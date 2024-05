Warum wir am Anfang eines mehrjährigen Goldbullenmarktes stehen

Kürzlich durchbrach der Dollar-Goldpreis aggressiv einen mehrjährigen Widerstand vor dem Hintergrund eskalierender Kriege, besorgniserregender Vermögensblasen und hartnäckiger Inflation. Langfristige Indikatoren zeigen, dass Gold unter diesen Umständen unterbewertet ist und sich der Preis in den kommenden Jahren leicht verdoppeln kann.

Die vergangenen Jahrzehnte waren durch ein großes Vertrauen in Kreditinstrumente gekennzeichnet, das das globale Finanzsystem zu kolossalen Ausmaßen anschwellen ließ. Nun, da die Spannungen zwischen Ost und West, die Verschuldung und die Inflation dieses Vertrauen untergraben, wird sich das Gleichgewicht zwischen Finanzinstrumenten mit Gegenparteirisiko (Kredit) und ohne Gegenparteirisiko (Gold) zugunsten des Goldpreises verschieben.

Die Theorie des Geldes und die umgekehrte Pyramide von Exter

“Geld ist Gold und nichts anderes.” – J.P. Morgan, Aussage vor dem Kongress 1912 (Seite 5)

Philosophisch gesehen sind alle Geldarten durch Vertrauen gestützt. Da Geld eine soziale Vereinbarung ist, kann es alles sein, was wir uns darunter vorstellen – Tabak, Salz, Papierscheine, Silber, Bucheinträge und so weiter. Geld funktioniert so lange, wie es von den Marktteilnehmern akzeptiert wird. Aber nicht alle Gelder sind gleich. Einige Geldarten – zum Beispiel Tabak und Salz