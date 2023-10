Warum synthetische Lebensmittel sehr gefährlich sind

Die Geschichte auf einen Blick

Schätzungsweise 99 % der Bestandteile von Lebensmitteln sind ein völliges Rätsel. Die National Nutrient Database for Standard Reference des US-Landwirtschaftsministeriums führt 188 Nährstoffkomponenten in Lebensmitteln auf, darunter 38 Flavonoide. Wissenschaftler schätzen jedoch, dass es mehr als 26.000 verschiedene biochemische Stoffe in unseren Lebensmitteln gibt

Noch weniger wissen wir über die Bestandteile von verarbeiteten Lebensmitteln und synthetischen Lebensmitteln, die fälschlicherweise behaupten, „gleichwertig“ mit ganzen Lebensmitteln zu sein, wie „tierfreies Fleisch“ oder „tierfreie Milch“

Wissenschaftler können keine Gleichwertigkeit herstellen, wenn sie nicht einmal wissen, woraus 85 % oder mehr der Vollwertkost besteht, die sie zu replizieren versuchen

Ein in der April-Ausgabe 2023 von Animal Frontiers veröffentlichter Artikel warnt davor, dass kultivierte Produkte ernährungsphysiologisch nicht gleichwertig mit dem Fleisch sind, das sie ersetzen sollen

Ein Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen vom Mai 2023 kommt zu dem Schluss, dass mindestens 53 potenzielle Gesundheitsrisiken mit im Labor gezüchtetem Fleisch verbunden sind, darunter die Möglichkeit einer Kontamination mit Schwermetallen, Mikroplastik, Nanoplastik und Chemikalien, allergenen Zusatzstoffen, toxischen Komponenten, Antibiotika und Prionen

Wissen Sie, was in den Lebensmitteln steckt, die Sie essen? So erstaunlich es auch erscheinen mag, 99 % der Bestandteile, aus denen sich ganze Lebensmittel zusammensetzen, sind ein völliges Rätsel. Das berichtet der New Scientist im Juli 2020:

„Wir wissen so gut wie nichts über die überwiegende Mehrheit der Verbindungen in unserer Nahrung … ‚Unser Verständnis darüber, wie die Ernährung die Gesundheit beeinflusst, beschränkt sich auf 150 wichtige Nahrungsbestandteile‘, sagt Albert-László Barabási von der Harvard Medical School, der den Begriff der dunklen Materie der Ernährung geprägt hat. Diese stellen jedoch nur einen kleinen Teil der in unserer Nahrung enthaltenen biochemischen Stoffe dar“ … Die Vorstellung, dass Lebensmittel eine reichhaltige und komplexe Mischung von Biochemikalien sind, ist nicht neu. Selbst die bekannten Makronährstoffe – Proteine, Kohlenhydrate und Fette – sind äußerst vielfältig. Außerdem gibt es eine große Anzahl von Mikronährstoffen: Mineralien, Vitamine und andere Biochemikalien, von denen viele nur in winzigen Mengen vorhanden sind, die aber dennoch tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.“

Die offizielle Quelle für Nährwertangaben ist die National Nutrient Database for Standard Reference des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). Sie listet die Zusammensetzung von Hunderttausenden von Lebensmitteln auf, ist aber nicht so detailliert, wie Sie vielleicht denken.

Insgesamt werden nur 188 Nährstoffkomponenten aufgeführt, darunter 38 Flavonoide. Wissenschaftler schätzen jedoch, dass mehr als 26.000 verschiedene biochemische Stoffe in unserer Nahrung enthalten sind.

Wie New Scientist feststellte, sind „mit dem USDA als Leitfaden 99,5 % der Bestandteile in Lebensmitteln ein Rätsel“, und wie Barabási anmerkte, „wäre es töricht, 99,5 % der Verbindungen, die wir essen, als unwichtig abzutun … Wir werden nicht wirklich verstehen, wie wir krank werden, wenn wir dieses Rätsel nicht lösen“.

Auf der Suche nach „dunkler Materie“ in der Ernährung

Aus Verärgerung über diese Informationslücke begann ein internationales Forscherteam vor zehn Jahren mit der Arbeit an einer umfassenderen Datenbank namens FooDB, die im Jahr 2020 Informationen über rund 70 000 Nahrungsbestandteile enthielt.

