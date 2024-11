Warum Israels Angriff auf den Iran ein Reinfall war

Von Mike Whitney

Wir sprechen Drohungen aus, aber was genau werden wir tun? Wir sind diejenigen, die die Houthis nicht davon abhalten konnten, das Rote Meer zu sperren. Okay? Wir müssen also aufhören, uns als unbesiegten Schwergewichts-Champion zu sehen, dem niemand einen Handschuh anlegen kann. Das waren wir vielleicht in unseren besten Zeiten, aber die haben wir hinter uns. Wir sind übergewichtig, wir sind nicht in Form, wir haben wirklich teure Systeme, die wirklich unterbesetzt sind, und dann müssen wir plötzlich unsere Logistik und unsere Kommunikationslinien ausbauen, um den Iran anzugreifen? Viel Glück dabei. Larry Johnson: Irans neue Strategie, Israel eine harte Lektion zu erteilen, You Tube

Der gescheiterte Luftangriff Israels auf den Iran am 26. Oktober deutet auf eine erhebliche Verschiebung des regionalen Kräfteverhältnisses hin. Das technologisch fortschrittliche iranische Luftverteidigungssystem und die hochmodernen ballistischen Langstreckenraketen machen den Iran zum mächtigsten Staat im Nahen Osten und lassen eine friedliche Ära der Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Integration erwarten. Im Gegensatz dazu wird Israel gezwungen sein, seine bescheidene Rolle in der entstehenden Ordnung zu akzeptieren, indem es seine expansionistischen Ambitionen aufgibt und mit seinen Nachbarn zusammenarbeitet. (Wenn das überhaupt möglich ist.) Die Aussichten auf Frieden in der Region haben sich durch die stetige Erosion der globalen Macht der USA erheblich verbessert, was zum großen Teil auf die sich abzeichnende Finanzkrise zurückzuführen ist, die Washingtons unerbittliche Interventionen im Ausland unweigerlich einschränken wird. Wenn die Einmischung der USA und Israels eingedämmt ist, wird die von China geführte multipolare Weltordnung das fadenscheinige „regelbasierte“ System schnell ablösen. Dennoch lässt sich die unmittelbare Ursache dieser bemerkenswerten Ereignisse auf Israels fehlgeleiteten Angriff auf den Iran zurückführen, der zweifelsfrei bewiesen hat, dass Teherans vielschichtiges Luftverteidigungssystem zusammen mit seinem gewaltigen Vorrat an hochmodernen ballistischen Raketen das Land zur Vormacht in der Region macht. Der ehemalige britische Geheimdienstoffizier Alastair Crooke fasst kurz zusammen, wie der israelische Angriff ablief:

Richter Andrew Napolitano – Hat Israel dem Iran bei seinem Angriff am 26. Oktober irgendeinen bedeutenden Schaden zugefügt? Alastair Crooke-Nein, aber es ist etwas Bedeutendes passiert, denn der Angriff sollte mit der Zerstörung der Luftverteidigungssysteme beginnen…., was man SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) nennt. Das Flugzeug sollte die Luftverteidigung im Irak, in Syrien und im Iran zerstören, so dass die zweite und dritte Welle mit konventionellen Waffen eindringen würden, um die für sie ausgewählten Ziele zu zerstören. Die zweite und dritte Welle konnten jedoch nur dann in den iranischen Luftraum eindringen, wenn es für sie sicher war, dies zu tun. (Was nun geschah (obwohl wir es nicht genau wissen), ist, dass diese zweite und dritte Welle nie stattfanden. Wir kamen in die erste Welle und die Israelis sagten: „Das war’s, wir sind erledigt. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen und es ist ein großer Erfolg.“ Die israelischen Flugzeuge mit ihren Langstreckenraketen, die die Luftabwehrsysteme zerstören sollten, kamen nie näher als 70 km an den Iran heran, zu weit für ihre Raketen, um die Luftabwehrsysteme zu erfassen, denn sie brauchten die Signale, um sie zu erfassen. …Das Wichtigste, was sie sagten – und das stammt aus israelischen Quellen – „Wir haben ein unbekanntes Luftabwehrsystem über der Provinz Teheran entdeckt.“ Es scheint also so gewesen zu sein, dass sie (die israelischen Flugzeuge) von einem anderen Luftabwehrsystem erfasst wurden, so dass sie Angst hatten, weiterzumachen und den Angriff abbrachen. Sie ließen dann einfach ihre Langstreckenraketen los (die meisten dieser Raketen werden über GPS gesteuert, und die Russen sind sehr geschickt darin, GPS zu stören). Aber … dieses unerklärte Luftabwehrsystem war möglicherweise ein russisches Luftabwehrsystem, das Tarnkappenjäger wie die F-35 angreifen kann. … Wenn man eine Rakete hat, die eine Radarkapazität hat, die in der Lage ist, einen Tarnkappenjäger zu identifizieren, dann scheint die ganze Idee des Angriffs auf den Iran zusammengebrochen zu sein…. Alle konventionellen Bomber mit konventionellen Waffen wollten nicht in das Gebiet fliegen, weil es zu gefährlich war, es war kein sicheres Gebiet. Der Luftraum wurde von der Luftverteidigung beherrscht, die selbst die Tarnkappenflugzeuge bedrohte. Dies hat enorme geostrategische Auswirkungen, wenn dies tatsächlich der Fall war…. Sehen Sie, es gab einen Drei-Phasen-Plan; und als der Plan vereitelt wurde, verkündete man ihn einfach, als ob er schon geschehen wäre. „Wir haben es geschafft. Wir sind über Teheran geflogen, haben ihre Luftabwehr ausgeschaltet, Ziele bombardiert und ihre Raketenkapazität zerstört.“ Das ist nur ein Hype. Es ist nicht wahr. Judging Freedom, Alastair Crooke, You Tube

