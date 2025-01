Warum steigen die Geburtenraten nicht?

Von Tyler Durden

Verfasst von Russell Clark über „Kapitalflüsse und Vermögensmärkte“,

Es ist immer schwierig, im neuen Jahr wieder mit dem Schreiben zu beginnen – in diesem Jahr ganz besonders. Wir sind als Familie in London geblieben – und in den letzten Jahren, da mein Ältester Motorsport betreibt und mein Jüngster auf einer Fußballakademie ist, sind wir als Familie selten für längere Zeit zusammen. Zu Hause zu bleiben hat es mir ermöglicht, mein riesiges Tsundoku, das sich auf meinem Nachttisch angesammelt hat, ein wenig zu reduzieren. Ein Buch, das ich fertig gelesen habe, ist „Ultra-Processed People“ von Chris van Tulleken – ein Weihnachtsgeschenk aus dem Jahr 2023! Das Buch enthielt nichts allzu Radikales, die Idee, dass verarbeitete Lebensmittel nicht gut für einen sind, ist nicht besonders umwerfend. Es gab eine sehr interessante Idee, die ich aus „Ultra-Processed Food“ mitgenommen habe. Während Menschen im Grunde eine bestimmte Menge an Kalorien benötigen, brauchen wir auch verschiedene andere Makronährstoffe, die in verschiedenen zufälligen Lebensmitteln vorkommen. Ich weiß, dass ich gelegentlich Heißhunger auf Steak, Trauben, Ananas und Äpfel habe, der nach ein oder zwei Tagen, an denen ich mich mit diesen Lebensmitteln vollgestopft habe, wieder verschwindet. In „Ultra-Processed Food“ weist der Autor darauf hin, dass diese Makronährstoffe in verarbeiteten Lebensmitteln nicht wirklich vorkommen, oder wenn, dann nur in sehr geringen Mengen. Ihr Körper braucht sie aber, sodass Sie am Ende viel mehr verarbeitete Lebensmittel essen, um diesen Makronährstoff zu erhalten. Sie befinden sich in der absurden Situation, gleichzeitig übergewichtig und unterernährt zu sein.

Tatsache ist, dass der allgemeine Hunger und der Mangel an Lebensmitteln während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion vorantrieb. Und in der Nachkriegszeit war sie äußerst erfolgreich bei der Beendigung des Hungers in der industrialisierten Welt. Der Kapitalismus tat, was er am besten kann – er lieferte ein Gewinnmotiv für die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln – und löste das Problem. Das Gewinnmotiv hatte natürlich auch eine Kehrseite. Der Wettbewerb und das Gewinnstreben führten dazu, dass die industrialisierte Lebensmittelindustrie den Schwerpunkt auf süchtig machende Lebensmittel (mit hohem Zucker- und Salzgehalt) und Lebensmittel mit langer Haltbarkeit zur Kostensenkung (künstliche Konservierungsstoffe) legte. Und siehe da, innerhalb einer einzigen Generation sind wir von einer Lebensmittelkrise zu einer Gewichtskrise übergegangen. Hat die Veränderung der Lebensmittelproduktionstechniken also etwas mit der sinkenden Fruchtbarkeitsrate zu tun? Im Vereinigten Königreich begannen die Fruchtbarkeitsraten in den 1960er Jahren zu sinken, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg einen Höchststand erreicht hatten. Dass die Fruchtbarkeitsraten heute auf einem Niveau sind, das man sonst nur in Kriegszeiten sieht, finde ich bezeichnend.

Meine ursprüngliche Annahme war, dass sich die Welt in den 1980er Jahren zugunsten der Arbeitnehmer wandte und die Reallöhne zu sinken begannen. Mit weniger Geld würden die Menschen weniger Kinder bekommen, so der Gedankengang. Ich dachte, dass eine Wende in der Politik zugunsten der Arbeitnehmer auch zu einer Wende bei den Geburtenraten führen würde. Man kann das Argument auf viele verschiedene Arten formulieren, aber ich dachte, dass die erhöhte Arbeitsplatzsicherheit in einer Welt, die sich für die Arbeitnehmer einsetzt, es Familien ermöglichen würde, mehr Kinder zu bekommen. Ich war auch davon ausgegangen, dass die Verbesserung der künstlichen Befruchtung (ART) zu einem Anstieg der Geburtenraten führen würde. Zu meiner Enttäuschung sind die Geburtenraten in Dänemark, das aktuelle Geburtenstatistiken veröffentlicht und sehr lockere und unterstützende Regeln für die künstliche Befruchtung hat, in letzter Zeit wieder auf Tiefststände gesunken. Im Jahr 2021 freute ich mich sehr über den Anstieg der Geburtenzahlen, weil ich dachte, dass diese Theorie richtig war, aber jetzt sieht es so aus, als wäre es eine Fehlentwicklung gewesen.

Wenn ich Fettleibigkeit als Zeichen einer mangelhaften Ernährung betrachte, kann ich die sinkenden Fruchtbarkeitsraten anders betrachten. Die Fettleibigkeit in Großbritannien nahm etwa zur gleichen Zeit zu, als die Fruchtbarkeitsraten sanken. Ich habe nie wirklich einen Grund gesehen, sinkende Fruchtbarkeitsraten mit steigender Fettleibigkeit in Verbindung zu bringen. Wenn überhaupt, sind die Geburtenraten in Zeiten der Ernährungsunsicherheit, wie z. B. während eines Krieges oder einer Hungersnot, tendenziell gesunken. Aber könnte man die Beobachtung aus „Ultra-Processed People“ verwenden – könnte Fettleibigkeit ein Zeichen für einen Mangel an Makronährstoffen sein? Dass es sich um einen übermäßigen Kalorienverbrauch auf der Suche nach lebenswichtigen Mineralien handelt? Dass Fettleibigkeit ein Zeichen für einen Mangel an Nährstoffen ist, die für die Zeugung eines Kindes benötigt werden?

Indizienbeweise sind leicht zu finden. Mexiko hatte früher eine weitaus höhere Geburtenrate als die USA. Aber der Erfolg von Coca Cola in Mexiko ist kaum zu unterschätzen – ein ehemaliger Coca-Cola-Verkäufer war eine Zeit lang Präsident, und der Pro-Kopf-Verbrauch in Mexiko ist weitaus höher als anderswo.

Und die mexikanischen Fruchtbarkeitsraten liegen jetzt unter denen der Vereinigten Staaten.

Natürlich ist Korrelation nicht Kausalität. Und es gibt ein großes Problem bei dieser Analyse. Die japanischen Fruchtbarkeitsraten sind in diesem Zeitraum ebenfalls gesunken, und dies ist ein Land, das sich sehr bemüht, verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden. Japan hat auch das Problem, dass hohe Immobilienpreise die Entscheidung für Kinder beeinflussen könnten. In Japan sind die Immobilienpreise in den letzten 30 Jahren fast immer gesunken, ohne dass dies Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hatte. Aber eines hat Japan mit dem Rest der Welt gemeinsam: die steigende Urbanisierungsrate. Ist das Leben in der Stadt nicht förderlich für die Familienplanung?

Zerstört das Leben in der Großstadt den Kinderwunsch? Sind Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und Urbanisierung allesamt ein Maß für dasselbe – Modernität? Könnte die Möglichkeit der Telearbeit, die während der Corona-Pandemie so real schien, die Antwort sein? Sollten Regierungen vorschreiben, dass alle Unternehmen, die aus der Ferne arbeiten können, auch aus der Ferne arbeiten sollten? Ist das die Antwort auf die Fruchtbarkeitskrise? Mir scheint das eine gute Idee zu sein – was kann es schon schaden?