Doch auch diese Datenbank hat noch einen weiten Weg vor sich. Schätzungsweise 85 % der aufgelisteten Nahrungsbestandteile sind nicht quantifiziert, d. h. man weiß, dass ein Lebensmittel einen bestimmten Bestandteil enthält, aber man weiß nicht, wie viel. Auch die gesundheitlichen Auswirkungen der meisten Bestandteile sind noch weitgehend unbekannt. New Scientist stellt fest:

„Dies gilt auch für einzelne Mikronährstoffe. Nehmen wir Beta-Carotin“, sagt Barabási. Epidemiologischen Studien zufolge wird Beta-Carotin tendenziell positiv mit Herzkrankheiten in Verbindung gebracht, aber Studien, die Beta-Carotin der Ernährung hinzufügen, zeigen keine gesundheitlichen Vorteile. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Beta-Carotin in Pflanzen nie allein vorkommt; etwa 400 Moleküle sind immer mit ihm vorhanden. Die Epidemiologie könnte also die gesundheitlichen Auswirkungen eines anderen Moleküls aufdecken. Eine weitere wahrscheinliche Ursache ist die Wirkung des Mikrobioms auf dunkle Nährstoffe, sagt [FooDB-Gründer David] Wishart. Die meisten dunklen Nährstoffe werden von unseren Darmbakterien chemisch umgewandelt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Studien über den Nutzen verschiedener Lebensmittel relativ unklare Ergebnisse liefern. Wir berücksichtigen die Unterschiede in der Darmmikroflora oder unseren angeborenen Stoffwechsel nicht richtig, was bedeutet, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Dosen von Metaboliten aus ihrer Nahrung erhalten.“

Verarbeitete Lebensmittel sind ein noch größeres Mysterium

Der Grund, warum ich mit diesem Hintergrund begonnen habe, ist, dass wir noch weniger über die Bestandteile von verarbeiteten Lebensmitteln und synthetischen Lebensmitteln wissen, die unwissentlich behaupten, „Äquivalente“ zu Vollwertkost zu sein, wie „tierfreies Fleisch“ oder „tierfreie Milch“.

Allein durch die Verarbeitung von Lebensmitteln ändert sich oft die Zusammensetzung der bioaktiven Moleküle in einem Lebensmittel und damit auch seine Auswirkungen auf die Gesundheit. Aber heute enthalten verarbeitete Lebensmittel auch eine breite Palette synthetischer Chemikalien, die vor der Moderne nie Bestandteil der menschlichen Ernährung waren. Als solche stellen sie ein unglaubliches Risiko für die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden dar. Verarbeitete Lebensmittel können auch generationenübergreifende Auswirkungen haben.

„Wie können Wissenschaftler eine Gleichwertigkeit herstellen, wenn sie nicht einmal wissen, woraus 85% oder mehr der gesamten Lebensmittel, die sie zu replizieren versuchen, bestehen?“

In den letzten Jahren hat sich die Vorstellung durchgesetzt, dass wir ganze Lebensmittel einfach durch synthetische, gentechnisch veränderte oder im Labor gezüchtete Alternativen ersetzen können, die den ursprünglichen Lebensmitteln völlig gleichwertig sind. In Wirklichkeit ist das einfach unmöglich.

Wie können Wissenschaftler eine Gleichwertigkeit herstellen, wenn sie nicht einmal wissen, woraus 85 % oder mehr der Vollwertkost besteht, die sie zu replizieren versuchen? Der gesunde Menschenverstand sagt Ihnen, dass sie das nicht können. Es mag ähnlich aussehen, riechen und sogar schmecken, aber die Zusammensetzung der Mikronährstoffe wird völlig anders sein, und folglich werden auch die gesundheitlichen Auswirkungen unvergleichlich sein.

Tierversuchsfreie Äquivalenz ist ein PR-Betrug

Nehmen Sie zum Beispiel kultiviertes Fleisch. Es soll echtem Tierfleisch gleichwertig sein, weil es aus tierischen Zellen gezüchtet wird. Die Zellen werden dann in einer Nährlösung in einem Bioreaktor gezüchtet, bis sie zu einer fleischähnlichen Platte werden.

In ähnlicher Weise ist die tierfreie Milch von Bored Cow eine Milchalternative, die aus Molkenprotein, das durch einen Fermentationsprozess gewonnen wird, pflanzlichen Fetten (anstelle von Milchfett), Zitrusfasern (für die Cremigkeit) und zusätzlichen Vitaminen und Mineralien hergestellt wird.