Nun hat Israel beschlossen, zu vertuschen, was tatsächlich passiert ist, weil die strategischen Auswirkungen einfach zu katastrophal sind, um sie zu ertragen. Wie Crooke betont, liegt das „gesamte westliche Verteidigungskonzept“ in Trümmern, wenn Amerikas Tarnkappenflugzeuge nicht in den feindlichen Raum eindringen können, ohne entdeckt zu werden. Israels fehlgeschlagene Operation hat also die Verwundbarkeit kritischer militärischer Einrichtungen aufgezeigt, die durch technologisch fortschrittliche Luftabwehrsysteme, die nicht nur feindliche Raketen mitten im Flug abfangen, sondern auch die Kampfflugzeuge, die sie abschießen, zerstören können, obsolet geworden sind.

Lassen Sie uns zusammenfassen:

Der Iran hat ein fortschrittliches, vielschichtiges Luftabwehrsystem entwickelt, das jeden potenziellen israelischen Angriff auf das eigene Land abwehren kann. Der Iran hat einen beträchtlichen Vorrat an hochmodernen ballistischen Hyperschall-Langstreckenraketen hergestellt, die den israelischen Luftabwehrsystemen entgehen und militärische oder zivile Ziele überall in Israel treffen können.

Die Kombination dieser offensiven und defensiven Fähigkeiten stellt sicher, dass der Iran auch weiterhin die regionale Führungsrolle übernehmen wird.

Spiel. Satz. Spiel.

Für eine detailliertere Darstellung des israelischen Angriffs siehe das Interview mit Oberst Jacques Baud oder Oberst Larry Wilkerson & Scott Ritter oder diesen Artikel in der Unz Review vom ehemaligen CIA-Offizier und Geheimdienstanalysten Larry Johnson, der Folgendes sagt

Die Zionisten setzten mehr als 100 Flugzeuge ein, um schätzungsweise 200 ballistische Raketen aus der Luft in den Iran zu schicken. Israelische Flugzeuge haben es nicht gewagt, in den Iran zu fliegen. Und was geschah? Der Iran schoss mit russischer Hilfe die meisten der israelischen Raketen ab. Der Iran zeigte nach dem Angriff keine Anzeichen von Panik oder Wut – nicht das, was man erwarten würde, wenn Israels Angriff ein durchschlagender Erfolg gewesen wäre. Israel und die Ukraine: Gaslighting zur Vertuschung von Misserfolgen, Larry Johnson, Unz Review

Ich wiederhole: Israelische Flugzeuge sind nie in den souveränen Luftraum des Iran eingedrungen. Sie feuerten ihre Raketen außerhalb der Grenzen des Irans ab und trennten sich.

Der Punkt ist, dass viele der zuverlässigeren außenpolitischen Analysten die grundlegende Analyse von Crooke bekräftigen. Ja, es wurden offenbar einige Radaranlagen in der westlichen iranischen Provinz Ilam und im südwestlichen Khuzestan zerstört. Und, ja, 4 Iraner wurden bei der Offensive getötet. Aber Israels mit Spannung erwartete und sorgfältig geplante Luftoperation war weitgehend ein Reinfall, der nichts bewirkt und lediglich die Spekulationen verstärkt hat, dass der Iran einen beträchtlichen technologischen Vorsprung vor dem jüdischen Staat erreicht hat.

Was die Abschreckung anbelangt, so kann diese Frage nur geklärt werden, wenn Israel davon überzeugt wird, dass eine serielle Vergeltung weit mehr an Blut und Schätzen kosten wird, als sie einbringt. Bislang konnte Israel in dieser Frage nicht überzeugt werden, vor allem weil es dummerweise glaubt, dass Washington „hinter ihm steht“. Aber selbst die USA sind nicht dumm genug, um sich auf einen Konflikt einzulassen, der unweigerlich zur Zerstörung ihrer Militärbasen und Ölfelder in der gesamten Region führen und die US-Wirtschaft in einen Sturzflug versetzen würde, der das Ende des Imperiums bedeuten würde. Auch wenn die plötzliche Entsendung von B-52-Bombern und Kriegsschiffen nach Westasien den Eindruck erweckt, Uncle Sam bereite sich darauf vor, in eine „Battle Royale“ gegen Teheran einzutreten, so ist dies doch nur ein Bluff. Das Pentagon hat genau dieses Szenario schon oft durchgespielt, und das Ergebnis war immer dasselbe: Die Vereinigten Staaten wurden besiegt.

In den Kommentaren zu Larry Johnsons kürzlich erschienenem Artikel in der Unz Review sagte Herausgeber Ron Unz Folgendes:

Wenn Crookes Analyse des israelischen Angriffs dem entspricht, was wirklich passiert ist, dann sind die Auswirkungen potenziell gigantisch. Wie ich bereits vor einiger Zeit sagte, könnten wir bald den ersten Praxistest zwischen den amerikanischen F-35-Spitzenmodellen und den russischen Verteidigungssystemen erleben. Wenn letztere eindeutig erfolgreich waren und die Amerikaner dieses Problem nicht schnell in den Griff bekommen, warum sollten dann andere Länder F-35-Flugzeuge kaufen? Sie sind extrem teuer und haben angeblich alle möglichen Wartungsprobleme, und wenn sie die weitaus weniger teuren russischen Abwehrsysteme nicht besiegen können, wozu sind sie dann gut? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Amerika den Iran in einem direkten Krieg tatsächlich vernichten könnte? Natürlich verfügt Amerika über weitaus mehr Spitzenflugzeuge als Israel und könnte sie von näheren Positionen aus einsetzen, so dass sie nicht so oft aufgetankt werden müssten, aber warum sollten unsere F-35 besser abschneiden als die israelischen? In der Zwischenzeit wären unsere Flugzeugträger und Stützpunkte wahrscheinlich sehr anfällig für iranische Vergeltungsschläge mit Raketen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, dass der israelische Angriff völlig erfolglos war, aber wenn das der Fall ist, könnte sich die globale strategische Landschaft dramatisch verändert haben. Ron Unz, Kommentar 305

Das sind alles gute Argumente, und sie passen zu unserer allgemeinen Theorie, dass die außenpolitischen Eliten der USA wissen, dass die USA in einem konventionellen Krieg mit dem Iran nicht siegen können und dass Washington daher Israel nicht „wie ein dummes Maultier“ in die Schlacht folgen wird.

Wenn Israel beschließt, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, müssen sie es allein tun, was sie vielleicht „zur Vernunft bringt“.

60000 U.S. troop, around Iran, 6600 miles away from U.S. pic.twitter.com/DLhYAN2Zxb — maryam (@Msrh13fh) September 23, 2020

Wie viele Leser zweifellos wissen, ist der Iran fest entschlossen, auf die jüngste Aggression Israels zu reagieren, wie es sein Recht gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ist, der das Recht der Mitgliedstaaten auf Selbstverteidigung festlegt. Der Iran wird von diesem Recht Gebrauch machen und in naher Zukunft einen Vergeltungsschlag ausführen. Nach Angaben der Times of Israel:

Irans oberster Führer drohte am Samstag Israel und den USA mit einer „vernichtenden Antwort“ auf Angriffe auf den Iran und seine Verbündeten… . Nach dem Angriff auf die Islamische Republik am 26. Oktober, der sich gegen Militärbasen und -einrichtungen richtete und bei dem nach iranischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet wurden, drohen iranische Beamte zunehmend mit einem weiteren Schlag gegen Israel. Israels Vergeltungsschläge auf iranische Militäreinrichtungen erfolgten Wochen nach dem Angriff vom 1. Oktober, bei dem der Iran 200 ballistische Raketen auf Israel abfeuerte, woraufhin ein Großteil der Bevölkerung in Luftschutzbunker und Schutzräume eilte und relativ geringe Schäden an Militärbasen und einigen Wohngebieten verursachte… „Die Feinde, ob das zionistische Regime oder die Vereinigten Staaten von Amerika, werden definitiv eine vernichtende Antwort auf das erhalten, was sie dem Iran und der iranischen Nation und der Widerstandsfront antun“, sagte Khamenei in einem von den staatlichen iranischen Medien veröffentlichten Video…. Der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln befindet sich wahrscheinlich im Arabischen Meer, während der Pressesprecher des Pentagon, Generalmajor Pat Ryder, am Freitag erklärte, dass weitere Zerstörer, Jagdgeschwader, Tanker und B-52-Langstreckenbomber in die Region kommen werden, um den Iran und seine Terrorverbündeten abzuschrecken. The Times of Israel

Der Iran wird nicht zurückweichen oder sich seiner Verantwortung entziehen. Es wird eine Antwort geben, und Israel wird zur Rechenschaft gezogen werden. Was nach dem Angriff passiert, kann man nur vermuten, aber die Drohung einer Eskalation wird die Entscheidung des Irans nicht beeinflussen. Laut einem Artikel bei Axios:

Die Biden-Administration warnte den Iran in den letzten Tagen vor einem weiteren Angriff auf Israel und betonte, dass der Iran nicht in der Lage sein werde, die Israelis zurückzuhalten, so ein US-Beamter und ein ehemaliger israelischer Beamter, die mit dem Thema vertraut sind…. „Wir haben den Iranern gesagt: Wir werden nicht in der Lage sein, Israel zurückzuhalten, und wir werden nicht in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass der nächste Angriff genauso kalibriert und gezielt ist wie der vorherige“, sagte ein US-Beamter….. Der Pressesprecher des Pentagons, General Pat Ryder, sagte am Freitag, dass die USA zusätzliche Zerstörer zur Abwehr ballistischer Raketen, Kampfflugzeuge und Tankflugzeuge sowie mehrere B-52-Langstreckenbomber der US-Luftwaffe in den Nahen Osten verlegen würden. „Minister Austin macht weiterhin deutlich, dass die Vereinigten Staaten jede notwendige Maßnahme ergreifen werden, um unser Volk zu verteidigen, sollten der Iran, seine Partner oder seine Stellvertreter diesen Moment nutzen, um amerikanisches Personal oder Interessen in der Region anzugreifen“, sagte Ryder. Die USA warnen den Iran: Wir werden nicht in der Lage sein, Israel zurückzuhalten, wenn Sie angreifen, Axios

Diese Versuche, den Iran einzuschüchtern, werden nicht funktionieren. Der Iran hat von Anfang an mit großer Geduld und Zurückhaltung gehandelt, aber er kann nicht zulassen, dass ein anderes Land ihn ungestraft angreift. Dennoch sollten wir erwarten, dass Irans Angriffe maßvoll und verhältnismäßig sein werden, so wie sie es auch in der Vergangenheit waren. Gleichzeitig muss Teheran eine deutliche Botschaft an Tel Aviv senden, dass künftige Provokationen mit überwältigender Gewalt beantwortet werden. (IMHO wird die iranische Führung mit ihrem strategischen Verbündeten Russland über eine angemessene Reaktion beraten).

Was Israels Angriff auf den Iran am 26. Oktober angeht: Der Analyst Alon Mizrahi fasste es auf X. wie folgt zusammen: