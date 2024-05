Warum treffen die NATO-Waffen in der Ukraine nicht?

Peter Haisenko

Im Ukraine-Krieg versagen die Angriffsraketen der NATO immer öfter und treffen ihre Ziele nicht. Sie werden primär gesteuert von GPS-Navigations-Satelliten und da liegt das Problem. GPS ist ein Produkt der 1970er Jahre.

Obwohl sich GPS (global positioning system) weltweiter Verbreitung und Nutzung erfreut, ist es völlig veraltet. Es ist extrem störanfällig und das von Anfang an. Das liegt daran, dass die Signale von den Satelliten nur sehr schwach sind und das liegt daran, weil es zu Zeiten der Entwicklung von GPS noch nicht möglich war, genügend Strom in den Satelliten zur Verfügung zu haben, um stärkere Signale aussenden zu können. So ist der Empfang und die Auswertung der Signale eine äußerst filigrane Angelegenheit. Tatsächlich ist es so, dass die Navigationsdaten aus „Rauschanomalien“ herausgefiltert werden müssen. Ein klares Signal, wie zum Beispiel beim Rundfunkempfang, steht bei GPS nicht zur Verfügung.

Seit etwa 1985 läuft GPS in der jetzigen Form. Das heißt, dass die verwendete Technik mindestens 40 Jahre alt ist. Betrachtet man nun, wie rasant und umfänglich sich die Technik seither entwickelt hat, entspricht GPS nicht mehr dem Stand der Technik. Man bedenke, dass erst Anfang der 1990er Jahre Mobiltelefone aufgekommen sind und das erste Smart-Phone 20 Jahre später