Die Befürworter von kultiviertem Fleisch bestehen darauf, dass es sich bei diesem Produkt nicht um „künstliches Fleisch“, sondern um „echtes Fleisch“ handelt, mit dem einzigen Unterschied, dass zu seiner Herstellung kein Tier geschlachtet werden musste. Kultiviertes Fleisch und andere synthetische Lebensmittel sollen auch umweltfreundlicher sein. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Ihre Auswirkungen ähneln eher denen der Pharmaindustrie als denen der Lebensmittelindustrie. Nach einer kürzlich durchgeführten Analyse des Lebenszyklus von der Wiege bis zum Tor“ erzeugt die Laborfleischindustrie vier bis 25 Mal mehr CO2 als die traditionelle Tierhaltung.

Demnach verursacht jedes Kilo Zuchtfleisch zwischen 542 Pfund (246 kg) und 3.325 Pfund (1.508 kg) Kohlendioxid-Emissionen, so dass die Klimaauswirkungen von Zuchtfleisch vier- bis 25-mal größer sind als die von herkömmlichem Rindfleisch. Und diese Informationen werden nur bereitgestellt, um diejenigen zu widerlegen, die an den Irrglauben der globalen Erwärmung glauben.

Wie die Autoren anmerken, haben Investoren Milliarden von Dollar in den Sektor des auf tierischen Zellen basierenden Fleisches (Animal Cell-based Meat, ACBM) gesteckt, weil sie der Meinung sind, dass kultiviertes Fleisch umweltfreundlicher ist als Rindfleisch. Den Forschern zufolge beruht dieser Hype jedoch auf fehlerhaften Analysen der Kohlenstoffemissionen.

Kulturfleisch ist außerdem der Inbegriff eines ultraverarbeiteten Lebensmittels und kann daher ähnliche Gesundheitsprobleme verursachen wie andere ultraverarbeitete Lebensmittel, z. B. Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom, Reizdarmsyndrom, Krebs, psychische Probleme und erhöhte Gesamtsterblichkeit.

Ein in der April-Ausgabe 2023 der Zeitschrift Animal Frontiers veröffentlichter Artikel warnt auch davor, dass es mehrere Auswirkungen von zellbasiertem Fleisch gibt, die berücksichtigt werden müssen, aber nicht berücksichtigt werden, einschließlich der Tatsache, dass kultivierte Produkte ernährungsphysiologisch nicht mit dem Fleisch gleichwertig sind, das sie ersetzen sollen.

Auch die Behauptung, dass bei diesem Prozess keine Tiere getötet werden, ist falsch. Gegenwärtig werden die meisten kultivierten oder zellbasierten Fleischsorten durch das Wachstum von Tierzellen in einer Lösung aus fötalem Rinderserum (FBS) hergestellt, das aus dem Blut ungeborener Kälber gewonnen wird. Kurz gesagt: Trächtige Kühe werden geschlachtet, um dem ungeborenen Fötus das Blut abzunehmen.

Ist es sicher, Tumore zu essen?

Es gibt auch viele unbeantwortete Fragen zur Sicherheit. Um die Zellkulturen zum Wachsen zu bringen, verwenden einige Unternehmen beispielsweise immortalisierte Zellen, die technisch gesehen präkanzerös und/oder vollständig krebsartig sind. (Andere Unternehmen verwenden embryonale Stammzellen oder Zellen von lebenden Tieren).

Der Grund für die Verwendung unsterblicher Zellen liegt darin, dass sich Zellen, die sich normal verhalten, nicht ewig teilen können. Die meisten Zellen können sich nur ein paar Dutzend Mal teilen, bevor sie altern und absterben.

Das funktioniert nicht, wenn man aus einer kleinen Anzahl von Zellen Tausende von Pfund Gewebe züchten will. Deshalb werden unsterbliche Zellen verwendet, die keinen Aus-Schalter für ihre Replikation haben und sich unbegrenzt teilen können.

Die auf diese Weise gezüchteten Fleischersatzprodukte könnten daher als Tumore betrachtet werden, da das Fleisch vollständig aus präkanzerösen oder krebsartigen Zellen besteht. Ist es sicher, Tumore zu essen? Wir wissen es nicht.

Der MIT-Biologe Robert Weinberg, Ph.D., hat vorgeschlagen, dass Menschen von diesen Zellen keinen Krebs bekommen können, weil sie keine menschlichen Zellen sind und sich daher im Körper nicht vermehren können. Es gibt jedoch keine Langzeitforschung, die diese Theorie stützt.

Diätetische Kopfschmerzen in Sicht

Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Nährstoffzusammensetzung und die Sicherheit von synthetischen Lebensmitteln je nach Marke variieren.

Bei Rindfleisch zum Beispiel ist das Fleisch einer Kuh relativ identisch mit dem einer anderen Kuh (eine wichtige Ausnahme ist die Art der Aufzucht und Fütterung). Ein wild gefangener Lachs ist mit jedem anderen wild gefangenen Lachs vergleichbar, und jede rostige Kartoffel ist mehr oder weniger identisch mit jeder anderen rostigen Kartoffel.

Da jedoch jede Marke für synthetische Lebensmittel eigene Zutaten und Verfahren verwendet, ist die Zusammensetzung und Sicherheit von zwei verschiedenen Marken nicht identisch, und selbst wenn sich eine Marke als sicher und nahrhaft erweist, können diese Ergebnisse nicht auf andere Marken übertragen werden.

Diese Abweichung kann in Zukunft zu großen Problemen führen, wenn alle Arten von Lebensmitteln durch synthetische Ersatzprodukte ersetzt werden. Wie können Sie herausfinden, welche Marke von kultiviertem Rindfleisch, Huhn oder Lachs für Sie am besten geeignet ist? Wie wollen Sie einen vernünftigen Ernährungsplan aufstellen, wenn es jedes Lebensmittel in unzähligen Varianten mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Sicherheit gibt?

Synthetische Lebensmittel stellen ein einzigartiges Risiko für die Lebensmittelsicherheit dar

Viele Befürworter von synthetischen Lebensmitteln behaupten, dass mit im Labor hergestellten Lebensmitteln eine Vielzahl von Problemen der Lebensmittelsicherheit umgangen werden kann, aber das Gegenteil ist viel wahrscheinlicher. Sicher, Rindfleisch zum Beispiel kann bei der Verarbeitung, der Verpackung, dem Transport oder der Lagerung oder während des Kochvorgangs kontaminiert werden.

Aber bei kultiviertem Fleisch birgt jede Zutat und jeder Verarbeitungsschritt das Potenzial einer Kontamination, und jede der Hunderte von Zutaten könnte allein oder in Synergie toxische Wirkungen haben.

Eine im Mai 2023 veröffentlichte gründliche Analyse der verfügbaren Daten durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und ein Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation kam zu dem Schluss, dass mindestens 53 potenzielle Gesundheitsrisiken mit im Labor gezüchtetem Fleisch verbunden sind.

Dazu gehören die Möglichkeit der Kontamination mit Schwermetallen, Mikroplastik, Nanoplastik und Chemikalien, allergenen Zusatzstoffen, toxischen Bestandteilen, Antibiotika und Prionen.

Hinzu kommt, dass einige der Zutaten, die in synthetische Biologie wie Zuchtfleisch eingehen, als „nicht nachweisbare Herstellungshilfsstoffe“ reguliert sind, und Sie werden nicht einmal wissen, was sie sind. Das israelische Start-up-Unternehmen Profuse Technology hat beispielsweise ein Wachstumsmedium entwickelt, das das Proteinwachstum massiv fördert.

Wie der Food Navigator Europe in einem Artikel mit dem Titel „Cultivated Meat ‚Breakthrough‘: Cultivated Meat ‚Breakthrough‘: Media Supplement Achieves Full Muscle Maturation on Scaffold Within 48 Hours“ berichtet, verkürzt der Zusatz die Zeit für das Wachstum von Filets und Steaks um 80 % und erhöht den Proteingehalt des Endprodukts um das Fünffache.

Ein nicht nachhaltiges Modell

Bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch entstehen auch giftige Bioabfälle – ein Problem, das es in der konventionellen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung nicht gibt. Im obigen Video gibt Alan Lewis, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten bei Natural Grocers, einen Überblick darüber, was bei der Herstellung von synthetischer Biologie anfällt.

Bei den Ausgangsstoffen handelt es sich in der Regel um billige Zucker und Fette aus gentechnisch verändertem Mais und Soja, die in umweltschädlichen Monokulturen unter Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und synthetischen Düngemitteln angebaut werden.

Dadurch sind sie mit chemischen Rückständen belastet. Dem Ferment können dann Hunderte von anderen Zutaten zugesetzt werden, um das gewünschte Endprodukt zu erzeugen, z. B. ein bestimmtes Protein, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Geschmack oder Duft. Der am häufigsten verwendete Mikroorganismus im Fermentationsprozess ist E. coli, der gentechnisch so verändert wurde, dass er die gewünschte Verbindung durch seinen Verdauungsprozess produziert.

Der Mikroorganismus muss außerdem antibiotikaresistent sein, da er die Antibiotika überleben muss, die zur Abtötung anderer unerwünschter Organismen im Bottich eingesetzt werden. Infolgedessen werden auch antibiotikaresistente Organismen in das Endprodukt integriert, und man kann nur vermuten, welche Arten von lebensmittelbedingten Krankheiten durch gentechnisch veränderte antibiotikaresistente E. coli und ihre Metaboliten verursacht werden könnten.

Neben dem gewünschten Zielstoff können diese gentechnisch veränderten Organismen auch Nicht-Zielstoffwechselprodukte mit unbekannten Folgen für die Umwelt und die Gesundheit ausspucken. Aber das ist noch nicht alles. Sobald die Zielorganismen extrahiert sind, bleibt gefährlicher Bioabfall übrig.

Während bei herkömmlichen Fermentationsverfahren, wie z. B. bei der Herstellung von Bier, Abfallprodukte entstehen, die von Tieren verzehrt werden können, kompostierbar sind und keine biologische Gefahr darstellen, muss der Bioabfall aus diesen synthetischen biologischen Fermentationen zunächst deaktiviert und dann sicher entsorgt werden. Er darf nicht auf einer Deponie landen.

Schützen Sie Ihre Gesundheit durch den Verzicht auf Frankenfoods

Die Herstellung von Lebensmitteln, die den Einsatz von GVO erfordern und mehr CO2 als die konventionelle Landwirtschaft erzeugen, und dazu noch gefährliche Bioabfälle, ist kaum ein nachhaltiges Modell. Andererseits werden synthetische Biologie und verarbeitete Lebensmittel nicht aus echter Sorge um die Nachhaltigkeit vorangetrieben.

Wenn dies das Ziel wäre, würde sich jeder mit regenerativer Landwirtschaft befassen, bei der jeder Teil des Systems andere Teile unterstützt und erhält, wodurch der Bedarf an chemischen Mitteln entfällt, der Wasserbedarf radikal reduziert und gleichzeitig die Erträge optimiert werden.

Nein, die synthetische Biologie wird angestrebt, weil sie ein gewaltiger Kontrollmechanismus ist. Diejenigen, die die gesamte synthetische Nahrungsmittelproduktion besitzen, werden die Welt im wahrsten Sinne des Wortes beherrschen. Mehr über diesen Plan zur Kontrolle erfahren Sie unter „Die gefälschte Agenda ‚Lebensmittel als Medizin‘„.

Kurz gesagt, die Globalisten besitzen und kontrollieren bereits den größten Teil der Kohlenhydrate, die heute in der Welt angebaut werden. Indem sie echte tierische Lebensmittel durch patentierte, im Labor hergestellte Proteinalternativen ersetzen, haben sie eine noch nie dagewesene Macht, die Weltbevölkerung zu kontrollieren.

Das wird ihnen auch eine größere Kontrolle über die Gesundheit der Menschen ermöglichen. Es ist bereits bekannt, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln zu Krankheiten beiträgt, und der Nutznießer der schlechten Gesundheit ist Big Pharma.

Die verarbeitete Lebensmittelindustrie hat viele Jahrzehnte lang chronische Krankheiten gefördert, die dann mit Medikamenten statt mit einer besseren Ernährung behandelt werden. Synthetische Lebensmittel werden wahrscheinlich ein noch größerer Faktor für chronische Krankheiten und frühen Tod sein.

Tatsache ist, dass künstliches Fleisch und Milchprodukte die komplexe Nährstoffmischung von grasgefüttertem Rindfleisch und Milchprodukten nicht ersetzen können, und es ist wahrscheinlich, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Fleisch- und Milchalternativen zu vielen der gleichen Gesundheitsprobleme führen kann, die durch eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln verursacht werden. Wenn Sie also Ihre Gesundheit und die Umwelt wirklich schützen wollen, sollten Sie auf Pseudonahrungsmittel verzichten, für die Patente erforderlich sind, und sich stattdessen an solche halten, die in der Natur vorkommen.

