welt werden nicht über die Energie verfügen, die sie benötigen, um ihre Produktionsraten aufrechtzuerhalten, was auch die Nahrungsmittelproduktion einschließt.

Die Daten zeigen deutlich, dass der Verbrauch von Primärenergie (Wasserkraft, Kernenergie, Gas, Kohle, Öl) und das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) so eng miteinander verflochten sind, dass sie nicht voneinander zu unterscheiden sind. Sie gehören zusammen und können nicht voneinander getrennt werden.

Wenn man mehr Einheiten eines bestimmten Produkts haben will, muss man die gleiche Anzahl von Einheiten an Primärenergie verbrauchen. Energie ist also die Wirtschaft“, sagt Martenson. Nimmt man die Energie weg, verschwindet die Wirtschaft. Sie werden kaum einen Gegenstand in Ihrem Haus finden, der ohne den Einsatz einer Primärenergiequelle, insbesondere von Öl, in Ihr Haus gelangt ist.

Für unsere unmittelbare Zukunft bedeutet dies, dass wir an einem Punkt angelangt sind, der schmerzhafte Kompromisse erfordert, aber unsere Führung ist einfach nicht bereit, diese zu schließen, oder hat nicht die Erfahrung, um zu erkennen, dass Kompromisse notwendig sind.

Die düstere Schlussfolgerung, die Martenson zieht, ist, dass sich unsere Energiewirtschaft im Sturzflug befindet. Wichtig ist, dass es nicht nur um die Menge geht. Selbst wenn wir in der Lage wären, weltweit mehr Energie, z. B. Öl, zu fördern, was wir nicht können, würde dies das Problem nicht lösen, und hier ist der Grund dafür.

Rentabilität der Energieinvestitionen

Das obige Schaubild stammt aus Martensons obigem Video. Sie zeigt die Energierendite über die letzten Jahrzehnte. Energie wird benötigt, um Energie auf den Markt zu bringen. Energie ist beispielsweise erforderlich, um Öl aus dem Boden zu pumpen. Die von der Energiewirtschaft selbst benötigte Energie ist der rote Teil in der Grafik.

In den 1930er Jahren investierten wir ein Barrel Öl in ein Ölförderprojekt und erhielten 100 Barrel zurück. Der grüne Teil des Diagramms zeigt den Energieüberschuss, der der Gesellschaft zur Verfügung steht. Mit diesem Überschuss kann die Gesellschaft tun, was sie will. Dieser Überschuss hat Flugreisen, riesige benzinschluckende Geländewagen, Urlaube, ein mit Elektronik gefülltes Haus und vieles mehr ermöglicht.

Wir haben nun die sogenannte „Energieklippe“ überwunden, und am Fuße dieser Klippe bleibt für die Gesellschaft kein Energieüberschuss mehr übrig.

Aber wie Sie sehen können, ist die investierte Energie in den letzten Jahren stark angestiegen, was bedeutet, dass der für die Gesellschaft verfügbare Energieüberschuss geschrumpft ist, aber nicht linear. Im Jahr 2000, als die Energieerzeugung den Einsatz von einem Barrel erforderte, um 10 zu gewinnen (oder eine Energieeinheit, um 10 Energieeinheiten zu erzeugen), gab es immer noch einen großen Überschuss. Es gab keinen nennenswerten Unterschied zu den 1970er Jahren.

Aber sehen Sie, wo wir heute stehen. Wir haben die so genannte „Energieklippe“ überwunden, und am Fuße dieser Klippe bleibt für die Gesellschaft kein Energieüberschuss mehr übrig, denn man braucht eine Energieeinheit, um eine Energieeinheit zu erzeugen. Heute beträgt der Energieaufwand für die Ölförderung etwa eine Einheit für 3,8 Einheiten, so dass nur 2,8 Einheiten für die Gesellschaft übrig bleiben. Teersande und Ölschiefer haben ungefähr den gleichen Ertrag. Es versteht sich von selbst, dass mit der Verknappung der Energie die Preise steigen werden.

Um diese Konzepte besser zu verstehen, empfehle ich das Video von Martenson. Letzten Endes scheinen nur die Törichten die Zeichen der Zeit zu ignorieren und ihre Hoffnungen an die Vorstellung zu knüpfen, dass sich alles irgendwie von selbst regeln wird und das Leben wieder zur Normalität zurückkehren wird. Das scheint kaum wahrscheinlich. Wie Martenson anmerkt, gibt es einen Grund, warum die globale Kabale das Jahr 2030 im Visier hat. Sie wissen, dass wir uns an der Energieklippe befinden und wohin wir uns bewegen.

Die Frage ist, wie wir die kommenden Energie- und Finanzkrisen überstehen können. Die Antwort ist, an der eigenen Widerstandsfähigkeit zu arbeiten. Lernen Sie, Ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Fangen Sie jetzt damit an, denn es kann einige Zeit dauern, bis Sie das beherrschen. Holen Sie sich Tipps von Preppern, die Sie über die langfristige Lagerung von Lebensmitteln und Ähnliches aufklären können, und legen Sie gleich ein bisschen was dazu.

Überlegen Sie, wie Sie im Falle eines Stromausfalls einige der wichtigsten Dinge in Ihrem Haus mit Strom versorgen können. Ermitteln Sie Quellen für Trinkwasser und so weiter. Wie Martenson warnt, glaube ich, dass die Dinge noch viel schlimmer werden, bevor sie besser werden, und damit die Dinge wieder besser werden, sind möglicherweise neue Energieformen erforderlich, die noch gar nicht erfunden oder zumindest der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Quellen: